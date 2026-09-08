ETV Bharat / state

ভূপেন শতবৰ্ষ: গীতৰ মাধ্যমেৰে জনজাতীয় সমাজৰ বিষয়ে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই কি কৈছিল ?

জনজাতীয় সমাজৰ বিষয়ে ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল বহু কথা, কৈছিল অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ কথা; সুধাকণ্ঠ হাজৰিকা এই দিশটো সন্দৰ্ভত সুনীল পেগুৰ প্ৰতিবেদন...

BHUPEN HAZARIKA
সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 9:59 AM IST

|

Updated : September 8, 2026 at 10:38 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশাল সত্তাৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তি, নাম যাৰ ভূপেন হাজৰিকা ৷ যাৰ সৃষ্টিৰ মাজত প্ৰতিটো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে নিজকে বিচাৰি পায় ৷ জীৱন সংগ্ৰাম, চহা গাঁৱলীয়া সমাজ, প্ৰেম, যৌৱন, উৎসৱ, পাহাৰ-ভৈয়ামৰ একাত, সংগ্ৰাম আদি জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো কথাতে যেন সোমাই আছে সেই মহান ব্যক্তিজনৰ সৃষ্টিৰাজিত ৷

মৰমতে আমি তেওঁক সম্বোধন কৰো সংগীত সূৰ্য, সুধাকণ্ঠ, যাযাবৰী শিল্পী বুলি ৷ যাৰ ৰচনা আৰু যুদুকৰী কণ্ঠত প্ৰতিজন অসমীয়াই নিজকে বিচাৰি তোলে ৷ সুধাকণ্ঠ, ভাৰত ৰত্ন ড0 ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰতিজন অসমীয়াই তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোৱৰিছে ৷

বৈচিত্ৰময় অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাসভূমি ৷ এটা সময়ত বৰ অসমৰ ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক লৈ গীতৰ মাধ্যমেৰে বহু কথা কৈ গৈছে যাযাবৰী শিল্পী ভূপেন হাজৰিকায় ৷ দীঘ আৰু বাণিৰে একাতাৰ এনজৰীৰে বান্ধ খাই থকা সমাজখনৰ বিষয়ে ভূপেন হাজৰিকাই বহু গীতৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে ৷

সুধাকণ্ঠই গীতত জৰিয়তে জাতি-জনজাতিৰ সম্পৰ্কে কি কি কৈছিল, এই সন্দৰ্ভত চমু অবলোকন

মিচিং

অসমৰ ভূমিপুত্ৰ জনজাতিৰ ভিতৰত মিচিং জনগোষ্ঠী অন্যতম ৷ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সাৰ-পোচাক, পৰম্পৰাগত খাদ্যভ্যাস তথা জীৱন শৈলীৰ সন্দৰ্ভত গীতৰ আকাৰেৰে সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই ৷ দিচাং মুখত অনুষ্ঠিত এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সুধাকণ্ঠৰ কলম আৰু সুৰেৰে নিগৰাইছিল...

অ' মিচিং ডেকাটি

বজালি যে পেঁপাটি

সুৰেৰে সজালি দেখো

দিচাংমুখৰ নিশাটি ...

গীতটোত বৰ্ণনা কৰিছিল মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক মিবুগালুক, এগে (মেখেলা), পেৰেৰুম্বং (মিচিং মহিলাৰ চাদৰ), ৰিবিগাচেং (মেঠনি) আদিৰ লগতে “মিৰি জীয়ৰী” উপন্যাসৰ বিখ্যাত জংকি পানেইৰ প্ৰেম কাহিনী ৷

বড়ো জনজাতি

বড়োসকল যে অসম আৰু অসমীয়াৰ অভিন্ন অংগ সেই কথা তেওঁ বিভিন্ন প্রসংগত উল্লেখ কৰিছে । 'বৰদৈচিলা নে সৰুদৈচিলা নে' গীতৰ দ্বাৰা বড়ো সমাজ যে অসমীয়া সমাজৰ অভিন্ন অংগ আৰু বড়ো সমাজৰ জাতীয় বীৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৷

গীতটোত বড়ো জাতিৰ সংগ্ৰাম, চিলাৰাই, ধোদৰ আলি আদিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে ৷ সেয়ে তেওঁ গাইছিল-

গীতৰ মাজৰে

'বৰ' মানে বতাহ

'দৈ' মানে পানী

আৰু 'চিল্লা' মানে হ'ল গোসাঁনীজনী...

অৰুণাচলৰ জনজাতি

১৯৬৯ চনত ৰচনা কৰা 'চিয়াঙৰ গালঙ...' শীৰ্ষক গীতত ভূপেন হাজৰিকাই আজিৰ সাতভনীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ গীতটোৰ মাজৰে সোৱৰাই দিয়ে বৰ অসমৰ কথা ৷ অৰুণাচলতে ৰচনা কৰা 'চিয়াঙৰ গালঙ লুহিতৰে খামটি আৰু টিৰাপৰে বানচুৱে মোক কিয় মাতিছে' শীৰ্ষক গীতেৰে বৰ্তমানৰ অৰুণাচলত বসবাস কৰা খামটি, গালং, ৱাঞ্চু, মনপা, আপাটানি আদি জনজাতিৰ লগত অসমী আইৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সেয়া গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁ ৷

সেয়ে সুধাকণ্ঠই গাইছিল-

চিয়াঙৰ গালং

লুহিতৰে খামটি

আৰু টিৰাপৰে বানচুৱে

মোক কিয় মাতিছে ...?

