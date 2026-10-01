নেপালৰ হিমস্খলন উত্তৰ-পূবৰ বাবে সতৰ্কবাণী নেকি ? কি কয় ভূতত্ত্ববিদে ?

নেপালৰ হিমস্খলন উত্তৰ-পূবৰ বাবে সতৰ্কবাণী নেকি ? কি কয় ভূতত্ত্ববিদে ?
ভূতত্ত্ববিদ ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ সাক্ষাৎকাৰ ।
Published : October 1, 2026 at 9:56 AM IST
তেজপুৰ: নেপালত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বৃহৎ পৰিসৰৰ হিমস্খলনে হিমালয়ৰ ভূতাত্ত্বিক দুৰ্বলতাক পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে । বিশেষকৈ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত নেপালত এটা পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ খহি পৰাৰ ঘটনাই হিমালয়ৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত এনে ধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত নতুনকৈ প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও হিমবাহ আৰু হিমবাহ-উৎপত্তি হোৱা নদীৰ সৈতে জড়িত ঘটনাই হিমালয়ৰ পৰিৱেশগত আৰু ভূতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতাক স্পষ্ট কৰিছে ।
নেপালৰ এই ঘটনাই অৰুণাচল প্ৰদেশকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ বাবেও সতৰ্কবাণী কঢ়িয়াই আনিছে নেকি ? অতিবৃষ্টি, উপপৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহ, নদীৰ খহনীয়া আৰু পাহাৰৰ শিলাস্তৰৰ দুৰ্বলতাই কেনেদৰে বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ?
এই সন্দৰ্ভত ভূতত্ত্ববিদ ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত হিমালয়ৰ ভূতাত্ত্বিক গঠন, জলপ্ৰবাহ আৰু ভূমিস্খলনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰে । বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদগৰাকীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ সৱিশেষ পঢ়ুৱৈৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ল-
ইটিভি ভাৰত: নেপালত ইটোৰ পিছত সিটো বৃহৎ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছে । ২৮ ছেপ্টেম্বৰত এখন পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ খহি পৰাৰ ঘটনাটোৱে হিমালয়ৰ কোনো বৃহৎ ভূতাত্ত্বিক পৰিৱৰ্তন বা বিপদৰ সংকেত দিছে নেকি ? এইক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: এইটো বুজিবলৈ প্ৰথমে আমি হিমালয়ৰ শিলাস্তৰৰ গঠনটো বুজিব লাগিব । হিমালয়ৰ বহু অঞ্চলৰ উপৰিভাগৰ শিলাস্তৰ তুলনামূলকভাৱে কোমল আৰু সংবেদনশীল । বহু ঠাইত কংগ্ল’মেৰেট, বালি, মাটি আৰু বিভিন্ন আকাৰৰ শিলাখণ্ডেৰে গঠিত শিলাস্তৰ দেখা যায় । এই শিলাস্তৰসমূহ জলপ্ৰবাহৰ প্ৰভাৱত সহজে ক্ষয় আৰু দুৰ্বল হ’ব পাৰে ।
ভাৰতৰ জম্মু-কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা নেপাল, ভূটান, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামলৈকে বিস্তৃত হিমালয় আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত এই ভূতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতা দেখা যায় । এই অঞ্চলসমূহৰ পাহাৰীয়া শিলাস্তৰ বহু ক্ষেত্ৰত অতি দুৰ্বল । সেয়েহে বৰষুণ আৰু জলপ্ৰবাহৰ সৈতে শিলাস্তৰৰ এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ।
ইটিভি ভাৰত: বৰষুণৰ পানীয়ে কেনেদৰে পাহাৰৰ স্থিৰতা নষ্ট কৰে ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: বৰষুণৰ পানী পাহাৰত পৰাৰ পিছত মূলতঃ বিভিন্ন পথেৰে প্ৰবাহিত হয় । এটা অংশ ভূমিৰ ওপৰেৰে বৈ যায়, এটা অংশ মাটিৰ তললৈ সোমাই উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহ বা Sub-surface Flow হিচাপে গতি কৰে আৰু আন এটা অংশ ভূগৰ্ভস্থ জলপ্ৰবাহৰ সৈতে সংযুক্ত হয় ।
পাহাৰৰ মাটিৰ তলত জল শোষণ আৰু জল বহন কৰিব পৰা বিভিন্ন স্তৰ থাকে । বৰষুণৰ পানী এই স্তৰসমূহৰ মাজেৰে লাহে লাহে তললৈ সোমাই যায় । কিন্তু যদি দীৰ্ঘসময় ধৰি বৰষুণ হয় আৰু এই স্তৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে জলাসিক্ত হৈ পৰে, তেন্তে অতিৰিক্ত পানীৰ বাবে পাহাৰৰ ভিতৰত জলীয় চাপ বৃদ্ধি পায় ।
বিশেষকৈ পাহাৰৰ ঢালৰ তলৰ অংশ জলাসিক্ত হৈ পৰিলে ওপৰৰ শিলাস্তৰৰ স্থিৰতা কমি যায় । তেতিয়াই ভূমিস্খলন বা হিমস্খলন সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । নেপালৰ ক্ষেত্ৰতো অতিবৃষ্টি, পাহাৰৰ নিম্নাংশ জলাসিক্ত হোৱা, উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহ আৰু নদীৰ খহনীয়া—এই সকলোবোৰ কাৰকে একেলগে ভূমিস্খলনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত: অৰুণাচল প্ৰদেশ বা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এনে বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা কিমান ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: নিশ্চয় আছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহো ভূতাত্ত্বিকভাৱে অতি সংবেদনশীল । অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, ছিকিমৰ লগতে হিমালয়ৰ আন পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত শিলাস্তৰ বহু ঠাইত দুৰ্বল । এই অঞ্চলসমূহত উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহৰ ভূমিকাও গুৰুত্বপূৰ্ণ । পাহাৰৰ পাদদেশৰ অংশ যদি বিভিন্ন কাৰণত অধিক জলাসিক্ত হৈ থাকে, তেন্তে বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
ইয়াৰ সৈতে যদি নদীৰ খহনীয়া সংযুক্ত হয়, তেন্তে বিপদ অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে । নদীয়ে বছৰৰ পিছত বছৰ পাহাৰৰ পাদদেশ ক্ষয় কৰি থাকিলে পাহাৰৰ ভেটি দুৰ্বল হয় । তাৰ ওপৰত অতিবৃষ্টি আৰু উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহৰ চাপ পৰিলে বৃহৎ অংশ খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
ইটিভি ভাৰত: পাহাৰৰ পৰা খহি অহা মাটি আৰু শিল নদীত পৰিলে তাৰ প্ৰভাৱ কি হয় ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: ভূমিস্খলনৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি, বালি, শিল আৰু অন্যান্য পদাৰ্থ নদীলৈ আহি পৰে । নদীয়ে এই পদাৰ্থ বিভিন্ন ধৰণে কঢ়িয়াই নিয়ে । ডাঙৰ আকাৰৰ শিল আৰু পলস নদীৰ তলেদি বাগৰি আগবাঢ়ে ।
সূক্ষ্ম কণাসমূহ পানীৰ সৈতে ভাঁহি যায়, যাক আমি Sub suspended load বুলি কওঁ । আনহাতে অতি সূক্ষ্ম বা দ্ৰৱণীয় পদাৰ্থ পানীৰ সৈতে দ্ৰৱীভূত হৈ পৰিবহণ হয় । ডাঙৰ শিল-বালি নদীৰ সৈতে বহু দূৰলৈ যাবলৈ সময় লাগে। কিছুমান পদাৰ্থ নদীৰ তলত জমা হৈ থাকে আৰু পিছত নদীৰ প্ৰবাহ আৰু বানপানীৰ সময়ত ক্ৰমে আগবাঢ়ে ।
ইটিভি ভাৰত: নদীৰ গৰাখহনীয়া আৰু ভূমিস্খলন একেলগে সংঘটিত হ’লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাৰ বাবে বিপদ বৃদ্ধি পাব পাৰে নেকি ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ উপত্যকা মূলতঃ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ সৈতে সংযুক্ত । পাহাৰৰ পৰা অহা পানী আৰু পলস নদীৰ প্ৰবাহৰ সৈতে আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত প্ৰৱেশ কৰে ।
পাহাৰত ভূমিস্খলন বৃদ্ধি পালে নদীলৈ অহা পলস আৰু শিলৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব পাৰে । এইবোৰে নদীৰ তলিৰ গঠন সলনি কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান ঠাইত নদীৰ বহনক্ষমতা আৰু প্ৰবাহৰ ধৰণত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ।
আনহাতে, নদীৰ গৰাখহনীয়াই যদি পাহাৰৰ পাদদেশত অবিৰতভাৱে ক্ষয় কৰি থাকে, তেন্তে পাহাৰৰ ভেটি দুৰ্বল হৈ পৰে । ইয়াৰ সৈতে উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহ আৰু অতিবৃষ্টি যোগ হ’লে ভূমিস্খলনৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।
ইটিভি ভাৰত: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া কেতিয়াবা বাৰিষাৰ পিছতো কিয় বৃদ্ধি পায় ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: এইক্ষেত্ৰত উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহৰ ভূমিকা আছে । বৰষুণৰ পানীৰ এটা অংশ লগে লগে নদীলৈ নাযায় । পানীৰ এটা অংশ মাটিৰ তললৈ সোমাই বিভিন্ন জলধাৰণকাৰী আৰু জলবহনকাৰী স্তৰত জমা হয় ।
পিছলৈ এই পানী লাহে লাহে নিগৰি নদী আৰু ইয়াৰ পাৰত উপস্থিত হয় । ফলত বৰষুণ কমি যোৱাৰ পিছতো নদীৰ পাৰৰ মাটি আৰু শিলাস্তৰ কিছু সময়লৈকে জলাসিক্ত হৈ থাকিব পাৰে ।
বিশেষকৈ নদীৰ পাৰৰ অংশ যদি ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ ফলত দুৰ্বল হৈ থাকে, তেন্তে এই উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহে মাটিৰ স্থিৰতা আৰু অধিক কমাই দিব পাৰে । সেই কাৰণেই কিছুমান ক্ষেত্ৰত খহনীয়া কেৱল প্ৰবল বৰষুণৰ সময়তেই নহয়, বৰষুণৰ পিছৰ সময়তো অব্যাহত থাকিব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত: মানুহে নিৰ্মাণ কৰা বান্ধ, মথাউৰি বা অন্যান্য নদী নিয়ন্ত্ৰণমূলক গাঁথনিয়ে এই প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায় নেকি ?
ড৹ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: নদীৰ স্বাভাৱিক প্ৰবাহৰ পথ যদি কোনো গাঁথনিৰ জৰিয়তে সলনি কৰা হয়, তেন্তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত জলপ্ৰবাহৰ চাপ আৰু দিশ সলনি হ’ব পাৰে । মথাউৰি বা অন্যান্য গাঁথনি নিৰ্মাণৰ ফলত নদীৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিলে কিছুমান অংশত খহনীয়া বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কৃত্ৰিম কাৰক বুলি ক’ব নোৱাৰি, কিন্তু মানুহৰ হস্তক্ষেপে প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াক কেতিয়াবা তীব্ৰ কৰি তুলিব পাৰে । সেয়েহে নদী আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত যিকোনো বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিগত কাম কৰাৰ পূৰ্বে স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক আৰু জলবৈজ্ঞানিক পৰিস্থিতি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
ইটিভি ভাৰত: জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু বৰ্তমানৰ অধিক তীব্ৰ বৰষুণৰ পৰিঘটনাই এই বিপদ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে বুলি ক’ব পাৰিনে ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ভূতাত্ত্বিক অস্থিৰতাৰ সৈতে বৰষুণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । যদি কম সময়ৰ ভিতৰত অতি বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হয়, তেন্তে পাহাৰৰ মাটি আৰু শিলাস্তৰত জলাসিক্ততা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে । হিমালয় নিজেই এটা ভূতাত্ত্বিকভাৱে সক্ৰিয় আৰু পৰিৱৰ্তনশীল পৰ্বতমালা । পাহাৰৰ ভিতৰত চলি থকা ভূতাত্ত্বিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে বৰষুণ, নদীৰ খহনীয়া আৰু উপ-পৃষ্ঠীয় জলপ্ৰবাহ সংযুক্ত হয় ।
সেয়েহে বৰ্তমান দেখা পোৱা অস্থিৰতাই বহু পাহাৰীয়া অঞ্চলক ভূমিস্খলনৰ প্ৰতি অধিক সংবেদনশীল কৰি তুলিব পাৰে । কিন্তু প্ৰতিটো ভূমিস্খলনৰ কাৰণ একে নহয়; স্থানভেদে ভূতাত্ত্বিক গঠন, বৰষুণ, নদীৰ খহনীয়া, ভূমিকম্প আৰু মানুহৰ হস্তক্ষেপ আদি বিভিন্ন কাৰকৰ ভূমিকা থাকিব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত: তেন্তে নেপালৰ ঘটনাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে কি শিক্ষা ল’ব লাগে ?
ডঃ শৈলেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ: সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । বিশেষকৈ পাহাৰৰ ঢাল, নদীৰ পাদদেশ আৰু অধিক বৰষুণ হোৱা অঞ্চলসমূহৰ ভূতাত্ত্বিক পৰ্যবেক্ষণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । কেৱল ভূমিৰ ওপৰৰ পৰিৱৰ্তন চোৱাই যথেষ্ট নহয় । পাহাৰৰ ভিতৰত পানীৰ গতি, ভূগৰ্ভস্থ জলস্তৰ, শিলাস্তৰৰ ফাঁট, নদীৰ পাদদেশৰ খহনীয়া আৰু ঢালৰ স্থিৰতাও নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব ।
নেপালৰ দৰে ঘটনাই আমাক এটা কথা মনত পেলাই দিয়ে যে হিমালয় এটা অতি সংবেদনশীল আৰু গতিশীল ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল । সেয়েহে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ভূমিস্খলন-প্ৰৱণ অঞ্চল চিনাক্তকৰণ, আগতীয়া সতৰ্কীকৰণ ব্যৱস্থা আৰু বৈজ্ঞানিক ভূমি ব্যৱস্থাপনা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।