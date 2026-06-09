ETV Bharat / state

এটা উজুটিয়ে সলনি কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন

ভৰিৰ এটা সৰু আঘাত আৰু তাৰ পিছতেই এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল চৰম বিপৰ্যয় । এতিয়া বিচাৰিছে ৰাইজৰ সহায় ।

Wife has sought financial help due to her husband's physical illness in Majuli
এটা উজুটিয়ে সলনি কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়া কি বিপর্যয় নামি আহে কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে । ভৰিৰ এটা সৰু আঘাত আৰু তাৰ পিছতেই এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল চৰম বিপৰ্যয় । দ্বীপজিলা মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এই দুখলগা ঘটনাটো ।

নদীদ্বীপ মাজুলীৰ লাহন গাঁৱৰ নিবাসী পংকজ কলিতাই আজিৰ পৰা কেইমাহমানৰ পূৰ্বে উজুটি খাই আঙুলিত অলপ সাধাৰণ দুখ পাইছিল । আঙুলিত পোৱা এই সাধাৰণ আঘাতৰ বাবেই বৰ্তমান হেৰুৱাই পেলাইছে খোজ কাঢ়িব পৰা ক্ষমতা । কিছুদিন পূৰ্বে ভৰিৰ আঙুলিত এটা উজুতি খোৱাৰ পিছৰে পৰা লাহে লাহে ফুলি উঠে তেওঁৰ সমগ্ৰ ভৰিখন । তাৰ পিছৰে পৰাই শয্যাগত হৈ পৰিবলগীয়া হয় ব্যক্তিজন ।

এটা উজুটিয়ে সলনি কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন (ETV Bharat Assam)

পংকজ কলিতা নামৰ ব্যক্তিজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে মাটি-বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰি এতিয়া সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো । উপায়হীন হৈ এতিয়া অসমবাসীৰ সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ।

পংকজ কলিতাৰ পত্নীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "উজুতি খোৱাৰে পৰা মানুহজনৰ গোটেই ভৰিখন ফুলি গ’ল । তাৰ পিছৰে পৰা মানুহজন উঠিব নোৱৰা হ’ল । মাজুলীৰ গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যোৰহাট, গুৱাহাটীৰ জিএমচিএইচলৈকে চিকিৎসা কৰিলোঁ । কিন্তু চিকিৎসা কৰিও মানুহজনৰ একো সুফল নাপালোঁ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে আমাৰ মাটি-বাৰী সকলো শেষ হৈ গ’ল । ঘৰত ৪টা প্ৰাণী, কেনেকৈ সংসাৰ চলাম একো উপায় নাইকীয়া হৈছে । যাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত অলপ সহায় ভিক্ষা মাগিছোঁ ।"

বৰ্তমান চৰম আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰা এই পৰিয়ালটোক চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন সহায়ৰ হাত । কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি বা চৰকাৰে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবনে ? এতিয়া সেয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্রশ্ন ।

তেওঁলোকৰ আহ্বান যিসকল লোকে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে সেইসকলে 8011322932 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ Bank AC NO:1320010512251 নম্বৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক: মডেল হোৱাৰ সপোন দেখি অপহৰণৰ নাটক ৰচনা যুৱতীৰ, ৰহস্য ভেদ আৰক্ষীৰ

দেহত গুলী লৈও সতীৰ্থৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা লখিমপুৰৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তক প্ৰদান শৌৰ্য চক্র সন্মান

TAGGED:

মাজুলী
শাৰীৰিক অসুস্থতা
পংকজ কলিতা
ইটিভি ভাৰত অসম
SOUGHT FINANCIAL HELP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.