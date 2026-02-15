ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে কিয় পালন কৰা হয় আলি আঃয়ে লৃগাং ?

ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে কিয় পালন কৰা হয় আলি আঃয়ে লৃগাং ?
গুমৰাগ, ঐঃনিতমৰ কলিৰে আকাশে, বতাহে মুখৰিত হৈ পৰিছে মিচিং বসতি গাঁওসমূহ ।
Published : February 15, 2026 at 11:50 PM IST
জোনাই : ফাগুন মানেই যেন লৃগাং লৃগাং । ফাগুনত শিমলু, মদাৰ, পলাশ, কমবং ফুলেৰে ৰঙালী হৈ পৰিছে পৰিৱেশ । এনেহেন বতৰত গুমৰাগ, ঐঃনিতমৰ কলিৰে আকাশে, বতাহে মুখৰিত হৈ পৰিছে অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্র মিচিং বসতি গাঁৱসমূহ । কাৰণ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত মিচিংসকলে পালন কৰে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং ।
আলি আঃয়ে লিগাঙৰ অৰ্থ :
আলি মানে আলু বা মূল, আঃয়ে মানে গুটি বা ফল ৷ লৃগাং মানে শস্য বা বীজ ৰোপণৰ আৰম্ভণিৰ দিন । বুধবাৰৰ দিনটো মিচিংসকলে বিশ্বাস কৰে শুভদিন হিচাপে । সেয়েহে ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত মিচিংসকলে পথাৰত দঃঞি-পঃল, কার্চিং কার্তাকক সাক্ষী কৰি আৰম্ভ কৰে শস্য সিঁচাৰ কাম ৷
অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অৰুণাচল সীমান্তত থকা কেমি গাঁওসমূহত দেখা গৈছে আলি আঃয়ে লৃগাঙক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্রস্তুতি । লৃগাঙক আদৰিবলৈ কেমি গাঁৱৰ ডেকাসকলে মূল তোৰণকে ধৰি মুৰং ঘৰ আদি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে এনেদৰে ৷ ইফালে আলি আঃয়ে লৃগাঙলৈ মাজত কেইদিনমান থকাৰ সময়তে অন্যান্য প্ৰান্ততো মিচিং ডেকাসকলে জংগলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত তৰাপাত, কৌপাত আদি । কাৰণ তৰাপাতেৰে লৃগাঙৰ দিনা ৰান্ধিব বৰা চাউলৰ ভাত ।
পঃৰ আপং প্রস্তুত কৰাত ব্যস্ত মিচিং মহিলা:
লিগাং বুলিলে পুৰুষতকৈ কোনোগুণে কম নহয় মিচিং মহিলা, গাভৰুসকল । ঘৰে ঘৰে মিচিং গাভৰু, বোৱাৰীসকলে লৃগাঙলৈ বুলি এমাহৰ পৰাই পঃৰ আপং অৰ্থাৎ ছাইমদ প্রস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে ৷ তেনেদৰে পুৰুষ-মহিলা উভয়ে নৈ, বিলৰ পৰা মাছ মাৰি মাছবোৰ জুইত শুকোৱাত ব্যস্ত হয় । কাৰণ লৃগাং বুলিলে গাহৰি মাংস আৰু শুকান মাছ আদাৰে পিহি পঃৰ আপং অৰ্থাৎ ছাই মদেৰে আপ্য়ায়ন কৰিব আলহী অথবা আপোনজনক ।
এইদৰে আদিতে লৃগাঙৰ কেইদিনমান আগতে হাবি-জঙ্গলত গৈ আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱত খাবৰ বাবে জীৱ-জন্তু চিকাৰ কাৰ্য কৰা হৈছিল । এইবোৰৰ পৰা পোৱা মাছ আৰু মঙহক ধোৱা ছাঙত দি 'ওচান' (শুকান মাছ) আৰু 'দিনচান' (শুকান মঙহ) ক লৃগাঙত পুৰাং আপিনেৰে খোৱা হয় । এইদৰে পুৰাং আপিন বনাবৰ বাবে জঙ্গলৰ পৰা কৌপাত সংগ্ৰহ কৰিছিল । গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে লৃগাং উৎসৱৰ বাবে গাঁৱত মুৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰে ।
ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মিচিং কঃনেঙৰ :
মিঠা হাঁহি মাৰি তাঁতশালত বহিছে কঃনেংসকল। তাঁতশালত বাৰে বাৰে লাগিছে আউল । মিবু গালোক, মচাং এগে-গাচৰ, পেঃৰ, ৰিঃবি গাচেং, এৰকংক, গনঃৰ উগন, মিবু গালুক, টঙালি আদি বিভিন্ন সাজপাৰ প্ৰস্তুত কাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তুলিছে মিচিং কঃনেং সকলে ৷
