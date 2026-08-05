ETV Bharat / state

পাঁচ বছৰত নলা বনোৱাৰ নামতে যোৰহাট পৌৰসভাৰ ব্য়য় ২২ কোটি, কিন্তু কৃত্ৰিম বান কিয় হয় ?

কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা যোৰহাট পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ ।

Why artificial floods? In five years, Jorhat Municipality spent 22 crore to build canals
পাঁচ বছৰত নলা বনোৱাৰ নামতে যোৰহাট পৌৰসভাৰ ব্যয় ২২ কোটি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট টাউনৰ মাজত হোৱা কৃত্ৰিম বানে জীয়াতুৰ ভোগাই আহিছে জনসাধাৰণক । মঙলবাৰে নিশা হোৱা এজাক বৰষুণতেই যোৰহাটৰ আভিজাত্য উটি গ'ল । ঘৰৰ ভিতৰত তিনি ফুট পৰ্যন্ত পানী সোমাল । এইদৰে সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে দায়ী কোন ? এই লৈ বুধবাৰে সৰৱ হৈ পৰিল যোৰহাটৰ সচেতন নাগৰিক তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামী ।

বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "টোকোলাই জান খননৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । ডি কুমাৰ এণ্ড কোম্পানীক ৫ কোটি ২৫ লাখ ৫৭ হাজাৰ ৯২০ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে টোকোলাই খনন আৰু পৰিষ্কাৰৰ কাম দিছিল যোৰহাট পৌৰসভাই । ২ কোটি ৫০ লাখ টকা ইতিমধ্যে যোৰহাট পৌৰসভাই আদায় দিলে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক ।"

পাঁচ বছৰত নলা বনোৱাৰ নামতে যোৰহাট পৌৰসভাৰ ব্যয় ২২ কোটি (ETV Bharat Assam)

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোস্বামীয়ে টোকোলাই অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ উপৰি বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হস্তক্ষেপত কেইবাজনো ব্যৱসায়ীক ম্যাদী পট্টাৰ মাটি প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পৌৰসভাৰ উপ-পৌৰপতিকে ধৰি কেইবাজনো পৌৰ সদস্যই টোকোলাই দখল কৰাৰো জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে ।

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পুনৰ কয়, "টোকোলাই খননৰ নামত কোটি টকাৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে । নীতি-নিয়ম অনুসৰি টোকোলাই যিদৰে প্ৰায় ৬ফুট পৰ্যন্ত খন্দা উচিত আছিল, তেনেদৰে একো কামেই কৰা নহ’ল । ক’ত খনন কৰা হ’ল আৰু কোটি কোটি টকা ক’ত খৰচ কৰা হৈছে তাৰ উত্তৰ যোৰহাট বাসীয়েই নহয় খোদ পৌৰসভা সদস্যইও উত্তৰ বিচাৰিছে ।​ এই ব্যাপক অনিয়মৰ বাবেই আজি সামান্য বৰষুণতেই যোৰহাট চহৰখন কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয় যে যোৱা ছয় পৰা সাত মাহত ছুপাৰ ছকাৰ আৰু চুইপিং মেচিনৰ নামত প্ৰায় ৫০ লাখতকৈ অধিক টকা যোৰহাট পৌৰসভাই আদায় কৰিলে । বহু কোটি টকা ব্যয়ৰ পিছতো আজিও কিয় টোকোলাইজানখন ডাষ্টবিনত পৰিণত সেয়া কিন্তু যোৰহাটবাসীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।​

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে বিগত পাঁচ বছৰত নলা বনোৱাৰ নামতেই যোৰহাট পৌৰসভাই প্ৰায় ২২ কোটি টকা ব্যয় কৰিলে । তাৰ পাছতো এজাক বৰষুণত নগৰখন ডুব যায় । ইয়াৰ পিচতো বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী কিয় মৌন হৈ আছে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "পৌৰসভাখনত টাইড ফাণ্ড আৰু আনটাইড ফাণ্ডত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । টাইড ফাণ্ডৰ ধন সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ব্য়য় কৰিব পাৰে । অসমৰ পৌৰসভাৰ যিগৰাকী সঞ্চালক তেওঁ একেখন চকীতেই ছয় বছৰ আছে । আজিও যোৰহাট পৌৰসভাত ৪০ কোটি টকা জমা আছে । তাৰ পিচতো যোৰহাটৰ মানুহে কিয় পানীৰ তলত থাকিব লাগে ?"

লগতে পঢ়ক:কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰহাট: বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী

বানৰ পাছত বানপীড়িতৰ মাজত এতিয়া জ্বৰ-খজুৱতিৰ আমনি

TAGGED:

যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী
JORHAT MUNICIPALITY
ARTIFICIAL FLOOD IN JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.