চুচুক-চামাককৈ শীত আহিছে : জাতিংগাত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে আদৰণি অনুষ্ঠান
পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ ।
Published : September 24, 2026 at 4:20 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ জাতিংগা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে এক বিখ্যাত ঠাই ৷ প্ৰতি বছৰে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ জাতিংগালৈ আহে । এসময়ত জাতিংগাক ‘‘চৰাইৰ আত্মহননস্থলী’’ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছিল ৷
পিছে এতিয়া সময় সলনি হ’ল ৷ জিলা প্ৰশাসন এইক্ষেত্ৰত সষ্টম হৈ পৰিল আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ৷
প্ৰতিবছৰে হোৱা এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চলিত বৰ্ষতো ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে চৰাইবোৰক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ বন বিভাগে স্থানীয় পৰ্যটন উদ্যোগসমূহৰ সহযোগত জাতিংগাত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আনুষ্ঠানিক আদৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব ৷
এই জাতিংগা পৰ্যটকৰ বাবে মিনি পেহেলগাম হিচাপে পৰিচিত ৷ তাৰ বাবে বুধবাৰে সন্ধিয়া এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷
জাতিংগাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
জাতিংগালৈ অহা পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । সেয়ে চৰাইসমূহৰ আগমনক কেৱল পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণ হিচাপে নলৈ ইয়াক সংৰক্ষণৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও চোৱা প্ৰয়োজন ।
চৰাইসমূহৰ বাসস্থান, খাদ্যৰ উৎস আৰু আশে-পাশে থকা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুৰক্ষিত হৈ থাকিলেহে ভৱিষ্যতে এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোছাই পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
চৰাইৰ আগমনৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি, শব্দ প্ৰদূষণ বা পৰিৱেশৰ ক্ষতি নহয়, তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰ্যটকসকলক সজাগ হ’বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ৷
সংৰক্ষণৰ সৈতে পৰ্যটনৰ সমন্বয়
জাতিংগাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰাখি পৰ্যটনৰ বিকাশ ঘটোৱাটোও অনুষ্ঠানৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল । দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, ‘‘পৰ্যটনৰ বিকাশৰ সৈতে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।’’
স্থানীয় লোকসকলক সংৰক্ষণমূলক কাৰ্যসূচীত অধিক পৰিমাণে জড়িত কৰাৰ লগতে পৰ্যটকসকলৰ মাজতো প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
স্থানীয় লোকৰ সহযোগিতা থাকিলে জাতিংগাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ অনুকূল পৰ্যটনো অধিক শক্তিশালী কৰিব পৰা যাব বুলি গাৰ্লোচাই অনুষ্ঠানটোত মত প্ৰকাশ কৰে ৷
জাতিংগাত অনুষ্ঠিত এই আদৰণি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তোলা, স্থানীয় ৰাইজক সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত কৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি নকৰাকৈ পৰ্যটনৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ ওপৰত বিশেষ বাৰ্তা দিয়া হয় ।
অনুষ্ঠানত উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । ইয়াৰোপৰি স্থানীয় সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, প্ৰশাসনিক বিষয়া, জনপ্ৰতিনিধি আৰু বন বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰে’ল দলং : তলেৰে চলিব ৰে'ল, ওপৰত তিনি লেনযুক্ত পথ