কার্বি জাতি

অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে লগতে কাৰ্বি জাতিৰ সন্দৰ্ভত গীতৰ মাজেৰে তেওঁ ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে ৷ 'ডিফু হ'ল তোমাৰ নাম’ শীৰ্ষক গীতেৰে যাযাবৰী শিল্পীগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল কাৰ্বি জাতিৰ অৱদান ৷

গীতটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কৈছিল, শুৱলা কার্বি ভাষাত হে কার্বি মানে 'পাহাৰ' আংর্লেং মানে 'মানুহ আৰু স্বজাতি আমাৰ'। ৰংবং তেৰাং আদি সাহিত্যিকে অসমীয়া সাহিত্যলৈ যি অৱদান আগবঢ়াইছে সেই কথাও বৰ্ণনা কৰিছে ৷

লগতে লুইতপৰীয়া অসমীয়াৰ বুকুত কাৰ্বি আংলঙক জিলিকাই ৰাখিব পাৰিছে বাবে ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ যোগেদি তেওঁলোকক নমস্কাৰ জনাইছে ৷

তেওঁ সেয়ে গাইছে-

ৰংবঙে সোঁৱৰায় কাৰ্বিৰে দান

ৰংমিলিৰ হাঁহি হৈ লাচিৰ জ্যোতিষ্মানহে...

চাহ জনজাতি :

এটি কুঁহি দুটি পাতে অসমীৰ মান উজ্জ্বল কৰা চাহ বাগিছাৰ জন জীৱনক লৈ ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰিলে কেইবাটাও কালজয়ী গীত । সুদূৰ বিদেশৰ পৰা অসমলৈ ফাঁকি দি অনা চাহ বাগিছাৰ বনুৱাসকল এতিয়া অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা ।

অসমৰ বায়ু-পানী খাই অসমীয়া সংস্কৃতিক আকোঁৱালি লৈ নিজকে অসমীয়া বুলি কৈ ভালপোৱা এই বনুৱাসকলৰ সংস্কৃতি, জীৱন শৈলী আদিৰ বিষয়ে তেওঁ গীতৰ মাজেৰে বৰ্ণনা কৰিছে ৷

এটি কুঁহি দুটিপাত ৰতনপুৰ বাগিচা

তলহপহীয়া হাতেৰে কোনেনো চিঙিলে

অ কোনেনো চিঙিলে

এন্ধাৰ ক’লা চুলিৰে, জবা ফুলৰ পাহিৰে

পাপৰিবোৰ উৰুৱাই কোনেনো হাঁহিলে...

গীতত মাদলৰ চেৱত ঝুমুৰ নাচি দেহা মন শাঁত পেলোৱা চাহ জনজাতিৰ লোকসংস্কৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । লগতে আহিন মাহৰ দূৰ্গা পূজাত ৰঙা শাৰী পিন্ধা ৰূপহী গাভৰু দেখি প্রেমিক বলিয়া হোৱা কথা উল্লেখ কৰিছিল ।

নেপালী জনজাতি

অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীকে ভাতৃত্বৰ দৃষ্টিৰে চোৱা ভূপেন হাজৰিকাই নেপালী সম্প্রদায়কলৈও ৰচনা কৰিছিল গীত । প্ৰবাদ অনুসৰি, ১৯৫৫ চনত বাছেৰে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটি লৈ গৈ থকা পথত ক্ষেত্রীত গাই এজনীৰ পিচে পিচে এগৰাকী গোর্খালী গাভৰু দেখি ৰচনা কৰিছিল 'ফুট গধূলিতে কপিলী খুঁটিত' শীৰ্ষক গীতটো ৷ কাঞ্চিজনীৰ কথাৰে তেওঁ গাইছিলে

ফুট গধূলিতে

কপিলী খুঁটিত

কোন গোর্খালী গাভৰুৰে

গাইজনী হেৰাল ...

এই গীতটোত প্রতিধবনিত হৈছে গাখীৰৰ বাৱসায়েৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ এখন জীৱন্ত ছবি।

মেঘালয় জনজাতি

অবিভক্ত অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং ৷ মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ খাচী জনজাতি সৈতে ভৈয়মৰ সম্পৰ্কক লৈ তেওঁ গাইছিল-

হে হে হে ঢোলে দগৰে

হে হে হে হিয়াৰ উমেৰে

নেদেখা এনাজৰীৰে

এ বান্ধো আমি পাহাৰ শিখৰৰে

মহান চিয়েমক...

গীতটো উল্লেখ কৰা মহান চিয়েম শব্দ দুটাৰ অৰ্থ হ'ল খাচী ৰজা । লগতে খাচী গাভৰুৰ কাপোৰ 'জেইনচেম' আৰু অসমীয়া বস্ত্র সোণোৱালী মুগাৰ সম্পৰ্ক উল্লেখ কৰে ৷ এইদৰেই অসমৰ পাহাৰ-ভৈয়ামৰ সম্প্রীতি গঢ়াৰ মানসেৰে হাজৰিকাই এই গীতবোৰ ৰচনা কৰিছিল ।

খণ্ডিত হৈ যোৱা সাতভনীৰ দেশখন তেওঁ পুনৰ একত্ৰিত কৰাৰ একান্ত ইচ্ছাৰে এই গীতবোৰ ৰচনা কৰিছিল । মিজো মহিলাৰ সাজপাৰ 'গোৱান' মেখেলা, ফুলাম 'কৰচেই' চোলা, লুখুম টুপীৰ উল্লেখ গীতৰ মাজেৰে সকলো অসমীয়াক শিকাইছে। আন এটি মিজো ভাষাৰ সুন্দৰ শব্দ হ'ল 'চিৰায়'।

লগতে পঢ়ক: জাতীয় চেতনা জগাই তোলা ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহ

Last Updated : September 8, 2026 at 10:38 AM IST

TAGGED:

ভূপেন হাজৰিকা
সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা
মেঘালয়
অৰুণাচল প্ৰদেশ
BHUPEN HAZARIKA BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.