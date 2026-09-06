আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, সপ্তাহটোত কোন জাতক-জাতিকাৰ বাবে সফলতাৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব ?
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল ৷
Published : September 6, 2026 at 6:18 AM IST
মেষ ৰাশি: মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, ৰক্ত বা পেটৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে ৷ সেয়েহে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক। আৰ্থিক দিশত নতুন ঘৰ বা সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ বাবে ধন খৰচ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সপ্তাহটো ভাল থাকিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পঢ়াশুনাত লাগিব আৰু তেওঁলোকে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ।
বৃষ ৰাশি: বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক গৰম বা ঠাণ্ডা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ নহ’লে এনে কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সময় লাগিব । আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু নিজৰ বাবে কিছু ধন খৰচ কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে মনমতে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । চাকৰিজীৱীসকলে এই সময়ত চাকৰি সলনি নকৰাই ভাল ৷ য’ত কাম কৰি আছে তাতেই থাকক । পুৰণি কোনো সংগীৰ সৈতে পুনৰ সাক্ষাৎ হ’ব পাৰে । বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল প্ৰদৰ্শন থাকিব, যদিও উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক মনোযোগ দিব লাগিব ।
মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন থাকক আৰু বাহিৰলৈ যাওঁতে খাদ্য-পানীয়ৰ বিশেষ যত্ন লওক । আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব, যদিও অধিক ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলে লাভ বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন নতুন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ বঢ়াব লাগিব । চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকক আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে নেতিবাচক সম্পৰ্ক সৃষ্টি নকৰিব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজিৰ বাবে বিবাদ হ’ব পাৰে। বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যাব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান থাকিব, কিয়নো মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বন্ধু-বান্ধৱৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হ’ব পাৰে ।
কর্কট ৰাশি: কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব । স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভাল থাকিব, কিন্তু খাদ্যাভ্যাসৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব । আৰ্থিকভাৱে ধনৰ অভাৱ নাথাকিব, যদিও কোনো পুৰণি আইনী গোচৰ নিস্পত্তি কৰিবলৈ অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু বিভ্ৰান্তিপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পুৰণি সংগী পুনৰ আপোনাৰ জীৱনলৈ উভতি আহিব পাৰে । বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ ভাল থাকিব আৰু মনমতে সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সিংহ ৰাশি: সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে আগবাঢ়িবলগীয়া হ’ব । স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু খাদ্য-পানীয়ত কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো সতৰ্ক থাকিব লাগিব, কিয়নো কোনো ডাঙৰ আৰ্থিক চুক্তি চূড়ান্ত হোৱাৰ আগতেই ৰৈ যাব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে কোনো ডাঙৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায় আগবাঢ়িব । চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অধিক পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰামপূৰ্ণ হ’ব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বৈবাহিক জীৱনত দুয়োজনে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰিলে সম্পৰ্ক আৰু পৰিস্থিতি দুয়োটাই উন্নত হ’ব ।
কন্যা ৰাশি: কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব । স্বাস্থ্য পূৰ্বতকৈ উন্নত থাকিব, যদিও ডিঙিত সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে সাৱধান থাকক। অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ যথেষ্ট বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব। যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে ঘৰৰ পৰা দূৰত ব্যৱসায় কৰি আছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ ওচৰত নতুন কাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু চাকৰি সলনি কৰাৰ কথাও বিবেচনা কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় অনুকূল, প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখী সময় কটাব। বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ।
তুলা ৰাশি: তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ ভাল থাকিব, যদিও মাজভাগত কোনো পুৰণি স্বাস্থ্য সমস্যা পুনৰ অসুবিধা দিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ অব্যাহত থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে মানসিক চাপ বাঢ়িব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ বাবে সময় ভাল আৰু ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। যদি নতুন চাকৰি বিচাৰি আছে, তেন্তে অধিক দৰমহাৰ নতুন চাকৰিৰ সুযোগ পাব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু সাৱধান থাকক, কিয়নো প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ মতভেদ হ’ব পাৰে। বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সময় ভাল, কিন্তু অধিক অগ্ৰগতিৰ বাবে পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
বৃশ্চিক ৰাশি: বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব। স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভাল থাকিব, কিন্তু হৃদৰোগী আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাত ভোগা লোকসকলে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আৰ্থিকভাৱে এই সপ্তাহ যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ ফলত ৰৈ থকা বহু কাম সম্পূৰ্ণ হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে আৰু লাভৰ সম্ভাৱনাও আছে। চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ অফিচ পলিটিক্সৰ পৰা আঁতৰি থাকক। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে আনন্দময় সময় কটাব পাৰে। বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰিব ।
ধনু ৰাশি: ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাধাৰণ হ’ব । স্বাস্থ্য পূৰ্বতকৈ ভাল থাকিব । আৰ্থিক দিশত অপ্ৰয়োজনীয় কামত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ বিশেষ অনুকূল নহ’ব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ৰোমান্টিক হ’ব আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে। বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু দুয়োৰে মাজত মৰম বজাই থাকিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়াশুনাক লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে ।
মকৰ ৰাশি: মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব। মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, সেয়েহে নিজৰ মন আৰু স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক। আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব। বিদেশৰ সৈতে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু বিদেশত ব্যৱসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ব্যৱসায় ভালদৰে আগবাঢ়িব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সফলতা পাব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনক লৈ কিছু চিন্তা থাকিব পাৰে। বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু মন পঢ়াশুনাত লাগি থাকিব।
কুম্ভ ৰাশি: কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি হ’ব । যদি কোনো শাৰীৰিক সমস্যা আছে, তেন্তে অৱহেলা নকৰিব। আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু আয়ৰ একাধিক উৎস থাকিব পাৰে। কৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। চাকৰিজীৱীসকলে এই সময়ত চাকৰি সলনি নকৰাই ভাল। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অহংকাৰৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনতো মতভেদৰ বাবে মানসিক চাপ বাঢ়িব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বন্ধু-বান্ধৱৰ প্ৰতি অধিক থাকিব পাৰে, যাৰ ফলত পঢ়াশুনাত মনোযোগ কমিব ।
মীন ৰাশি: মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক। যদি ভৰি বা কঁকালৰ স্নায়ুৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যা থাকে, তেন্তে তাক অৱহেলা নকৰিব। আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল থাকিব, যদিও অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ চলি থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ বাবেও সময় অনুকূল আৰু ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবেও সপ্তাহটো উত্তম হ’ব। চৰকাৰী চাকৰিত থকা লোকসকলে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় কিছু অনুকূল থাকিব, যদিও বৈবাহিক সম্পৰ্কত অহংকাৰৰ বাবে কিছু মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান থাকিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু ভুল সংগীৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হ’লে পঢ়াশুনাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ।