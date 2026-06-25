মন্ত্ৰীৰ নাম সাঙুৰি ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল নেকি সাৱিত্ৰী ভৰালী উচ্চ বিদ্য়ালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক?

মন্ত্ৰীৰ নাম সাঙুৰি ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল নেকি সাৱিত্ৰী ভৰালী উচ্চ বিদ্য়ালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক?
৫ জুনৰ ঘটনাৰ ২২ জুনৰ অভিযোগত লগে লগে একচন, প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি । মন্ত্রীৰ নাম সাঙুৰি দুষ্টচক্ৰৰ ষড়যন্ত্রত মৰ্মাহত শিক্ষাগুৰু ।
Published : June 25, 2026 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী : এটা অভিযোগ আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত মহানগৰৰ সাৱিত্ৰী ভৰালী উচ্চ বিদ্য়ালয়ৰ এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকক দিয়া হ'ল দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি । শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অন্য় কোনো তৃতীয় শক্তিৰ হাত আছে নেকি? তৃতীয় শক্তিয়ে জানি বুজি ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকক শলঠেকত পেলাইছে নেকি? আনকি মিছাতে মন্ত্ৰীৰ নামো সংযুক্ত কৰাইছে এই চক্ৰটোৱে? ইটিভি ভাৰতৰ তদন্তৰ দ্বিতীয় প্ৰতিবেদনঃ
অভিযোগৰ সত্যতা প্ৰমাণ নকৰি তথা শিক্ষকগৰাকীক অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিজৰ কথা কোৱাৰ সুযোগ নিদি হঠাতে দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
ঘটনা ৫ জুনৰ আৰু অভিযোগ ২২ জুনৰ । অভিযোগ দিয়াৰ দিনাই মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাইয়ে এখন নিৰ্দেশনা দিয়ে। সেই নিৰ্দেশনাৰ যোগেদি গুৱাহাটীৰ ওদালবাক্ৰাস্থিত সাবিত্রী ভৰালী হাইস্কুলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সন্তোষ ভৰালীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ।
মোবাইলযোগে সেই নিৰ্দেশনাৰ ছফ্টকপি লাভ কৰাৰ বাহিৰে সন্তোষ ভৰালীৰ সৈতে বিভাগীয়ভাৱে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা হোৱা নাছিল । আনকি অভিযোগ দিয়া সন্দৰ্ভতো তেওঁ অৱগত নাছিল ।
আনহাতে, অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁক বিভাগীয়ভাৱে জবাবদিহি কৰা হোৱা নাছিল । কেৱল ৱাটছএপ গ্ৰুপত তেওঁ নিৰ্দেশনাটো লাভ কৰিছিল ।
দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত ২৩ জুনত সবিস্তাৰে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল । বৰ্তমান সময়তো এই ঘটনাটোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে । বিগত কেইদিনত শিক্ষকগৰাকীয়ে বিভাগীয়ভাৱে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নিৰ্দেশ বা পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনাৰ হাৰ্ডকপি লাভ কৰা নাই ।
বৃহস্পতিবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত শিক্ষকগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ অন্য় দিশ সদৰি কৰে । বৰ্তমান সহকাৰী শিক্ষকৰ দায়িত্বত থকা সন্তোষ ভৰালীয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ আঁৰত ষড়যন্ত্র থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে।
উল্লেখ্য যে মন্ত্রী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসংসদীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত সাবিত্রী ভৰালী হাইস্কুলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহিত দিয়া হৈছিল । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ২২ জুনত মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাইয়ে এক নিৰ্দেশযোগে তৎকালে কাযৰ্কৰী হোৱাকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সন্তোষ ভৰালীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল ।
অভিযোগ অনুসৰি, ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৫ জুনৰ দিনা । সিদিনা ওদালবাক্ৰাৰ বাসিন্দা মন্ত্রী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে শপত গ্ৰহণৰ বাবে ওলাই যোৱাৰ সময়ত বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত বহু লোক সমবেত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বিদ্যালয়খনৰ গে'টৰ সন্মুখত নিজৰ বাহনসমূহ ৰখাই মন্ত্রীগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল ।
সেই সময়ত বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সন্তোষ ভৰালীয়ে গালি-গালাজ কৰাৰ লগতে অসংসদীয় ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰি বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা বাহনসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে ৫ জুনৰ সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় একাংশ লোকে ২২ জুনত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত সিদিনাই এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি শিক্ষকগৰাকীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল । তাৰ পূৰ্বে শিক্ষিকগৰাকীক জবাবদিহি কৰা হোৱা নাছিল নাইবা ঘটনা সন্দৰ্ভত শিক্ষকগৰাকীৰ কোনো মতামত লোৱা হোৱা নাছিল ।
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "২২ জুনৰ দিনা লাভ কৰা নিৰ্দেশনাৰ বাহিৰে মই একো কথা গম পোৱা নাই । বিভাগীয়ভাৱে মোক একো জনোৱা নাই । আনহাতে, যি অভিযোগ অনা হৈছে আৰু য'ত মন্ত্রী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰক সাঙুৰি লোৱা হৈছে তাক লৈ মই যথেষ্ট দুঃখিত । মন্ত্রীগৰাকী যথেষ্ট ভাল মানুহ আৰু তেওঁক সাঙুৰি লোৱাত মই বহুত মনোকষ্ট পাইছোঁ । তেখেতৰ লগত থকা মোৰ সু-সম্পৰ্কটো বেয়া কৰাৰ বাবে কুচক্ৰান্তকাৰীয়ে এই কামটো কৰিছে ।"
ইয়াৰ অন্তৰালত কি থাকিব পাৰে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "কাৰণ আছে । আগতে স্কুলখন বাৰোৱাৰী হিচাপে ৰখা হৈছিল । স্কুলখনত বেয়া কাম হৈছিল, মদ খাইছিল, আড্ডা হৈছিল । স্কুলৰ পানী নি বিক্ৰী কৰা হৈছিল । স্কুলখনত চলি থকা অনৈতিক কামবোৰত বাধা দি স্কুলত তলা লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ । স্কুলখন ডিচিপ্লিনত আনিলোঁ । ইয়াৰ ফলত বহুতৰ ক্ষতি হ'ল । সেইসকলে ক্ষোভত এই কামবোৰ কৰিছে । আনহাতে, স্কুলৰ সন্মুখত বহা দোকান-বজাৰ মই আঁতৰ কৰিলোঁ । ফলত মই বহুতৰ বাবে বেয়া হৈ পৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই ঘটনাত মন্ত্রী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ কোনো দোষ নাই আৰু তেওঁ অভিযোগ দিয়া নাই । তেওঁ এই বিষয়ে অৱগত নহয় । অভিযোগ দিছে স্থানীয় একাংশ লোকে । ঘটনাটোত মন্ত্রীগৰাকীৰ নাম সাঙুৰি লোৱাত তেওঁ দুখ পাইছে । লগতে মই নিজে বহুত দুখ পাইছোঁ । কাৰণ মন্ত্রীগৰাকীৰ নাম লৈ সেই দুষ্টচক্ৰই অভিযোগ দিছে ।"
ইফালে শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ঘটনা সন্দৰ্ভত মই হঠাতে নিৰ্দেশনাটো লাভ কৰিছোঁ । মোক কোনো ধৰণৰ জবাবদিহি কৰা নাই নাইবা কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা নাই । হঠাতে মোক অৰ্ডাৰটো দিছে । দুষ্টচক্ৰৰ প্ৰভাৱত এইটো এনেদৰে হ'ল চাগে' । শিক্ষা বিভাগে কিহৰ বাবে কৰিলে সেই ক্ষেত্রত মই বিশেষ অৱগত নহয় । কিন্তু মন্ত্রীগৰাকীৰ গইনা লৈ কৰা কামটো অতি গৰ্হিত কাম । বৰ্তমান দায়িত্বত নাই যদিও মই স্কুল আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছোঁ । যিটো অ'ৰ্ডাৰ দিলে সেইক্ষেত্রত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ ।"
আনহাতে, বিদ্যালয়খনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই ভেন্সাৰ স্কুল হিচাপে ২০ বছৰ কাম কৰিছোঁ । আৰু এটা কথা যে মই দুই বছৰত মাত্র দুদিন ছুটী লৈছোঁ । কামৰ হেঁচাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত মই দুবছৰত দুদিন ছুটী লৈছোঁ । তাৰ পিছতো এনেদৰে অ'ৰ্ডাৰ পালে অন্তৰত কিমান আঘাত লাগিব পাৰে । ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । বৰ্তমান স্কুলখনত 'ক' শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ ৩৫৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে । শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী আছে ২৩ গৰাকী আৰু কৰ্মচাৰী আছে তিনিগৰাকী ।"