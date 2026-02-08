ETV Bharat / state

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (৮-১৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

WEEKLY HOROSCOPE
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 8, 2026 at 7:09 AM IST

14 Min Read
  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভাল হ’ব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেজৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ আপোনাৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা প্ৰবল, কৰ্মচাৰীসকলে পদোন্নতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ব্যৱসায়ীসকল পূৰ্বৰ বিনিয়োগৰ পৰা লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি অতি ভাল অৱস্থাত আছে, যদিও আপুনি প্ৰাৰ্থনা বা আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ দৰে ধৰ্মীয় কামত ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অতি উত্তম হ’ব; আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে আৰু পৰিয়ালত শান্তি বিৰাজ কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীক উপহাৰ দিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, শিক্ষাৰ্থীসকল সাৱধান হোৱা উচিত, কিয়নো তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচলিত বা বিভ্ৰান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে আৰ্থিক সমৃদ্ধি আৰু ৰোমাণ্টিক সুখ কঢ়িয়াই আনিব, যদিহে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লয় আৰু নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি থাকে ৷ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় আৰু বিনিয়োগৰ পৰা অৰ্জিত লাভৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো আপোনাৰ বিত্তীয় সপ্তাহৰ বৈশিষ্ট্য হ’ব, আনহাতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কই সুখ আৰু স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব ৷
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, য’ত নিজৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সতৰ্ক হৈ থকাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ নিজৰ স্বাস্থ্য অৱহেলা কৰিলে ডাঙৰ সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু সেইটো ব্যয়বহুলো হ’ব পাৰে ৷ পেছাগতভাৱে এই সপ্তাহটো উৎপাদনশীল হ’ব, একাধিক উৎসৰ পৰা লাভ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে, কৰ্মচাৰীসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে তৰ্কা-তৰ্কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে, আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন সুখময় আৰু সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ ব্যয় আপোনাৰ আয়ৰ তুলনাত অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সাৱধানে বাজেট প্ৰস্তুত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হ’ব ৷ এই সময়ছোৱাত আপুনি বৰ্ধিত পেছাগত কাম আৰু আয়ৰ সৈতে ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যয় আৰু সম্পৰ্কৰ সম্ভাব্য সংঘাতৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব ৷ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দি আৰু আৰ্থিক বিষয়সমূহ সাৱধানে পৰিচালনা কৰি আপুনি এই সপ্তাহৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ লাঘৱ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু নিজৰ বৈবাহিক জীৱনৰ অবিৰত স্থিৰতাৰ পৰাও লাভন্বিত হ’ব পাৰিব ৷
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভাল হ’ব, স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব, যদিও সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে পেটৰ কিছু সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰভাৱশালী লোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিলে লাভান্বিত হ’ব, যিসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱাত সহায় কৰিব পাৰে, আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক সমৃদ্ধিপূৰ্ণ হ’ব; আপোনালোকে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে নৈকট্য অনুভৱ কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনো অতি সন্তুষ্টিদায়ক হ’ব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীও অতি সুখী হ’ব ৷ অৱশ্যে, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো কঠিন হ’ব, কিয়নো শিক্ষাৰ্থীসকলে একাগ্ৰতা হেৰুৱাব পাৰে আৰু পঢ়া-শুনাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহটোৱে পেছাগত নেটৱৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য আৰু ৰোমাণ্টিক সুখ কঢ়িয়াই আনিব, যদিও অত্যধিক ব্যয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু পঢ়া-শুনাৰ অসুবিধাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ বাজেট পৰিচালনা কৰিব লাগিব ৷ সঠিক খাদ্যাভ্যাসৰ জৰিয়তে নিজৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাই নিশ্চিতভাৱে সপ্তাহটোৰ অন্তটো উৎপাদনশীল আৰু উপভোগ্য কৰি তুলিব ৷
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৷ গাঁঠিৰ বিষ এটা সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে ৰাতিপুৱা খোজ কঢ়াৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি এক সবল স্থিতিত অৱস্থান কৰিছে, পৰ্যাপ্ত ধন আছে আৰু ব্যয় যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ৷ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কাম উপভোগ্য আৰু আনন্দদায়ক বুলি বিবেচনা কৰিব ৷ অৱশ্যে, ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত কিছু উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত সাৱধানতা অৱলম্বনৰ প্ৰয়োজন আছে; অহংকাৰ তথা গৰ্বই ৰোমাণ্টিক আৰু বৈবাহিক জীৱন উভয় ক্ষেত্ৰতে সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ধনাত্মক দিশটো হ’ল এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অতি উত্তম হ’ব; মনোযোগ বৃদ্ধি হ’ব আৰু তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ পেছাগত স্থিৰতা আৰু শৈক্ষিক কৃতিত্বৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ লগতে সম্পৰ্কৰ চাপ আৰু শাৰীৰিক বিষ চম্ভালাটো হ’ব আপোনাৰ প্ৰধান কাম হ’ব ৷ আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা-বতৰাত সৌজন্যশীল হৈ থাকি আৰু সুস্থ ৰুটিন বজাই ৰাখি আপুনি এই সপ্তাহৰ বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক সুৰক্ষা আৰু শৈক্ষিক অগ্ৰগতি উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, ৰক্তচাপৰ সৈতে জড়িত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি চকু দিব লাগিব ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি কিছু দুৰ্বল যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণত সমৰ্থন পাব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসৰ বাবে সন্মান আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অতি ৰোমাণ্টিক হ’ব যদিও সংগীৰ সৈতে তৰ্কা-তৰ্কি হোৱাৰ আশংকা আছে ৷ বৈবাহিক জীৱন সুখদায়ক আৰু সন্তুষ্টিদায়ক হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে আৰু বিভিন্ন কাৰণত পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিৰতি ল’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহত আপুনি আৰ্থিক চিন্তাসমূহ চম্ভালাৰ লগতে নিজৰ অৰ্জিত পেছাগত সুনামো বজাই ৰাখিব লাগিব ৷ ৰোমাণ্টিক বিবাদৰ সময়ত শান্ত হৈ থকা আৰু স্বাস্থ্যজনিত উদ্বিগ্নতাসমূহ সময়ত সমাধান কৰাটোৱে আপোনাক স্থিৰতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু বৈবাহিক জীৱনত পোৱা সমৰ্থনে এই সপ্তাহত আৰ্থিক আৰু শৈক্ষিক মন্দাৱস্থাৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিব ৷
  6. কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এটা ভাল সপ্তাহৰ আশা কৰিব পাৰে, যদিও ৰক্তচাপ বা ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ধনৰ অভাৱ আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত পৰিস্থিতি কিছু কঠিন হ’ব পাৰে ৷ অৱশ্যে ব্যৱসায় খুব ভাল হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত আৰু অধিক উন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বদলিৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে সাজু থকা উচিত ৷ নিজৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সততা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদিও এতিয়াও কিছু চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিত দম্পতীয়ে একেলগে কোনো ধৰ্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটো এটা অসাধাৰণ সপ্তাহ, য’ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ বাজেট পৰিচালনা কৰা আৰু সম্ভাব্য চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আপুনি নিজৰ পঢ়া-শুনা আৰু ব্যৱসায়ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অৰ্জন কৰিব ৷ সম্পৰ্কত সততা বজাই ৰাখি আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দি আপুনি এই ফলদায়ক সপ্তাহটোত আৰ্থিক বাধা আৰু কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তনসমূহৰ সফলতাৰে সন্মুখীন হ’ব পাৰিব ৷
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া উচিত, বিশেষকৈ পুৰুষসকলৰ পেটৰ সমস্যা ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় আশা কৰাতকৈ অধিক হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে চম্ভালাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কাম কৰাৰ সময়ত অংশীদাৰিত্বৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ’ব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে এটা উৎপাদনশীল সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ আৰু স্বাভাৱিক হৈ থাকিব, আনহাতে বৈবাহিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব ৷ অৱশ্যে, পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলৰ সৈতে সম্ভাব্য সংঘাতৰ পৰা সাৱধান হওক ৷ পঢ়া-শুনাত শৃংখলাবদ্ধতা বজাই ৰখা শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৰ্ধিত ব্যয়ৰ সৈতে পেছাগত উন্নতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো আপোনাৰ মূল প্ৰত্যাহ্বান হ’ব ৷ পঢ়া-শুনাত শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকি আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি মন দিলে আপুনি পৰিয়ালৰ সৰু-সুৰা উদ্বেগসমূহ চম্ভালিব পাৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰধান সম্পৰ্কসমূহত স্থিৰতা আৰু ব্যৱসায়ত পোৱা সহযোগিতাই এই সপ্তাহৰ কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে এক সুদৃঢ় ভেটি প্ৰদান কৰিব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ ইতিবাচক হ’ব, যদিও সাৱধানতা অৱলম্বনৰ প্ৰয়োজন হ’ব কিয়নো পুৰণি ৰোগে পুনৰ দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি সবল স্থিতিত থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰাপ্ত কৰিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিব ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উত্থান-পতন আৰু উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু দাম্পত্য জীৱন মধুৰ আৰু প্ৰেমময় হৈ থাকিব ৷ আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে অধিক সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচলিত কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটোৱেই হ’ব আপোনাৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন বজাই ৰখা আৰু আৰ্থিক স্থিৰতা উপভোগ কৰাৰ মূল চাবিকাঠি ৷ পেছাগত জীৱন উৎপাদনশীল হ’ব আৰু আপোনাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব, আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰা আৰু বাৰে বাৰে দেখা দিয়া স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি সজাগ হৈ থকাটোৱে আপোনাক গোটেই সপ্তাহটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব ৷
