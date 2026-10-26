প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিবাদত কিয় অংশগ্ৰহণ নকৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ? উত্তৰ দিলে গৰিমাই...

প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিবাদত কিয় অংশগ্ৰহণ নকৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ? উত্তৰ দিলে গৰিমাই...
গৰিমাই প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণে ক্ষতি কৰিব নেকি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত ?
Published : October 26, 2026 at 8:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত চলি থকা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবীৰ প্ৰতিবাদত কিয় গৰিমা বা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় সেই সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলা গোচৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গৰিমাই নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱা কৰিলে ৷
তেওঁ কয়, "State of Maharashtra vs Rajendra Jawanmal Gandhi (on September 11, 1997) আৰু MP Lohia vs State of West Bengal & Anr (on February 4, 2005) গোচৰত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছিল ৷ কিন্তু এই আইনী নীতিটো এইটো নহয় যে ৰাইজে নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব অথবা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "জনসাধাৰণে আইন গতভাৱে নিজৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা আৰু বাহ্যিক চাপৰ জৰিয়তে কোনো নিৰ্দিষ্ট ন্যায়িক সিদ্ধান্ত আদায়ৰ চেষ্টা কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ৷ এই সকলো দিশ চিন্তা, বিবেচনা কৰি আমি ৰজাহুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ৷"
গৰিমাই লগতে কয়, "পামী আৰু মই(গৰিমা) গোচৰটোৰ অভিযোগকাৰী ৷ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অধিবক্তা নিয়োগ কৰি তেওঁক গোচৰটো আগবঢ়াই নিবলৈ আইনী প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰি আছো ৷ আদালতত আমি এটা পাৰ্টী ৷ সেয়ে ভিন্ন আদালতত চলি থকা গোচৰসমূহ আমি পৰ্যালোচনা কৰি আছো আৰু উপলব্ধ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছো ৷"
"আদালতৰ বাহিৰৰ পৰা আমি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱিত কৰিছে বুলি অপ্ৰয়োজনীয় ধাৰণা যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে সচেতন ৷ একেদৰে আমাৰ কোনো পদক্ষেপে যাতে অভিযুক্ত পক্ষই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাত, দুষ্ট প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে অথবা ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত ক্ষুণ্ণ হৈছে বুলি আমাৰ বিৰুদ্ধে আভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ৷ নহ’লে গোচৰটো আন এটা দিশত গুচি যোৱাৰ লগতে অনাহকত দীঘলীয়া হ'ব ৷" গৰিমাই কয় ৷
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰাক লৈ ভুল ব্যাখ্যা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ৰাইজলৈ বিশেষ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰাক লৈ ভুল ব্যাখ্যা হোৱাটো নিবিচাৰো ৷ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি ন্যায়ৰ পৰা আঁতৰি আহিছো ৷ আমি কোনো ৰাজনৈতিক দল বা চৰকাৰৰ পক্ষত আছো বুলি গণ্য কৰাটো উচিত নহয় ৷ জুবিনৰ ন্যায়ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো জটিলতা বা বাধা সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে বহু অভিজ্ঞ অধিবক্তাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ৷"
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আৰু কয়, "আমি সত্য আৰু ন্যায় বিচাৰো ৷ বিগত কেইবা দিনত ভিন্ন দল সংগঠনে আমাক আহ্বান জনাইছিল যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত কৰা প্ৰতিবাদসমূহত আমি অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ সেই আহ্বান আৰু আবেগক আমি বুজি পাওঁ ৷ কিন্তু আইনগত দৃষ্টিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ স্থিতি সম্পৰ্কে আমি স্পষ্ট কৰি দিছো ৷ জুবিনক হেৰুৱা দিনৰ পৰা আমাৰ দাবী এটাই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজাৰে জুবিনে ন্যায় পাওক ৷ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰা অৱস্থানৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু কেতিয়াও নহয় ৷"
লগতে পঢ়ক:অসমৰ উচ্ছেদক লৈ বাংলাদেশী নেতাৰ দাবীত বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ তথ্য়সহ প্ৰত্যুত্তৰ