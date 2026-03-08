ETV Bharat / state

8ৰ পৰা 14 মাৰ্চলৈকে - কেনে যাব আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (8 পৰা 14মাৰ্চ, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

Weekly Horoscope for 8th to 14th March 2026
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 12:38 AM IST

  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । বাহিৰত খোৱা-বোৱা কৰাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি খুব ভাল হ'ব । ঘৰত পূজা-পাতলৰ কামত ব্যয় কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত ভাল উন্নতি কৰিব পাৰে, ধনৰ অভাৱ নহ'ব । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কৰ্মস্থলীত সাৱধান হ'ব লাগিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমাস্পদক আশ্বস্ত কৰিব লাগিব, অন্যথা বিবাদ হ'ব পাৰে । যদি দাম্পত্য জীৱনত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনসংগী আপোনাৰ লগত থাকিব । শিক্ষাৰ্থীসকলো এই সপ্তাহত অত্যন্ত সাৱধানে থাকিব লাগিব, ইফাল-সিফালৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আপোনাৰ মনোযোগ বিচলিত হ'ব পাৰে ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ । স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সাৱধান হওক আৰু বাহন চলোৱাৰ সময়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু ধনৰ অভাৱ নহ’ব, ভৱিষ্যতৰ বাবে কিছু ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকল উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ব্যৱসায় লেহেমীয়া হ’ব । চাকৰিয়াল লোকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল কামৰ বাবে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কও অত্যন্ত ভালদৰে চলিব । বৈবাহিক জীৱনত নিজৰ জীৱনসংগীক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ নতুন কিবা এটা কৰিব, যিটো বহুত ভাল হ’ব । নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব আৰু সাফল্যও অৰ্জন কৰিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে গতানুগতিক হ’ব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক; বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত হজমৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । পৰিস্থিতি বৰ ভাল হ’ব, ব্যয় অধিক হ’ব আৰু আয়ো যথেষ্ট ভাল হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও সময় শুভ হ’ব; নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিকল্পনা কৰিব সেয়া সফল হ’ব । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ পদমৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব । সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু আপোনাৰ সংগী আৰু আপোনাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ বাবে সপ্তাহটো শুভ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময়খিনি কিছু সমস্যাপূৰ্ণ হ’ব; পঢ়া-শুনাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনোযোগ বিচলিত হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে অপ্ৰয়োজনীয় কামৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিব ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব । স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে কামৰ কাৰণে হোৱা উচ্চ ৰক্তচাপৰ ফলত মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি ভালে থাকিব । উপাৰ্জনৰ কিছু অংশ নিজৰ বাবে ব্যয় কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে কোনো ডাঙৰ অৰ্ডাৰ পাব পাৰে, কিন্তু লোকক দেখুৱাই যহাই থকাৰ পৰা বিৰত থাকক । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব । এই সপ্তাহটো সম্পৰ্কৰ বাবে শুভ হ’ব । প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে বহু ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব । দাম্পত্য সম্পৰ্কত শহুৰ-শাহুৰ হস্তক্ষেপে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । পঢ়া-শুনা বহুত ভালকৈ চলিব । প্ৰতিযোগিতাত সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰে ।
  5. সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো শুভ হ'ব । নিজৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সাৱধান হওক, খোৱা-বোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, মেদবহুলতা বৃদ্ধি কৰা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ'ব, ধনৰ অভাৱ নহ'ব । ব্যৱসায়ীসকলে শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকি নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিয়াত সফল হ'ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ অতি ভাল হ'ব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও সময় শুভ । আপুনি নিজৰ সংগীক গোপনে লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত যাৰ বাবে আপোনাৰ মনটো বিচলিত হৈ থাকিব । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ বাবে শুভ হ'ব । প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপুনি যিমান কষ্ট কৰিছিল তাত সফল হ'ব ।
