আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব : কি পৰ্যায়ত আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে সীমা বিবাদৰ সমস্যা ?

মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী বাসিন্দাই শংকাৰে অতিবাহিত কৰিছে দিন ।

Assam boundary issue with neighbouring state
আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 8:51 PM IST

গুৱাহাটী : দশক দশক ধৰি চলি অহা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও বিষয়টোৰ আজিলৈকে স্থায়ী মীমাংসা হোৱা নাই । সীমা বিবাদৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে মীমাংসা কৰা হৈছে যদিও সীমান্ত অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল কিন্তু আজিও শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই ।

আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত প্ৰায়ে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি তথা সংঘাত চলি আহিছে । ভিন্ন সময়ত বহু ঘটনা পোহৰলৈ আহে যদিও বহু ঘটনা নিৰ্দ্দিষ্ট সেই অঞ্চলতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকে ।

সীমান্তত অব্যাহত উত্তেজনা :

ইয়াৰ মাজতেই পাঁচদিন পূৰ্বে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত সংঘাতৰ ঘটনা নতুন নহয় । প্ৰায়ে দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । শেহতীয়াকৈ সীমান্তত নগাই চি আৰ পি এফক দা-লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰে । আগ্ৰাসী নগাৰ যুদ্ধংদেহী ৰূপ দেখি আনকি পিচুৱাবলৈ বাধ্য হয় চি আৰ পি এফ ।

Assam government discusses boundary issue with Mizoram
সীমা সমস্যাক লৈ মিজোৰামৰ লগত অসম চৰকাৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)

অসমৰ ভূমিত স্থাপন কৰা পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ কৰিবলৈ যোৱা চি আৰ পি এফক দা, লাঠি, কেটেপালৈ আক্ৰমণ কৰি খেদি পঠিয়াই নগাই । ঘটনাৰ স্থান গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল । অসমৰ মতে, চেইনপুৰ আৰু নগাৰ মতে ৰালান বস্তিত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ।

আনহাতে কিছুদিন পূৰ্বে অসম-মেঘালয় সীমান্তত বিশেষকৈ পিলিংকাটা আৰু মাইখুলি অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ ফলক লিখনী মচি পেলোৱা আৰু ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । দুয়োখন ৰাজ্যৰ স্থানীয় লোকৰ মাজত সংঘাত, মহিলাক আক্ৰমণ আৰু শিলান্যাসৰ ভেঁটিত ক’লা ৰং সানি দিয়াৰ দৰে ঘটনাই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ।

Tense situation at the Assam border
অসম সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ আৰু সমাধান প্ৰক্ৰিয়া :

লক্ষণীয় বিষয় যে সীমা বিবাদৰ বিষয়টো মীমাংসা কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত থকা সীমা বিবাদৰ মীমাংসা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বহুখিনি আগবাঢ়িছে ।

Interstate Border Dispute and Resolution Process
আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ আৰু সমাধান প্ৰক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰাই সদৰী কৰা মতে, চলি থকা আলোচনা পূর্ণ পর্যায় প্ৰাপ্তিৰ লগতে জৰীপৰ কাম সমাপ্ত হ’লেহে সীমা বিবাদৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধান হ’ব । ইয়াৰ বাবে আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় ।

মন্ত্রী অতুল বৰাই উল্লেখ কৰা মতে, মেঘালয় চৰকাৰে দাবী কৰা ১২টা এলেকা ক্রমে তাৰাবাৰী, গিজাং, হাহিম, লাম্পি, বৰদুৱাৰ, বকলাপাৰা, নংৱা-মউতামুৰ (গড়ভঙা), খানাপাৰা-পিলিংকাটা, দেশডুমৰীয়া, ব্লক-১ আৰু ব্লক-২, পিচিয়াৰ-খান্দুলী আৰু ৰাতাচেৰাৰ ভিতৰত ছটা এলেকা ক্ৰমে তাৰাবাৰী, হাহিম, গিজাং, বকলাপাৰা, খানাপাৰা-পিলিংকাটা, ৰাতাচেৰাৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তি ২০২২ চনৰ ২৯ মাৰ্চত স্বাক্ষৰ হৈছে । দুয়োখন ৰাজ্যই আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰি সীমা নির্ধাৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে । ইয়াৰে হাহিম এলেকাত সীমা নির্ধাৰণ কৰি সীমাৰ খুঁটা পোতা হৈছে ।

Assam government holds talks with Meghalaya over border issue
সীমা সমস্যাক লৈ মেঘালয়ৰ লগত অসম চৰকাৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)

মেঘালয়ে পালে কিমান ?

মেঘালয়ে মুঠ দাবী কৰা হাহিম অংশৰ প্ৰায় ৩.৫১ বর্গ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ০.৩০ বর্গ কিলোমিটাৰ ভূমি অসমে লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মেঘালয়ে লাভ কৰিছে প্ৰায় ৩.২১ বর্গ কিলোমিটাৰ ভূমি । বাকী থকা ৬ টা বিবাদমান অঞ্চল লাম্পি, দেশডুমৰীয়া, বৰদুৱাৰ, নংৱা-মউতামুৰ (গড়ভঙা), ব্লক-১ আৰু ব্লক-২ আৰু পিচিয়াৰ-খান্দুলীৰ বাবে তিনিখন আঞ্চলিক কমিটী গঠন কৰা হৈছে আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে আলোচনা কৰি সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ।

Assam government holds talks with Arunachal over border issue
সীমা সমস্যাক লৈ অৰুণাচলৰ লগত অসম চৰকাৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)

ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ জৰীপ :

ইফালে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক্ষেত্রত বিভাগীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, অসম আৰু অৰুণাচল প্রদেশ দুয়োখন ৰাজ্যই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ যুটীয়াভাৱে ২৪৩.৮৫ কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা জৰীপ কৰিবলৈ পৰস্পৰে মান্তি হৈছে । ইয়াৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পক্কে কেচাং জিলা আৰু অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ মাজৰ ৩৮.৯৩ কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ সীমা দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিতিত ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই জৰীপৰ কাম কৰি আছে । এই জৰীপৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ খুঁটা স্থাপন কৰা হ'ব ।

১২ খনকৈ আঞ্চলিক কমিটী গঠন :

মন্ত্রীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, অসমৰ আঠখন জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ১২খন জিলাৰ মাজেৰে ৮০৪.১ কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিস্তৃত হৈ আছে । অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ১২ খনকৈ আঞ্চলিক কমিটী গঠন কৰিছে ।

দুয়োখন ৰাজ্যৰে পাৰস্পৰিক আঞ্চলিক কমিটীবোৰে সীমান্ত এলেকাসমূহ যুটীয়াভাৱে পৰিদৰ্শন আৰু স্থানীয় লোকৰ লগত আলোচনাৰ লগতে কমিটীবোৰৰ পাৰস্পৰিক মত বিনিময়ৰ দ্বাৰা নিজ নিজ চৰকাৰক অৱগত কৰাৰ পিছত দুয়োখন চৰকাৰে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে ।

৭১ খন গাঁৱৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি :

ইতিমধ্যে সম্পাদিত বুজাবুজি চুক্তিত উল্লেখ কৰা মতে, অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমাৰ অৰুণাচল প্রদেশে দাবী কৰা মুঠ ১২৩ খন গাঁৱৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে ৭১ খন গাঁৱৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে আৰু বাকী থকা ৫২ খন গাঁৱৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । ইতিমধ্যে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা গাঁৱৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত দুখন গাঁও ক্রমে কামেংবাৰী আৰু ভালুকপুঙত সীমা জৰীপৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ।

২৪৩.৮৫ কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা নিশ্চিত :

বাকী থকা গাঁৱৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ খণ্ড খণ্ড কৈ মুঠ ২৪৩.৮৫ কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা নিশ্চিত কৰা হৈছে । ইয়াৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাক্কে কেচাং জিলা আৰু অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ মাজৰ ৩৮.৯৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমা দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিতিত ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জৰীপৰ কাম কৰি আছে বুলি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় ।

Tense situation at the Assam border
অসম সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে অসম আৰু মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা চলি আছে । সেইদৰে নাগালেণ্ডৰ প্ৰসংগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বর্তমান Original Suit (O.S. No. 02/88) গোচৰ চলি আছে আৰু অসমৰ সাক্ষী হিচাপে ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই মনোনীত কৰা বিষয়াৰ সাক্ষ্য শুনানি চলি আছে ।"

চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে সীমা বিবাদকলৈ আলোচনা :

দায়িত্বাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সীমা বিবাদৰ সমস্যাটো মীমাংসা কৰাৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল । এতিয়ালৈকে সীমা বিবাদ থকা চুবুৰীয়া তিনিখন ৰাজ্যৰ লগত সীমা সমস্যাক লৈ অসম চৰকাৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত মেঘালয়ৰ লগত সৰ্বাধিক ৯ খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ।

Tense situation at the Assam border
অসম সীমান্ত আজিও শংকা অব্য়াহত (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰে আঠখন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় । অৰুণাচল চৰকাৰৰ লগত সাতবাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ছয়খন আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় । মিজোৰামৰ লগত চাৰিবাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তিনিখন আলোচনা মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM BORDER DISPUTE
ASSAM NAGALAND BORDER
ASSAM MAGHALAYA BORDER
ASSAM BORDER ISSUE

সম্পাদকৰ পচন্দ

