এনাজৰীৰে বান্ধ খোৱা চেনেহী বিহুক কিয় কয় 'জীয়ৰী বিহু' বুলি ?

এনাজৰীৰে বান্ধ খোৱা চেনেহী বিহুক কিয় কয় 'জীয়ৰী বিহু' বুলি ?
ৰঙালী বিহুৰ আজি পঞ্চম দিন । এই দিনটোতে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পায় চেনেহ ।
Published : April 19, 2026 at 8:02 PM IST
লখিমপুৰ : ৰঙালী বিহুৰ আজি পঞ্চমটো দিন । এই দিনটো 'চেনেহী বিহু' বুলি উদযাপন কৰা হয় । পিছে কি এই চেনেহী বিহু ? তাৎপর্য কি চেনেহী বিহুৰ ? লখিমপুৰৰ চেনেহী বিহুতলীৰ পৰা ইটিভি ভাৰতৰ এক প্ৰতিবেদন ।
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ, হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ আজি পঞ্চম দিন । বিহুৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰথম সাতটা দিন গৰু বিহু, মানুহৰ বিহু, গোঁসাই বিহু আদি নামেৰে জনা যায় । নামৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিহুৰ দিনকেইটা বিভিন্ন পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয় । সেই অনুসৰি আজি পঞ্চমটো দিন চেনেহী বিহু । চেনেহী বিহুক জীয়ৰী বিহু বুলিও জনা যায় । পিছে কি এই চেনেহী বিহু ?
কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় চেনেহী বিহু ? লখিমপুৰৰ কদম জৰাধৰাত আজি ৰাজহুৱাকৈ উদযাপন কৰা হৈছে চেনেহী বিহু । ৰংপুৰীয়া ৰাজহুৱা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ খেলপথাৰত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে উদযাপন কৰিলে চেনেহী বিহু । চেনেহী উদযাপন কৰা উদ্যোক্তাসকলৰ একাংশই এই বিহুৰ তাৎপর্য ব্যাখ্যা কৰি কয়, "চেনেহী বিহুক জীয়ৰী বিহু বুলিও কোৱা হয় । চেনেহী বিহুত বিয়া দিয়া জীয়ৰীসকল মাকৰ ঘৰলৈ আহে । বিহু বুলি তেওঁলোক মাকৰ ঘৰলৈ আহে আৰু পৰিয়ালৰ সকলো গোট খাই ৰং-আনন্দ কৰে । পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত চেনেহ বৃদ্ধি পায় । চেনেহ বঢ়াৰ বাবেই চেনেহী বিহু বোলা হয় ।"
এনাজৰীৰে সকলো বান্ধ খাই..
তেওঁলোকে পুনৰ কয়, "মাকৰ ঘৰলৈ অহাৰ আপাহতে একোটা অঞ্চলৰ জীয়ৰীসকল গোট খাই বিহু মাৰে । পিছে কেৱল জীয়ৰীসকলেই নহয় । তেওঁলোকৰ বিহুত কিশোৰ, চেমনীয়াৰ পৰা যুৱক-যুৱতী তথা আৱাল-বৃদ্ধ-বনিতাসকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় উৎসৱমুখৰ পৰিবেশ । এবছৰৰ মুৰত জীয়ৰীসকলক ঘৰত পাই যিদৰে পৰিয়ালটোৰ সকলো ৰং-আনন্দত মতলীয়া হয় তেনেদৰে গাঁৱৰ বা অঞ্চলৰ জীয়ৰীজনীক এবছৰৰ মুৰত লগ পাই স্থানীয় লোকসকলো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে । মুঠতে চেনেহৰ এনাজৰীৰে সকলো বান্ধ খাই পৰে । সেয়ে চেনেহী বিহু ।"
সমন্বয়ৰ প্ৰতীক চেনেহী বিহু :
ৰংপুৰীয়াত দশকজুৰি ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা হৈছে চেনেহী বিহু । এই সন্দৰ্ভত উদ্যোক্তাসকলে কয়," অঞ্চলটোৰ পাঁচটা চুবুৰীত আগতে চোতাল বিহু মৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজহুৱাকৈ চেনেহী বিহু পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে । চেনেহী বিহু সমন্বয়ৰ প্ৰতীক । চেনেহৰ,আত্মীক বান্ধোনৰ এক উৎসৱ । এই বিহুৰ লগত আনুষংগিক বহু কথা থাকিলেও মূলতঃ চেনেহ, আত্মীয়তাৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ ঘটে । উত্তৰ পুৰুষে এই বিহুক ধৰি ৰাখক । অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ অন্যতম চেনেহী বিহুৱে সমাজখনকে মৰম-চেনেহৰ ডোলেৰে বান্ধি এক কৰি ৰাখক ।"
লগতে পঢ়ক:মায়ঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱৰ বিষয়ে জানেনে ?
পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে