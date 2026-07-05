হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক বাংলাদেশীমুক্ত কৰিব পাৰিলে দিল্লীত নেতৃত্ব দিব পাৰিব; কিয় ক’লে প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ?

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক বাংলাদেশীমুক্ত কৰিব পাৰিলে দিল্লীত নেতৃত্ব দিব পাৰিব; কিয় ক’লে প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ?
দিল্লীত নেতৃত্ব দিবলৈ কি কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, ক'লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ৷
Published : July 5, 2026 at 3:50 PM IST
গুৱাহাটী : "অসমক বাংলাদেশীমুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল কাম কৰি আছে । কিন্তু আমাক ফলাফল লাগে । আমাক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীমুক্ত অসম লাগে । এইটো আমাৰ দাবী ।" - এই মন্তব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াৰ ।
দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ হাৰিয়ানা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে কয় বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক বাংলাদেশীমুক্ত কৰিব পাৰিলে দিল্লীত নেতৃত্ব দিব পাৰিব বুলি তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
বাংলাদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই ডি এন এ পৰীক্ষা কৰাৰ দাবী জনাইছো। আধাৰকাৰ্ড, জন্মৰ প্ৰমাণপত্র আদি বিভিন্ন প্ৰমাণ পত্রৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল ডি এন এ টেষ্ট । ধুবুৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত মই দেখিছো কিদৰে বাংলাদেশী প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । বাংলাদেশীক খেদিবলৈ হ'লে সীমান্তৰে খেদি পঠিয়াব লাগে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘বাংলাদেশ চৰকাৰে তেওঁলোকক ভালদৰে নাৰাখে । সেইবাবে সীমান্তৰ ফেন্সিঙৰ দুৱাৰেদি তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠাব লাগে । সীমান্তৰ সেই স্থানত তিনি কিলোমিটাৰলৈ বাংলাদেশৰ আৰ্মী নাথাকে । তাৰ বাবে খেদি পঠালে ৰখাবলৈ নাহে । কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অসমক বাংলাদেশী মুক্ত কৰিব লাগে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘আমি কেৱল ফলাফল বিচাৰো । ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ যিদৰে ফলাফল আছিল । বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত অসম সেইদৰে ফলাফল আৰু আমি সেই ফলাফল বিচাৰো । অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রীৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে প্ৰবীণ টোগাড়িয়াই গুাৱাহাটী আৰু দিল্লীত সম্পৰ্ণ সহযোগ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হোৱাটো আমাৰ দাবী । এতিয়া আমি আন্দোলনৰ কথা নকও । কিন্তু মই সেইজন ব্যক্তি যিজনে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিলো । আকৌ বাংলাদেশী মুক্ত অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে মই যাতে বাধ্য হ'ব নালাগে তাৰ বাবে মোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰবীণ টোগাড়িয়া হিন্দুৰ 'বনডেড লেবাৰ' । বাংলাদেশী মুক্ত অসম আমাৰ লক্ষ্য । আমাৰ সংগঠন অসমৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত আছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ গুজৰাটতকৈ অসমত বেছি শক্তিশালী । মই আশা কৰিম যে আমি আন্দোলন কৰাৰ বাবে বাধ্য হ'ব নালাগে । আমাৰ সাহসী (বাহাদুৰ) হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ফেন্সিঙৰ সিপাৰে খেদি পঠিয়াব । এই কাম কৰিবই লাগিব ।"
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই বিচাৰো গ্ৰেটাৰ অসম হওক আৰু বাংলাদেশ ইয়াৰ অংশ হওক । বাংলাদেশক সামৰি বৃহত্তৰ অসমৰ ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব হোৱাটো মই বিচাৰো আৰু মই বিচাৰো সেই সময়ত মই তেখেতৰ ঘৰ চাহ খাই থাকো । ভৱিষ্যৎ মই এনেদৰেই দেখিছো । যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত অসম কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁ ভৱিষ্যতৰ দিল্লীৰ নেতা হ'ব । সেইটো কৰিব পাৰিলে দেশৰ সকলো প্ৰান্ত তেওঁৰ পাছত থাকিব আৰু তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীক নেতৃত্ব দিয়াৰ সুবিধা পাব । একমাত্র কণ্ডিচন হৈছে অসমক এশ শতাংশ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত কৰা । সেইটো কৰিব পাৰিলে তেওঁ দিল্লীত নেতৃত্ব দিব পাৰিব আৰু মই তেওঁক অনুসৰণ কৰিম ।"