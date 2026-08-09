আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব; কোন জাতক-জাতিকাৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সফলতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব ?
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো (৯ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ) আপোনাৰ কেনে যাব জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : August 9, 2026 at 7:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব পাৰে ৷ ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আপুনি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লওক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু যদি আপুনি ঋণ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সাৱধান হওক, কিয়নো প্ৰতাৰিত হোৱাৰ আশংকা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ গতানুগতিকতকৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে আপাততঃ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজৰ আচৰণৰ ফলত হোৱা ভুল বুজাবুজিয়ে সম্পৰ্কত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ যোগাযোগৰ অভাৱত বৈবাহিক জীৱনতো উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পেশীৰ জঠৰতা বা গাৰ বিষত ভুগিব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি উৎসাহজনক আৰু আপুনি উপাৰ্জনৰ এটা অতিৰিক্ত উৎসৰ সন্ধান কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব লাগিব ৷ চাকৰি কৰি থকাসকলে হাতৰ পৰা ওলাই যোৱা কোনো ব্যৱসায়িক চুক্তি নাইবা সুযোগ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখপ্ৰদ হ’ব যেন লাগিছে আৰু কোনো প্ৰাক্তনৰ সৈতে আপোনাৰ পুনৰ যোগাযোগ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সুন্দৰ সময় অতিবাহিত কৰিব পাাৰিব ৷ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰা বা শৈক্ষিক প্ৰস্তুতিৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটোত সাৱধানে থকা উচিত ৷ ছালৰ সমস্যা বা সৰু-সুৰা শাৰীৰিক অসুস্থতাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে সেইবোৰক অৱহেলা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ এই সময়ছোৱাত ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু আপুনি আনকি চাৰিচকীয়া বাহন ক্ৰয়ৰ বাবেও খৰচ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষা, প্ৰৱন্ধন বা প্ৰযুক্তি সংক্ৰান্ত ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলে পেছাগতভাৱে লাভান্বিত হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত মতানৈক্য সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ কাৰোবাৰ প্ৰতি আপোনাৰ কোনো বিশেষ অনুভূতি থাকিলে সেয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ এয়া এক উপযুক্ত সময় ৷ পাৰিবাৰিক ভুল বুজাবুজিৰ ফলত বৈবাহিক জীৱন মানসিক চাপপূৰ্ণ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰখা উচিত, কিয়নো অসাৱধানতাই তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক সাফল্যৰ ক্ষেত্ৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ডিঙি বা কণ্ঠনলী সংক্ৰান্ত সমস্যাবোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া প্ৰয়োজন, গতিকে অসাৱধানতা এৰাই চলক আৰু অযথা মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিব পাৰে; আনহাতে শ্বেয়াৰ বজাৰত কৰা বিনিয়োগৰ পৰা লাভাৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে সেইবোৰৰ ভালদৰে মূল্যায়ন কৰা উচিত ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে ৷ অবিবাহিত লোকসকলে এনে কাৰোবাক লগ পাব পাৰে যি তেওঁলোকৰ মানসিক ৰিক্ততা পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব; আনহাতে বিবাহিত দম্পতীসকেল একেলগে ফুৰিবলৈ যাবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব আৰু আকাংক্ষিত শৈক্ষিক ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এটা যথেষ্ট শুভ সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে ৷ সুস্থ হৈ থাকিবলৈ খাদ্যাভ্যাসত অনুশাসন বজাই ৰাখক আৰু নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰি থাকক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি অনুকূল হৈ থাকিব আৰু সম্পত্তিত কৰা বিনিয়োগে দীৰ্ঘম্যাদী লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে এটা বৃহৎ অৰ্ডাৰ পাব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আৰু লাভ দুয়োটা বৃদ্ধি হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰত সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো অহংবোধে সংগীসকলৰ মাজত অযথা ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ পাৰস্পৰিক আন্তৰিকতা আৰু বুজাবুজি অটুট ৰাখিলে বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও উৎসাহজনক অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাক আওকাণ নকৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল হ’ব যদিও অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় অব্যাহত থাকিব পাৰে ৷ চাকৰি সলনি কৰিব বিচৰা চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় হ’ব পাৰে ৷ পুৰণি ভুল বুজাবুজিবোৰ ক্ৰমান্বয়ে ম্লান হৈ যোৱাৰ লগে