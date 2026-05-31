৩১ মে'ৰ পৰা ৬ জুনলৈ কেনে যাব আপোনাৰ সপ্তাহটো, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ (৩১ মে'ৰ পৰা ৬ জুন 2026) ৰাশিফল…
Published : May 31, 2026 at 6:30 AM IST
১. মেষ ৰাশি:
মেষ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু এই সময়ছোৱাত কোনো ডাঙৰ ৰোগৰ হোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা নাযায় ৷ অৱশ্যে, মানসিক চাপ আৰু অহেতুক দুশ্চিন্তা এৰাই চলিব লাগিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অনুকূল হ’ব, তথাপিও ভাবি-চিন্তি ধন ব্যয় কৰা আৰু সঠিক বাজেট মানি চলাৰ অভ্যাস বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে সাৱধানে আগবাঢ়িব ৷ হঠাৎ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ চৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি কৰাসকলে কিছু সুবিধা বা স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আকাংক্ষিত ফলাফল লাভৰ বাবে অবিচল মনোযোগ আৰু প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কিয়নো নিষ্ঠা, অনুশাসন আৰু গোটেই সপ্তাহজুৰি বজাই ৰখা অবিৰত প্ৰয়াসৰ দ্বাৰাহে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিব ৷
২. বৃষ ৰাশি:
বৃষ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো বহু দিশৰ পৰাই শুভ আৰু ফলপ্ৰসূ হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সাৱধানে থকা উচিত ৷ কিয়নো পেটৰ কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ৷ সঠিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যভ্যাস মানি চলিলে সুফল লাভ কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি যথেষ্ট সবল হ’ব ৷ আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সামগ্ৰিক আৰ্থিক সুস্থিৰতা বৃদ্ধি হ’ব ৷ স্থবিৰ হৈ থকা কামবোৰ অৱশেষত সম্পূৰ্ণ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা বা অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ’ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ নতুন পথ উন্মোচিত হ’ব ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলৰ চাকৰিৰ সূত্ৰত বদলি বা নতুন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ যদিহে আপুনি বুজাবুজিৰে চম্ভালিব পাৰে তেতিয়া প্ৰেম সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব ৷ কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব আৰু পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ফলদায়ক হ’ব, কিয়নো পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোযোগ বৃদ্ধি হ’ব আৰু অবিৰত প্ৰয়াস আৰু নিষ্ঠাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে নিজৰ শৈক্ষিক সাধনাত স্বীকৃতি বা সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিব ৷
৩. মিথুন ৰাশি:
মিথুন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি ভাল হৈ থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ আশংকা নাই ৷ হজমৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ আপোনাৰ খাদ্যত আমলখিৰ দৰে পুষ্টিকৰ উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো উপকাৰ হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু বৰ্ধিত ব্যয়ৰ বাবে কিছু মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি উদ্যমী আৰু উৎসাহী অনুভৱ কৰিব ৷ আপুনি এগৰাকী বিশ্বাসযোগ্য লোকৰ সহায়ত নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা প্ৰত্যাহ্বান বা ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে ৷ অৱশ্যে দাম্পত্য জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব, মানসিক বন্ধন সুদৃঢ় কৰাৰ সুযোগ আহিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যৱসায়েৰে পঢ়া-শুনা কৰিব লাগিব, কিয়নো এই সপ্তাহত তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক সাধনাত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
৪. কর্কট ৰাশি:
কৰ্কট ৰাশিৰ অধীনত জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত বা মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাসকলে সকাহ পাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সঠিক পৰিকল্পনাৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ ব্যৱসায় সফলতাৰে আগবঢ়াই নিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান বা চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য আৰু পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব ৷ আপোনাৰ সংগীৰ সংগত আপুনি সুখ আৰু মানসিক প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰিব ৷ বিবাহিত লোকসকলে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু কথা-বতৰা পতাৰ মাধ্যমেৰে মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰা আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইয়াৰ বাবে অবিৰত প্ৰয়াস আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক সজাগ হৈ থাকিব, মনোযোগ বিঘ্নিত কৰা কথাবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু নেতিবাচক মনোভাৱৰ সংগীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ৷
৫. সিংহ ৰাশি:
সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো বহু অনুকূল হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আপুনি সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো ভাইৰাছজনিত সংক্ৰমণ বা ঋতুজনিত জ্বৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আপোনাৰ ধনৰ অভাৱ নহ’ব, যাৰ ফলত আপুনি স্বচ্ছন্দে ব্যয় কৰিব পাৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ আকাংক্ষিত সাফল্য আৰু উন্নতি লাভ কৰিবলৈ নিজৰ প্ৰয়াস বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ অধ্যৱসায় বজাই ৰাখিব লাগিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি, পদোন্নতি বা উচ্চ পদ লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজিয়ে আপোনালোকৰ আৱেগিক বন্ধন অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিব ৷ বৈবাহিক জীৱনো সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে, আনহাতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কাৰ্যকৰীভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ ধৈৰ্য্য, একাগ্ৰতা আৰু অবিৰত প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৷
৬. কন্যা ৰাশি:
কন্যা ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে সুস্থিৰ ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত ৷ যদি কোনো শাৰীৰিক ৰোগ হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰোৱাব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ধন ধাৰে লোৱা বা ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো তেনে কৰিলে পাছলৈ জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব আৰু বন্ধু-বান্ধৱী বা সহযোগীসকলৰ পৰা পোৱা সহায়ে তেওঁলোকৰ উদ্যোগসমূহ সফলতাৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰাত সহায় কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা প্ৰতিদ্বন্দ্বিৰ পৰা সতৰ্ক আৰু সজাগ হৈ থাকিব লাগে ৷ সাধাৰণতে প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব, যদিও আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত সাময়িক ব্যৱধান সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন সুখ হ’ব আৰু ৰোমাঞ্চ আৰু আৱেগিক উষ্ণতাপূৰ্ণ হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰণিত তথা উৎসাহিতবোধ কৰিব, যাৰ ফলত শৈক্ষিক উন্নতিৰ বাবে এয়া এক ফলপ্ৰসূ সময় হৈ পৰিব ৷
৭. তুলা ৰাশি:
তুলা ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই অনাৰ আশা কৰা হৈছে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৱস্থা সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব, অৱশ্যে মহিলাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত আৰু যিকোনো অৱহেলা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব, কিন্তু আপুনি অনৈতিক বা বিপদজনক উপায়েৰে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ ভাল স্থানলৈ বদলি হ’ব পাৰে, যি উন্নত কেৰিয়াৰৰ সুযোগ আৰু অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে সুখকৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে তীৰ্থযাত্ৰা বা আধ্যাত্মিক যাত্ৰা কৰাৰ যোগ আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মনোযোগ বিচলিত হ’ব দিব নালাগে আৰু সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য অৰ্জনৰ বাবে নিষ্ঠাপূৰ্ণ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
৮. বৃশ্চিক ৰাশি :
বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে জীৱনৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব, কিয়নো ডায়েৰিয়াৰ দৰে সমস্যাৰ ফলত অস্বস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা মধ্যমীয়া হ’ব আৰু আপুনি এই সুস্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ আপুনি পৰিয়ালৰ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়সমূহৰ ওপৰত চকু ৰখা উচিত ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সঠিক পৰিকল্পনা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান আৰু স্বীকৃতি বৃদ্ধি দেখা পাব পাৰে ৷ আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ নাইবা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যদিও আপোনালোকৰ মাজত থকা আৱেগিক সংযোগ আৰু ভালপোৱা অটুট থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল হ’ব আৰু পাৰিবাৰিক নানা বিভ্ৰান্তি থকা সত্ত্বেও তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ বজাই ৰাখি শৈক্ষিকভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সফল হ’ব ৷
ধনু ৰাশি:
ধনু ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে কিছু প্ৰত্যাহ্বান আৰু অসুবিধা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেট বা শাৰীৰিক বিষৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো বিষয়ক আওকাণ কৰা উচিত নহয়, কিয়নো সময়মতে যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এয়া এক মানসিক চাপৰ সময় হ’ব পাৰে আৰু অস্থিৰতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি নিজৰ ব্যয় যত্নসহকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ সহযোগীৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি বা সমস্যাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সম্ভাৱনা ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ অন্য স্থানলৈ বদলি হ’ব পাৰে, যি প্ৰত্যাহ্বান আৰু নতুন সুযোগ দুয়োটা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক বৰ অনুকূল হৈ নাথাকিবও পাৰে, কিয়নো অহংকাৰ বা কঠোৰ কথা-বতৰাই সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে আনন্দ উপভোগ কৰিব ৷ পৰিয়ালত শান্তি আৰু ইতিবাচকতা বিৰাজ কৰিব, যি এই সামান্য প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ সময়ত আৱেগিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব ৷
১০. মকৰ ৰাশি:
মকৰ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে সুস্থিৰ আৰু সন্তোষজনক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে, কিন্তু কোনো নতুন লক্ষণে দেখা দিলে সেয়া আওকাণ নকৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আপুনি ঘৰ, দোকান বা বাহনৰ দৰে সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব আৰু তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাসেৰে নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীসকলৰ পৰা সমৰ্থন আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰিব, যি কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ ইতিবাচক কৰি ৰাখিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উত্থান-পতন আহিব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ ফলত আপোনাৰ সংগীয়ে কিছু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক সাধনাৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে অবিৰত প্ৰয়াৰ মাধ্যমেৰে সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷
১১. কুম্ভ ৰাশি:
কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অত্যন্ত ফলপ্ৰসূ হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ সামগ্ৰিক উন্নতি হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত টকা-পইচা সংক্ৰান্তীয় সুখবৰ পোৱাৰ প্ৰবল সংকেত আছে, যি আনন্দ আৰু সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন উদ্যোগ বা প্ৰকল্পত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে আৰু এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ফলস্বৰূপে লাভ অৰ্জন আৰু ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও এইটো এটা ইতিবাচক পৰ্যায় হ’ব, সি সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ পেছাদাৰী জীৱনত সুস্থিৰতা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ আৱেগ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেই অনুসৰি কাম কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত মধুৰতা আৰু সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক সাধনাৰ বাবে এই সপ্তাহটো উৎকৃষ্ট হ’ব, কিয়নো তেওঁলোক পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত মনোযোগী আৰু ঐকান্তিক হৈ থাকিব ৷
১২. মীন ৰাশি:
মীন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সাধাৰণভাৱে অনুকূল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব, যদিও কিছু প্ৰত্যাহ্বানো আহিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ চুলি সৰা বা সৰু-সুৰা শাৰীৰিক অসুস্থতা, যাৰ ফলত কিছু দুশ্চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিয়নো ব্যয় বৃদ্ধি হৈ থকাৰ সময়ত আপোনাৰ আয় সীমিত হৈ থাকিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে নিজৰ বিত্তীয় বিষয় সাৱধানে পৰিচালনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ উন্নতি আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি হ’ব ৷ চাকৰি কৰি থকাসকলৰ বাবে এয়া এক অত্যন্ত ইতিবাচক সময় হ’ব, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মী আৰু দলৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব ৷ যদিও আৰ্থিক চাপ থাকিব পাৰে, আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱন সুদৃঢ় হৈ থাকিব ৷ ধৈৰ্য্য, পৰিকল্পনা আৰু সন্তুলিত প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে আপুনি এই সপ্তাটোত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সন্মুখীন হৈ নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব ৷