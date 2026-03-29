ৰাজ্যৰ মহিলা-যুৱ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব দিছপুৰত কাৰ হ'ব চৰকাৰ ? পিছে মহিলা-যুৱ ভোটাৰে কি বিচাৰে ?

ৰাজ্যত শাসক-বিৰোধী উভয়ে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত ৷ পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৷

Assam Assembly Election 2026
ৰাজ্যৰ মহিলা যুৱ ভোটাৰে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 8:50 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যজুৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । শাসক-বিৰোধী উভয়ে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত । ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৰাজ্যৰ ২,৫০,২১,৪১৩ গৰাকী ভোটাৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,১৬,৫৯১ গৰাকী পুৰুষ, বিপৰীতে ১,২৫,০৪,৫০১ গৰাকী মহিলা আৰু ৩২১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৭০ টা সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা বেছি । আনহাতে গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সেইদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিবলগীয়া ১৮-১৯ বছৰ বয়সীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৬,২৮,০৯৩ গৰাকী । আনহাতৰ ২০-২৯ বছৰ বয়সৰ ভোটাৰ হৈছে ৬৬,৫৫,৩৭৬ গৰাকী । এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মহিলা আৰু যুৱ ভোটাৰৰ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে মহিলা আৰু নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াসত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

মহিলাকেন্দ্ৰিক আঁচনিৰ চমক :

ইফালে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে মহিলা আৰু যুৱপ্ৰজন্মক লক্ষ্য কৰি পূৰ্বৰে পৰাই বহু আঁচনিৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে । নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে ১০ মাৰ্চৰ দিনা চমক সৃষ্টি কৰি অসম চৰকাৰে একেদিনাই আৰু একে সময়তে ৰাজ্যৰ ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত দিলে ৯ হাজাৰকৈ টকা । ইয়াৰ ফলত চৰকাৰে একেদিনাই ব্যয় কৰিলে ৰাজকোষৰ ৩,৬০০ কোটি । একপ্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে ।

এই পুঁজি বিতৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ৩,৮০০ খন সভা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী চমক দিছিল চৰকাৰখনে । ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰা এখন অভিলাষী আঁচনি হৈছে অৰুণোদয় । যাৰ জৰিয়তে মাহে মহিলাসকলে লাভ কৰে ১,২৫০ টকা । মহিলা সকলক আকৰ্ষিত কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন এখন অভিলাষী আঁচনি হৈছে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ৩২ লাখ মহিলাক ১০ হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰা হয় । 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ যোগেদি অসম চৰকাৰে প্ৰায় ৩২ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে, বহু আঁচনিৰ যোগেদি ৰাজ্য চৰকাৰে লাখ লাখ মহিলাক হিতাধিকাৰী হিচাপে সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই বিজেপি চৰকাৰে সকলো স্তৰৰ লোককে সামৰি আঁচনিৰ চমক সৃষ্টি কৰিছিল । বিশেষকৈ মহিলা আৰু যুৱ ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি বিশেষ কেতবোৰ আঁচনিৰ সমাহাৰ ঘটাইছিল । মহিলাকেন্দ্ৰীক বৃহৎ আৰু অভিলাষী আঁচনি হৈছে 'অৰুণোদয়'। ইয়াৰ বাবে প্রতিমাহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৪১০ কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় হয় ।

ইফালে এই আঁচনিৰ লগত ৰন্ধন গেছৰ বাবে মাহে অতিৰিক্তকৈ ২৫০ টকাকৈ দিয়াৰো ব্যৱস্থা আছে । লক্ষণীয় বিষয় যে অৰুণোদয় আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে জনেপতি ৫ কিল’গ্ৰাম বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰাৰ লগতে লাভ কৰে বিনামূলীয়া চিকিৎসা, ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছ, বিনামূলীয়া জীৱন বীমা । লগতে সুলভ মূল্যত লাভ কৰে চেনী, ডাইল আৰু নিমখ ।

ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ ৭০,৭৩,৮৪০ টা পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ডেৰে সামৰি লৈছে । ইয়াৰ ফলত উপকৃত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৬,০৮,১৭৭ গৰাকী । ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক লোককে ৰেচন কাৰ্ডেৰে সামৰি লোৱা হৈছে । ইফালে নিৰ্বাচনত ভোট দি জয়ী কৰালে ৰেচন কাৰ্ডত দিয়া সামগ্ৰী কেইপদ বিনামূল্যে দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আনহাতে চৰকাৰখনে মহিলাসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে মাইক্র'ফাইনেন্সৰ ঋণৰ ক্ষেত্রতো সাহায্য প্রদান কৰাৰ নামত বৃহৎ পুঁজি ব্যয় কৰিছে ।

যুৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আঁচনিৰ চমক :

মহিলাসকলৰ লগতে যুৱচামক লক্ষ্য কৰিও চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । চৰকাৰখনে উচ্চতৰ মাধমিকত প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণসকলক স্কুটী প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও নিযুত মইনা আঁচনি, নিযুত বাবু আঁচনি আদি কেইবাটাও আঁচনিৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক নগদ ধন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি'ত দহ লক্ষাধিক ছাত্ৰীক সামৰি লোৱা হৈছে । এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে মাহে ১,০০০ টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে । সেইদৰে স্নাতক মহলাত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিমাহে ১,২৫০ টকাকৈ লাভ কৰে ।

আনহাতে স্নাতকোত্তৰ মহলাত আৰু বি এডত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিমাহে লাভ কৰে ২,৫০০ টকাকৈ । ইয়াৰ বাবে বাজেটত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৩৯১ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে ৷ সেইদৰে শিক্ষাৰ্থীৰ আন এটা আঁচনি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন অনুপ্ৰেৰণা আঁচনি। এই আঁচনিৰ যোগেদি অসমত অৱস্থিত চৰকাৰী খণ্ডৰ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত পি এইচ ডি কাৰ্যসূচীত নামভৰ্ত্তি কৰা পূৰ্ণকালীন গৱেষকসকললৈ ২৫,০০০ টকা আৰু দিব্যাংগ গৱেষকসকললৈ ৪০,০০০ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

অসম চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা আন এটা হিতাধিকাৰী তথা অভিলাষী আঁচনি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান' । শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক স্ব-নিয়োজনৰ বাবে আৰ্থিক সহায় ২ লাখ টকাৰ পৰা ৫ লাখ টকালৈকে দিয়াৰ বাবে এই আঁচনিখন ৰূপায়ন কৰা হৈছে । এই আঁচনিখনত চৰকাৰে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধনো প্ৰদান কৰিছে । মুঠতে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে হিতাধিকাৰীমূলক সকলো আঁচনি ৰূপায়ন কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে ।

বিশেষকৈ মহিলা আৰু যুৱপ্ৰজন্মক লক্ষ্য কৰি ৰূপায়ন কৰা আঁচনিসমূহে নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলাব, সেয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলতহে জানিব পৰা যাব । অৱশ্যে বিজেপিয়ে চৰকাৰে ৰূপায়ন কৰা আঁচনিসমূহকলৈ ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে । আনহাতে চৰকাৰে ৰূপায়ন কৰা আঁচনিসমূহক লৈ বিজেপি দলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে । ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত মহিলাসকলৰ অংশ গ্ৰহণ আৰু উৎসাহ যথেষ্ট লক্ষণীয় । সেইদৰে প্ৰচাৰ সভা সমূহত মহিলা সকলৰ মাজত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশেষভাৱে সমাদৃত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰ বেছি থকা সমষ্টি :

লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত মহিলা শক্তিৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ প্রাধান্য থকা সমষ্টিসমূহৰ তুলনাত খিলঞ্জীয়া লোকৰ বসতি প্রধান উজনি অসম আৰু পাৰ্বত্য জিলাৰ সমষ্টিসমূহত পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰ থকা সমষ্টিসমূহ হৈছে ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমা, কোকৰাঝাৰ আৰু বাওখুংগ্ৰী, ধুবুৰীৰ জিলাৰ বিলাসীপাৰা, গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম গোৱালপাৰা আৰু দুধনৈ, চিৰাং জিলাৰ চিদলী-চিৰাং, কামৰূপৰ বকো-ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, হাজো-শুৱালকুছি আৰু কমলপুৰ ।