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, যদিও পেটৰ সমস্যাৰ বাবে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে অলপ সাৱধান হ’ব লাগিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি অতি উত্তম হ’ব; ধনৰ অভাৱৰ বাবে যাতে কোনো কাম স্থবিৰ হৈ নপৰে সেইটো আয়ৰ স্থিৰ প্ৰবাহে নিশ্চিত কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে লাভজনক নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক ইতিবাচক হ’ব, কাৰণ আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে অধিক সময় কটাব বিচাৰিব, যদিও বৈবাহিক জীৱনত কিছু দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ’ব পাৰে যিবোৰ তৎকালীনভাৱে চম্ভালিব লাগিব ৷ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকলে আগ্ৰহৰ অভাৱ আৰু সম্ভাব্য বিক্ষিপ্ততাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহৰ ভিতৰত আছে কৰ্মক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য প্ৰশংসা আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা, যিয়ে সৰু-সুৰা ঘৰুৱা উদ্বেগ আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা-বিঘিনিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব ৷ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দি আৰু সৰু-সুৰা দাম্পত্য বিবাদসমূহ দ্ৰুতভাৱে নিষ্পত্তি কৰি, এই সপ্তাহৰ দুৰ্বল মুহূৰ্তসমূহ অতিক্ৰম কৰি কেৰিয়াৰ আৰু আৰ্থিক স্থিৰতা উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভাল হ’ব, যদিও পেটৰ সমস্যাই কিছু অস্বস্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি মধ্যমীয়া হ’ব; যদিও আপুনি উপাৰ্জন কৰিব, তথাপিও অধিক ব্যয়ৰ ফলত আপুনি সামান্য চাপগ্ৰস্ত অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়িক দিশটো অলপ দুৰ্বল যেন লাগিব পাৰে আৰু কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধান হোৱা উচিত ৷ ভাল কথাটো হ’ল ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অতি সুখী তথা ৰোমাণ্টিক হ’ব, একেলগে ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনাও থাকিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা উত্তম সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে ৷ আপুনি পেছাগত প্ৰত্যাহ্বান আৰু বাজেটৰ সীমাবদ্ধতাৰ সন্মুখীন হ’লেও আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ সুখ আৰু পঢ়া-শুনাৰ অগ্ৰগতি মূল বিবেচ্য বিষয় হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সম্ভাব্য সংঘাতৰ সময়ত শান্ত হৈ থকা আৰু ব্যয়ৰ প্ৰতি চকু দিয়াটোৱে আপোনাক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব ৷ ৰোমাণ্টিক সন্তুষ্টি আৰু শৈক্ষিক সাফল্য ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক আৰু পেছাগত সতৰ্কতা আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা সত্ত্বেও এইটো সামগ্ৰিকভাৱে এক ফলপ্ৰসূ সপ্তাহ ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মোটামুটি হ’ব, যদিও ডিঙি বা দাঁতৰ বিষ চিন্তাৰ বিষয় হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, কিছু চাপ থাকিব পাৰে, কিন্তু পূৰ্বৰ বিনিয়োগৰ পৰা অৰ্জিত লাভে সকাহ দিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় স্বাভাৱিকভাৱে চলি থাকিব, আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে এটা চমৎকাৰ সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যথেষ্ট স্বীকৃতি আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত আপুনি নিজৰ সংগীক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে ৷ কিছুমান সম্ভাব্য উত্থান-পতন সত্ত্বেও আপোনাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে একেলগে ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সপ্তাহটো দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ মনোযোগ কম হ’ব ৷ পেছাগত প্ৰশংসা আৰু বিনিয়োগৰ পৰা প্ৰাপ্ত লাভ এই সপ্তাহৰ শক্তি, যিয়ে আৰ্থিক চাপ আৰু শৈক্ষিক অসুবিধাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ৷ আপোনাৰ শাৰীৰিক অস্বস্তি চম্ভালি আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিবাচক স্বীকৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সৰু-সুৰা উত্থান-পতনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে ৷ এই সপ্তাহত আপোনাৰ পেছাগত উন্নতি আৰু ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সৈতে সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, যিয়ে আপোনাক এক সাফল্যৰ অনুভৱ প্ৰদান কৰিব ৷
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভাল হ’ব, যদিও ৰক্তচাপৰ সমস্যাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় বৃদ্ধিৰ কাৰণে পৰিস্থতি কিছু দুৰ্বল যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায় আৰু চাকৰি উভয় ক্ষেত্ৰতেই ভাল সুযোগ আছে; কৰ্মচাৰীসকলে সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচৰাটো লাভজনক বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক ৰোমাণ্টিক হ’ব, যদিও জীৱনসংগীৰ সৈতে মতানৈক্যই আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্যৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল সপ্তাহ ৷ এই সপ্তাহটোৱে আৰ্থিক/দাম্পত্য চাপ আৰু কেৰিয়াৰ/শৈক্ষিক সাফল্যৰ মাজত এক বৈপৰীত্ব প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত দলগত কামৰ সহায় লৈ আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাৰ বাবে আপুনি নিজৰ বাজেট তথা ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব ৷ ব্যক্তিগত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো পেছাগত স্বীকৃতি আৰু শৈক্ষিক দক্ষতাই আগুৱাই যোৱাৰ এক শক্তিশালী পথ আগবঢ়ায় ৷

ইটিভি ভাৰত অসম
WEEKLY HOROSCOPE

সম্পাদকৰ পচন্দ

