কিয় দাঢ়ি নকটাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ?

কিয় দাঢ়ি নকটাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ?
অসম আন্দোলনৰ সময়ত এগৰাকী নাগাৰা নামৰ শিল্পীয়ে শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক লৈ এটি নাম পৰিৱেশন কৰি চৰকাৰৰ মুৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল । তেওঁ কোন জানেনে ?
Published : November 7, 2025 at 2:19 PM IST
নলবাৰী : অসম আন্দোলনৰ সময়ত নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰি ফুৰা তেতিয়াৰ ডেকাজন আজি সকলোৰে পৰিচিত । তেওঁ আজি নাগাৰা নামৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাট । নাগাৰা নামৰ সূৰ্যৰূপেও খ্য়াত । কেনেকৈ তেওঁ জনপ্ৰিয় হ'ল নাম সমাজত ? এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি কটা নাছিল দাঢ়ি । কিয় দাঢ়ি নকটাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ?
অসম আন্দোলনৰ ভৰপক সময় । সেই সময়ত অসমৰ চৌদিশে কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল নেদেখাজনে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে । বিদেশী বিতাড়ণৰ বাবে সকলোৱে আগুৱাই আহিছিল । শিল্পীসকলেও অসমবাসীক এই আন্দোলনৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰিছিল । এই শিল্পীসকলৰ মাজৰে অন্য়তম আছিল নাগাৰা নামৰ সূৰ্যৰূপে খ্য়াত ৰামচৰণ ভড়ালী । এইগৰাকী শিল্পীয়ে কেৱল এটা নাম পৰিৱেশন কৰা বাবেই যাবলগীয়া হৈছিল ।
ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক লৈ এটি নাগাৰা নাম ৰচনা কৰি পৰিৱেশন কৰিছিল ১৯৮৫ চনত । সেই নামটোৰে অসমবাসীৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল ৰামচৰণ ভড়ালী । তেওঁৰ নাগাৰা নামটো জনপ্ৰিয় হোৱাই কাল হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত । অৱশেষত তেওঁ জেললৈও যাবলগীয়া হ'ল । জেলৰ পৰা ওলাই আহিয়েই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল, "মই আৰু কেতিয়াও দাঢ়ি নাকাটো" বুলি । এই কথা জনালে নাগাৰা নামৰ শিল্পী চণ্ডী পাটোৱাৰীয়ে ।
নাগাৰা নামৰ শিল্পী চণ্ডী পাটোৱাৰীয়ে কয়, "অসম আন্দোলনৰ পৰাই দাঢ়ি কটা নাছিল বিখ্যাত পাঠক ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে । অসম আন্দোলনত নাম গোৱাৰ পিছত জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল ৰামচৰণ ভড়ালী । জেললৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰাই এই প্ৰতিজ্ঞা আছিল । আজি তেওঁৰ দাঢ়ি বহুত দীঘল । বান্ধি থৈ দিয়ে । তেনেকৈয়েই আমাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ গুচি গ'ল । তেওঁ ভগৱানৰ দৰেই গুচি গ'ল । " এইগৰাকী শিল্পীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ হেতুকে নাগাৰা নামৰ অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰা হৈছে বুলিও জনায় । আনহাতে কাইলৈ পুৱা নৱনিৰ্মিত অসম্পূৰ্ণ গৃহটোৰ সন্মুখতেই তেওঁৰ নশ্বৰ দেহৰ শেষকৃত্য কৰা হ'ব বুলি জনাই শিল্পী চণ্ডী পাটোৱাৰীয়ে ।