আকাশে-বতাহে ঐনিতমৰ সুৰ :
আকাশে-বতাহে ঐনিতমৰ সুৰ বিয়পাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হেঁপাহৰ লৃগাঙক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলোৱে ৷ জোনাইতো মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাঙক আদৰিবলৈ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে মিচিং ডেক-গাভৰু, বৃদ্ধৰ পৰা কণ কণ শিশুলৈ । লৃগাঙত গাহৰি মাংসৰ লগতে শুকান মাছ আদাৰা পিহি পোৰাং আপিন অৰ্থাৎ বৰা চাউলৰ ভাত আৰু ছাইমদ খাই গুমৰাগ ছঃমানেৰে নিজকে আপোন পাহৰিব মিচিং ডেকা- গাভৰুসকলে । আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ গোমৰাগ চঃমানতে মিচিং ডেকা-গাভৰুৰ ওঠৰ পৰা নিগৰিব ঐঃনিতম। প্রেম, বিৰহ, বেদনাই নিগৰিব কাঃবান হৈ ।
আলি আঃয়ে নৃগাং উৎসৱৰ উৎপত্তি :
লেখক বিজয় বৰিয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আলি আয়ে লৃগাং অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত জাতীয় উৎসৱ । মিচিংসকল হৈছে কৃষিজীৱি জাতি । কৃষিৰ লগত জড়িত এই উৎসৱ তেওঁলোকৰ বাবে এক বসন্তকালীন উৎসৱ । মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আদিতে ঝুম খেতি কৰি বিভিন্ন ঠাইত ভিন্ন সময়ত আলি আঃয়ে লৃগাং পালন কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে বুধবাৰৰ দিনটো শুভ দিন হিচাপে গণ্য কৰে । সেয়ে ১৯৫৫ চনৰ পৰা মিচিং বাঃনে কৌবাঙৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰত এই উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল ৷ য'ত মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে । মিচিং ভাষাত 'আলি' মানে শস্যৰ বীজ, 'আঃয়ে' মানে ফল আৰু লৃগাং' মানে সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰা; অৰ্থাৎ আলি আঃয়ে লৃগাং মানে হৈছে শস্য সিঁচাৰ প্ৰথম দিন ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "সাধাৰণতে এই উৎসৱত মিচিংসকলে শস্য সিঁচাৰ লগতে সমূহীয়াভাৱে ভোজ-ভাত খাই নানান নৃত্য-গীত কৰে । প্রত্যেক বছৰৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আহুধানৰ বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে । উৎসৱটি দুটা ভাগত বিভক্ত। উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোৰ বাবে বাৰীৰ এটুকুৰা মাটি বিশেষভাৱে চহাই ঘৰৰ মুৰব্বীয়েই বিশেষ মন্ত্ৰ মাতি মাটিডৰাত কণী ভাঙি আলু,আদা,ধান ৰোপণ কৰে । ইয়াকেই ‘লৃগাং’ বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰ পাছত ভগৱানলৈ পুৰাং আৰু আপং আগবঢ়াই ভাল কৃষিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় । এই অনুষ্ঠান গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰতে কৰা হয় ৷"
"পথাৰৰ পৰা আহি ভোজ-ভাত খাই সন্ধিয়া 'পাকছ-মনাম'নৃত্য কৰে ৷ এই নৃত্যত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উৎসৱৰ দিনা ভাত,বৰা চাউল আৰু ছাই মদ আগবঢ়াই ‘দঞিপল’ (সূর্য-চন্দ্র)ৰ নাম লৈ, যাতে উৎপাদন ভাল হয় আৰু পৰিয়ালৰ সকলোৰে যাতে মংগল হওঁক,তাৰে কামনা কৰে । এই উৎসৱত পৰঃ আপং ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"
কিমান দিনলৈ পালন কৰে ?
