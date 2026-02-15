ETV Bharat / state

ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে কিয় পালন কৰা হয় আলি আঃয়ে লৃগাং ?

গুমৰাগ, ঐঃনিতমৰ কলিৰে আকাশে, বতাহে মুখৰিত হৈ পৰিছে মিচিং বসতি গাঁওসমূহ ।

ALI AYE LIGANG PREPARATION
ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মিচিং কঃনেঙৰ (ETV Bharat Assam)
February 15, 2026

জোনাই : ফাগুন মানেই যেন লৃগাং লৃগাং । ফাগুনত শিমলু, মদাৰ, পলাশ, কমবং ফুলেৰে ৰঙালী হৈ পৰিছে পৰিৱেশ । এনেহেন বতৰত গুমৰাগ, ঐঃনিতমৰ কলিৰে আকাশে, বতাহে মুখৰিত হৈ পৰিছে অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্র মিচিং বসতি গাঁৱসমূহ । কাৰণ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত মিচিংসকলে পালন কৰে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং ।

আলি আঃয়ে লিগাঙৰ অৰ্থ :

আলি মানে আলু বা মূল, আঃয়ে মানে গুটি বা ফল ৷ লৃগাং মানে শস্য বা বীজ ৰোপণৰ আৰম্ভণিৰ দিন । বুধবাৰৰ দিনটো মিচিংসকলে বিশ্বাস কৰে শুভদিন হিচাপে । সেয়েহে ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত মিচিংসকলে পথাৰত দঃঞি-পঃল, কার্চিং কার্তাকক সাক্ষী কৰি আৰম্ভ কৰে শস্য সিঁচাৰ কাম ৷

ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে কিয় পালন কৰা হয় আলি আঃয়ে লৃগাং ? (ETV Bharat Assam)

অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অৰুণাচল সীমান্তত থকা কেমি গাঁওসমূহত দেখা গৈছে আলি আঃয়ে লৃগাঙক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্রস্তুতি । লৃগাঙক আদৰিবলৈ কেমি গাঁৱৰ ডেকাসকলে মূল তোৰণকে ধৰি মুৰং ঘৰ আদি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে এনেদৰে ৷ ইফালে আলি আঃয়ে লৃগাঙলৈ মাজত কেইদিনমান থকাৰ সময়তে অন্যান্য প্ৰান্ততো মিচিং ডেকাসকলে জংগলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত তৰাপাত, কৌপাত আদি । কাৰণ তৰাপাতেৰে লৃগাঙৰ দিনা ৰান্ধিব বৰা চাউলৰ ভাত ।

পঃৰ আপং প্রস্তুত কৰাত ব্যস্ত মিচিং মহিলা:

লিগাং বুলিলে পুৰুষতকৈ কোনোগুণে কম নহয় মিচিং মহিলা, গাভৰুসকল । ঘৰে ঘৰে মিচিং গাভৰু, বোৱাৰীসকলে লৃগাঙলৈ বুলি এমাহৰ পৰাই পঃৰ আপং অৰ্থাৎ ছাইমদ প্রস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে ৷ তেনেদৰে পুৰুষ-মহিলা উভয়ে নৈ, বিলৰ পৰা মাছ মাৰি মাছবোৰ জুইত শুকোৱাত ব্যস্ত হয় । কাৰণ লৃগাং বুলিলে গাহৰি মাংস আৰু শুকান মাছ আদাৰে পিহি পঃৰ আপং অৰ্থাৎ ছাই মদেৰে আপ্য়ায়ন কৰিব আলহী অথবা আপোনজনক ।

ALI AYE LIGANG PREPARATION
আলি আ:য়ে লৃগাং উৎসৱৰ বাবে শুকোৱা মাছ-গাহৰিৰ মাংস (ETV Bharat Assam)

এইদৰে আদিতে লৃগাঙৰ কেইদিনমান আগতে হাবি-জঙ্গলত গৈ আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱত খাবৰ বাবে জীৱ-জন্তু চিকাৰ কাৰ্য কৰা হৈছিল । এইবোৰৰ পৰা পোৱা মাছ আৰু মঙহক ধোৱা ছাঙত দি 'ওচান' (শুকান মাছ) আৰু 'দিনচান' (শুকান মঙহ) ক লৃগাঙত পুৰাং আপিনেৰে খোৱা হয় । এইদৰে পুৰাং আপিন বনাবৰ বাবে জঙ্গলৰ পৰা কৌপাত সংগ্ৰহ কৰিছিল । গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে লৃগাং উৎসৱৰ বাবে গাঁৱত মুৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰে ।

ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মিচিং কঃনেঙৰ :

