ETV Bharat / state

জুবিন নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ গৈছিল নে? প্ৰাণৰ শিল্পীৰ স্মৰণত আৱেগিক ভূতনাথ শ্মশানৰ ৰাকেশ বড়ো

ভূতনাথ শ্মশানত জুবিন গাৰ্গক কিদৰে পাইছিল তথা কি কি কথা পাতিছিল, সকলো কথা ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক মাণিক ৰয়ক ক'লে ৰাকেশ বড়োৱে...

Why did Zubeen Garg come looking for Rakesh Boro at Bhutnath crematorium
নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ কিয় জুবিন গাৰ্গ কিয় যোৱা নাছিল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 6:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত অজস্ৰজনৰ দৰে গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ শ্মশানৰ চাণ্ডাল ৰাকেশ বড়োৱেও চকুলো টুকিছে । ভূতনাথ শ্মশানলৈ প্ৰায়ে আহিছিল অসমীয়াৰ আপোনৰো আপোন শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । শিল্পীগৰাকী সৰু-বৰ, উচ্চ-নিচৰ ভেদাভেদৰ বহু উৰ্দ্ধত আছিল ।

মানুহৰ মাজত মানুহৰ হৈ থাকি ভালপোৱা শিল্পীগৰাকীয়ে মনৰ বিশালতাৰে সকলোকে আকোৱালি লৈছিল । যাৰ বাবে শিল্পীগৰাকী সকলোৰে বাবে আছিল আপোনৰো আপোন । ভূতনাথ শ্মশানলৈ নিশা প্ৰায়ে আহিছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তাতেই মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা ৰাকেশ বড়োৰে আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিছিল।

নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ কিয় জুবিন গাৰ্গ কিয় যোৱা নাছিল? (ETV Bharat Assam)

ভূতনাথ শ্মাশনালৈ আহিলেই ৰাকেশ বড়োক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছিল, পাতিছিল বহু কথা । আনকি একেখন কাঁহীতে ৰাকেশ বড়োৰে সৈতে জুবিন গাৰ্গে ভাত খাইছিল । অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ হ'ব । এই ক্ষণত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ৰাকেশ বড়োও শোকত ভাঙি পৰিছে ।

ভূতনাথ শ্মশানত জুবিন গাৰ্গক কিদৰে পাইছিল তথা কি কথা পাতিছিল সেই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ৰাকেশ বড়োৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । তাৰেই আধাৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গৰে কটোৱা সময়ৰ কথা সুঁৱৰি আবেগিক হৈ ৰাকেশ বড়োৱে কয়, "মই আজিও জানিব নোৱাৰিলোঁ, যে তেওঁ মোক বিচাৰি কিয় আহিছিল । ভগৱানৰ দৰে এজন লোকে মোক বিচাৰি আহিছিল । মই তেতিয়া গমেই পোৱা নাছিলোঁ । কি ভাল কৰিছিলোঁ যে তেওঁক মই পাইছিলোঁ । জুবিন দা নিশা ভূতনাথলৈ আহিলে মোক বিচাৰে ।"

বড়োৱে কয়,"মই ভাত-পানী খাই শুই থাকোঁ । জুবিন দা আহিলে কেতিয়াবা শুকান ভাততে পানী দি খায় । আমি প্ৰায়ে একেখন থালতে দুয়োজনে ভাত খাইছিলোঁ । ভাবিলে এতিয়া আচৰিত লাগে । ভূতনাথৰ সন্মুখেদি গ'লে নিশা দাদা ইয়াত সোমাই যায় । ইয়ালৈ আহিলে মোকে বিচাৰি আহে । ভাবিলে আচৰিত লাগে । দাদাক বিচাৰি মানুহ গৈ থাকে বা ৰৈ থাকে, কিন্তু দাদাই মোক বিচাৰি আহে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্যৰ কথা স্মৰণ কৰি ৰাকেশ বড়োৱে কয়, "২০০৬ চনৰ পৰা জুবিন দাৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক । মই জুবিন দাৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কামত সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ । সেইদৰে ২০১০ চন মানৰ পৰা দাদাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বাদ্য যন্ত্রসমূহ মঞ্চত সজাই দিয়া কামো কৰিছিলোঁ । জুবিন দাই মোক বহুত মৰম কৰিছিল ।"

ব্যৱসায়ৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে ধন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"মোক দাদাই ভূতনাথৰ পৰা লৈ গৈছিল যদিও পাছত ইয়ালৈ ঘূৰি আহোঁ । দাদাই মোক নিজাকৈ দোকান খোলাৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকা দিছিল । সেই টকাৰে মই ভূতনাথ শ্মশানত খৰিৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । খৰিৰ দোকানখন এতিয়াও আছে । দাদাই মোক মানুহক সহায় কৰাৰ কথা শিকাইছিল । দুখীয়া মানুহক পইচা নোলোৱাকৈয়ে খৰি দিওঁ ।"

ৰাকেশ বড়োৱে লগতে কয়, "জুবিন দা নিশা ভূতনাথলৈ আহিলে বহু সময় থাকি কথা পাতে । গান-চিনেমাকে ধৰি বহু কথা পাতে । জুবিন দাই কেতিয়াও নৱগ্ৰহ শ্মাশানলৈ যোৱা নাছিল । কেৱল ভূতনাথলৈ আহিছিল । নৱগ্ৰহলৈ নোযোৱাৰ কাৰণ আছিল যে নৱগ্ৰহ শ্মশানত ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছিল । যাৰ বাবে নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ যোৱা নাছিল । দাদাই সুখ-দুখৰ বহু কথাই পাতিছিল ।"

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত বড়োৱে কয়,"দাদাৰ মৃত্যুৰ কথাটো মই প্ৰথমে বিশ্বাসে কৰা নাছিলোঁ । পাছত গম পালো সেই দুখৰ খবৰটো সঁচা । সেই সময়ত মই গাঁৱত আছিলো আৰু মই ৰেপিড' ভাড়া কৰি গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰলৈ আহিছিলোঁ । দাদাক সোণাপুৰলৈ লৈ যোৱাৰ পাছত মই আৰু থাকিব পৰা নাছিলোঁ । গাঁৱত গুচি গৈছিলোঁ । তিনি দিন পাছত আহিছিলোঁ । দাদাই ন্যায় পাবই লাগিব ।"

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত বড়োৱে কয়,"অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সোণাপুৰলৈ যাম আৰু দাদাক সেৱা জনাম । দাদাৰ কথাবোৰ মনত পৰিলে বৰ দুখ লাগে । একেলগে একেখন থালত ভাত খোৱাৰ কথাবোৰ মনত পৰে । দুখীয়া মানুহক দাদাই বহুত সহায় কৰিছিল । মোকো দাদাই বহু কথা শিকাইছিল । দাদাৰ আদৰ্শৰে কাম কৰি যাম ।"

লগতে পঢ়কঃ

জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত বিদ্ৰোহী চেতনা: প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ এক চমু বিশ্লেষণ

ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ, নিৰ্মাণ হৈছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
BHUTNATH CREMATORIUM
ৰাকেশ বড়ো
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.