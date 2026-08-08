ETV Bharat / state

বিশ্ব প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ মানচিত্ৰত স্থান লাভ কৰা জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বানৰ উৎস আৰু সমাধান কি?

জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকৃত কাৰণৰ উৎস নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ যদি অপৰিকল্পিতভাৱে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা যায় তেন্তে মূৰকত সেইবোৰ বুমেৰাং হ'ব পাৰে ।

Jagiroad artificial flood
জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 6:17 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং : ব্ৰিটিছৰ সময়ত 'জাগী' নামৰ পথৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা জাগীৰোড চহৰ অসমৰ এখন অন্যতম ব্যৱসায়িক চহৰ । এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰৰ পৰা বৰ্তমানৰ অত্যাধুনিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগলৈকে জাগীৰোডে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে ।

এসময়ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰো কাগজৰ চাহিদা পূৰণত এক উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা জাগীৰোড (নগাঁও) কাগজ কলৰ বৰ্তমান অস্তিত্ব নাই যদিও জাগীৰোড কাগজ কলে অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডলৈ যথেষ্ট বৰঙনি আগবঢ়াই থৈছে ।

জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে জাগীৰোড কাগজ কলৰ ভূমিত বৰ্তমান নিৰ্মাণ হৈ থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগে ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক, অৰ্থনৈতিক আৰু নিয়োগ ক্ষেত্ৰলৈ এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । কিন্তু জাগীৰোডৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি প্ৰগতি লাভ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি যে হোৱা নাই সেইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব ।

অবিভক্ত নগাঁও আৰু বৰ্তমানৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত কলংপৰীয়া এই স্থানডোখৰে পূৰ্বৰে পৰা বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে যদিও শেহতীয়াভাৱে সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বান সমস্যাই জাগীৰোডৰ উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ উদ্যোগ যিঠাইত স্থাপন হৈছে, সেই স্থানৰ সু-পৰিকল্পিত উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

Jagiroad artificial flood
জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)

এসময়ত 'নখোলা' নামেৰে পৰিচিত জাগীৰোড এতিয়া কেৱল অসমৰ এটুকুৰা স্থানেই নহয়, জাগীৰোড এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান । কিন্তু বিগত তিনি দিন পূৰ্বে চহৰখনত যি কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হ'ল, তাৰ পৰা এটা কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে জাগীৰোড চহৰৰ উন্নয়ন যি এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত হ'ব লাগিছিল সেয়া যেন হোৱা নাই । কাৰণ দ্ৰুত বিকশিত এখন চহৰৰ আন্তঃগাঁথনি কেৱল আজি, কাইলৈ বা ৫-১০ বছৰৰ পৰিকল্পনাৰে নহয়, এক দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰে নিৰ্মাণৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

জাগীৰোড চহৰৰ মাজমজিয়াত একঁকাল পৰ্যন্ত কৃত্ৰিম বানে এই কথাবোৰ পুনৰ চিন্তা কৰাৰ অৱকাশ আনিছে । ইয়াৰ উপৰি জাগীৰোড চহৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে চিন্তা-চৰ্চা কৰি থকাৰ সময়ত এইটো কথাও গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ ফলত চহৰখনৰ লগতে ইয়াত বা আশেপাশে বাস কৰা লোকসকলৰ ওপৰত কিবা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? কিয়নো শেহতীয়া কৃত্ৰিম বানে এই কথা সচেতন মহলক সোঁৱৰাই দিছে । জধেমধে কৰা নিৰ্মাণকাৰ্যই জাগীৰোডক বিকাশৰ পৰিৱৰ্তে ধ্বংসৰ মুখলৈহে লৈ যোৱাৰ উপক্ৰম কৰিব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে।

জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা ৰোধৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছে । স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী দায়িত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জাগীৰোড চহৰৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজি যোগান ধৰাৰ আশ্বাস প্ৰদানৰ সমান্তৰালভাৱে বেদখল, অবৈধ নিৰ্মাণ আৰু বেআইনী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণৰ মনোভাব প্ৰকাশ কৰিছে । এয়া নিশ্চয় এক সুন্দৰ পদক্ষেপ । কিন্তু তাৰ মাজতো এটা প্ৰশ্ন থাকি যাব যে প্ৰকৃত সমস্যাৰ উৎস নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ যদি অপৰিকল্পিতভাৱে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা যায় তেন্তে মূৰকত সেইবোৰ বুমেৰাং হ'ব পাৰে!

জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গ্ৰহণ কৰা স্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে জাগীৰোডৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত কেইটামান কথা উনুকিয়াই থব বিচাৰিছোঁ ।

এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ

অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, 'মাছৰ গোন্ধে খাবি, মিতিৰৰ গোন্ধে যাবি' । এই শুকান মাছৰ গোন্ধতে মলমলাই থকা এখন বজাৰ হৈছে জাগীৰোডৰ সকলোৰে পৰিচিত শুকান মাছৰ বজাৰ ৷ এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ঐতিহাসিক এই শুকান মাছৰ বজাৰখন স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৯৪০ চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল । জাগীৰোডৰ এই ঐতিহাসিক শুকান মাছৰ বজাৰখনত এক লাখ মেট্ৰিকটনতকৈও অধিক শুকান মাছ পোৱা যায় ।

সপ্তাহত দুদিন বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে এই ঐতিহাসিক বজাৰখন বহে ৷ এই বজাৰত বিশ্বৰ বিভিন্ন নদ-নদী, খাল-বিলৰ লগতে সাগৰ-মহাসাগৰৰো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শুকান মাছ উপলব্ধ হয় । আনহাতে, এই বজাৰখনৰ পৰায়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈও শুকান মাছ ৰপ্তানি কৰা হয় ৷ ইফালে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকল ইয়ালৈ আহি মাছৰ ব্যৱসায় কৰে ৷

বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে শুকান মাছ এই বজাৰখনলৈ আহে । স্থানীয় সৰু-বৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শুকান মাছৰ সমান্তৰালকৈ মধ্যপ্ৰদেশ, বিহাৰ, ওড়িশা, উত্তৰ প্ৰদেশ আদিৰ পৰা অহা মাছো ইয়াত উপলব্ধ হয় ।

জাগীৰোডৰ এই শুকান মাছৰ বজাৰৰ সৈতে চাৰি সহস্ৰাধিক লোকৰ জীৱন-জীৱিকা জড়িত হৈ আছে । সমান্তৰালকৈ গঢ় লৈ উঠিছে বিভিন্ন আনুষংগিক ব্যৱসায়-বাণিজ্য । আনহাতে, অধুনালুপ্ত চৰকাৰী উদ্যোগ যেনে হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল, স্পান মিল, পলিষ্টাৰ মিলৰ পিছতে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ এই শুকান মাছৰ ব্যৱসায়ে জাগীৰোডবাসীক অৰ্থনৈতিকভাৱে উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰায় আঠ দশকৰ এই শুকান মাছৰ বজাৰখনৰ সৈতে জাগীৰোডৰ স্থানীয় লোকসকল ওতপ্রোতভাৱে জড়িত ৷ বহুতো স্থানীয় লোকে শুকান মাছৰ বজাৰৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথ উলিওৱা জাগীৰোডৰ এই শুকান মাছৰ বজাৰখনত বছৰি প্ৰায় ৪০ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নগাঁও কাগজ কল

জাগীৰোডত অৱস্থিত অধুনালুপ্ত নগাঁও কাগজ কল হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্প’ৰেচন লিমিটেডৰ অধীনস্থ আছিল। হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল নামেৰে জনাজাত এই কাগজ কল এসময়ত দেশৰ আগশাৰীৰ আৰু এছিয়াৰ অন্যতম বৃহৎ কাগজ উৎপাদনকাৰী উদ্যোগ আছিল ।

এই কাগজ কল ১৯৭০ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল যদিও ইয়াৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন ১৯৮৫ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । কিন্তু বাঁহভিত্তিক এই কাগজ কলটো এতিয়া এক ইতিহাস হৈ পৰিছে । প্ৰতিষ্ঠাকালত এছিয়াৰ ভিতৰতে কাগজ উৎপাদনৰ এক ডাঙৰ প্ৰকল্প হিচাপে গণ্য কৰা এই কাগজ কলটোৰ উৎপাদন দীৰ্ঘদিনীয়া বিত্তীয় সংকটৰ লগতে আন আন সমস্যাৰ বাবে ২০১৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । বৰ্তমান এই কাগজ কলৰ ভূমিতে টাটা গ্ৰুপৰ এক অভিলাষী আঁচনি ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে ।

জাগীৰোড ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ

২০২৪ চনৰ ৩ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টাটা গ্ৰুপৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰে । এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে পূৰ্বৰ কাগজ কলৰ ১৭০ একৰ ভূমি ষাঠি বছৰৰ বাবে টাটা গ্ৰুপক লীজত দিয়া হৈছে ৷ ২৭ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈ থকা এই অত্যাধুনিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে ৩০ হাজাৰ লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৪ চনৰ ১৩ মাৰ্চত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভাৰ্চুৱেলী শিলান্যাস কৰিছিল । আনহাতে, আনুষ্ঠানিক ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে টাটা গ্ৰুপৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক নৱৰাজন চন্দ্ৰ শেখৰ ।

এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে অসমে এতিয়া বিশ্বৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ উৎপাদনৰ মানচিত্ৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ লগে লগে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনত এক নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি হৈছে । আনহাতে, ইতিমধ্যে জাগীৰোড কাগজ কল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগটোৱে অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন

Jagiroad artificial flood
জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)

এতিয়া পুনৰ আহোঁ জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ কথালৈ । ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিগত তিনি দিন পূৰ্বে কৃত্ৰিম বানে সমগ্ৰ জাগীৰোড চহৰ বুৰাই পেলাইছিল । এই কৃত্ৰিম বান সমস্যা ৰোধৰ বাবে ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । ইয়াৰ মাজতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ চহৰখনত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ।

ইতিমধ্যে এটা কথা চৰ্চিত হৈছে যে জাগীৰোডৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ উৎস হৈছে জাগীৰোডত পাহাৰৰ ওপৰত থকা পুখুৰীৰ পাৰ ভাঙি নামি অহা পানী । যাৰ ফলত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি ব্যাপক পৰ্যবেক্ষণ আৰু কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ ইংগিত দিছে ।

উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় ৩০ বছৰত জাগীৰোডত এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ ঘটনা ঘটা নাই । স্থানীয় লোকসকলে সন্দেহ কৰিছে যে পাহাৰৰ ওপৰৰ পুখুৰীৰ পাৰ ভঙাৰ লগতে বন্ধ হৈ থকা নলাসমূহ এই অস্বাভাৱিক বানৰ অন্যতম কাৰণ হ’ব পাৰে । এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে তৎপৰতা দেখুৱাইছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰ্যবেক্ষণ চলাইছে আৰু স্থানীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰী তথা ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধানৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ঘোষণা কৰিছে, "জাগীৰোডৰ নলা-নৰ্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ তিনিখন ছুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । বৃহত্তৰ জাগীৰোডৰ পানী নিষ্কাশনৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । মইনা জান আৰু তৰঙা বিল বেদখলমুক্ত কৰা হ’ব । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণেও নিজৰ দায়িত্বত থকা নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰিব ।"

ইয়াৰ লগতে মইনা জান আৰু তৰঙা বিলৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত বুলড’জাৰৰ জৰিয়তে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে । জাগীৰোড সমজিলা আয়ুক্ত, চক্ৰ বিষয়া আৰু বিভাগীয় অভিযন্তাসকলক লগত লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই উচ্ছেদ অভিযানৰ তদাৰক কৰিছে ।

আনহাতে, সোণাইকুছি পাহাৰত একাংশ লোকে অবৈধভাৱে সৃষ্টি কৰা জলাশয়সমূহ বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই । যদি এই আহ্বান উপেক্ষা কৰা হয়, তেন্তে ড্ৰ'ণ কেমেৰাৰে নিৰন্তৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সেই কৃত্ৰিম বান্ধসমূহ এটা এটাকৈ খুলি দিয়া হ’ব বুলিও তেওঁ স্পষ্টকৈ জনাইছে ।

শুকুৰবাৰে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল-সংগঠনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যিকোনো প্ৰকাৰেই হওক, জাগীৰোডত কেতিয়াও নোহোৱা এই কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ’ব । বন্ধ হৈ থকা ড্ৰেইনসমূহ খুলি দিয়া হ’ব । ইতিমধ্যে জাগীৰোডত ৩০ কোটি টকাৰে ড্ৰেইনৰ কাম সম্পন্ন হৈছে আৰু আন ৫০ কোটি টকাৰ ড্ৰেইনৰ কাম দ্ৰুত গতিত চলি আছে । হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা এই বানে ৰাইজক যথেষ্ট কষ্টৰ মুখামুখি কৰাইছে ।"

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দৃঢ়তাৰে কৈছে যে এই সমস্যা যিকোনো উপায়েৰেই হওক সমাধান কৰা হ’ব আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনে পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়, সেই দিশত সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

ধিঙৰ পৰা ছাইফুল ইছলামৰ সহযোগত সম্পাদনা কক্ষত আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাই এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক :অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী
লগতে পঢ়ক :বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি হ'লেও ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত আন্দোলনত নামিবলৈ সাজু অখিল গগৈ

TAGGED:

জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা
জাগীৰোডৰ শুকান মাছৰ বজাৰ
জাগীৰোড ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
JAGIROAD ARTIFICIAL FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.