মিঠা হাঁহি মাৰি তাঁতশালত বহিছে কঃনেংসকল। তাঁতশালত বাৰে বাৰে লাগিছে আউল । মিবু গালোক, মচাং এগে-গাচৰ, পেঃৰ, ৰিঃবি গাচেং, এৰকংক, গনঃৰ উগন, মিবু গালুক, টঙালি আদি বিভিন্ন সাজপাৰ প্ৰস্তুত কাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তুলিছে মিচিং কঃনেং সকলে ৷

ALI AYE LIGANG PREPARATION
আলি আ:য়ে লৃগাঙৰ বাবে হাবিৰ পৰা সংগ্ৰহ তৰাপাত (ETV Bharat Assam)

আকাশে-বতাহে ঐনিতমৰ সুৰ :

আকাশে-বতাহে ঐনিতমৰ সুৰ বিয়পাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হেঁপাহৰ লৃগাঙক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলোৱে ৷ জোনাইতো মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাঙক আদৰিবলৈ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে মিচিং ডেক-গাভৰু, বৃদ্ধৰ পৰা কণ কণ শিশুলৈ । লৃগাঙত গাহৰি মাংসৰ লগতে শুকান মাছ আদাৰা পিহি পোৰাং আপিন অৰ্থাৎ বৰা চাউলৰ ভাত আৰু ছাইমদ খাই গুমৰাগ ছঃমানেৰে নিজকে আপোন পাহৰিব মিচিং ডেকা- গাভৰুসকলে । আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ গোমৰাগ চঃমানতে মিচিং ডেকা-গাভৰুৰ ওঠৰ পৰা নিগৰিব ঐঃনিতম। প্রেম, বিৰহ, বেদনাই নিগৰিব কাঃবান হৈ ।

আলি আঃয়ে নৃগাং উৎসৱৰ উৎপত্তি :

লেখক বিজয় বৰিয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আলি আয়ে লৃগাং অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত জাতীয় উৎসৱ । মিচিংসকল হৈছে কৃষিজীৱি জাতি । কৃষিৰ লগত জড়িত এই উৎসৱ তেওঁলোকৰ বাবে এক বসন্তকালীন উৎসৱ । মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আদিতে ঝুম খেতি কৰি বিভিন্ন ঠাইত ভিন্ন সময়ত আলি আঃয়ে লৃগাং পালন কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে বুধবাৰৰ দিনটো শুভ দিন হিচাপে গণ্য কৰে । সেয়ে ১৯৫৫ চনৰ পৰা মিচিং বাঃনে কৌবাঙৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰত এই উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল ৷ য'ত মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে । মিচিং ভাষাত 'আলি' মানে শস্যৰ বীজ, 'আঃয়ে' মানে ফল আৰু লৃগাং' মানে সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰা; অৰ্থাৎ আলি আঃয়ে লৃগাং মানে হৈছে শস্য সিঁচাৰ প্ৰথম দিন ।"

ALI AYE LIGANG PREPARATION
ছাই মদ প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মিচিং মহিলা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "সাধাৰণতে এই উৎসৱত মিচিংসকলে শস্য সিঁচাৰ লগতে সমূহীয়াভাৱে ভোজ-ভাত খাই নানান নৃত্য-গীত কৰে । প্রত্যেক বছৰৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আহুধানৰ বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে । উৎসৱটি দুটা ভাগত বিভক্ত। উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোৰ বাবে বাৰীৰ এটুকুৰা মাটি বিশেষভাৱে চহাই ঘৰৰ মুৰব্বীয়েই বিশেষ মন্ত্ৰ মাতি মাটিডৰাত কণী ভাঙি আলু,আদা,ধান ৰোপণ কৰে । ইয়াকেই ‘লৃগাং’ বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰ পাছত ভগৱানলৈ পুৰাং আৰু আপং আগবঢ়াই ভাল কৃষিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় । এই অনুষ্ঠান গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰতে কৰা হয় ৷"

"পথাৰৰ পৰা আহি ভোজ-ভাত খাই সন্ধিয়া 'পাকছ-মনাম'নৃত্য কৰে ৷ এই নৃত্যত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উৎসৱৰ দিনা ভাত,বৰা চাউল আৰু ছাই মদ আগবঢ়াই ‘দঞিপল’ (সূর্য-চন্দ্র)ৰ নাম লৈ, যাতে উৎপাদন ভাল হয় আৰু পৰিয়ালৰ সকলোৰে যাতে মংগল হওঁক,তাৰে কামনা কৰে । এই উৎসৱত পৰঃ আপং ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"

ALI AYE LIGANG PREPARATION
আলি আ:য়ে লৃগাং উৎসৱৰ বাবে শুকোৱা মাছ-গাহৰিৰ মাংস (ETV Bharat Assam)

কিমান দিনলৈ পালন কৰে ?

