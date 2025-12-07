ETV Bharat / state

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

Weekly Horoscope
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 7, 2025 at 5:30 AM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক । অসন্তুলিত খাদ্যই পেটৰ সমস্যা আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে সাৱধানে খাদ্য গ্ৰহণ কৰক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্ত লওঁতে অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাস এৰাই চলক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ক্ষতি হ’ব পাৰে; অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লওক । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো উৰ্ধতন বিষয়াৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনা আছে । উন্নতি আৰু পদোন্নতিৰ বাবে উৰ্ধতন বিষয়াৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা বিবাদ হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্যৰে পৰিস্থিতি চম্ভালক । বৈবাহিক জীৱনত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ সৰু-সুৰা বিবাদসমূহ বাঢ়ি যোৱাত বাধা দিব লাগে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো বিশেষ অনুকূল নহ’ব, গতিকে ভাবি-চিন্তি ব্যয় কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে অপ্ৰয়োজনীয় বিক্ষিপ্ততাৰ ফলত পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচ্যুত হ’ব পাৰে । শৃংখলাবদ্ধ আৰু মনোযোগী হৈ থাকিলে শৈক্ষিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱন উভয় ক্ষেত্ৰতে উন্নত ফলাফল লাভ কৰাত সহায়ক হ’ব ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন লওক আৰু মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক, কিয়নো মানসিক চাপৰ ফলত হতাশা অনুভৱ কৰিব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো কামত পলম হ’লে সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে এই সপ্তাহত পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব । এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত নতুন আকৰ্ষণ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । দাম্পত্য জীৱনত মানসিক চাপে সৰু-সুৰা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য, প্ৰেম আৰু বুজাবুজিৰে পৰিস্থিতিসমূহ চম্ভালিব । আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব । আপুনি নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে বা নিজৰ কাৰণে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে । চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে সাক্ষাৎকাৰত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু সম্ভৱতঃ নতুন পদ পাব পাৰে । এই সপ্তাহত মনোযোগী হৈ থাকিলে তথা আৰু ইতিবাচকতা বজাই ৰাখিলে সাফল্য লাভ কৰিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো পুৰণি ৰোগে পুনৰ দেখা দি আপোনাক সমস্যাত পেলাব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলে অগ্ৰগতি আৰু সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব । কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপোনাক সহকৰ্মীসকলৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে আৰু এতিয়াই চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰাটোৱেই উত্তম । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা ভুল বুজাবুজিৰ ফলত বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে পৰিস্থিতিসমূহ শান্তভাৱে চম্ভালিব । বৈবাহিক জীৱন সুখময় হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সুন্দৰ সময় কটাব । কোনো পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’লে নিজৰ সংগীৰ সৈতে মিলিজুলি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু আইনী বিষয়ত অতিৰিক্ত ব্যয়ো হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব । বন্ধুবৰ্গৰ সলনি পঢ়া-শুনাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু যদি আপুনি কোনো প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেন্তে আপোনাৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মন দিয়ক, কিয়নো স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে । এলাৰ্জী বা সংক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে, যদি আপুনি বহুদিনৰ পৰা এটা প্ৰকল্প পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেন্তে অৱশেষত এতিয়া আপুনি সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰে, যি সন্তুষ্টি আনিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকিব আৰু কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব, কিয়নো ই আপোনাৰ উৰ্ধতনসকলৰ অপ্ৰয়োজনীয় মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত ইতিবাচকতা বজাই থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ অনুভৱ কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনো মসৃণ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, গতিকে টকা-পইচা সন্দৰ্ভত বেছি মানসিক চাপ নল’ব । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা আত্মীয়ই আপোনাৰ সৈতে প্ৰয়োজনীয় তথ্য ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে, যিটো আপোনাৰ পঢ়া-শুনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব পাৰে আৰু আপোনাক ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
  5. সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহত অভ্যাসৰ সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন কৰি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । বেছি গৰম বা বেছি ঠাণ্ডা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত সমস্যা হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে শুভ হ’ব । আপুনি কামৰ সংক্ৰান্তত ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া হ’ব পাৰে, যি নতুন সুযোগ আনিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰি থকা উচিত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰয়াস শিথিল হ’বলৈ দিয়া অনুচিত, কিয়নো স্থিৰ একাগ্ৰতাই সাফল্য লাভত সাহায্য কৰিব । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ভাল বুজাবুজি বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বিবাহিত দম্পতীসকল সাৱধান হোৱা উচিত যাতে এনে কোনো কথা নকয় যি তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ অনুভূতিত আঘাত দিব পাৰে । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিয়নো তেওঁলোকৰ মন আন কথাত বিভ্ৰান্ত হ’ব পাৰে । পৰীক্ষাৰ সময়ত অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাস এৰাই চলক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ভুল বা ক্ষতি হ’ব পাৰে ।
  6. কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত নিয়মীয়াকৈ যোগাসন আৰু পুৱা খোজকাঢ়ি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক; ই আপোনাক সুস্থ-সবল হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিব । যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ চকু আৰু ছালৰ প্ৰতি অতিৰিক্ত গুৰুত্ব দিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা উপযোগী পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰে, যি আপোনাক ব্যৱসায়টো আগবাঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াৰ সৈতে সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেম সম্পৰ্কত বিচক্ষণতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো এই সপ্তাহত সৰু-সুৰা ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো জীৱনসংগীৰ সৈতে আনন্দৰে অতিবাহিত কৰিব । সহকৰ্মীসকলৰ গুজৱৰ পৰা সাৱধানে থাকক, কিয়নো ই অযথা মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা উচিত, নিশ্চিতভাৱে সাফল্য পাব ।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । আপুনি কোনো পুৰণি ৰোগত ভুগি থাকিলে পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকক । ডায়েবেটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ ৰোগীয়ে সময়মতে ঔষধ খোৱা উচিত। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দুৰ্বল ক্ষেত্ৰসমূহ উন্নত কৰিবলৈ কাম কৰক । যদি আপুনি আন কোম্পানী এটাৰ পৰা চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ পায়, তেন্তে সেইটো গ্ৰহণ নকৰাটোৱেই শ্ৰেয়, কিয়নো আপুনি বৰ্তমানৰ চাকৰিটোত পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে তৰ্কা-তৰ্কি বা মতানৈক্য হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত কিছু ব্যৱধান সৃষ্টি হ’ব পাৰে । পাৰিবাৰিক সমস্যাই আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনতো উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্যৰে পৰিস্থিতি চম্ভালক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ধনৰ আগমন হ’ব, কিন্তু ব্যয়ো বেছি হ’ব, গতিকে ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰক । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশত পঢ়া-শুনা কৰাৰ সুযোগ আহিব পাৰে আৰু পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিলে আপুনি সাফল্য লাভ কৰিব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো আপুনি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু পানীলগা, কাহ আদিৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ত জড়িতসকলৰ বাবে নতুন পৰিচিতিয়ে ভাল লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কামৰ অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব আৰু পদোন্নতিয়ে আপোনাৰ পৰিয়াললৈ সুখ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যস্ততাই আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত সময় কটোৱাত ব্যাঘাত ঘটাব পাৰে, যাৰ ফলত সৰু-সুৰা ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীক দিয়া সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি নিশ্চিতভাৱে পূৰণ কৰক, অন্যথা তেওঁ হতাশ হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব যদিও স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ব্যয়ৰ ফলত আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন । গাফিলতিৰ ফলত পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া হ’ব পাৰে, গতিকে নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাই এই সপ্তাহত সাফল্য লাভ কৰাত সহায় কৰিব ।
