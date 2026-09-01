ETV Bharat / state

সীমা নামানে বন্যপ্ৰাণীয়ে: কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্তৰ লাভ-লোকচান তথা বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞই কি কয় ? জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন ।

Kaziranga eco-sensitive zone
কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2026 at 11:36 AM IST

|

Updated : September 1, 2026 at 12:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক নিৰ্দিষ্ট আইনগত সীমা আছে । কিন্তু বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সেই সীমাৰ কোনো অৰ্থ নাই । কাজিৰঙাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তাৱিত ১-৩ কিলোমিটাৰ ছাইট-স্পেচিফিক ইক’-ছেনছিটিভ জ’ন (ESZ) পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে সংৰক্ষণবিদসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে— সুৰক্ষামূলক এলেকা সংকুচিত হ’লে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰলৈ স্বাভাৱিকভাৱে চলাচল কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব ?

প্ৰতি বছৰে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ নিম্নভূমি প্লাৱিত হোৱাৰ ফলত এশিঙীয়া গঁড়, হাতী, বাঘকে ধৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীয়ে নিৰাপদ আৰু ওখ ঠাইৰ সন্ধানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় । সেই সময়ত বন্যপ্ৰাণীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি, বালিচৰ, জলাশয়, কৃষিভূমি, চাহ বাগিচা আৰু কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা বন্যপ্ৰাণী কৰিড'ৰ ব্যৱহাৰ কৰে ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ (ETV Bharat Assam)

আৰণ্যকৰ সঞ্চালক ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মতে, আইনগতভাৱে কাজিৰঙা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত থাকিলেও ইয়াৰ পৰিৱেশগত পৰিসৰ বহু দূৰলৈ বিস্তৃত ।

তেওঁ কয়, “কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ দীৰ্ঘম্যাদী সুৰক্ষা বৃহত্তৰ বানপানীপ্ৰৱণ ভূ-প্ৰকৃতি আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশগত সংযোগ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।"

Kaziranga eco-sensitive zone
কাজিৰঙাত বিচৰণ কৰা গঁড় (ETV Bharat Assam)

প্ৰশাসনিক সীমা বন্যপ্ৰাণীয়ে নামানে

কাজিৰঙা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীপ্ৰৱণ সমভূমিৰ অংশ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথে সময়ে সময়ে চাপৰি, বালিচৰ, জলাশয় আৰু ঘাঁহনিৰ সৃষ্টি আৰু পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে । ফলত এশিঙীয়া গঁড়, হাতী, বাঘ আৰু বনৰীয়া ম’হৰ দৰে বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে উদ্যানৰ বাহিৰৰ অঞ্চলসমূহো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।

ডঃ তালুকদাৰে কয়, “গঁড়, হাতী, বাঘ, বনৰীয়া ম’হ আৰু অন্যান্য বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীয়ে স্বাভাৱিকভাৱে কোনো প্ৰশাসনিক সীমা অনুসৰি চলাচল নকৰে ।”

Kaziranga eco-sensitive zone
কাজিৰঙাত বিচৰণ কৰা গঁড় (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ মতে, ঋতুভিত্তিক বাসস্থান, খাদ্যৰ সন্ধান, বিস্তাৰ আৰু বিভিন্ন সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীয়ে কাজিৰঙাৰ বাহিৰৰ অঞ্চলতো প্ৰৱেশ কৰে । বানৰ সময়ত এই প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় । কাজিৰঙাৰ নিম্নভূমি প্লাৱিত হ’লে বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে ওখ ভূমিৰ সন্ধানত কাৰ্বি আংলং পাহাৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চললৈ গতি কৰে ।

কৰিড'ৰ হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ ‘জীৱনদায়িনী সংযোগ’

কাজিৰঙাৰ চৌপাশৰ অঞ্চলসমূহ কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰত থকা খালী ভূমি নহয় । এই অঞ্চলসমূহে বানৰ সময়ত আশ্ৰয়স্থল, খাদ্য আৰু বিচৰণস্থল, বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচলৰ পথ, বিস্তাৰৰ পথ আৰু জিনগত সংযোগ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

ডঃ তালুকদাৰৰ মতে, কাজিৰঙাৰ ভৱিষ্যৎ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী কৰিড'ৰ, জলাশয় আৰু নদীদ্বীপসমূহক সামৰি বৃহত্তৰ ভূ-প্ৰাকৃতিক পৰ্যায়ত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন ।

অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ সৈতে কাৰ্বি আংলং পাহাৰক সংযোগ কৰা ৯টা বন্যপ্ৰাণী কৰিড'ৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিছে । এই কৰিড'ৰসমূহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিড'ৰত ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বিভিন্ন মানৱসৃষ্ট কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰা হৈছে । কিন্তু সংৰক্ষণবিদসকলৰ মতে, কৰিড'ৰসমূহৰ প্ৰকৃত সফলতা নিৰ্ভৰ কৰিব সেইবোৰ কিমান কাৰ্যকৰী আৰু অবিচ্ছিন্ন হৈ থাকে তাৰ ওপৰত ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