"আলি আঃয়ে লৃগাংত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আচলতে আলহী শুশ্ৰূষা কৰি ভাল পায় । আলি-আয়ে-লৃগাং উৎসৱ সাধাৰণতে পাঁচদিন ধৰি চলে । এই পাঁচদিন ডেকা-গাভৰুসকলে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ গুমৰাগ নৃত্য কৰি ধান,চাউল আদি সংগ্ৰহ কৰে আৰু শেষৰ দিনা ভোজ-ভাত খায় । কোনো কোনো অঞ্চলত এই উৎসৱ তিনিদিন হয় । উৎসৱৰ এমাহ আগতেই ঘৰৰ গৃহিণীহঁতে পঃৰ আপং (ছাইমদ) আৰু নগিন আপং (বগা মদ) প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰে ৷"তেওঁ এইদৰে কয় ।

ALI AYE LIGANG PREPARATION
আলি আ:য়ে লৃগাৰ বাবে ধৰিছে মাছ (ETV Bharat Assam)

লেখক বিজয় বৰিয়ে কয়,"উৎসৱৰ দিনা পুৱাতে নহ'লেও আগৰাতি গাঁৱৰ জীয়াৰী-বোৱাৰীয়ে তিয়াই ৰখা বৰা চাউল তৰাপাতেৰে টোপোলা বান্ধি 'পুৰাং' আপিন সিজায় ৷ ইয়াৰ পিছত গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰৰ মুখিয়ালজনৰ ঘৰৰ কেইজনমানে পথাৰত আহুধানৰ গুটি সিঁচা কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰে ৷ সেই মাটিডৰাত চাৰি চুকত চাৰিডাল পীঃৰ (মেডেলা) গছৰ আগলি কাটি আনি গুজে ৷ "

আলি আঃয়ে লৃগাঙত ব্যৱহৃত পোছাক:

আলি আয়ে লৃগাং উপলক্ষে মিচিং মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পোছাকবোৰ ভিতৰত এগে, ৰিঃবি, গাচেং, ছমীৰ,পতালি বা চেগ্‌ৰেগ, চেগবুং, পঃতুব, কেবুং, পেঃৰে, পুচুংগাচৰ, নিচেগ, কেগৰেগ, মচাঃনাম এগে অন্য়তম ।

আনহাতে,পুৰুষে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰবোৰ হৈছে : মিবু গালুগ, লুকৰ গালুগ, গনৰ উগৰ,দুমৌৰ আদি ৷ আপোনজনক উপহাৰ দিবৰ বাবে ৰংচঙীয়া মিবু গালুক আদি সাজি উলিয়াই ৷

ALI AYE LIGANG PREPARATION
ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মিচিং কঃনেঙৰ (ETV Bharat Assam)

নৃত্যত ব্যৱহৃত বাদ্যযন্ত্ৰ:

নাচৰ লগে লগে দুমদুম (ঢোল) লুপি (তাল), কেতপঃ তাপুং (বাঁহী), তুঃতক তাপুং( পেঁপা) আদি বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় । গুমৰাগ হৈছে আলি-আয়ে-লৃগাংৰ বিশেষ নৃত্য । ইয়াত বিশেষকৈ ঢোলৰ চেও আৰু বিশেষ এবিধ গীত গোৱা হয় । ঢোল-তাল, পেঁপা আদিৰ উপৰি লৃগাং বিহুত ‘লৌঃনং মাৰবাং আদি বজোৱা হয় । ঐনিতম হৈছে মিচিংসকলৰ জনপ্ৰিয় গীত । লৃগাংঙত ঐনিতমৰ বিশেষ প্ৰাধান্য আছে। ইয়াত আছে পোৱাৰ উল্লাস আৰু নোপোৱাৰ বেদনা ।

এই উৎসৱৰ লগত মিচিং তথা সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ সাংস্কৃতিক চৰিত্ৰ নিহিত হৈ আছে । লৃগাঙৰ পঞ্চম দিনা লৃঃলেন বা চাপলেন অর্থাৎ গেনা ভংগৰ নিয়ম কৰে । সকলো ৰাইজৰে মংগল প্ৰাৰ্থনা কৰি লৃগাং পৰ্বৰ সামৰণি মাৰে । আলি আয়ে লৃগাং উৎসৱটিৰ লগত মিচিং লোকসকলৰ জাতীয় জীৱনৰ ধৰ্ম আৰু লোক-বিশ্বাসৰ কথাও জড়িত হৈ আছে ।