"আলি আঃয়ে লৃগাংত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আচলতে আলহী শুশ্ৰূষা কৰি ভাল পায় । আলি-আয়ে-লৃগাং উৎসৱ সাধাৰণতে পাঁচদিন ধৰি চলে । এই পাঁচদিন ডেকা-গাভৰুসকলে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ গুমৰাগ নৃত্য কৰি ধান,চাউল আদি সংগ্ৰহ কৰে আৰু শেষৰ দিনা ভোজ-ভাত খায় । কোনো কোনো অঞ্চলত এই উৎসৱ তিনিদিন হয় । উৎসৱৰ এমাহ আগতেই ঘৰৰ গৃহিণীহঁতে পঃৰ আপং (ছাইমদ) আৰু নগিন আপং (বগা মদ) প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰে ৷"তেওঁ এইদৰে কয় ।
লেখক বিজয় বৰিয়ে কয়,"উৎসৱৰ দিনা পুৱাতে নহ'লেও আগৰাতি গাঁৱৰ জীয়াৰী-বোৱাৰীয়ে তিয়াই ৰখা বৰা চাউল তৰাপাতেৰে টোপোলা বান্ধি 'পুৰাং' আপিন সিজায় ৷ ইয়াৰ পিছত গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰৰ মুখিয়ালজনৰ ঘৰৰ কেইজনমানে পথাৰত আহুধানৰ গুটি সিঁচা কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰে ৷ সেই মাটিডৰাত চাৰি চুকত চাৰিডাল পীঃৰ (মেডেলা) গছৰ আগলি কাটি আনি গুজে ৷ "
আলি আঃয়ে লৃগাঙত ব্যৱহৃত পোছাক:
আলি আয়ে লৃগাং উপলক্ষে মিচিং মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পোছাকবোৰ ভিতৰত এগে, ৰিঃবি, গাচেং, ছমীৰ,পতালি বা চেগ্ৰেগ, চেগবুং, পঃতুব, কেবুং, পেঃৰে, পুচুংগাচৰ, নিচেগ, কেগৰেগ, মচাঃনাম এগে অন্য়তম ।
আনহাতে,পুৰুষে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰবোৰ হৈছে : মিবু গালুগ, লুকৰ গালুগ, গনৰ উগৰ,দুমৌৰ আদি ৷ আপোনজনক উপহাৰ দিবৰ বাবে ৰংচঙীয়া মিবু গালুক আদি সাজি উলিয়াই ৷
নৃত্যত ব্যৱহৃত বাদ্যযন্ত্ৰ:
নাচৰ লগে লগে দুমদুম (ঢোল) লুপি (তাল), কেতপঃ তাপুং (বাঁহী), তুঃতক তাপুং( পেঁপা) আদি বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় । গুমৰাগ হৈছে আলি-আয়ে-লৃগাংৰ বিশেষ নৃত্য । ইয়াত বিশেষকৈ ঢোলৰ চেও আৰু বিশেষ এবিধ গীত গোৱা হয় । ঢোল-তাল, পেঁপা আদিৰ উপৰি লৃগাং বিহুত ‘লৌঃনং মাৰবাং আদি বজোৱা হয় । ঐনিতম হৈছে মিচিংসকলৰ জনপ্ৰিয় গীত । লৃগাংঙত ঐনিতমৰ বিশেষ প্ৰাধান্য আছে। ইয়াত আছে পোৱাৰ উল্লাস আৰু নোপোৱাৰ বেদনা ।
এই উৎসৱৰ লগত মিচিং তথা সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ সাংস্কৃতিক চৰিত্ৰ নিহিত হৈ আছে । লৃগাঙৰ পঞ্চম দিনা লৃঃলেন বা চাপলেন অর্থাৎ গেনা ভংগৰ নিয়ম কৰে । সকলো ৰাইজৰে মংগল প্ৰাৰ্থনা কৰি লৃগাং পৰ্বৰ সামৰণি মাৰে । আলি আয়ে লৃগাং উৎসৱটিৰ লগত মিচিং লোকসকলৰ জাতীয় জীৱনৰ ধৰ্ম আৰু লোক-বিশ্বাসৰ কথাও জড়িত হৈ আছে ।