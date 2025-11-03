ETV Bharat / state

জুবিনে আওজা শিলচটাৰ আঁৰৰ কাহিনী: মৃতকৰ বাবে কাৰ্বিসকলৰ শিলপোতা পৰম্পৰা

লং-এ কি ? ১২ বছৰ পূৰ্বে জুবিনে জিৰণি লোৱা শিলচটাৰ আঁৰৰ কাহিনী কি ? সকলো সামৰি দেবেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

সোণাপুৰৰ জুবিনে আওজা শিলচটাৰ আঁৰৰ কাহিনী
Published : November 3, 2025 at 4:45 PM IST

সোণাপুৰ: এচটা শিল আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ! গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ সোণাপুৰৰ হাতীমূৰা । এই হাতীমূৰাৰ সেউজীয়াৰ মাজতে চিৰদিনৰ বাবে নিৰলে বিশ্ৰাম লৈ আছে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ।

তেওঁৰ এই অন্তিম বিশ্ৰামস্থলীৰ কিছু নিলগত এদিন উজনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ওভতাৰ পথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ৰবৰ বাগান এখনৰ এটা শিলৰ কাষত বহি এখন ফটো উঠিছিল । ১২ বছৰ পূৰ্বে বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰ ছামচুল হুদা পাটগিৰিৰ কেমেৰাৰ লেন্সত ধৰা দিয়া সেই ছবিখন সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে ।

সোণাপুৰৰ জুবিনে আওজা শিলচটাৰ আঁৰৰ কাহিনী

কিয়নো অতি নিৰলে শান্ত পৰিৱেশত জিৰণি লৈ ফটো উঠা স্থানৰ পৰা কিছু নিলগতে পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গৈছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজিৰে পৰা ১২ বছৰ পূৰ্বে যিটো শিলৰ কাষত বহি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে এখন ঐতিহাসিক ফটোৰ বাবে প'জ দিছিল, সেই শিলটো আছিল কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ অত্যন্ত পবিত্ৰ লং-এ । এই লং-এ মানে হ'ল মৃতৰ স্মৃতিত পোতা এটুকুৰা শিল ।

মৃতকৰ বাবে কাৰ্বিসকলে শিলপোতা পৰম্পৰা

কি এই লং-এ ?

মৃতকলৈ শ্রদ্ধা জনাই এটুকুৰা গ্রেনাইটজাতীয় 'শিল তর্পণ' । কার্বি ভাষাত ই হৈছে লং-এ । ডিমৰীয়াৰ কাৰ্বিসকলে সৎকাৰৰ পিছত মৃতকলৈ জনোৱা ই এক পৰম্পৰা ।লোকসংস্কৃতিৰে ভৰি থকা এটা অঞ্চল হৈছে ডিমৰীয়া । এই অঞ্চলটোৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক লোক কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ হোৱা হেতুকে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিয়ে অতীজৰে পৰা গুৰুত্ব পাই আহিছে । ডিমৰীয়াৰ কাৰ্বিসকলৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰ বাহক হিচাপে স্মৃতিশিলা বা লং-এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ কৰিছে । এই লং-এ বা স্মৃতিশিলা হ'ল অঞ্চলটোৰ কোনো কার্বি লোকৰ মৃত্যু ঘটিলে মৃতকৰ স্মৃতিৰ চিনস্বৰূপে পোতা শিলৰ স্তম্ভ । একেলগে বহুতো মৃত লোকৰ স্মৃতিত লং-এ থকা ঠাইটুকুৰাক লং-এ আৰি বুলি কোৱা হয় ।

মৃতকৰ বাবে কাৰ্বিসকলে শিলপোতা পৰম্পৰা

আত্মীয়ৰ মৃত্যু হ'লে কি পৰম্পৰা পালন কৰে

ডিমৰীয়াৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীসকলৰ কোনো আত্মীয়ৰ মৃত্যু হ'লে সম্পর্কীয় লোকসকল উপস্থিত নোহোৱালৈকে 'থিৰি'লৈ (শ্মশান) নিয়া নহয় । সকলো ইষ্ট-কুটুম্ব অহাৰ পিছত মৃতদেহটো পাকঘৰৰ বৰখুঁটাৰ (নুমপে আৰমু) গুৰিত পূবা-পশ্চিমাকৈ ৰাখি ধূপ-ধূনা জ্বলায় । মৃত ব্যক্তিজনৰ ভৰিৰ বুঢ়াআঙুলি দুটাত এঁৱা সূতাৰে আঙঠিৰ দৰে বান্ধি দিয়া হয় ।

মৃতকৰ আত্মাই শান্তি পাবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে ইষ্ট-কুটুম্বে মুখত পানী আৰু মদ (হৰ) ঢালি দিয়ে । তাৰ পিছত 'ছনদল'ত (শ কঢ়িওৱা চাং) তুলি পৰিয়ালৰ লোকসকলে ৰাইজৰ সৈতে কান্ধত তুলি 'থিবি'লৈ (শ্মশান) যায় । তাত গৈ পোৱাৰ লগে লগে 'থিৰি আহঙ'ত (শ দাহন কৰা চাং) শুৱাই থৈ ৰাইজে তামোল-পাণৰ বঁটাৰে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কৰে ।

মৃতকৰ বাবে কাৰ্বিসকলে শিলপোতা পৰম্পৰা

ডিমৰীয়াৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ মতে মৃতকৰ পৰিয়ালে মুখাগ্নি কৰিব নাপায় । সেয়েহে ৰাইজৰ পৰা দুজন ব্যক্তি (জ্ঞাতি) বাছি দিয়ে মুখাগ্নি কৰিবলৈ । মৃত ব্যক্তিজনৰ শেষকৃত্য সমাপন কৰি 'থিৰি'ৰ (শ্মশান) পৰা উভতি আহি ৰাইজে গছ-গছনিৰ ডাল-পাত পানীত তিয়াই শৰীৰত ছটিয়াই লয় ।

জনগোষ্ঠীটোৰ পুৰোহিতে 'আতাম পাতাম' (মন্ত্র) মাতে এনেদৰে- হে নাং/পাৰনিদাম আছ'/পাৰনদাম আছ'/কিদাম আবাং-কিবাং আবাং/কেংচুবাদ' মেনে ৰিচুৱাদ' মেনে/তে লাছি/নাংকে নাংছমদ'-নাংৰি নাংচামদ' ইত্যাদি । সকলোৱে শুদ্ধ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে মৃতকৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাত তেওঁলোকক মদেৰে (হৰ) আপ্যায়ণ কৰাৰ থলীতে মৃতকৰ শ্রাদ্ধ-কৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

মৃতকৰ বাবে কাৰ্বিসকলে শিলপোতা পৰম্পৰা

পৰিয়ালৰ সামর্থ্য অনুযায়ী মাহেকত বা বছৰ দিনত শ্রাদ্ধ-পিণ্ড কৰা হয় । যিদিনা মৃতকৰ শ্রাদ্ধ কৰা হ'ব তাৰ আগৰ দিনা ৰাইজে পছন্দ কৰা লোককেইজনমানে পাহাৰলৈ গৈ যথাৰীতি এডোখৰ শিল লৈ আহে । লং-এৰ (স্মৃতিশিলা) বাবে নিৰ্বাচন কৰা শিলটুকুৰা দীঘলীয়া আৰু অলপ চেপেটা গ্রেনাইটজাতীয় হোৱাটো বাঞ্ছনীয় ।

শ্রাদ্ধৰ দিনা পৰিয়ালে সুবিধাজনক নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ ঠাইত লং-এ টুকুৰা পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰে । ইয়াৰ পিছতে জনগোষ্ঠীটোৰ পুৰোহিতে 'আতাম পাতাম' মাতে এনেদৰে- তে হেম হেম/ঐ অমুকা প/তে মনন বাদিচি চাপনং বিকে/গ্ ত কিনে পেন/জ্ঞাতি কিনে পেন...। মন্ত্র শেষ হোৱাৰ লগে লগে মৃতকৰ নামত এটা গাহৰি আৰু মুৰ্গী বলি দি লং-এ আর্তাপ (তপত তেজ ঢালি পূজা) কৰে । পুৰোহিতে আকৌ মন্ত্ৰ মাতে এনেদৰে- তে হেম হেম/ঐ ঈশ্বৰ লং ক্লান থি থি/লেং হেঙ্ৰত মান্তা, থি থি মান্তা/হে অমুকা প… নাং বিয়ে চাপ্লাং বিয়ে/গট কিয়ে পেন, জ্ঞাতি কিনে পেন…ইত্যাদি ।

মৃতকৰ বাবে কাৰ্বিসকলে শিলপোতা পৰম্পৰা

মৃত লোকজন পুৰুষ হ'লে লং-এত (স্মৃতিশিলা) এখন গামোচা পিন্ধাই দিয়াৰ লগতে বগা কাপোৰেৰে পাগুৰি (পংহ) মাৰি দিয়ে আৰু মহিলা হ'লে কঁকালত মেখেলা (ৱাকো) পিন্ধাই দিয়াৰ লগতে এনেচা এঁৱা সূতা মেৰিয়াই দিয়া হয় । লং-এটোৰ গুৰিত এচটা বহল, চেপেটা লংদাং বা চেঙেক (TABLE STONE) তিনিটা লংথু (সৰু শিলৰ খুঁটি) জাতীয় শিলেৰে চাঙৰ দৰে ৰখা হয় ।

এই শিলৰ চাঙতে মদ, ভাত আদিৰ লগত মৃতকৰ পছন্দৰ খাদ্যবোৰ আগবঢ়োৱা হয় আৰু লং-এৰ গুৰিত সকলো কৰ্ম শেষ হোৱাৰ পিছতে কাঠাৰে মৃতকৰ 'জিউলী কিকুৰ' (আত্মা নিমন্ত্রণ) কৰি আত্মাটো লং-এৰ পৰা ঘৰৰ বৰখুঁটাৰ (নুমপে আৰমু) গুৰিত স্থাপন কৰে । লং-এ প্রধানতঃ অঞ্চলটোৰ মুৰব্বী বা কোনো সম্ভ্রান্ত লোকৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁলোকৰ স্মৃতিত পোতা হয় । কিন্তু আজিকালি সকলো কার্বি লোকে নিজৰ সামৰ্থ অনুযাযী লং-এ পোতে ।

