এটা উজুটিয়ে সলনি কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন

এটা উজুটিয়ে সলনি কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন
ভৰিৰ এটা সৰু আঘাত আৰু তাৰ পিছতেই এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল চৰম বিপৰ্যয় । এতিয়া বিচাৰিছে ৰাইজৰ সহায় ।
Published : June 9, 2026 at 7:30 PM IST
মাজুলী: মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়া কি বিপর্যয় নামি আহে কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে । ভৰিৰ এটা সৰু আঘাত আৰু তাৰ পিছতেই এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল চৰম বিপৰ্যয় । দ্বীপজিলা মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এই দুখলগা ঘটনাটো ।
নদীদ্বীপ মাজুলীৰ লাহন গাঁৱৰ নিবাসী পংকজ কলিতাই আজিৰ পৰা কেইমাহমানৰ পূৰ্বে উজুটি খাই আঙুলিত অলপ সাধাৰণ দুখ পাইছিল । আঙুলিত পোৱা এই সাধাৰণ আঘাতৰ বাবেই বৰ্তমান হেৰুৱাই পেলাইছে খোজ কাঢ়িব পৰা ক্ষমতা । কিছুদিন পূৰ্বে ভৰিৰ আঙুলিত এটা উজুতি খোৱাৰ পিছৰে পৰা লাহে লাহে ফুলি উঠে তেওঁৰ সমগ্ৰ ভৰিখন । তাৰ পিছৰে পৰাই শয্যাগত হৈ পৰিবলগীয়া হয় ব্যক্তিজন ।
পংকজ কলিতা নামৰ ব্যক্তিজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে মাটি-বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰি এতিয়া সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো । উপায়হীন হৈ এতিয়া অসমবাসীৰ সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ।
পংকজ কলিতাৰ পত্নীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "উজুতি খোৱাৰে পৰা মানুহজনৰ গোটেই ভৰিখন ফুলি গ’ল । তাৰ পিছৰে পৰা মানুহজন উঠিব নোৱৰা হ’ল । মাজুলীৰ গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যোৰহাট, গুৱাহাটীৰ জিএমচিএইচলৈকে চিকিৎসা কৰিলোঁ । কিন্তু চিকিৎসা কৰিও মানুহজনৰ একো সুফল নাপালোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে আমাৰ মাটি-বাৰী সকলো শেষ হৈ গ’ল । ঘৰত ৪টা প্ৰাণী, কেনেকৈ সংসাৰ চলাম একো উপায় নাইকীয়া হৈছে । যাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত অলপ সহায় ভিক্ষা মাগিছোঁ ।"
বৰ্তমান চৰম আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰা এই পৰিয়ালটোক চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন সহায়ৰ হাত । কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি বা চৰকাৰে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবনে ? এতিয়া সেয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্রশ্ন ।
তেওঁলোকৰ আহ্বান যিসকল লোকে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে সেইসকলে 8011322932 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ Bank AC NO:1320010512251 নম্বৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিব ।