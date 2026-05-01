ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি : কৃষক মুক্তিৰ মতে এয়া আৰম্ভণি, আপে ক'লে চৰকাৰ শোষণৰ বাবে নহয়

বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে চিন্তাত পেলাইছে ব্যৱসায়ী সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক । কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Widespread reaction to the price hike of commercial LPG cylinders
বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 1, 2026 at 9:36 PM IST

গুৱাহাটী: কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য । বিশেষকৈ পহিলা মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ।

১৯ কেজি ওজনৰ বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য একেবাৰে ৯৯৩ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । সৰ্বত্রে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য একেবাৰতে ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই ।

নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত তেওঁ কয়, "যোৱা কালিলৈকে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আছিল ২,৩২২ টকা আৰু আজি মূল্য হৈছে ৩,৩১৫ টকা । অৰ্থাৎ অসমৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ আচল চৰিত্রটো ওলাই পৰিল । শোষণ কৰাৰ নীতিটো স্পষ্ট হৈ পৰিল । এইগৰাকী ব্যৰ্থ প্ৰধানমন্ত্রীৰ দিনত দেশৰ অৰ্থনীতি ভাঙি চূৰমাৰ হৈ গ'ল । নিৰ্বাচনৰ আগত বালিত মূৰ গুজি আছিল আৰু নিৰ্বাচন যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আচল চৰিত্র উন্মোচিত হৈ পৰিল । এইটো আৰম্ভণি । ইয়াৰ পাছত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কিমান বৃদ্ধি পাব তালৈ অপেক্ষা কৰক ।"

শইকীয়াই কয়, "পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য কি পৰ্যায়ত বৃদ্ধি পাব অপেক্ষা কৰক । প্ৰলোভন দি ঠগাৰ একমাত্র দলটো হৈছে বিজেপি । নিৰ্বাচনৰ আগত আঁচনি দি মানুহক নচুৱাইছিল । এতিয়া অসমৰ লগতে দেশৰ জনগণে চকুৰে সৰিয়হৰ ফুল দেখি কান্দিবলৈ সাজু হওক । আজি তাৰ আৰম্ভণি হৈছে । একেবাৰতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি পালে । ইয়াত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তেনে নহয়, মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ জনতা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ।"

তেওঁ কয়, "কোনে এই মূল্যবৃদ্ধি কৰিলে ? যাক আমি ভোট দি শাসনত বহুৱালোঁ । গেছৰ বাবে আন সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'লে আমি তৰ্ক কৰিম সাধাৰণ সৰু-সৰু ব্যৱসায়ীৰ লগত । প্ৰশ্ন নকৰো আচলতে মূল্যবৃদ্ধি কৰাসকলক । গতিকে আমি ৰাইজো সজাগ-সচেতন হ'বৰ হ'ল ।"

শেষত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মন কি বাত কৰে আৰু নিজৰ বুথৰ মানুহক শুনিবৰ বাবে বাধ্য কৰে । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি সুধিব বিচাৰিছো যে কাৰ স্বাৰ্থত, কি ভিত্তিত একেদিনাই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি কৰিলে ? ইয়াৰ ভিতৰৰ কথাটোও এবাৰ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কৰক । কেৱল মন কি বাত কৰিলে নহ'ব । ভিতৰৰ কথাও কওক । দম থাকিলে কওক । এনেদৰে মানুহক লুণ্ঠন নচলাব ।"

ৰাইজে চৰকাৰ পাতে জনকল্যাণৰ বাবে, শোষণৰ বাবে নহয় : আপ

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শুকুৰবাৰে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত ৯৯৩ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধি কৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টী অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে । এই সন্দৰ্ভত আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঃ ভবেন চৌধুৰীয়ে কয়, "ৰাইজে চৰকাৰ পাতে জনকল্যাণৰ বাবে, জনতাক শোষণৰ বাবে নহয় । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম একেদিনাই ৯৯৩ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাটো ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথম । যেনেকৈ ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্যই সৰ্বদিনৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে, তেনেকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে অভিলেখ গঢ়িছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "চৰকাৰৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তই কেৱল হোটেল-ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্যৰ দামেই নবঢ়ায়, বৰং বজাৰত এক বিশৃংখল মূল্যবৃদ্ধিৰ সৃষ্টি কৰি সাধাৰণ জনতাৰ কঁকাল ভাঙি দিব । আম আদমি পাৰ্টীয়ে দেশৰ সাধাৰণ খাটি খোৱা জনতাৰ কথা চিন্তা কৰি চৰকাৰক এই জনবিৰোধী স্থিতি শীঘ্ৰে সলনি কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: নিঃসন্দেহে অসমত এগজিট প’লৰ প্ৰতিফলন হ'ব : সোণোৱাল

চাহগছক পূজা-অৰ্চনাৰে ৰূপাজুলি বাগিচাত পালন ব্যতিক্ৰমী শ্ৰমিক দিৱস: ৰাজ্যজুৰি উদযাপন

