কোন বিধায়কৰ কঁপালত আছে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসৰ সুখ

কোন বিধায়কৰ কঁপালত আছে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসৰ সুখ
নিৰ্বাচনত জয়ী নৱনিৰ্বাচিত কিমান বিধায়কে নাপাব আৱাস, ঘৰভাড়াৰ বাবে পাব কিমান টকা ?
Published : May 16, 2026 at 5:51 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া চৰ্চা চলিছে - কোনে, কোনটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ ল’ব ? সকলোকে লাগে দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস । এনডিএ চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই অসম বিধানসভাৰ বহু সদস্যই, দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ খালী হ'বলগীয়া আৱাসক লক্ষ্য কৰি নিজৰ নাম লগোৱা দেখা গৈছিল ।
অৱশ্যে এই বিষয়টো চৰ্চালৈ অহাৰ পাছতে অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ৷ সচিবালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি, দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ খালী হ'বলগীয়া আৱাসত লগোৱা নিজৰ নামফলক শীঘ্ৰে আঁতৰাব লাগে ৷
বিধায়ক আৱাসত পূৰ্বৰে পৰা যিসকল বিধায়ক আছে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে আছেই আৰু যিসকল নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি বিধায়ক আৱাস গৃহৰ সন্মুখত নামফলক লগোৱা কাৰ্যই বিধানসভাৰ নিয়ম আৰু নীতিৰ উলংঘন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সচিবালয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ সচিবালয়ে বিধায়ক আৱাস গৃহৰ সন্মুখত নৱ-নির্বাচিত বিধায়কে লগোৱা নামফলক আঁতৰাবলৈ নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজধানী দিছপুৰত বিধায়কসকলৰ বাবে আৱাসৰ অভাৱ আছে । দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত বিধায়ক অনুপাতে থাকিবলগীয়া আৱাসৰ অভাৱৰ বাবেই এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বিধানসভা সচিবালয়ো জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
১২৬ জনীয়া অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ পৰা মন্ত্ৰীসকলক বাদ দিলে বিধায়কসকলৰ আৱাসৰ বাবে ১০৭টা মান ফ্লেটৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু বর্তমান থকা এপাৰ্টমেণ্টকেইটাত ৬৪ টাহে ফ্লেট আছে । সেই অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক ফ্লেটত ৰাখিবৰ বাবে আৰু যথেষ্টসংখ্যক ফ্লেটৰ প্ৰয়োজন । এই জটিলতা আঁতৰাবলৈ নতুনকৈ অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে যদিও সেয়া প্ৰাৰম্ভিক পর্যায়তে আছে ।
বিধানসভাৰ সচিবালয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসত আছে ৬৪টা আৱাস আৰু মন্ত্রীৰ বাবে পৃথকে আছে ১৯টা আৱাস । অসম বিধানসভাৰ সদস্য সংখ্যা হৈছে ১২৬ গৰাকী । তেনেস্থলত বিধায়কৰ বাবে এতিয়াও ৪৩ টা আৱাসৰ অভাৱ আছে । ফলত এই ৪৩ গৰাকী বিধায়কে নাপাব চৰকাৰী আৱাস । যাৰ বাবেই জয়ী হোৱাৰ পাছতে খালী হ'বলগীয়া আৱাসত বহু নতুন বিধায়কে নিজৰ নামফলক লগাইছিল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক ১০২ গৰাকী বিধায়কক লৈ বিধানসভালৈ আহিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ । বিজেপিয়ে অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মিত্রদল অগপই দহখন আৰু বি পি এফ দলে দহখন আসন লাভ কৰিছে । তেনেস্থলত শাসকীয় দলৰ তথা মিত্রদলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসৰ বাবে আগ্ৰহ থকাটো অস্বাভাৱিক নহয় । কিন্তু দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেহে আৱণ্টন দিয়া হয় । যাৰ বাবেই নাম লগালেই দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস লাভ নকৰে ।
বৰ্তমান মন্ত্রী আৰু বিধায়ক মিলাই দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসত বিধানসভাৰ ৮৩ গৰাকী সদস্য থকাৰ ব্যৱস্থা আছে । ফলত ৪৩ গৰাকী বিধায়ক থাকিব লাগিব ভাড়াঘৰত ।
উল্লেখ্য যে, পূৰ্বৰ অসম আৰ্হিৰ বিধায়ক আৱাসবোৰ ভাঙি তাৰ ঠাইত বিধায়কৰ বাবে ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা আৱাসত বিধায়কসকল আছে । আনহাতে নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা ফ্লেটসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কমেও এবছৰ লাগিব । যাৰ বাবে ৪৩ গৰাকী বিধায়ক এতিয়া সদ্যহতে ভাড়াঘৰত থাকিব লাগিব ।
তেওঁলোকৰ বাবে বিধানসভাৰ সচিবালয় কৰ্তৃপক্ষই ভাড়াঘৰৰ বাবে মাহে ৬০ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । বিধানসভা সচিবালয় কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰা অনুসৰি ৬৪ টা ফ্লেটৰ ৩৪ টা ফ্লেট পূৰ্বৰ বিধায়কৰ নামত আৱণ্টন হৈ আছে । অৱশিষ্ট ৩০ টা ফ্লেট নতুনকৈ অহা বিধায়ক সকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ ভিতৰত কোনে পাব বা কোনে নাপাব তাক লৈ চৰ্চা চলিছে । জ্যেষ্ঠজনৰ ভিত্তিত এই ফ্লেটসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব । চৰকাৰী আৱাস নোপোৱাসকলে ঘৰভাৰাৰ বাবে পাব মাহে ৬০ হাজাৰকৈ টকা ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বৰ্তমান সময়ত বিধায়ক অনুপাতে আৱাস গৃহ নথকাত বিধানসভাৰ সচিবালয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ সচিবালয় কর্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে দুটা পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিব । সেয়া হ’ল-
- প্রথম পৰ্যায়ত যিসকল বহু বছৰৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছে, তেওঁলোকক জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত আৱাসসমূহ প্ৰথমতে দিয়া হ'ব ।
- দ্বিতীয়তে যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক পাৰ্যমানে বা পাছৰ পৰ্যায়ত আৱাস গৃহ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিব কৰ্তৃপক্ষই ।
তেনেস্থলত নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা ফ্লেটসমূহ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত দিছপুৰত চৰকাৰী আৱাস নোপোৱা বিধায়কসকলে গুৱাহাটীত ঘৰভাৰাৰ বাবে মাহে ৬০ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব ।