গণেশগুৰিত কাৰ পৰশত উজ্জীৱিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ ছবি : চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ স্পষ্টীকৰণ
প্ৰকৃততে কোনে অংকন কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ ছবি ? সামাজিক মাধ্যমত স্পষ্টীকৰণ চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ ৷
Published : June 19, 2026 at 11:36 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত মচি পেলোৱা হৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই ছবিখন পুনৰবাৰ অংকন কৰে চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই ।
গণেশগুৰি উৰণসেতুৰ তলত একত্ৰিত হোৱা জুবিন অনুৰাগী তথা ৰাইজৰ উপস্থিতিত মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই পুনৰ একেটা স্থানতে ছবিখন অংকন কৰে । ছবিখন অংকন কৰাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
একাংশই সামাজিক মাধ্যমযোগে দাবী জনাইছে যে ছবিখন প্ৰকৃততে চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই অংকন কৰা নাই । মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বৰ ছবিখন অংকন কৰিছিল ঋষভ দত্ত নামৰ এজন যুৱকে ।
সামাজিক মাধ্যমত চলা এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে এক ফেচবুক পোষ্টযোগে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই ৷ পোষ্টটোত চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘প্ৰথমতে সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ । আপোনালোকৰ সমৰ্থন আৰু উপস্থিতিৰ অবিহনে প্ৰশাসনৰ বাধা নেওচি জুবিনদাৰ মচি পেলোৱা ছবিখন অঁকাটো হয়তো সম্ভৱ হৈ নুঠিলহেঁতেন । আপোনালোকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু উপস্থিতিয়ে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে শিল্পী আৰু শিল্পৰ মৃত্যু নাই । জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচিব পাৰিলেও জুবিন গাৰ্গক অসমবাসীৰ হৃদয়ৰ পৰা যে মচি পেলোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেই কথা কালি আপোনালোকে আকৌ প্ৰমাণ কৰি দিলে ।’’
আনহাতে, প্ৰকৃততে ছবিখন কোনে অংকন কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত বৰুৱাই এনেদৰে কয়, ‘‘মই যেতিয়াই ৰাজহুৱা স্থানত এখন ছবি আঁকো, তেতিয়া মোৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু সহ-শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাও । প্ৰতিখন ছবি আঁকোতে তেওঁলোকে মোক সহায় কৰি দিয়ে । জুবিনদাৰ বিয়োগৰ পিছত গোটেই অসম দুখত ম্ৰিয়মান । সেই সময়তে কোনো পূৰ্ব পৰিকল্পনা অবিহনে তাৎক্ষণিকভাৱে গণেশগুৰিত জুবিনদাৰ এখন ছবি আঁকিবলৈ মন মেলিছিলোঁ । যিমান পাৰোঁ বন্ধুবৰ্গক খবৰ দিছিলোঁ । সকলো আহি ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰাত মোক সহায় কৰিছিল । মোৰ ভাতৃ ঋষভ দত্তও আহি ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰাত মোক সহায় কৰিছিল । জনাই জানে যে ছবিখন অঁকাৰ দিনাই এটা পথ দুৰ্ঘটনাত মই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলোঁ, জুবিনদাৰ মৃত্যুত মানসিকভাৱেও ভাগি পৰিছিলোঁ । সেই সময়ত কেৱল ঋষভেই নহয়, ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰাত আন বহু শিল্পী, বন্ধুৱে মোক সহায় কৰিছিল । এই কথা মই ইতিমধ্যে বহু ঠাইত স্বীকাৰ কৰি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । ছবিখনৰ চিংগল ক্ৰেডিট মই কেতিয়াও ল’বলৈ যোৱা নাই । মই অঁকা সকলো ছবি ৰাইজৰ ছবি, সমাজৰ ছবি ।’’
শিল্পীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘মচি পেলোৱা ছবিখন পুনৰ আঁকিবলৈ মই সকলো ৰাইজৰ সমৰ্থন আৰু সহায় বিচাৰিছিলোঁ । মচি পেলোৱাৰ যিখন ছবি মই আকৌ আঁকিলো, সেইখন ছবিও কেৱল মই অঁকা নাই । তাত উপস্থিত থকা, সমৰ্থন জনোৱা, মোক পানীৰ বটল যোগান ধৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছবিখনত ৰং বোলাই দিয়া সকলো লোকেই সেই ছবিখন আঁকিছে, মই অকলে অঁকা নাই । মই মাথোঁ পদক্ষেপটো লৈছিলোঁ আৰু ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ; গতিকে ইয়াত বিতৰ্কৰ কথা আহিব নালাগে । ছবিখন কোনে কোনে আঁকিছিল তাতকৈ হয়তো মচি পেলোৱা ছবিখনৰ বাবে যিদৰে ৰাইজ ওলাই আহিল, প্ৰশাসন সেও মানিবলৈ বাধ্য হ'ল, ছবিখন আকৌ অঁকা হ'ল সেয়াহে ডাঙৰ কথা ।’’
‘‘মূল কথাটো হ’ল ৰাজহুৱা দেৱালবোৰ ৰাইজৰ । বহুজাতিক কোম্পানী বা চৰকাৰৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম নহয় । ইয়াত ৰাইজৰ ছবি অঁকা হ’ব । জুবিনদাৰ দৰে ব্যক্তিৰ ছবি মোহাৰি পেলোৱাটো কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়’’ বুলি শিল্পীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ৷
ইফালে 'COMRADES NEVER DIE' এই বাক্যশাৰী নতুনকৈ অংকন কৰা ছবিখনত কিয় মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই নিলিখিলে, সেই সন্দৰ্ভতো বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ উত্তৰত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে, পুনৰ অঁকা ছবিখনত মই কিয় COMRADES NEVER DIE নিলিখিলোঁ । মই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছোঁৱেই যে ছবিখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু কাম বাকী আছে ৷ ছবিখন সম্পূৰ্ণ হ’লে সেয়াও লিখা হ’ব । যি কি নহওক, যিসকল বন্ধুৱে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বাক্যশাৰী লিখি থৈ গ’ল তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনালোঁ । জয় জুবিনদা ।’’
উল্লেখ্য যে, এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰত অসমৰ তৰফৰ পৰা চিত্ৰশিল্পী ঋষভ দত্তকো যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে দত্তৰ ফোন বন্ধ হৈ থকাত যোগাযোগ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ’ল ।
লগতে পঢ়ক: গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