কাৰ্বি স্মৃতিসৌধ প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান

লং-এ সম্পৰ্কত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অভিমত

এই লং-এ সম্পৰ্কত কাৰ্বি লামেট আমেৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সভাপতি তথা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ বিশিষ্ট লেখক ৰাজেন্দ্ৰ তুমুঙে লং-এৰ সম্পৰ্কত এনেদৰে কয় :

কাৰ্বিসকলৰ যেতিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বা সন্মানীয় ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় এই শিলটি পোতা হয় । লং-এ গ্ৰেনাইটজাতীয় শিল হ'ব লাগে । মানুহ এজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় পাহাৰলৈ গৈ কিছু লোকে মদৰ লাউ, তামোল-পাণৰ বঁটা আগবঢ়াই আদৰি অনা হয় । এই শিলটো প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ হ'লে চোঁচৰাই অনা হয় । এই শিলটো কঢ়িয়াই অনাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল চাৰিজনতকৈ বেছি লোক হ'ব নোৱাৰিব । অতীতত ডাঙৰ শিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ লোকসকলে প্ৰকাণ্ড শিলটো চোঁচৰাই আনিছিল । ডাঙৰ শিলবোৰ ডাঙিব নোৱাৰি, সেয়ে আজিকালি চাপৰ প্ৰায় তিনি ফুটমান ওখ শিল অনা হয় । এই শিলটো আনি যথা ৰীতি ৰাজহুৱা স্থান বা ব্যক্তিগত স্থানত পোতা হয় ।

এইচটা শিলতে আউজি ফটো উঠিছিল জুবিন গাৰ্গে

লেখক তুমুঙে জনোৱা মতে, শিলটো থিয়কৈ পোতা হয় আৰু এই শিলটোৰ তলত এচটা চেপটা শিল (লংচাপ) পাৰি দিয়া হয় । উল্লেখ্য, শিলচটা দাঙি ৰাখিবলৈ তিনিটা শিল উধান হিচাপে দিয়া হয় । এই তিনিটা শিলৰ লগত মদাৰ গছৰ ডাল পুতি দিয়া হয় । এই শিলচটাত মৃতকৰ পছন্দৰ খাদ্যসম্ভাৰ আগবঢ়োৱা হয়। মন কৰিবলীয়া কথা যে দাহন কৰা স্থানত এই শিল পোতা নহয় । ইয়াৰ বাবে সুকীয়া স্থান থাকে ।

ভূতত্ত্ববিদৰ ব্যাখ্যা

আনহাতে, ভূত্ত্ববিদ ড° মহানন্দ বৰাই নিৰ্দিষ্ট স্থানত পোতা লং-এৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা শিলটো জীয়াশিল বুলি ক'ব বিচাৰে । অনেকে বিশ্বাস কৰে যে শিলটো সময়ৰ লগে লগে ওখ হৈ যায় ।

এই সম্পৰ্কত ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা ভূতত্ত্ববিদ ড° মহানন্দ বৰাৰ পৰা জানিব বিচৰাত তেওঁ কয়, "এয়া এক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা । ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে শিলৰ এক মনোলিথ মৃতকৰ স্মৃতিত পোতে । বহুতে শিল পোতা বুলি কয় । এই শিলটো থিলাইট বা গ্ৰেনাইট হ'ব লাগে । গ্ৰেনাইট স্থানীয়ভাৱে সুলভ । থিলাইট শিল চেপেটা আকৃতিৰ । এই ৰূপ প্ৰকৃতিয়েই সৃষ্টি কৰে । য'ত থিলাইট শিল নাথাকে তাত গ্ৰেনাইট শিল যিহেতু সুলভ সেয়ে পোতে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীত শিল এটা যদি কোনো এটা স্থানৰ পৰা অন্য স্থান এটালৈ অনা হয়, ইয়াৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লক্ষণ নাথাকে । যিটো অৱস্থা সেইটোৱে থাকিব । তাতকৈ কমাৰহে পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা থাকে ।"

আন এগৰাকী ভূগোল বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক শুকেশ্বৰ মেধিয়েও কয় যে শিলটো বাঢ়ি যায় বুলি ৰাইজে বিশ্বাস কৰে যদিও শিলটো নাবাঢ়ে ।

জুবিন গাৰ্গৰ বহুচৰ্চিত ফটোখন

জুবিনৰ নামত পোতা হ'ব 'লং-এ'

ইপিনে ডিমৰীয়াৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত এটা বৃহৎ আকাৰৰ লং-এ (স্মৃতি শিলা) পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে স্থাপন কৰিব বুলি জনালে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সহধৰ্মিণী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক । তেৱোঁ ৰাইজৰ মৰম-আদৰক সাদৰৰে গ্ৰহণ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷