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৫টা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিছপুৰ, ডিমৰীয়া, নিউ গুৱাহাটী, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্য বেছি । বাক্সা জিলাৰ বাক্সা সমষ্টি, তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ, ওদালগুৰিৰ চাৰিওটা সমষ্টি ক্ৰমে ভেৰগাঁও, ওদালগুৰি, মাজবাট আৰু টংলাত পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁও সমষ্টি, নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ, নগাঁও-বটদ্ৰৱা আৰু ৰহা, শোণিতপুৰৰ বৰছলা, তেজপুৰ, ৰঙাপৰা আৰু নদুৱাৰ, বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰ, লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া, ৰঙানদী আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিতো পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।

উজনি অসম আৰু পাৰ্বত্য জিলাৰ দুই-এটা সমষ্টিৰ বাদে অধিক সংখ্যক সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । সেইদৰে ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি, জোনাই, তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা, মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ মাকুম আৰু তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আটাইকেইটা সমষ্টি ক্ৰমে চাবুৱা, লাহোৱাল, ডিব্ৰুগড়, খোৱাং, দুলীয়াজান, টিংখং আৰু নাহৰকটীয়া, চৰাইদেউৰ দুয়োটা সমষ্টি ক্ৰমে সোণাৰি আৰু মাহমৰা, শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ, শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা, যোৰহাটৰ আটাইকেইটা সমষ্টি টীয়ক, যোৰহাট, মৰিয়নী, তিতাবৰ ৷

গোলাঘাট জিলাৰ সমষ্টি ক্ৰমে দেৰগাঁও, গোলাঘাট, বোকাখাত, খুমটাই আৰু সৰুপথাৰ, কাৰ্বি আংলঙৰ তিনিওটা সমষ্টি বোকাজান, হাওৰাঘাট আৰু ডিফু পশ্চিমত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰি, ডিমা হাছাওৰ হাফলং, কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ, উদৰবন্দ, বৰখলা আৰু ঢলাই সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰতিবছৰে পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত মহিলা ভোটাৰসকল নির্ণায়ক শক্তি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ এখনৰ পাছত আন এখন নতুন আঁচনিত গুৰুত্ব দি ৰূপায়ণ কৰিছে ।

গুৰুত্ব থাকিলেও নিৰ্বাচনী যুঁজত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ পুতৌজনক :

সততে মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হয় যদিও বাস্তৱত তেনে হোৱা পৰিলক্ষিত নহয় । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত তাৰেই প্ৰতিফলন ঘটিছে । শাসক-বিৰোধী উভয়ে প্ৰকৃততে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্রত মহিলাক প্ৰাধান্য দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ মুঠ ১২৬টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধত নামিছে মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ল ৬৬৩ জন । বিপৰীতে মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা মাত্র ৫৯ গৰাকী ৷ নিৰ্বাচন খেলা মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ শতকৰা হাৰ ৮.৮৯ শতাংশ ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ আঢ়ৈ কোটি ভোটাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় আধাসংখ্যকেই মহিলা ভোটাৰ । অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনত মহিলা ভোটাৰৰ বিশেষ ভূমিকা আছে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নিৰ্বাচনী যুঁজত মহিলাৰ প্ৰত্যক্ষ অংশগ্ৰহণ যথেষ্ট কম । অসমত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ক্ৰমে বিজেপিৰ মুঠ ৯০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী ৬ গৰাকী, কংগ্ৰেছৰ মুঠ ৯৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী ১০ গৰাকী ৷

অগপৰ মুঠ ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী এগৰাকী, এ আই ইউ ডি এফৰ মুঠ ৩০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী দুই গৰাকী, বি পি এফৰ মুঠ ১১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী এগৰাকী, ৰাইজৰ দলৰ ১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী এগৰাকী, অজাপৰ ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী এগৰাকী, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী দুইগৰাকী আৰু ইউ পি পি এলৰ ১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মহিলা প্ৰাৰ্থী এগৰাকী ।

