বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : December 21, 2025 at 4:51 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন লওক, কিয়নো আপুনি চকুৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ খঙত গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হৈ থাকিব আৰু আপুনি এটা ডাঙৰ নতুন প্ৰকল্প পাব পাৰে, যিয়ে ভাল সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো বাবে শুভ হ’ব আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সমন্বয় বজাই ৰাখি কাম কৰাই আপোনাক ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাত সহায় কৰিব ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক প্ৰেমপূৰ্ণ হ’ব, কিন্তু অহংভাৱৰ ফলত পৰিয়ালত সৰু-সুৰা বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন কেতিয়াবা সামান্য বিভ্ৰান্তিকৰ অনুভৱ হ’ব পাৰে, গতিকে জীৱনসংগীৰ সৈতে শান্তভাৱে পৰিস্থিতি চম্ভালিব ৷ এই সপ্তাহটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অনুকূল হ’ব আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিলে ভাল লাভাৰ্জন হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰতি প্ৰলুব্ধ হ’ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি আৰু নতুন কিবা এটা শিকাৰ বাবে এইটো এটা শুভ সপ্তাহ হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আৰু মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়ক ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত অহংকাৰে আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ মানসিক শান্তি প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনটো প্ৰেমপূৰ্ণ আৰু প্ৰাণবন্ত হ’ব আৰু আপোনালোকে ফুৰিবলৈ ওলাই যাব পাৰে নাইবা নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ আপুনি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিবাচকতা বজাই ৰাখিব আৰু কামবোৰ সাৱধানে কৰিব, কিয়নো কিছু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ উপায় বিচাৰক, যদিও আপুনি ঘৰৰ সংস্কাৰসাধনৰ বাবে যথেষ্ট ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে অপ্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ বৰ্তমানৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত ৷ যদি আপুনি কোনো চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেন্তে এই সপ্তাহটোৱে সাফল্যৰ ভাল সুযোগ মুকলি কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন লওক ৷ যদি আপুনি কোনো পুৰণি ৰোগত ভূগি আছে, তেন্তে সময়মতে চিকিৎসা কৰাওক, কাৰণ অৱস্থাৰ আৰু অৱনতি ঘটিব পাৰে ৷ স্ক্ৰীনৰ ব্যৱহাৰ বা ভৰিৰ বিষৰ ফলত আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত পুৰণি বিবাদ নিষ্পত্তি হ’ব পাৰে আৰু ৰোমাঞ্চ বৃদ্ধি হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনটো প্ৰেমপূৰ্ণ আৰু ৰোমান্টিক হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত ভাবি-চিন্তি ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু কোনো নতুন চুক্তি কৰোঁতে খৰখেদা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে প্ৰাণবন্ত আৰু অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰিব আৰু যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সময় তাৰবাবে অনুকূল হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি পৰিয়াল, সন্তান আৰু ঘৰৰ নৱীকৰণৰ বাবে অধিক ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অন্যমনস্ক হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেন্তে অগ্ৰগতিৰ বাবে এয়া শুভ সময় হ’ব ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ সুস্থ-সবল হৈ থাকিবলৈ প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু যোগাভ্যাস কৰক; ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন উভয়ে সুস্থ হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে, আনকি নতুন প্ৰকল্প এটাও পাব পাৰে ৷ এই সপ্তাহটো চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু আপোনাৰ উৰ্ধতন বিষয়াসকলে আপোনাৰ কামত সন্তুষ্ট হ’ব ৷ যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে এতিয়াই সেয়া কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ৰোমান্টিক সময় অতিবাহিত কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত অসাৱধানতা এৰাই চলক আৰু পাৰস্পৰিক প্ৰেম আৰু বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাওক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি ঘৰ নৱীকৰণ বা বাহন ক্ৰয়ৰ বাবে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব আৰু বাকী থকা ধন ঘূৰাই পোৱাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আৰু সবল হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ যদি তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায়, তেন্তে তাৰ বাবে আপুনি একাগ্ৰ প্ৰয়াস কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন লওক ৷ স্নায়ুৰ সমস্যা বা ভৰিৰ বিষে আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে আৰু মানসিক চাপৰ ফলত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত এটা বৃহৎ দল লাভ কৰিব পাৰে, যি ভাল লাভ অৰ্জন কৰাত আপোনাক সহায় কৰিব ৷ এই সপ্তাহটো চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে আৰু আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ সৈতে মতানৈক্যৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণবশতঃ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু নিজৰ সম্পৰ্কবোৰ বুজাবুজি আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাক এটা প্ৰিয় উপহাৰ দিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নতুন বাহন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় আৰু অতীতৰ ব্যৱসায়িক লোকচান লাভত পৰিণত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ সংগ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকক, পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰক আৰু সাফল্য অৰ্জন কৰক ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ আপোনাৰ ডিঙিত সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ থাকিলে খং বা মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ৷ ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত এটা ডাঙৰ চুক্তি লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু ই কিছু নিৰাশাৰ কাৰণো হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে এই সপ্তাহত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়; আপুনি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব পাৰে ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সম্পৰ্ক চম্ভালোঁতে সাৱধান হওক, কিয়নো অসাৱধানতাই আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজত তিক্ততা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে বিবাদ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ঘৰত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে সামাজিক মিলামিচা কৰোঁতে অযথা ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি উচ্চ শিক্ষা বা চৰকাৰী চাকৰিক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে, তেন্তে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰক আৰু মনোনিৱেশ কৰি থাকক, সাফল্য অৰ্জনৰ বাবে যথাসম্ভৱ সকলোখিনি কৰক ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ আপুনি মূৰৰ বিষ আৰু কঁকালৰ বিষত ভূগিব পাৰে, মানসিক চাপেও অতিৰিক্ত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কিয়নো কেৱল ধাৰাবাহিক প্ৰয়াসৰ দ্বাৰাহে সাফল্য লাভ কৰিব ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন বা পদ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে এয়া শুভ সময় নহয় ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত আন্তৰিকতাৰ অভাৱ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত গৰ্ব বা অহংকাৰে জীৱনসংগী আৰু আপোনাৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে বুজাবুজিৰে কাম কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাৰ পাছতহে বিনিয়োগ কৰক ৷ এই সপ্তাহটো সম্পত্তিত বিনিয়োগৰ বাবে অনুকূল হ’ব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক আৰু যদি আপুনি অংশকালীন চাকৰিৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেন্তে আৰম্ভণিৰ বাবে এইটোৱেই এটা শুভ সময় হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন লওক ৷ উচ্চ ৰক্তচাপে আপোনাৰ স্নায়ুত চাপ পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত সমস্যা হ’ব, গতিকে শান্ত হৈ থাকক আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি চলক ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব লাগিব ৷ নতুন সম্পৰ্ক স্থাপনে আপোনাৰ কাম সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে আৰু উন্নত সুযোগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত, যদি আপুনি নিজৰ বৰ্তমানৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট আৰু চাকৰি সলনিৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেন্তে এইটো অনুকূল সময় নহয়, গতিকে ধৈৰ্য্য ধৰক ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ অনুভূতি আপোনাৰ সংগীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, কিন্তু উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পৰা অহংকাৰ বা কঠোৰ কথা-বতৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ বৈবাহিক জীৱনটো সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটোৱাৰ আনন্দ ল’ব পাৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অন্য লোকক যিকোনো ধৰণৰ আৰ্থিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক, যদিও আপুনি সময়মতে প্ৰয়োজনীয় ঋণ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ ওপৰত ভালকৈ মনোনিৱেশ কৰক ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন ৷ আপুনি গেছৰ বাবে পেটৰ সমস্যাত ভূগিব পাৰে, যি অস্বস্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ খোৱা-বোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু গুৰুপাক বা তেলেতীয়া খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ব বা অহংকাৰে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো প্ৰেমপূৰ্ণ হৈ থাকিব ৷ বিবাহিত দম্পতীসকলে একেলগে ফুৰিবলৈ যোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু যিসকল চাকৰিয়ালে নিজৰ বৰ্তমানৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকে চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাবি-চিন্তি সিদ্ধান্ত লওক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা বিচক্ষণতাৰে পৰিচালনা কৰক ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ ওপৰত অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলক ৷ যদি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ অনুকূল নহয়, তেন্তে আন ঠাইত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ এই সপ্তাহত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ নিজৰ কামত একাগ্ৰ তথা সজাগ হৈ থাকক ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, বিশেষকৈ যদি আপুনি মাইগ্ৰেইনৰ বিষত ভূগি আছে ৷ সুস্থ আৰু প্ৰাণবন্ত হৈ থাকিবলৈ যোগাভ্যাস আৰু ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবৰ বাবে সময় উলিয়াওক ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে বিবাহৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ এয়া এক শুভ সময় ৷ আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক প্ৰেম, উদ্যম আৰু ৰোমাঞ্চেৰে ভৰি পৰিব ৷ বিবাহিত দম্পতীসকলে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাবলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ত আপোনাৰ ব্যৱসায়ত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো সময় অনুকূল নহয় ৷ চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি থকা চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো নতুন সুযোগৰ বাবে অনুকূল হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰেমজনিত বিষয়ত অধিক ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, কিন্তু শ্বেয়াৰ বজাৰ বা সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰিলে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকক আৰু সাফল্য লাভৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন ৷ সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু অত্যধিক খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ সতৰ্কতাৰে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব তথা নিজৰ প্ৰয়াস প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ৷ বেংকিং বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰত কাম কৰাসকলে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে ৷ চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চাপপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে সেইবোৰ সাৱধানে চম্ভালিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগী আপোনাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হ’ব, কিন্তু অহংকাৰৰ ফলত সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে, যি পৰিয়ালৰ সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি ভ্ৰমণ বা লোকক দেখুওৱা খৰচত বহুত ব্যয় কৰিব পাৰে, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে ঋণ লোৱাটোও সম্ভৱ ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো প্ঢ়া-শুনাৰ বাবে অতি অনুকূল ৷ গৱেষণা বা শিকাৰ সুযোগে সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব লাগিব ৷ যদি আপুনি স্নায়ু বা ভৰিৰ কোনো সমস্যাত ভূগি আছে, তেন্তে অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যৱসায়ত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ আপুনি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ যিসকলে চাকৰিয়ালে চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব আৰু তেওঁলোকে ভাল সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক সক্ৰিয় আৰু সুদৃঢ় হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ অন্তৰংগতা আৰু স্নেহ বিৰাজ কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিলে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু বেংকৰ ঋণৰ প্ৰয়োজন হ’লে ভাল সুযোগ পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সপ্তাহত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰি সাফল্য অৰ্জন কৰিব, যি তেওঁলোকৰ বাবে গৌৰৱ আৰু সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব ৷