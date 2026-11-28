অসমৰ জাল মাৰ্কশ্বিট-প্ৰমাণপত্ৰৰ বিশাল বজাৰ কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত? চিআইডিৰ তদন্ত অব্যাহত
বহিঃৰাজ্যৰ শিক্ষা পৰিষদৰ নামত ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰে সক্ৰিয় বৃহৎ চক্ৰ...
Published : November 28, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 4:58 PM IST
নগাঁও : ৰাজ্যত একাংশ দালালে ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নমাই আনিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, এতিয়া এনে দালালৰ পাকচক্ৰত পৰি শৈক্ষিক জীৱনৰ বহুমূলীয়া বৰ্ষও হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ।
ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰ কেলেংকাৰী এতিয়া নগাঁৱতেই সীমাবদ্ধ থকা নাই । পোহৰলৈ অহা জাল মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰ কেলেংকাৰীয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ শিক্ষাজগততে তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
কেৱল নগাঁৱতেই নহয়,ৰাজ্যজুৰি ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰ বেহাৰ এক বিশাল নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ তথ্যও সম্প্ৰতি পোহৰলৈ আহিছে । বহিঃৰাজ্যৰ শিক্ষা পৰিষদৰ নামত ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰে এটা বৃহৎ চক্ৰই ৰাজ্যৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ একপ্ৰকাৰ অন্ধকাৰকৈ ঠেলি দিছে । একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰমাণপত্ৰৰে বিভিন্ন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ লগতে একাংশই বিভিন্ন চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই ইটিভি ভাৰতত নগাঁৱৰ শিক্ষা বিষয়া নৰ্মদা চেতিয়াৰ সাক্ষাৎকাৰসহ বিস্তৃতভাৱে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । ইপিনে, ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰ কেলেংকাৰীক লৈ অসম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান শাখা চমুকৈ চিআইডিয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে । জাল মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰ বেহা সন্দৰ্ভত চিআইডিত ১০/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
বিশেষকৈ কাউন্সিল ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেচন (চিআইএছচিই)ৰ নামত দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ জাল প্ৰমাণপত্ৰ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলাই এই বেহাৰ সৈতে জড়িত তিনিজনকৈ লোকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । ধৃত লোককেইজন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোডৰ ভাৰত গৌৰ, বৰপেটা জিলাৰ দীপ কুমাৰ সৰকাৰ আৰু অভয়াপুৰীৰ উৎপল দাস ।
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, অভিযুক্তকেইজনে ধনৰ বিনিময়ত দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণৰ জাল প্ৰমাণপত্ৰ বিক্ৰী কৰিছিল । চিআইএছচিইৰ নাম আৰু পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এনে ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনক প্ৰতাৰণা কৰা চক্ৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিওজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে । শৈক্ষিক প্ৰমাণপত্ৰৰ এনে জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সচেতন মহল ।
শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভিত্তিত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ, চাকৰি লাভ তথা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এনে পৰিস্থিতিত জাল প্ৰমাণপত্ৰৰ ব্যৱসায়ে প্ৰকৃত মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ বিভিন্নজনে আশংকাও কৰিছে । চিআইডিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰখা তদন্ত আৰু ইতিমধ্যেই তিনিজনকৈ লোকক গ্ৰপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা বিদ্যাল়সমূহৰ পৰিদৰ্শক নৰ্মদা চেতিয়াই কয়, “মই প্ৰথমে নগাঁও জিলাত যোগদান কৰি বিষয়টো অৱগত হোৱাৰ লগে লগেই নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলো । ১২০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ভুৱা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰে নামভৰ্তিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাত বিদ্যালয়সমূহক গোচৰ তৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিলো । সেইমতে নগাঁৱত গোচৰ ৰুজু হৈছিল । একেসময়তে নগাঁৱৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি হোৱা ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ সৈতে জড়িত চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চিআইডিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ।"
জিলা বিদ্যাল়সমূহৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "ইতিমধ্যেই তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পাৰিছো । ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দি জাল মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰ বেহাত জড়িত চক্ৰটোক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগে । এইক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলেও যদি চক্ৰটোৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে তেন্তে অভিভাৱকসকলো সমানেই জগৰীয়া হ’ব ।”
ইতিমধ্যে, চিআইডিয়ে তৰা গোচৰটোৰ তদন্ত অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে । এই জাল প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰস্তুতৰ আঁৰত কোন কোন লোক জড়িত আছে , কিমানজনক এনে প্ৰমাণপত্ৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু এই চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোনো বৃহৎ নেটৱৰ্ক জড়িত আছে নেকি, চিআইডিয়ে সেই সকলো দিশ অনুসন্ধান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:ভুৱা প্ৰমাণ-পত্ৰ,মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে নগাঁও; কি কয় বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে ?
ইহুদী আৰু মকৰাৰ দৰে বিশ্বজুৰি জাল পেলাই বিজ্ঞান-অৰ্থনীতিত অসমীয়া আগুৱাই যাব লাগিব : ডঃ ৰুবুল মাউত