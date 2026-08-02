লোকপিয়লত স্ব-গণনাৰ কিয় প্ৰয়োজন ? আপুনিও জানি লওক স্ব-গণনাৰ সম্পৰ্কে

লোকপিয়লত স্ব-গণনাৰ কিয় প্ৰয়োজন ? আপুনিও জানি লওক স্ব-গণনাৰ সম্পৰ্কে
দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা প’ৰ্টেল ৷ ১৬ আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়া ৷
Published : August 2, 2026 at 7:57 PM IST
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে দেওবাৰৰ পৰা অসমতো আৰম্ভ হৈছে লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়া । ২০১১ৰ পাছত ২০২৬ত আৰম্ভ হৈছে লোকপিয়ল । ২০২১ চনত লোকপিয়ল হ'ব লাগিছিল যদিও ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পলম হয় । পিছে এইবাৰৰ লোকপিয়লত বহুখিনি নতুনত্ব আহিছে । প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে এইবাৰৰ লোকপিয়ল ২০২৭ সম্পন্ন কৰা হ'ব । এইবাৰৰ লোকপিয়লত স্ব-গণনাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে ।
দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা প’ৰ্টেল http://se.census.gov.in । দেওবাৰে মুকলি হোৱা এই স্ব-গণনা ১৬ আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব । কি এই স্ব-গণনা ? লোকপিয়ল সঞ্চালকালয় অসমৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে দিয়া তথ্যৰ আধাৰতে এই প্ৰতিবেদন...
কিদৰে কৰিব স্ব-গণনা :
স্ব-গণনা অনলাইন মাধ্যম যোগে সম্পন্ন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া । অৱশ্যে স্ব-গণনা বাধ্যতামূলক নহয় । স্ব-গণনা নকৰিলেও গণনাকাৰী বিষয়াই ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ১৭ আগষ্টৰ পৰা আৰু ১৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব । স্ব-গণনা যিকোনো লোকে যিকোনো স্থানৰ পৰা কৰিব পাৰিব । ইন্টাৰনেট সংযোগ থকা স্মাৰ্ট ফোন নাইবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ যোগেদি স্ব-গণনা কৰিব পাৰিব ।
প্ৰথমতে http://se.census.gov.in প’ৰ্টেল খুলি নিজৰ মোবাইল নম্বৰ সংযোগ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত নম্বৰটোলৈ অহা অ'টিপি দিলেই ল'গ ইন হ'ব আৰু আৰম্ভ হ’ব আবেদন পূৰণৰ পৰ্ব । এই প'ৰ্টেলটো অসমীয়া আৰু ইংৰাজীসহ মুঠ ১৬টা ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ । পচন্দৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি স্ব-গণনা কৰিব পাৰিব ।
অৱশ্যে এটা পৰিয়ালে এটা ম'বাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । অনলাইন প'ৰ্টেলত আবেদন পৰ্ব আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে ভৌগলিক অৱস্থিতি বিচাৰিব । অৰ্থাৎ ৰাজ্য, জিলা আৰু পিন নম্বৰ তথা স্থানীয় বিৱৰণ । এইখিনি পূৰণৰ পাছত অনলাইন মেপত নিজৰ ঘৰৰ অৱস্থিতি চিহ্নিত কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত ৩৪ টা প্ৰশ্নৰ যোগেদি ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ সৱিশেষ তথ্য দিব লাগিব । প্ৰশ্নৰ লগতে উত্তৰ সমূহ থাকিব আৰু টিক মাৰ্ক দিলেই হ'ব ।
কি কি প্ৰশ্ন থাকিব ? :
উত্তৰ দিবলগীয়া ৩৪ টা প্ৰশ্নত ঘৰ আৰু পৰিয়ালটোৰ সৱিশেষ তথ্য বিচৰা হয় । বিশেষকৈ ঘৰটোৰ অৱস্থা সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা হয় । ঘৰটোৰ ফ্ল'ৰত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ঘৰটোৰ ৱালত কি মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সেইদৰে ঘৰটোৰ চালিখন কি সামগ্ৰীৰে কৰা হৈছে । ঘৰটোৰ অৱস্থা ভাল নে বেয়া । পৰিয়ালটোৰ সদস্য সংখ্যা । ঘৰটোত কেইটা কোঠা আছে । বিবাহিত কেইজন আছে । খোৱাপানীৰ উৎস কি আৰু পৰ্যাপ্ত আছে নে নাই ৷
লগতে, ঘৰৰ পোহৰৰ উৎস কি, বাথৰুম কেনেকুৱা, নিষ্কাশন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা, ৰন্ধা-বঢ়াত কি ইন্ধন ব্যৱহাৰ হয়, এল পি জিৰ সংযোগ আছে নে নাই আদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব । তদুপৰি ঘৰত টিভি, ইণ্টাৰনেট সংযোগ, লেপটপ-কম্পিউটাৰ, লেন লাইন টেলিফোন, ম'বাইল ফোন, চাইকেল, দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন আছে নে নাই তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব ।
আনহাতে খাদ্যাভাসৰ কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব । শেষত মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব । এইখিনি সফলতাৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীণত সফল হোৱা দেখুৱাই এছইআইডি এটা (বিশেষ নম্বৰ) উপলব্ধ হ'ব । মেছেজটো সেই বিশেষ নম্বৰটো আহিব । এই নম্বৰটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। গণনাকাৰী বিষয়া আহিলে এই আই ডিটো দিব লাগিব ।
১৭ আগষ্টৰ পৰা গণনাকাৰী বিষয়াসকল ঘৰে ঘৰে যাব আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । সেই সময়ত গণনাকাৰী বিষয়াগৰাকীক আইডি নম্বৰটো দিলে তেওঁ পৰীক্ষা কৰি তথ্য সমূহ চাব । বিষয়াগৰাকীয়ে পূৰণ কৰা তথ্য সমূহ মিলাই চাব আৰু সঠিক হ'লে নিশ্চিত কৰিব ।
স্ব-গণনাৰ উদ্দেশ্য :
স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াটোত সময় ৰাহি হোৱাৰ উপৰি তথ্য সমূহ সঠিক হ'ব আৰু দ্ৰুত ডাটা প্ৰচেছিং হ'ব । গণনাকাৰী বিষয়া ঘৰলৈ গ'লে তথ্যখিনি পৰীক্ষণ কৰিলেই হ'ব । নতুনকৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । স্ব-গণনা কৰা নাথাকিলে গণনাকাৰী বিষয়াই সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব । সময়ৰ বেছি প্ৰয়োজন হ'ব ।
আনহাতে তথ্য দিয়াৰ সন্দৰ্ভত লোকপিয়ল সঞ্চালকালয় অসমৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে কয়, "স্ব-গণনা এক বিশেষ সুবিধা । কিবা কাৰণত স্ব-গণনা কৰিব নোৱাৰিলে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত গণনাকাৰী বিষয়া ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । স্ব-গণনা কৰিলে সময় ৰাহি হয় । আনহাতে সঠিক তথ্য দিয়াটো সকলোৰে দায়িত্ব । ইয়াত ভয়-শংকাৰ কোনো কথা নাই । ব্যক্তিগত সকলো তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনীয় আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব । গতিকে সকলোৱে স্ব-গণনাত অংশ লওক । স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াত কিবা অসুবিধা পালে আপুনি চৰকাৰী হেল্পলাইন নম্বৰ ১৮৫৫ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।"
লগতে পঢ়ক: আগন্তুক পাঁচ দিন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, সতৰ্কতা জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