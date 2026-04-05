গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (৫ এপ্ৰিলৰ পৰা ১১ এপ্ৰিল, ২০২৬) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
Published : April 5, 2026 at 7:02 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সময় ভালেই হ’ব, যদিও আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব আৰু অত্যধিক খং কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও আপুনি ধৰ্মীয় কাম-কাজত যথেষ্ট ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকল চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে, আনহাতে চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাসৰ ফলত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ ৰোমাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰেম সম্পৰ্কত যিকোনো ভুল বুজাবুজি এই সপ্তাহতে আঁতৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত দাম্পত্য সম্পৰ্কত উদ্বেগ দেখা দিব পাৰে ৷ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, পঢ়া-শুনাৰ বাবে বিদেশ ভ্ৰমণৰ আকাংক্ষা থকাসকলে এই সময়ছোৱাত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ সপ্তাহটো সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ আপুনি সাধাৰণতে সংঘাত এৰাই চলা উচিত আৰু আপোনাৰ পেছাদাৰী দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰত বাস্তৱসন্মত দৃষ্টিভঙ্গী বজাই ৰখা উচিত ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলে এই বছৰ এটা ভাল সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে, যদিহে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লয় আৰু যিকোনো ধৰণৰ মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হ’ব ৷ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলে এই সপ্তাহত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যিবোৰ সাৱধানে চম্ভালিব লাগিব ৷ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত, বিবাহিত লোকসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে কিছু উদ্বেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে অতি উত্তম হ’ব, আপুনি আনকি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে বিবাহ সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিব পাৰে ৷ গতানুগতিক জীৱনত মানসিক চাপ থাকিব পাৰে, কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ধনাত্মক ফলাফল আশা কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, সম্প্ৰতি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাসকলে আকাংক্ষিত ফলাফলৰ বাবে অলপ বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাৰে ৷ এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সময়ত নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত মনোনিৱেশ কৰক ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক সুস্থতা সম্পৰ্কে অধিক সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ সুখবৰটো হ’ল যে, আপুনি নিজৰ প্ৰিয় খাদ্য উপভোগ কৰিব আৰু আপোনাৰ পছন্দৰ ডায়েটিং ৰুটিনৰ মাধ্যমেৰে সাফল্য লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল তথা সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে নতুন সহযোগীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ সুযোগ আছে, ইয়াৰ ফলত ব্যৱসায়ত ভাল উন্নতি হ’ব ৷ চাকৰিয়াল লোকসকল অত্যন্ত সাৱধান হোৱা উচিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা-বতৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে উৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ মনোভাৱ লক্ষ্য কৰা উচিত ৷ সুস্থ প্ৰেম সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ ভাল সমন্বয় আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন ৷ দাম্পত্য জীৱন আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন দেখা গৈছে, আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বেয়া সঙ্গৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ আৰু যত্নৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি বিবাহ বা সামাজিক অনুষ্ঠানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ আকাংক্ষিত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস তথা কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ যদি আপুনি চাকৰি কৰি আছে, তেন্তে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু অযথা তৰ্ক বা কাজিয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰক ৷ আপোনাৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব, কিয়নো আপুনি নিজৰ সংগীক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ সকলো প্ৰয়াস কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহত সাফল্যৰ চাবিকাঠি হ’ল নিজৰ সকলো শক্তি পঢ়া-শুনাত কেন্দ্ৰীভূত কৰা ৷ একাগ্ৰতা বজাই ৰাখি তথা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতি এৰাই চলি আপুনি এই কঠিন সময়খিনি ভালদৰে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্কসমূহো বজাই ৰাখিব পাৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব যদিও তেওঁলোকে শাৰীৰিক বিষ বিশেষকৈ আঁঠু আৰু ভৰিৰ বিষৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, আয় আৰু ব্যয় দুয়োটা অব্যাহত থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে চৰকাৰী অনুমোদন বা চৰকাৰী অনুমতি লাভ কৰাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহে তেওঁলোকৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ বাবে পুৰস্কাৰ বা স্বীকৃতি লাভৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব ৷ আপোনাৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেম অংকুৰিত হ’ব, আৰু আপুনি আনকি নতুন সংগীও বিচাৰি পাব পাৰে ৷ দাম্পত্য সম্পৰ্কত চলি থকা যিকোনো উদ্বেগ এই সময়ছোৱাত নিষ্পত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আশা ম্লান, কিয়নো তেওঁলোকৰ মনোযোগ পঢ়া-শুনাৰ পৰা অন্য বিষয়লৈ আঁতৰি যাব পাৰে ৷ সাধাৰণভাৱে অনুকূল সপ্তাহটোৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল’বলৈ অনুশাসন বজাই ৰাখক ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে শুভ হ’ব যদিও স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ বুকুৰ সংক্ৰমণৰ বাবে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো অত্যন্ত সবল হ’ব; আপুনি গুপ্ত আয় লাভ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায়িক লাভ যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষমতা আৰু পৰিৱেশৰ যথেষ্ট উন্নতি হোৱা দেখা পাব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে গোটেই সপ্তাহজুৰি ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় আৰু ইতিবাচক হৈ থাকিব ৷ বৈবাহিক জীৱনো সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব, প্ৰতিটো বিষয়তে আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যৰ প্ৰতি ঐকান্তিক তথা দায়বদ্ধ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷ সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা সহকাৰে পঢ়া-শুনা কৰা আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ তৎকালীনভাৱে সমাধান কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ পেছাগত উন্নতি আৰু ব্যক্তিগত সহযোগিতাৰ মাজৰ ভাৰসাম্যই সপ্তাহটোক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলে ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভালেই হ’ব যদিও মূৰৰ বিষৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই কিছু সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে কিছু আৰ্থিক অসুবিধা হ’ব পাৰে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আয় গতানুগতিক হৈ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ব্যৱসায়ীসকল কিছু অসুবিধাৰ বাবে সাজু হোৱা উচিত, কিন্তু এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভাল হ’ব যেন দেখা গৈছে ৷ ৰোমান্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সঠিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত কিছু অসুবিধা বা ভুল বুজাবুজিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব পাৰে, যিবোৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে, শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিয়ালৰ সদস্য তথা বন্ধু-বান্ধৱী উভয়ৰে পৰা সম্পূৰ্ণ সহায়-সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে, যি আপোনাৰ সামগ্ৰিক মনোবল আৰু সুস্থতাৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজনীয় সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব ৷ আপোনাৰ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব, কিন্তু সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে কিছুমান শাৰীৰিক সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে তাৰ বাবে সাজু থাকক ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আপুনি অতীতৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সাময়িক ব্যাঘাত বা স্থবিৰতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু চাকৰিয়াল লোকৰ পদোন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷ ভুল বুজাবুজি আঁতৰি যোৱাৰ ফলত প্ৰেম সম্পৰ্ক ভাল হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপুনি নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এয়াই আপোনাৰ নিজৰ প্ৰয়াসক বিশ্বাস কৰাৰ সময়, কিয়নো ই আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত ফলাফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহ ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব ৷ যদি আপুনি পেটৰ ৰোগত ভুগি আছে, তেন্তে ভাল চিকিৎসকৰ পৰা চিকিৎসা লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মহিলাৰ পৰা উল্লেখযোগ্য সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি নতুন-নতুন মানুহ লগ পাব পাৰে, যিসকলে আপোনাৰ পেছাগত উন্নতিত সহায় কৰিব ৷ যদিও আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ঠিকেই আছে, তথাপিও বৰ্তমান বজাৰৰ অৱস্থা ভালদৰে বিবেচনা কৰাৰ পাছতহে আপুনি ধন বিনিয়োগ কৰা উচিত ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকাটো প্ৰয়োজন ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে; আপোনাৰ সংগীৰ মনত চলি থকা উদ্বেগ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ বৈবাহিক জীৱন প্ৰেম আৰু পাৰস্পৰিক অনুৰাগেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকিব ৷ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যক্তিগত বা পাৰিবাৰিক জীৱনত চলি থকা সমস্যাৰ বাবে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, কিন্তু আপুনি যিকোনো ধৰণৰ অসাৱধানতাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি অত্যন্ত ভাল আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধনৰ আগমন অব্যাহত হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলক নতুন পৰিকল্পনা বা আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ চাকৰিয়ালসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, মুকলিকৈ কথা পাতিবলৈ তথা সংগীৰ সৈতে নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ এয়া এক ভাল সময় ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজৰ সমন্বয় আৰু সম্পৰ্ক অভূতপূৰ্ব হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰখা উচিত আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত সহপাঠীৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা উচিত নহয় ৷ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু যত্নসহকাৰে কৰা পৰিকল্পনাই এই সপ্তাহত আপোনাৰ সাফল্য নিশ্চিত কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব ৷ আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, কিন্তু আপুনি নিজৰ জীৱনশৈলীত যিকোনো ধৰণৰ গাফিলতিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব আৰু ধনৰ অভাৱ নাথাকিব ৷ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হোৱা দেখা গৈছে, কাৰণ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিবলৈ নতুন লোকৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব যদিও আপুনি সহকৰ্মীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক এৰাই চলা উচিত ৷ আপুনি নিজৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত অতি গৰ্বিত অনুভৱ কৰিব ৷ কিন্তু পৰিয়ালৰ চাপৰ ফলত আপুনি নিজৰ বৈবাহিক জীৱনত কিছু ভাল কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাপ্ৰাপ্ত হ’ব পাৰে ৷ এই সময়খিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত ফলপ্ৰসূ হ’ব, য’ত কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফলত তেওঁলোকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অৰ্জন কৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত বা পৰিয়াল-কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু আপুনি পোৱা সমৰ্থনক আকোৱালি লওক ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব লাগিব; ফিট হৈ থাকিবলৈ অস্বাস্থ্যকৰ বা আজে-বাজে খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি অতি উত্তম আৰু ধনৰ অভাৱ নহ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় আগুৱাই নিবৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ অৱশ্যে, সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ’লে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ অহংকাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত উদ্বেগৰ সম্ভাৱনা অধিক, গতিকে সাৱধানে থাকক ৷ আনহাতে, বৈবাহিক জীৱন অত্যন্ত ইতিবাচক হ’ব আৰু পৰিয়ালত বিবাহ বা আন কোনো শুভকাৰ্য অনুষ্ঠিত হ’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহত পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি যোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলে অসুবিধা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱা সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিবলৈ নিজৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখা আৰু ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত মনোনিৱেশ কৰক ৷