লগে বৈবাহিক জীৱনৰ উন্নতি হ’ব আৰু সম্পৰ্কৰ মধুৰতা পুনৰ ঘূৰি আহিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিয়মীয়া পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালভাৱে দক্ষতাভিত্তিক বা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি অতিৰিক্ত জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, যদিও মাজৰছোৱাত সৰু-সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কিছু পুৰণি কাম সফলভাৱে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ পৰা যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, অহংবোধে মানসিক ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আনহাতে বিবাহিত দম্পতীসকলে পুৰণি ভুল বুজাবুজিৰ অৱসান ঘটাবৰ বাবে আন্তৰিক প্ৰয়াস কৰা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ সাধাৰণতকৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সন্তোষজনক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সাধাৰণতে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, যদিও ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আপুনি সামান্য শাৰীৰিক অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এয়া এক অনুকূল সময় হ’ব, বিশেষকৈ যদি আপুনি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷ কৰ্মৰত লোকসকলক কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’বলৈ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় ভুলৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে আৰু কোনো প্ৰাক্তন আপোনাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে ৷ বিবাহিত দম্পতীসকলে তুচ্ছ বিষয়ক লৈ তৰ্ক-বিতৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক নেতিবাচক সংগৰ পৰা আঁতৰি থাকি পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ নিজৰ হজম শক্তিৰ প্ৰতি মন কৰক আৰু পেটৰ সমস্যাসমূহক আওকাণ নকৰিব, কিয়নো সেইবোৰে অৱশেষত আপোনাৰ যকৃতৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আয় সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে, যাৰ ফলত সাময়িকভাৱে চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে ৷ নিষ্ঠাপূৰ্ণ আৰু পৰিশ্ৰমী ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰে ৷ চাকৰি সলনিৰ কথা চিন্তা কৰি থকাসকলৰ বাবে এয়াই নতুন সুযোগ সন্ধানৰ উপযুক্ত সময় হ’ব পাৰে ৷ ভুল বুজাবুজিৰ ফলত প্ৰেম সম্পৰ্কত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, আনহাতে বিবাহিত দম্পতীসকলে একেলগে বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ মনোযোগ বজাই ৰখা উচিত, কিয়নো একাগ্ৰতাৰ অভাৱে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক, বিশেষকৈ চকুৰ যত্ন লওক, কিয়নো অৱহেলা কৰাটো ক্ষতিকৰ হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু ধনৰ কোনো অভাৱ নহ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সঘনাই ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভাগৰুৱা হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ সলনি কৰিব বিচৰা কৰ্মৰত লোকসকলে উপযুক্ত সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সময় অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু কোনো প্ৰাক্তন সংগীয়ে আপোনাৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে ৷ বিবাহিত দম্পতীসকলে পৰস্পৰৰ সৈতে সাৰ্থক কথোপকথন উপভোগ কৰিব আৰু একেলগে সুন্দৰ সময় অতিবাহিত কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল চাপমুক্ত হৈ থাকিব আৰু পঢ়া-শুনাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থকাসকলে পলম নকৰি উপযুক্ত চিকিৎসা কৰোৱা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাটো লাভজনক হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকল সতৰ্ক হোৱা আৰু নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি থকা উচিত, কিয়নো নিৰলস প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰেহে সাফল্য প্ৰাপ্তি হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে সাধাৰণতকৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখকৰ হ’ব আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ উদ্বেগবোৰ কমি যাব ৷ দম্পতীসকলে আনকি মিলিজুলি নতুন ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰাৰ কথাও বিবেচনা কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, কিন্তু নিজৰ বা আপোনাৰ বস্তুৰ সৈতে জড়িত কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাক অৱহেলা নকৰিব ৷ অযথা ব্যয়ে আৰ্থিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সাৱধানে বাজেট প্ৰস্তুত কৰাটো অপৰিহাৰ্য হৈ পৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ভাল লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আৰু সন্তুষ্টি বৃদ্ধি হ’ব ৷ চাকৰি সলনিৰ কথা বিবেচনা কৰা কৰ্মৰত লোকসকলে ভাল সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু পুৰণি ভুল বুজাবুজিবোৰ ক্ৰমান্বয়ে ম্লান হৈ পৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীগৰাকী আপোনাৰ বাবে বিশেষভাৱে উৎসাহ প্ৰদানকাৰী হোৱা তথা আপোনাৰ জীৱনলৈ সৌভাগ্য কঢ়িয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠাপূৰ্ণ হৈ থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