ডঃ তালুকদাৰে কয়, “কাজিৰঙাৰ চৌপাশৰ বন্যপ্ৰাণী কৰিড'ৰসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিলে সেইবোৰে পৰিৱেশগত জীৱনদায়িনী সংযোগ হিচাপে কাম কৰে । কিন্তু কৰিড'ৰ ভাঙি পেলোৱা বা বন্ধ কৰি দিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল সেই কৰিড'ৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকে ।”

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

কৰিড'ৰ খণ্ডিত হ’লে মানৱ-বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাব পাৰে । বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ ফালে যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাব পাৰে । একে সময়তে বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ জনসংখ্যাৰ মাজৰ জিনগত সংযোগ দুৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃবিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

সংকুচিত পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চলে গতিশীল বন্যপ্ৰাণীক কিমান সুৰক্ষা দিব ?

ডঃ তালুকদাৰৰ মতে, পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চলে সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ চাৰিওফালে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা বেষ্টনী প্ৰদান কৰিব পাৰে । কিন্তু কেৱল সংকুচিত পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চলে এনে বন্যপ্ৰাণীক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে, যাৰ প্ৰাকৃতিক বিচৰণক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চলৰ সীমাৰ বহু বাহিৰলৈ বিস্তৃত ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ স্পষ্টভাৱে কয়, “গঁড়, হাতী বা বাঘে প্ৰশাসনিক সীমা অনুসৰি চলাচল নকৰে ।”

কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ বছৰি অহা বানৰ সময়ত বন্যপ্ৰাণীয়ে নিৰাপদ ওখ ভূমিৰ সন্ধানত কাৰ্বি আংলং পাহাৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চললৈ যাবলগীয়া হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণত স্থানীয় লোকসকলৰ ভূমিকাও গুৰুত্বপূৰ্ণ । ডঃ তালুকদাৰে উল্লেখ কৰে যে কাজিৰঙাৰ চৌপাশৰ গাঁওসমূহৰ লোকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে । সেয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে অব্যাহত সহযোগিতা আৰু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰত্যাহ্বান

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চলক লৈ বিতৰ্ক এনে এটা সময়ত হৈছে, যেতিয়া পৰিৱৰ্তিত বৰষুণৰ ধৰণ, বান আৰু নদীৰ গতিপথৰ পৰিৱৰ্তনে বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত অঞ্চলৰ শেহতীয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগতে তিব্বত আৰু নেপালত সংঘটিত বৃহৎ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু হিমালয়ৰ বৃহত্তৰ ভূ-প্ৰকৃতিৰ দুৰ্বলতাক পুনৰ উন্মোচিত কৰিছে ।

Kaziranga eco-sensitive zone
ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ মত (ETV Bharat Assam)

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বানৰ ধৰণ আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ তথা সময়ত পৰিৱৰ্তন আহিলে ভৱিষ্যতে বন্যপ্ৰাণীয়ে জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে ভূ-প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন অংশৰ মাজত অধিক চলাচল কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । সেয়েহে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চল বিতৰ্কৰ মূল প্ৰশ্ন কেৱল পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমাৰ পৰা কিমান দূৰলৈ বিস্তৃত হ’ব লাগে সেয়া নহয় ।

মূল প্ৰশ্নটো হ’ল— প্ৰকৃতিৰ প্ৰয়োজনত বন্যপ্ৰাণীয়ে যেতিয়া কাজিৰঙাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া সিহঁতৰ নিৰাপদ চলাচলৰ বাবে বাহিৰৰ ভূ-প্ৰকৃতি কিমান সংযুক্ত আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ?

ডঃ তালুকদাৰৰ মতে, “কাজিৰঙাৰ ভৱিষ্যৎ কেৱল ইয়াৰ সীমাৰ ভিতৰত কি ঘটে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে; প্ৰকৃতিয়ে দাবী কৰাৰ সময়ত বন্যপ্ৰাণীয়ে সেই সীমাৰ বাহিৰলৈ নিৰাপদে চলাচল কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, তাৰ ওপৰতো কাজিৰঙাৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ভৰ কৰিব ।”

লগতে পঢ়ক :প্ৰসংগ : কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন; চৰকাৰক শ্বেতপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী আছুৰ
লগতে পঢ়ক :কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰ: চৰকাৰী প্ৰস্তাৱকলৈ কি কয় পৰিৱেশবিদ-অধিবক্তাই
Last Updated : September 1, 2026 at 12:09 PM IST

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদশীল অঞ্চল
আৰণ্যক
গঁড়
KAZIRANGA ECO SENSITIVE ZONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.