ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা সঁচাকৈয়ে কৰ্তন হ’ব নেকি আপোনাৰ নাম ? নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ডাঙৰ স্পষ্টীকৰণ
এছএছআৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব নেকি নাম ? কিদৰে সংশোধন কৰিব পৰিব ভোটাৰ তালিকাৰ নাম ? জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰকিবুল ওৱাহিদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : November 25, 2026 at 7:59 AM IST
নগাঁও: ইতিমধ্যেই ৰাজ্যত এছএছআৰ অৰ্থাৎ বিশেষ সাৰাংশ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু এই ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিভিন্ন অঞ্চলত কিছু উৰা বাতৰি বিয়পিছে । ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিভিন্নজনৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি একাংশই উৰা বাতৰি বিয়পোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাৰ বহু লোক শংকিত হৈ পৰিছে । প্ৰকৃততে এছএছআৰৰ জৰিয়তে কোনো বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম কৰ্তন কৰা নহ'ব বুলি ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত স্পষ্ট কৰিছে নগাঁও জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই ।
বিগত ১২ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰাত কোনো নাগৰিকৰ নাম ভুলকৈ যদি প্ৰকাশ পাইছে তাৰ শুধৰণি কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিব ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে । নগাঁও জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত বাৰ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা খচৰা ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ-
ধিং বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰ ২,৩৬,৭৭১
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,২১,৮৪৫
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১৪,৯২০
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৬
ৰূপহীহাট সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰ-২,৩৩,৪৯২
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১৯,৬৭৭
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১৩,৮১০
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৫
কলিয়াবৰ সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,৯০,২১৩
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৯৪,৪৯৯
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৯৫,৭০৭
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৭
চামগুৰি সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ২,২৬,১৯০
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১৪,৫৭৪
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১১,৬০৯
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৭
বঢ়মপুৰ সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ২,৩৩,২৩৯
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১৫,৯২২
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,১৭,৩০৮
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৯
নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,৯৮,৮৫০
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৯৬,০৩৬
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,০২,৮০৬
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ৮
ৰহা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ২,৪১,৫১৪
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,২০,০৯২
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১,২১,৪১০
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১২
খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৫,৬০,২৬৯ । ইয়াৰ মুঠ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৮২,৬৪৫ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,৭৭,৫৭০ ।
খচৰা ভোটাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা নামৰ উত্তোধনীৰ বাবে চলি আছে এছএছআৰ প্ৰক্ৰিয়া । নগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি জিলাখনত সংশোধন কৰিবলগীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে- ১৪,২৭২ ।
সমষ্টি ভিত্তিত শুধৰণি কৰিবলগীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে -
ধিং বিধানসভা সমষ্টিত - ৩,৫৩৪
ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিত - ৪,৫৩৯
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত - ৭৭০
চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত - ২,৪২১
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত - ১,২৮৯
নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিত - ৯১০
ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত - ৮০৯
আগন্তুক ৪ জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাবলগীয়া চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নিজৰ নাম সংশোধনৰ বাবে ১১ ডিচেম্বৰলৈকে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে সুযোগ লাভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰতিশা দত্তই । নগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰতিশা দত্তই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে ৮ নম্বৰ প্ৰ'পত্ৰ পূৰণ কৰি এঘাৰ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিজেই অনলাইনত গৈ নিজৰ নিজৰ নাম সংশোধন কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব ।
voters.eci.gov.in ৱেবছাইটত গৈ নিজৰ নিজৰ নামৰ শুধৰণি কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে । ইয়াৰোপৰিও ECINET এপ ডাউনলোড কৰিও নিজেই সংশোধন কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ নাম । আনকি স্থানীয় চিএছচি কেন্দ্ৰত গৈও নিজৰ নিজৰ নাম শুধৰণিৰ লগতে নতুন ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ সুবিধাও লাভ কৰিব নাগৰিকসকলে ।
কেৱল এয়াই নহয়, নিজৰ নিজৰ স্থানীয় বিএলঅ'ৰ জৰিয়তেও নিজৰ নাম সংশোধনীৰ লগতে নতুন নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে । নতুন ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ১ জানুৱাৰী ২০২৭ চনলৈ ১৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়াসকলে এতিয়াই ৬ নম্বৰ ফৰ্মৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম । আনকি ১ এপ্ৰিল, ১ জুলাই আৰু ১ অক্টোবৰ ২০২৭ চনলৈকে ওঠৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়াসকলেও আগতীয়াকৈ ছয় নম্বৰ ফৰ্মৰ জৰিয়তে এতিয়াই কৰিব পাৰিব ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ আবেদন ।
এছএছআৰ ৰ জৰিয়তে ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনক লৈ শংকিত হোৱা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক নগাঁৱৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰতিশা দত্তই জানিবলৈ দি কয়, "এছএছআৰ হৈছে প্ৰতি বছৰে হোৱা ভোটাৰ তালিকাৰ নাম শুধৰণিৰ এটা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া । এছএছআৰক লৈ কোনো লোক শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই । যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে স্থানীয় বিএলঅ'ৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব সাধাৰণ ভোটাৰে । এই ক্ষেত্ৰত ভোটাৰক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ স্থানীয় বি এল অ' সকলকো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "এছএছআৰক লৈ আমি সজাগতা সৃষ্টিৰো এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে । এছ এছ আৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাত ভুল থকা নামৰ শুধৰণি, নতুন ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাই মূল লক্ষ্য । কিন্তু এই সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কোনোবাই উৰা-বাতৰি বিয়পালে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
১১ ডিচেম্বৰলৈকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকেই এছএছআৰৰ জৰিয়তে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম শুধৰণিৰে অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।