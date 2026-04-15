হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম বিহুৰে জড়িত বহু পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি
হেৰাই গৈছে নেকি বিহুৰ সময়ত খেলা পৰম্পৰাগত খেলসমূহ ? বিহুৰ সৈতে জড়িত খেল-ধেমালিবোৰ হেৰাই যোৱাৰ কাৰণ কি ?
Published : April 15, 2026 at 8:41 PM IST
লখিমপুৰ : বুধবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ ব'হাগ বিহু ৷ নৃত্য-গীত, পৰম্পৰা ৰীতি-নীতি, ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে বাপতিসাহোন বিহুটি ৷ চৌদিশে ঢোল-পেঁপাই ৰজনজানাইছে ৷ অসমীয়া সমাজত আছে এই বিহুটিৰ লগত জড়িত কিছু পৰম্পৰাগত খেলা-ধূলা ৷ কিন্তু আধুনিকীকৰণৰ কবলত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কিছু পৰম্পৰা হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ সময়ৰ কোৱাল সোঁতত হেৰাই গৈছে আমাৰ কিছু পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি ৷ যিহেতু বিহুৰ লগত পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ অভিন্ন অংগ ৷ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰে বিহুক জাতিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছিল ৷ পিছে সময়ৰ সোঁতত ম্লান পৰিছে পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ ৷ নৱ-প্ৰজন্মৰ অনীহা এই দিশত ৷
বিহু গীততো আছে পৰম্পৰাগত খেলৰ আভাস ৷ আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনৰে পৰা হোৱা সেই পৰম্পৰা খেল-ধেমালিৰ সন্দৰ্ভত বিহুগীতত এইদৰে গোৱা হয়, "ৰংঘৰৰ বাকৰিত, ম'হ যুঁজ লাগে, ধূলিৰ ধোঁৱাৰে আকাশ উপচি পৰে, হালধীয়া ম'হটো যুঁজত জিকিলে, ৰাইজৰ মনত আনন্দ উপজিলে...।"
|বিহুৰ সৈতে জড়িত পৰম্পৰাগত খেলসমূহ
মাঘ বিহু আৰু ব'হাগ বিহুত কণী যুঁজ, মহ যুঁজ, বুলবুলি চৰাই যুঁজ, কুকুৰাৰ যুঁজ, ৰঁচী টনা, কলগছ বগোৱা, টেকেলি ভঙা, ঘিলা খেল, চকী খেল, চকু বান্ধি হাহ ধৰা, কনুৱা যুঁজ, কড়ি খেল আদি খেলা হয় ৷
|বিহুৰ সৈতে জৰিত পৰম্পৰাগত খেলৰ প্ৰতি কিয় নৱপ্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ কমিছে ?
এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ একাংশ সচেতন মহিলাই কয়,"অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় বিহুৱে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ৷ ৰং-আনন্দৰ সমাহাৰ ঘটা বিহুৱে সামগ্ৰিকভাৱে জাতীয় জীৱনৰ চৰিত্ৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ বিশেষকৈ ব'হাগ আৰু মাঘৰ বিহুত খেলা দেখা যায় ৷ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি বিহুৰ অন্যতম অংগৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে ৷ কিন্তু বৰ্তমান প্ৰজন্মই খেলিবলৈ লাজ কৰে, অংশগ্ৰহণ নকৰে ৷ যাৰ বাবে বিহুত হোৱা খেল-ধেমালিবোৰ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷"
আন এগৰাকী সচেতন মহিলাই কয়,"এসময়ৰ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ সময়ৰ সোঁতত যেন ম্লান পৰিছে ৷ বছৰটোৰ আন সময়ৰ কথা বাদেই, বিহুৰ সময়তো পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ চকুত লগা ধৰণৰ নহয় ৷ বিশ্ব দৰবাৰত নতুনকৈ চিনাকি দিব লাগিব অসমীয়া সমাজৰ তাহানিৰ ৰং-আনন্দৰ সমাহাৰ ঘটা পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰক ৷"
আন এগৰাকী সচেতন মহিলাই কয়,"মাঘ বিহু আৰু ব'হাগ বিহুত কণী যুঁজ, মহ যুঁজ, বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ, কুকুৰাৰ যুঁজ, ৰচী টনা, কলগছত বগোৱা, টেকেলি ভঙা, ঘিলা খেল, চকী খেল, শেন, কনুৱা যুঁজ, কড়ি খেল আদি আছিল ৷ পিছে সময়ৰ সোঁতত এনে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিবোৰ ম্লান পৰিছে ৷ পুৰণি চামে এইবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও নৱ-প্ৰজন্মই কিন্তু অনীহা প্ৰকাশ কৰে ৷ নৱ-প্ৰজন্মই পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰতকৈ মোবাইল গেম আৰু ইন্দৰ গেমৰ প্ৰতিহে আগ্ৰহী ৷ টেবুল টেনিচ, ল'ন টেনিচ আদি খেলসমূহে তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰে ৷ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ নাই ৷"
বিহুত হোৱা পৰম্পৰাগত খেলৰ সম্পৰ্কে আন এগৰাকী মহিলাই কয়,"নৱ-প্ৰজন্মই চিনিয়েই নাপায় পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰক ৷ নিয়ম প্ৰণালীৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে ৷ তেওঁলোকক এই দিশৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ সঘনাই পাতিব লাগিব ৷ জ্যেষ্ঠসকলে উদ্যোগ ল'ব লাগিব ৷ নহ'লে কালৰ সোঁতত হেৰাই যাব অসমীয়া সমাজৰ অন্যতম গৌৰৱ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ ৷"
লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে এইক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বুলি উল্লেখ কৰি এগৰাকী মহিলাই কয়,"লখিমপুৰৰ অন্যতম গৌৰৱ লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে এইক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ লৈছে ৷ কিছু বছৰৰ পৰা ঘিলা খেল আদি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷ নৱ-প্ৰজন্মক দেখুৱাইছে এই খেলসমূহ ৷ আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো ৷ এটা গেপ হৈছে ৷ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰৰ সৈতে নৱ-প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি আকৰ্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গেপ হৈছে ৷ আমি সেয়া দূৰ কৰিব লাগিব ৷"
পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰ কেৱল অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাই নহয়, স্বাস্থ্যসন্মত দিশো জড়িত হৈ আছে ৷ সেয়ে সকলোৱে পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰক নতুনকৈ নৱ-প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি তেওঁলোকক জড়িত কৰিব লাগিব ৷ তেতিয়া পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিবোৰে অসমীয়া সমাজ জীৱনক ন-ৰূপত চিনাকি দি গৰ্বিত কৰিব অসমীয়া সমাজ জীৱনক ৷ এই আশা কৰিছে সচেতন লোকে ৷
