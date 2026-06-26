অম্বুবাচীত ১০ লক্ষাধিক ভক্তৰে মুখৰিত নীলাচল পাহাৰ, দেশ-বিদেশৰ ভক্ত-সাধকে গুণ গালে মা কামাখ্য়াৰ

অম্বুবাচীত ১০ লক্ষাধিক ভক্তৰে মুখৰিত নীলাচল পাহাৰ, দেশ-বিদেশৰ ভক্ত-সাধকে গুণ গালে মা কামাখ্য়াৰ
ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ । এতিয়াও ভিৰ কমা নাই নীলাচলত । উৎফুল্লিত দেশ-বিদেশৰ সাধু-সন্ত । মা কামাখ্য়াত পালে প্ৰশান্তি, শক্তি
Published : June 26, 2026 at 5:42 PM IST
গুৱাহাটী: অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ লগে লগে শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰ পৰাই ভক্তৰ বাবে খোল খালে ঐতিহাসিক শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ ।
পুৱা দেৱীৰ নিত্য পূজা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই দীৰ্ঘসময় ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
অম্বুবাচী মহাযোগৰ নিবৃত্তিৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰা মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সোঁত বৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা মন্দিৰৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়,"পুৱা ৫:৩০ বজাত দেৱীৰ নিত্য পূজা কৰাই দুৱাৰ খুলি দিছোঁ । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দৰ্শনৰ বাবে শাৰী পাতি থকা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ দৰ্শন হৈ আছে । দুপৰীয়া ভোগৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব । সন্ধিয়া ৬ বজাৰ লগে লগে ভোগ ভাত আৰতি দি সমাপন কৰিম । এইবাৰ অম্বুবাচীত ন লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছে ।"
এয়া নাৰী শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদযাপন
অম্বুবাচী মেলাৰ এই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে আকৰ্ষণ কৰিছে প্ৰৱাসী ভক্তকো । কাটাৰৰ দোহাৰ পৰা অহা এগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয় ভক্তই নিজৰ অনুভৱ ইটিভিৰ ভাৰতৰ আগত ব্যক্ত কৰে৷ হায়দৰাবাদৰ পৰা গৈ বিদেশত থকা এই ভক্ত নিজ ভগ্নীৰ সৈতে অসমলৈ আহিছে ৷
মা কামাখ্য়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"মই বহু বছৰ ধৰি শক্তি মাৰ্গৰ সৈতে জড়িত । কোনো পূৰ্ব পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈয়ে মাৰ আহ্বানত মাত্ৰ ১০ দিনৰ ভিতৰত সকলো ঠিক কৰি অম্বুবাচী মেলাত উপস্থিত হ’লোঁ । এয়া মাৰ অসীম কৃপা । এই মেলা সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে নাৰী শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদযাপন । মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মা কামাখ্যাত অম্বুবাচীত ৩ দিনৰ বাবে আহিছোঁ ।"
মা কামাখ্য়ত ধ্যান আৰু শক্তি বৃদ্ধি পায়
ইফালে হায়দৰাবাদৰ পৰা অম্বুবাচী বুলি অসমলৈ অহা শিল্পা ৰেড্ডীয়ে কয়— "বহু বছৰ ধৰি মা কামাখ্যা দৰ্শনৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ । অম্বুবাচীৰ এই পৱিত্ৰ সময়ছোৱাত চৌদিশে কেৱল সাধকসকলৰ উপস্থিতি আৰু মাৰ ঐশ্বৰিক শক্তি অনুভৱ কৰিব পাৰি । ইয়াত ধ্যান কৰিলে একাগ্রতা বহুত বাঢ়ি যায় । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছতো এই শক্তি আমাৰ অন্তৰত চিৰদিনৰ বাবে ৰৈ যায় ।"
মই নীলাচলৰ বাসিন্দা যেন অনুভৱ হয়
প্ৰতি বছৰে অম্বুবাচীলৈ অহা হাৰিয়ানাৰ এজন সাধকে কয়,"মই কেতিয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, সেয়া নিজেই পাহৰি গৈছোঁ । এতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন মই কামাখ্যাৰে বাসিন্দা । মায়ে প্ৰতি বছৰে মাতে আৰু মই ইয়ালৈ আহি নিজক আধ্যাত্মিকভাৱে 'চাৰ্জ' কৰি লৈ যাওঁ ।"
সাধকগৰাকীয়ে চৰকাৰলৈ এক বিশেষ অনুৰোধ জনাই কয়, "দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত সৈনিকসকলৰ বাবে যাতে মন্দিৰ দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।"