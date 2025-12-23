খেৰণি জ্বলিয়েই আছে : এফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলাবৰ্ষণ, আনফালে আৰক্ষীৰ গুলীবৰ্ষণ

খেৰণি জ্বলিয়েই আছে : এফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলাবৰ্ষণ, আনফালে আৰক্ষীৰ গুলীবৰ্ষণ
পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণি । আঘাতপ্ৰাপ্ত কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী ।
Published : December 23, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 5:52 PM IST
নগাঁও/খেৰণি: পশ্চিম কাৰ্বি-আংলঙৰ খেৰণিত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উত্তেজনা । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোতায়েন কৰা আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ প্ৰতিবাদকাৰীৰ । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী । পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত আৰক্ষীয়েও শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
অঞ্চলটোত পুনৰ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং নিজে উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ শান্ত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে প্ৰথমে ৰাজপথত কেইবাখনো বাইকত অগ্নিসংযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷ সমানে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে লাঠী, শিলগুটি লৈ আৰক্ষীলৈ চোঁচা লয় ।
প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত মহিলা আৰক্ষীসহ কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰথমে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ পাছত গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে । ফলত কেবাগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীও আহত হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
এফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলাবর্ষণ আৰু আনফালে আৰক্ষীৰ গুলীবর্ষণৰ ফলত অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে খেৰণিৰ পৰিস্থিতি । পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং নিজে উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে ।
আনহাতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত সংবাদ সংগ্ৰহ কৰা কেইবাগৰাকী সাংবাদিকো আবদ্ধ হৈ পৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে । এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰালৈকে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে ।