কি কি থাকিব ইনটেলিজেণ্ট চিটী চাৰ্ভেইলেঞ্চ ছিষ্টেম প্ৰকল্পত
ইনটেলিজেণ্ট চিটী চাৰ্ভেইলেঞ্চ ছিষ্টেম প্ৰকল্পৰ অধীনত মুঠ ২০০০ টা চি চি টিভি কেমেৰা মহানগৰীত স্থাপন কৰা হ'ব ৷
Published : November 11, 2025 at 6:28 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণ আৰু জনসমাগম ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰিবলৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ১৭৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডে ইনটেলিজেণ্ট চিটি চাৰ্ভেইলেন্ছ ছিষ্টেম(ICSS) প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে । ইনটেগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম(ITMS) অসম্পূৰ্ণ আৰু বিফল হোৱাৰ পিছত এই প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডে ।
- কি থাকিব ইনটেলিজেণ্ট চিটী চাৰ্ভেইলেঞ্চ ছিষ্টেম প্ৰকল্পত
গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ উপ-পৰিচালন সঞ্চালক মুগ্ধজ্যোতি দেব মহন্তই কয়, ‘‘ইনটেলিজেণ্ট চিটী চাৰ্ভেইলেঞ্চ ছিষ্টেম প্ৰকল্পৰ অধীনত মুঠ ২০০০ টা চি চি টিভি কেমেৰা মহানগৰীত স্থাপন কৰা হ'ব ৷ তাৰ ভিতৰত চি চি টিভি বুলেট কেমেৰাৰ সংখ্যা ১,৭৫০ টা আৰু চি চি টিভি পি টি জেড(PTZ) কেমেৰাৰ সংখ্যা ২৫০ টা । ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ১০০০ টা এনে কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে ।
তদুপৰি ৰাজহুৱা ঘোষণাৰ ব্যৱস্থা(Public Announcement System) ৰ ২০ টা ছাউণ্ড বক্স থাকিব । এই ৰাজহুৱা ঘোষণা প্ৰণালীৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰিব । ২০ টা জৰুৰীকালীন কল বক্স(Emergency Call Box), ভেৰিয়েবল মেছেজ ডিচপ্লে(Variable Message Display) ১০ টা, পৰিৱেশ চেঞ্চৰ(Environmental Sensor), ১০ টা ইণ্টেগ্ৰেটেড কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰ’ল চেণ্টাৰ আৰু চাৰিটা নিয়ন্ত্ৰণ চেণ্টাৰ(Viewing Centre) থাকিব ৷
- কোনবোৰ স্থানত লগোৱা হ'ব চিচি টি ভি কেমেৰা
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যোৱা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰত ইনটেলিজেণ্ট চিটী চাৰ্ভেইলেঞ্চ ছিষ্টেম প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । বৰ্তমান এই প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । নতুন বছৰত এই প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব । খানাপাৰাত এটা ইণ্টেগ্ৰেটেড কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰ’ল চেণ্টাৰ আৰু এটা ডিজাষ্টাৰ ৰিক'ভাৰী চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে । এই চেণ্টাৰ দুটাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেড আৰু অসম আৰক্ষীয়ে কেন্দ্রটো যৌথভাৱে পৰিচালনা কৰিব । মহানগৰখনক চি চি টিভিৰ জৰিয়তে এই কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰ’ল চেণ্টাৰত থকা দলটোৱে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰিব প্ৰয়োজনে অনুসৰি যান-জঁট আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব ।’’
তেওঁ লগতে কয় এই চি চি টিভিৰ লগতে ব্যৱস্থাপনাবোৰ মহানগৰীৰ মুখ্য স্থানসমূহত, অপৰাধ প্ৰবণ এলেকা, দূৰ্ঘটনা প্ৰবণ এলেকাত আৰু ভিৰযুক্ত অঞ্চলসমূহত স্থাপন কৰা হ’ব । এই প্ৰকল্পত মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক বাদ দি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈকে সামৰি লোৱা হৈছে ।
‘‘এই প্ৰকল্পৰ অধীনত চি চি কেমেৰাৰ লগতে আন আন ব্যৱস্থাপনাবোৰ ক’ত ক’ত স্থাপন কৰা হ'ব সেই স্থানবোৰ অসমৰ আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে আৰু তালিকাখন গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেড প্ৰদান কৰিছে । সেই অনুসৰি কাম কৰি থকা হৈছে ৷’’ মহন্তই কয় ৷
