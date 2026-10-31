আৰক্ষীয়ে বিচৰাৰ বাবেহে ঘনকান্ত গগৈৰ পত্নী থানাত উপস্থিত ! অধিবক্তাই ক'লে

আৰক্ষীয়ে বিচৰাৰ বাবেহে ঘনকান্ত গগৈৰ পত্নী থানাত উপস্থিত ! অধিবক্তাই ক'লে
শনিবাৰে পুৱা ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ পত্নী ।
Published : October 31, 2026 at 1:35 PM IST
ধেমাজি : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 'হোটেল বিলাস ইন'ত সংঘটিত ৫ জনকৈ লোকৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পত্নী জোনমণি গগৈ পলাতক অৱস্থাত আছিল । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে বিচৰা বাবেই অভিযুক্তৰ পত্নী থানাত উপস্থিত হয় ।
চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ পত্নী জোনমণি গগৈয়ে শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় ৷ দুগৰাকী অধিবক্তাক লগত লৈ ক'লা ৰঙৰ নম্বৰপ্লেটবিহীন এখন আই টুৱেণ্টি গাড়ীত আহি জোনমণি উপস্থিত হয় থানাত ৷
উল্লেখ্য যে ঘনকান্ত গগৈৰ পত্নীয়ে বিগত দিনকেইটাত ডিব্ৰুগড়ৰৰ আশে পাশে আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছত যোৱানিশা বগীবিল দলঙৰ ওচৰৰ ছুকাফা তিনিআলিত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিদ্ৰ তালাচী আৰম্ভ কৰে ৷ বগীবিল দলঙৰ আশে পাশে কোনোবা এখন গাঁৱৰ পৰাই পুৱা ভাগত ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত জোনমণি গগৈৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আৰক্ষীয়ে কিছুমান তথ্য লাভ কৰিবলৈ বিচৰাj বাবেহে জোনমণি গগৈয়ে থানাত উপস্থিত হৈছে । আৰক্ষীয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত আমি আৰক্ষীৰ পৰা অলপ সময় বিচাৰিছিলো । সেইমতেই তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত আজি পুৱাই জোনমণিয়ে থানাত উপস্থিত হয় ।"
জোনমণি গগৈক আজি আবেলি ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁক গুৱাহাটীলৈ নিয়াটো আৰক্ষীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব । আইন অনুসৰিয়েই যিহেতু তেওঁ ইয়াত উপস্থিত হৈছে , প্ৰয়োজন হ'লে এছআইটি দল উপস্থিত হৈ তেওঁক জেৰা কৰিব পাৰে । ঘটনাটোৰ বিষয়ে এছআইটিয়ে তেওঁক সোধা-পোছাও কৰিব পাৰে । যিহেতু এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেয়েহে আমিও বিচাৰো আৰক্ষীয়ে এখন শক্তিশালী অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰক । আৰক্ষীয়ে যিমানেই শক্তিশালী অভিযোগনামা দাখিল কৰিব সিমানেই পদকীয়াই শক্তিশালীভাৱে যুক্তি খণ্ডন কৰিব পাৰিব ।"
ইপিনে, ঘনকান্ত গগৈয়ে এযোৰ মেটা চশমা পিন্ধিছিল আৰু সেয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে নে নাই সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "সেয়া চিজাৰ লিষ্ট চালেহে জানিব পৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক:ঘাতক ঘনকান্তক জিম্মাত ৰাখি কি কৰিব, কি নকৰিব আৰক্ষীয়ে ? আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা
বিলাস বিভীষিকা : গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘাতক ঘনকান্তক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