  9. ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত শক্তিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । খং বা মাদক দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিব আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায়িক যোগাযোগ সম্প্ৰসাৰণে আপোনাক উন্নতি আৰু নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে । আপোনাৰ উৰ্ধতনসকলে আপোনাৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ শলাগ ল’ব, আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিচক্ষণতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো এই সপ্তাহত আৱেগ স্পৰ্শকাতৰ হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত ইতিবাচকতা বজাই থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে কৰা ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, আনহাতে আয় সীমিত হ’ব পাৰে, গতিকে ভাবি-চিন্তি ব্যয় কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে, পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা হোৱা বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেন্তে এই সপ্তাহটো তাৰ বাবে অতি অনুকূল হ’ব আৰু নিষ্ঠাই আপোনাক সাফল্য লাভ কৰাত সহায় কৰিব ।
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক, কিয়নো আপুনি শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱসায় সুচাৰুৰূপে চলিব আৰু আপুনি এটা পুৰণি প্ৰকল্প পুনৰ পাব পাৰে, যিয়ে আপোনাক অতি সুখী কৰিব । এই সময়খিনি চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে অনুকূল, গতিকে দায়িত্বশীলভাৱে কাম কৰি যাওক আৰু মনোযোগ বজাই ৰাখক । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব আৰু একেলগে সময় কটাবলৈ সুযোগ বিচাৰিব । বৈবাহিক জীৱন শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিলে আপোনালোকৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু দৃঢ় হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিকোনো আৰ্থিক সমস্যা এই সপ্তাহত হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰা উচিত আৰু পৰীক্ষাত অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ব্যৰ্থতা আহিব পাৰে । নিষ্ঠা আৰু সতৰ্কতাৰে পৰিকল্পনা কৰিলে সাফল্য লাভ কৰিব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত । যদি আপুনি সঘনাই অসুস্থ হৈ পৰে, তেন্তে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ পৰীক্ষা কৰোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটোৱে উদ্বেগ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, গতিকে সংগীৰ সৈতে শান্ত আৰু ধৈৰ্য্যশীল হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱসায় ভালদৰে চলিব আৰু ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কৰা অতিৰিক্ত প্ৰয়াসে সাফল্য আনিব পাৰে । আপুনি বিদেশী কোম্পানীৰ পৰা মূল্যৱান যোগাযোগ লাভ কৰিব পাৰে, যি আপোনাক বহুত সুখী কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থাকক তথা কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত আপোনাৰ ব্যয়বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু লোকক দেখুৱাবলৈ ধন অপচয় কৰাৰ আশংকা আছে । ভাবি-চিন্তি উপযুক্ত আঁচনিত বিনিয়োগ কৰাটো উত্তম । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু মনোনিৱেশ কৰিলে এই সপ্তাহটো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আৰু পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগতিৰ বাবে অনুকূল হৈ উঠিব ।
  12. মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত, কিয়নো ভুল খাদ্যাভ্যাসৰ ফলত পেটৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নতুন ধাৰণাসমূহে আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৰ উন্নতি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু বিচক্ষণ বিনিয়োগে ইয়াক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব, কিন্তু আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফল হ’ব । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব; আনকি আপুনি আপোনাৰ পূৰ্বৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰাও এটা অফাৰ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব আৰু আপুনি কোনো চিন্তা নকৰাকৈয়ে মুক্তভাৱে ব্যয় কৰিব পাৰিব । এই সপ্তাহটো শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অতি ফলপ্ৰসূ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰিব । আপোনাৰ কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাই সাফল্য প্ৰদান কৰিব আৰু শিক্ষক বা জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা প্ৰশংসা কঢ়িয়াই আনিব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহৰ পৰা সৰ্বাধিক সুবিধা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ নিজৰ স্বাস্থ্য, কাম আৰু পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক ।

TAGGED:

12 ASTROLOGICAL SIGN
KNOW YOUR WEEK
ASTROLOGY WEEKLY
ইটিভি ভাৰত অসম
WEEKLY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.