কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

WEEKLY HOROSCOPE
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 3:35 AM IST

16 Min Read
  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়াভাৱে ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হ’ব ৷ সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধনাত্মক মুহূৰ্ত প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰেমিক যুটিসকল সুখী হ’ব আৰু বিবাহ সম্পৰ্কীয় আলোচনাই তেওঁলোকৰ বন্ধন সুদৃঢ় কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত প্ৰাৰম্ভিক জটিলতা আহিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনসংগীৰ পৰা পোৱা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনে সকাহ দিব ৷ উভয় সংগীয়ে নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা সমস্যা আহিব পাৰে আৰু টকা-পইচা সম্পৰ্কীয় কিছু কামত পলম হ’ব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰ সহজে সমাধান হ’ব ৷ এই সপ্তাহটো সাৱধানে বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিবৰ বাবে অনুকূল ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ গভীৰ একাগ্ৰতা বজাই ৰখা উচিত, কিয়নো একাগ্ৰ প্ৰয়াসে ভাল শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন আৰু পঢ়া-শুনা সম্পৰ্কীয় যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ সূচনা কৰিব ৷ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগো আহিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু শক্তি আৰু সক্ৰিয়তাই আপোনাক কামবোৰ ফলপ্ৰসূভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব ৷ কিন্তু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি মন দিয়ক যাতে সেইবোৰ গুৰুতৰ হৈ নপৰে আৰু সামগ্ৰিক সুস্বাস্থ্যৰ বাবে কাৰ্যকলাপ আৰু বিশ্ৰামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ৷
  2. বৃষ ৰাশি : সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়াভাৱে অনুকূল হ’ব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে সহযোগিতা আৰু বুজাবুজি অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কলৈ নতুনত্ব আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মনৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ক্ৰোধ বা মতবিৰোধৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে সম্পৰ্কটো দুৰ্বল হৈ নপৰিবলৈ ধৈৰ্য ধৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি উন্নত হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি কিছু ধন স্ফূৰ্তি কৰাত নাইবা ব্যক্তিগত হিতাৰ্থে ব্যয় কৰিব পাৰিব, কিন্তু সাৱধানে বিনিয়োগ কৰা উচিত আৰু আনক ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ ব্যৱসায়ত কঠিন পৰিশ্ৰমে সুফল প্ৰদান কৰিব আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সহায়ত নতুন প্ৰকল্প সাফল্যৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব ৷ চাকৰিয়ালসকল সজাগ হৈ থকা উচিত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু মূৰৰ বিষ বা মাইগ্ৰেইনৰ দৰে সৰু-সুৰা সমস্যা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খোৱা আৰু সঠিক বিশ্ৰাম লোৱাটোৱে অধিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায় কৰিব ৷
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে যাৰ ফলত সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে অযথা মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কাৰণ ভুল বুজাবুজিয়ে ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত সমস্যা আহিব পাৰে, পিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ সহযোগিতাত আপুনি সেইবোৰ সহজেই সমাধান কৰিব পাৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, আয় বৃদ্ধি আৰু সম্পত্তি অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পেছাদাৰী সম্পৰ্ক সফল হ’ব পাৰে আৰু কিছু বিনিয়োগে ভাল লাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰশীলতা নাইবা অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাসৰ ফলত ভুল হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হওক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্ঞান আহৰণ আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত মনোনিবেশ কৰিব ৷ এই সপ্তাহত এটা পুৰণি আৰ্থিক সমস্যাৰ সমাধান হ’ব ৷ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে, কিয়নো পুৰণি সমস্যাবোৰে পুনৰ দেখা দিব পাৰে, গতিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা আৰু সঠিক যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰা, ধৈৰ্য্য ধৰা আৰু নিজৰ সুস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি দিয়া মনোযোগে আপোনাক এই সপ্তাহটো সুচাৰুৰূপে অতিবাহিত কৰাত সহায় কৰিব ৷
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব, সম্পৰ্ক, কাম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান আৰু সুযোগৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই থাকিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকল প্ৰাক্তন সম্পৰ্ক নাইবা পুৰণি সমস্যাৰ পুনৰ আবিৰ্ভাৱৰ ফলত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সংগীৰ সৈতে কটোৱা সময় হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সামঞ্জস্য আৰু খোলা-খুলি কথা-বতৰাই সৰু-সুৰা মতানৈক্য দূৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি তুলিব ৷ ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, কিন্তু আয় পৰ্যাপ্ত হ’ব আৰু বাকী থকা আৰ্থিক সমস্যাসমূহ সমাধান হ’ব পাৰে ৷ ভৱিষ্যতৰ বাবে বিচক্ষণ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কামত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰা উচিত, বিলম্ব বা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আনৰ ওপৰত অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত আৰু পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ ভুলৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল উদ্যমী আৰু একাগ্ৰ হৈ থাকিব, আৰু চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো অসাৱধানতাই সমস্যাৰ অধিক অৱনতি ঘটাব পাৰে; নিয়মিত যোগাভ্যাস আৰু ব্যায়ামে সামগ্ৰিক সুস্বাস্থ্য আৰু শক্তি ধৰি ৰাখিব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান-পতনৰ মাজেৰে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব ৷ সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীৱনত ভুল বুজাবুজি বা উৰাবাতৰিয়ে সম্পৰ্কটোক বিবাদৰ দিশলৈ লৈ যাব পাৰে, যদিও আৱেগ-অনুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত তৰ্কা-তৰ্কি বৃদ্ধি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো এই বিবাদে ডাঙৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু উপাৰ্জনৰ সুযোগসমূহ বজাই থাকিব ৷ ব্যৱসায়ত ভাল লাভ অৰ্জন হ’ব আৰু আপুনি আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্পসমূহ সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লৈ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ উদ্যোগসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কৰ্মদক্ষতা আৰু আয় দুয়োটা উন্নত হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ধনাত্মক ফলাফল প্ৰাপ্ত কৰিব আৰু কিছুসংখ্যকে নতুন চাকৰিৰ সুযোগৰ সন্ধান কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপগ্ৰস্ত নাইবা বিভ্ৰান্ত বোধ কৰিব পাৰে, কিন্তু শিক্ষকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে সহায় হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উঠা-নমা হ’ব পাৰে- খাদ্য সম্পৰ্কীয় ভুলৰ ফলত পেটৰ সমস্যা হ’ব পাৰে আৰু সৰু-সুৰা ঋতুজনিত ৰোগো হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্ক হৈ থকা, ভাল খাদ্যাভ্যাস বজাই ৰখা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক যত্ন লোৱাটোৱে আপোনাক সপ্তাহটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত আৰু সামগ্ৰিক সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ৷
  6. কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে সম্পৰ্ক, কাম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰলৈ মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকলে নিজৰ সংগীৰ বিষয়ে কোনো গোপন ৰহস্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে, যিটো তৰ্ক আৰু উদ্বেগৰ কাৰক হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত সময় কটাব নোৱাৰিলে মানসিক চাপগ্ৰস্ত বোধ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ভুল বুজাবুজি আৰু উদ্বেগ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয় বৃদ্ধি হ’ব যদিও ব্যয় অধিক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ মনোৰঞ্জন আৰু চখৰ ক্ষেত্ৰত ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ বা ভাল অনলাইন অৰ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ এয়া এক অনুকূল সপ্তাহ ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত আৱেগতকৈ নিজৰ বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, কিয়নো প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে বাধা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ৷ এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব যদিও কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰত থকাসকলে ভাল সাফল্য দেখিবলৈ পাব পাৰে, আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সপ্তাহটো অনুকূল যেন দেখা যায় ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক, পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক আৰু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ চলি যিকোনো ৰোগৰ সময়মতে চিকিৎসা নিশ্চিত কৰক ৷ ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰা আৰু একাগ্ৰতাই আপোনাক এই সপ্তাহটো সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব ৷
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে সম্পৰ্ক, কাম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰলৈ মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ সংগীৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ বাবে দম্পতীসকল যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত তৰ্কৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পুৰণি কথা আলোচনা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপুনি চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ’ব পাৰে বা শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাযোগ আৰু ডাঙৰ অৰ্ডাৰকে ধৰি ভাল ভাল সুযোগ আহিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ নিষ্ঠাপূৰ্ণ প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকলে অনুকূল প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে নাইবা দৰমহা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যিয়ে উৰ্ধতন বিষয়াসকলক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন নতুন কথা শিকিব, কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধু-বান্ধৱৰ সহযোগিতাত পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰি বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে — শক্তিৰ পৰিমাণ অধিক হৈ থাকিব, কিন্তু সামান্য আভ্যন্তৰীণ সমস্যা আৰু হজমৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ মানসিক চাপ নিয়্ন্ত্ৰণ কৰা আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য, খাদ্য আৰু বিশ্ৰামৰ যত্ন লোৱাটোৱে আপোনাক এই সপ্তাহটো সফলতাৰে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব আৰু ব্যক্তিগত, আৰ্থিক আৰু পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ সহায় কৰিব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব আৰু প্ৰেম, পৰিয়াল আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিবাচক মুহূৰ্ত কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে নিজৰ অনুভূতি খোলা-খুলিকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও সেই সম্পৰ্ক মানি ল’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা পাৰিবাৰিক সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, পিছে পৰিয়ালৰ সহযোগিতাত আপুনি সেইবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰশান্তি আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ বাবে নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাওক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আন কাৰোবাৰ প্ৰভাৱত মাটি বা সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক; সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰক আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ বাকী থকা আৰ্থিক বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি হ’ব পাৰে আৰু ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰকল্পসমূহ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিষ্ঠাপূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে স্বীকৃতি লাভ কৰিব আৰু যিকোনো বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ একাগ্ৰতা বজাই ৰখা তথা ভুল পথত পৰিচালিত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা সময়ত ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে উপহাৰ প্ৰদানৰ জৰিয়তে আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব, কিন্তু বতৰ সলনি হোৱাৰ সময়ত টেঙা বা ঠাণ্ডা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ডিঙিৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে সম্পৰ্ক, কাম আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ বাহিৰা লোকৰ মতামতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে দম্পতীসকলৰ মাজত তৰ্ক হ’ব পাৰে আৰু সম্পৰ্কত কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত প্ৰেম সুদৃঢ় হৈ থাকিব আৰু উভয় সংগীয়ে নিজৰ সম্পৰ্ক উপভোগ কৰিব আৰু যিকোনো অসুবিধা মিলিজুলি সমাধান কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, বিশেষকৈ হিচাপ সংক্ৰান্তীয় বিষয়ত, গতিকে ভুলৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানে আলোচনা কৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে একাগ্ৰ প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰে লাভান্বিত হ’ব আৰু আৱেগৰ পৰিৱৰ্তে যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা উচিত, কিয়নো নতুন পৰিকল্পনাৰ পৰা ভাল লাভৰ অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিয়ালসকলে খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো এই সময়ছোৱাত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু অত্যধিক আৰাম বা ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব; ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰিলে একাগ্ৰতা আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নত হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে ক্লান্তি, দুৰ্বলতা বা অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু গোটেই সপ্তাহটো শক্তিৰ মাত্ৰা বজাই ৰাখিবলৈ সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে সম্পৰ্ক, কাম আৰু তথা ব্যক্তিগত জীৱনলৈ সুখ আৰু ইতিবাচক মুহূৰ্ত কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে সামঞ্জস্য অনুভৱ কৰিব, পৰস্পৰৰ কথাত গুৰুত্ব দিব আৰু একেলগে ফুৰা-চকা উপভোগ কৰিব ৷ উত্তেজনা আৰু অতিথি অহাৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে বৈবাহিক জীৱন আনন্দময় আৰু প্ৰাণৱন্ত হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হওক, কিয়নো আয় সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে; কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ বাবে ব্যয় কৰক ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত নতুন প্ৰকল্প পাব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ খৰখেদা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত; তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতাই উৰ্ধতন বিষয়াসকলক সন্তুষ্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনাৰ বাবে শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত আৰু পাৰিবাৰিক চাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা উচিত ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল ৷ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছত ভোগাসকলৰ বাবে, যিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ গোটেই সপ্তাহটোত সামগ্ৰিক সুস্বাস্থ্য আৰু শক্তি বজাই ৰাখিবলৈ যোগাসন, ব্যায়াম আৰু সঠিক বিশ্ৰামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত সম্পৰ্ক, কাম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু সতৰ্ক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংগীৰ কথাত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ বন্ধন মজবুত হয় আৰু ব্যক্তিগত মানসিক চাপ দেখুওৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ই সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন শান্তিপূৰ্ণ হ’ব, আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে সাহায্য আগবঢ়াব আৰু সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰ সহজে সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি দুৰ্বল যেন লাগিব পাৰে, গতিকে বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িতসকলে প্ৰৱণতাসমূহ ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰা উচিত তথা ব্যৱসায় বা বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে আত্মবিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা বজাই ৰাখি পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰা উচিত, কিয়নো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্থিতি অনুকূল দেখা যায় যদিও সম্পূৰ্ণ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন ৷ স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে অসাৱধানতা এৰাই চলি সৰু-সুৰা সমস্যাৰ বাবে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক যাতে পৰিস্থিতিৰ অৱনতি নঘটে ৷ ধৈৰ্য্য, পৰিকল্পনা আৰু অনুশাসনৰ দ্বাৰা আপুনি সপ্তাহটো সফলতাৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিব আৰু জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পাৰিব ৷
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো সুখেৰে ভৰা হ’ব, ই সম্পৰ্ক, কাম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে বিবাহৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সুখ বৃদ্ধি হ’ব আৰু তেওঁলোকে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব ৷ বৈবাহিক জীৱন প্ৰেমপূৰ্ণ হ’ব আৰু জীৱনসংগীক উপহাৰ দিয়াৰ বা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সুযোগ থাকিব ৷ আয় আৰু ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আৰ্থিক চিন্তা হ্ৰাস পাব আৰু বিনিয়োগৰ ভাল সুযোগ আহিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব আৰু ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ মহিলাৰ পণ্য সংক্ৰান্তীয় ব্যৱসায়ত ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কামক সন্তুষ্টিদায়ক বুলি বিবেচনা কৰিব আৰু আনকি তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসৰ বাবে পদোন্নতিও লাভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত সমস্যা হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে সাৱধানে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে ৷ এই সপ্তাহত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন — যিকোনো সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু বিশেষকৈ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে নাইবা বাহিৰত কাম কৰাৰ সময়ত খোৱা-বোৱাৰ যত্ন লওক ৷ সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয় আৰু সুস্বাস্থ্যৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিলে এইটো এটা সুচাৰু আৰু ফলপ্ৰসূ সপ্তাহ হোৱাটো নিশ্চিত হ’ব ৷

