ETV Bharat / state

নিৰ্মাণ খণ্ডৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কি আছে বাজেটত : এৰিডা'ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক আদৰণি 'এৰিডা'ৰ ।

AREIDA's reaction on Budget
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক আদৰণি আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্য়নৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শুকুৰবাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্য়ন চমুকৈ 'এৰিডা'ই আদৰণি জনাইছে।

এই সন্দৰ্ভত 'এৰিডা'ৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই এই বাজেটক আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি, সংযোগ, নগৰ উন্নয়ন আৰু বিনিয়োগ নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশৰ ওপৰত সবল গুৰুত্ব দি প্রগতিশীল আৰু বৃদ্ধিমুখী বাজেট বুলি অভিহিত কৰে ।

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক আদৰণি আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্য়নৰ (ETV Bharat Assam)

ভূগৰ্ভস্থ শক্তি নেটৱৰ্কৰ প্ৰকল্পক আদৰণি:

'এৰিডা'ৰ সভাপতি শৰ্মাই কয়, "ৰাস্তা-ঘাট, দলং, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, বিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনি, বিমানবন্দৰ আৰু অন্যান্য বৃহৎ সংযোগ প্ৰকল্পত প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ বিনিয়োগে অসমৰ ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে এক শক্তিশালী ভেটি গঢ়ি তুলিব । আমি বিশেষভাৱে নগৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ৰ বাবে বাজেটত ৪,৪১৩ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা আৰু ২,৫০০ কোটি টকাৰ গুৱাহাটীৰ বাবে ভূগৰ্ভস্থ শক্তি নেটৱৰ্কৰ প্ৰকল্পক আদৰণি জনাইছো । তদুপৰি অভিলাষী গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ আশে-পাশে এৰ’ট্ৰ’পলিছ আৰু চেটেলাইট চিটি প্ৰকল্পই অসমৰ নগৰীয়া আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

বিকাশৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ গৃহ নিৰ্মাণ :

AREIDA's reaction on Budget
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটক আদৰণি আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্য়নৰ (ETV Bharat Assam)

শৰ্মাই লগতে কয়, "বহনক্ষম গৃহ নিৰ্মাণ নীতিৰ খচৰাটোৱে নীতিগত মনোযোগ অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে লাভ কৰিব লাগিব । গৃহ নিৰ্মাণ ৰাজ্যৰ বিকাশৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । আপোন ঘৰ আঁচনিখন আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে বৃদ্ধি আৰু ঋণৰ পৰিমাণ ৫০ লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাটো আদৰণীয় । গৃহ নিৰ্মাণ কেৱল সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা নহয়, ই অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু বৃহৎ সংখ্যক সংশ্লিষ্ট উদ্যোগৰ চাহিদাৰ অন্যতম শক্তিশালী ইঞ্জিন । দ্রুত নগৰায়নৰ লগতে গুৱাহাটী আৰু অন্যান্য নগৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে অসমৰ বাবে সুলভ আৰু মধ্যম আয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণ, সেৱাযুক্ত নগৰীয়া ভূমি সৃষ্টি, দ্ৰুত আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য বিল্ডিং অনুমোদন ব্যৱস্থা আৰু ব্যক্তিগত বিনিয়োগৰ অধিক অংশগ্ৰহণ প্ৰয়োজনীয় ।"

অভিলাষী উন্নয়নমূলক ৰোডমেপ :

'এৰিডা'ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "পথ, নিষ্কাশন, পানী যোগান, নলা-নৰ্দমা আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ আন্তঃগাঁথনি সময়মতে ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা মাষ্টাৰ প্লেনসমূহ সমৰ্থন কৰিব লাগিব । বাজেটত এটা অভিলাষী উন্নয়নমূলক ৰোডমেপ দাঙি ধৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰক এৰিডাৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছো । সমগ্ৰ অসমত পৰিকল্পিত, বহনক্ষম আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সজীৱ চহৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰিয়েল ইষ্টেট উদ্যোগ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ সাজু ।"

বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটী চাহ নিলাম ক্ৰেতা সন্থাৰ :

বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম ক্ৰেতা সন্থাই । ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেটত অসমৰ প্ৰিমিয়াম চিটিচি চাহৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্রত প্ৰতি কেজিত তিনি টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য দিয়াৰ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম ক্ৰেতা সন্থাই । এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰিছে সন্থাটোৱে ।

এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চাহ নিলাম ক্ৰেতা সন্থা সম্পাদক দীনেশ বিহানীয়ে কয়, "ৰাজ্যৰ বাজেটত প্ৰিমিয়াম চিটিচি চাহৰ ৰপ্তানিৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজসাহাৰ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসম চাহৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব । ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্রত আগবঢ়োৱা এই ৰাজসাহাৰ্য সময়োপযোগী আৰু দূৰদৰ্শী ব্যৱস্থা । যি সময়ত চাহ উদ্যোগটোৱে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰতিযোগিতা আৰু বৃদ্ধি পোৱা লজিষ্টিক খৰচৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সময়ত এই পদক্ষেপে ৰপ্তানি কৰা সকলক বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে থাকিবলৈ সহায় কৰিব । এই পদক্ষেপে প্ৰিমিয়াম মানৰ অসম চিটিচি চাহৰ উচ্চ ৰপ্তানিত উৎসাহ যোগাব ।"

ক্ৰেতা আৰু ৰপ্তানিকাৰীসকলক উপকৃত কৰিব :

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চিটিচি চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভৱান হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । ৰপ্তানিৰ চাহিদা বৃদ্ধিয়ে ক্ৰেতা আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্রত অধিক অংশ গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে নিলামৰ পৰিমাণ শক্তিশালী কৰিব আৰু গুণগত ভাল মানৰ চিটিচি চাহৰ বাবে পছন্দৰ উৎসৰ মঞ্চ হিচাপে নিলাম কেন্দ্ৰৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰী এই নীতিয়ে চাহ উৎপাদক, উৎপাদক, ক্ৰেতা আৰু ৰপ্তানিকাৰীসকলক উপকৃত কৰাৰ লগতে অধিক বৈদেশিক মুদ্ৰা উপাৰ্জন আৰু অসমৰ চাহ খণ্ডৰ বহনক্ষম বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব । এই ব্যৱস্থাই অসমৰ উন্নত মানৰ চিটিচি চাহ ৰপ্তানিত দীৰ্ঘম্যাদী উত্থান ঘটাব আৰু অসম চাহৰ বিশ্বজনীন পৰিচয় আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক: এইখন ৰাজহ নিৰপেক্ষ বাজেট, আয়-ব্যয় সমানেই হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম এখন শ্ৰেষ্ঠ বাজেট: মন্ত্রী অতুল বৰা

নতুনত্ব নোহোৱা গতানুগতিক: বাজেট সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

এৰিডা
ইটিভি ভাৰত অসম
গুৱাহাটী ৰিং ৰোড
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
AREIDA ON BUDGET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.