  6. কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অলপ কঠিন হ’ব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু বাহন চলোৱাৰ সময়ত সাৱধান হওক, কিয়নো আঘাত পাব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি ভালেই হ’ব, কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় অব্যাহত থাকিব । ব্যৱসায়ীসকলে ভাল সময় অতিবাহিত কৰিব । নতুন-নতুন লোকৰ সৈতে মিলা-মিচা কৰি আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰিয়জনৰ মন জয় কৰিবলৈ আপুনি যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত অপৰিসীম সন্মান আৰু মৰম পাব, যিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক অত্যন্ত সুখী কৰি তুলিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত, পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ নকৰাৰ ফলতো তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰত যথেষ্ট সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে কিছু অসুবিধাজনক হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, নিজৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সামান্য মানসিক চাপত থাকিব । আৰ্থিক স্থিতিও স্বাভাৱিক হ’ব। আয় বৃদ্ধি হ’ব, কিন্তু ব্যয়ো যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিবৰ বাবে এয়া ভাল সময় নহ’ব, সেয়েহে বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক। চাকৰিয়াল লোকসকলক নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰা দেখা যাব। আপুনি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো উত্থান-পতন দেখিবলৈ পাব । আপোনাৰ সংগী আৰু আপোনাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, সেইবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন, আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে কোনো কাৰণত দুখ পাব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, শৃংখলাবদ্ধতাই তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰিব।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত; কোনো প্ৰকাৰৰ এলাৰ্জীয়ে আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতিৰ বাবে সপ্তাহটো অতি শুভ হ’ব; ধনৰ কোনো অভাৱ নহ’ব ৷ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক ভাল হ’ব, যি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ সময়ত চাকৰিয়াল লোকসকল সাৱধান হ’ব লাগিব, অন্যথা আপোনাৰ চাকৰিটো বিপদত পৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ধৰ্মীয় ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে । গাৰ্হস্থ্য জীৱনত যথেষ্ট ৰোমাণ্টিকতা দেখা যাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰীসকলে পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব।
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব । স্বাস্থ্য ভালেই থাকিব, কিন্তু পেটৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতিও ভালেই থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ ব্যয় বহুত বেছি হ’ব, সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব। আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত নতুন লোকৰ পৰা সহায় পাব পাৰে। চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ দেখা যাব পাৰে । আপোনাৰ প্ৰিয় সংগী আৰু আপোনাৰ মাজত কাজিয়া হ’ব পাৰে। জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক বহুত ভাল হৈ থাকিব। তেওঁলোকৰ বুজি পোৱাৰ সামৰ্থ্যত আপুনি মুগ্ধ হ’ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ ভাল কৰিবলৈ পঢ়া-শুনাত যথেষ্ট মনোযোগ দিব লাগিব।
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহটো মিশ্ৰিত হ’ব । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ভালে থাকিব, কিন্তু শেষৰ দিনকেইটাত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে। আৰ্থিক স্থিতি অতি উত্তম হ’ব; ধনৰ কোনো অভাৱ নহ’ব আৰু আপুনি নিজৰ ধন ইচ্ছামতে ব্যয় কৰিব পাৰিব। আপুনি ব্যৱসায়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে। আনকি আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই ব্যৰ্থ হ’ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় হ’ব; আপোনাৰ অন্য ঠাইলৈ বদলি হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ বাবেও সময় শুভ হ’ব। সিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰস্তুতিত অত্যন্ত ব্যস্ত হৈ থাকিব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক। কান্ধৰ বিষে আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব। অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰি কিছু ধন ৰাহি কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে যদি নিষ্ঠসহকাৰে কাম কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হ’ব। চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবেও এই সময়খিনি শুভ হ’ব। কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালে থাকিব। এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও অনুকূল হ’ব। সম্পৰ্কবোৰ উত্থান-পতনপূৰ্ণ তথা ৰোমাণ্টিক দুয়োটা হ’ব পাৰে। দাম্পত্য সম্পৰ্ক ভালে থাকিব; আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে খুব ৰোমাণ্টিক হ’ব। এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ বাবেও অতি শুভ হ’ব। কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি যথেষ্ট সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে শুভ হ’ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, সাৱধানে থাকক। দাঁতৰ বিষ বা পেটৰ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব। ব্যয় অধিক হৈ থাকিব, কিন্তু যদি আপুনি কাৰোবাক ধন ধাৰে দিছিলে, তেন্তে সেইখিনি আপুনি ঘূৰাই পাব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ সুযোগ পাব পাৰে। চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবেও এই সপ্তাহটো শুভ হ’ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৱস্থান অতি দৃঢ় হ’ব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও সময়খিনি শুভ হ’ব। আপুনি যথেষ্ট ৰোমাণ্টিক হ’ব, কিন্তু সপ্তাহৰ মাজভাগত মতানৈক্য হ’ব পাৰে। দাম্পত্য সম্পৰ্কও ভালে থাকিব। যদি আপোনালোকে সন্তান কামনা কৰে, তেন্তে এয়া আপোনালোকৰ বাবে শুভ সময় হ’ব। শিক্ষা-দীক্ষাৰ বাবে এই সপ্তাহটো সামান্য প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব আৰু পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আপুনি কম আগ্ৰহী অনুভৱ কৰিব।

সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিফল
ASTROLOGY
বৈদিক ৰাশিফল
WEEKLY HOROSCOPE 8TH TO 14TH MARCH

সম্পাদকৰ পচন্দ

