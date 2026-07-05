ETV Bharat / state

নতুন সপ্তাহত কোন ৰাশিৰ ভাগ্যচক্ৰ ঘূৰিব, আগন্তুক সাত দিন কেনে যাব, পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

ৰাশিচক্ৰৰ মতে সপ্তাহটো কেনে যাব আপোনাৰ ? কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? জানিবলৈ পঢ়ক 5 ৰ পৰা 11 জুলাইৰ ৰাশিফল ৷

Weekly horoscope for 5th to 11 July 2026
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 5:16 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, যদি আপুনি মূৰৰ বিষ বা মাইগ্ৰেইনত ভুগি আছে, ​​তেন্তে উপযুক্ত চিকিৎসা লোৱাটো শ্ৰেয় হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহটো আশাব্যঞ্জক হ’ব ৷ ধন লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, সংগীৰ সৈতে অতি ৰোমাণ্টিক সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে । অৱশ্যে, বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে যিকোনো ভুল বুজাবুজি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনাও ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । চাকৰি সলনি কৰিব বিচৰাসকলক অপেক্ষা কৰক ৷ কিয়নো বৰ্তমানৰ সময় এনে পদক্ষেপৰ বাবে উপযুক্ত নহয় । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগী আৰু নিষ্ঠাবান হৈ থকা উচিত । কঠিন পৰিশ্ৰমে বিদেশত উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগ মুকলি কৰিব পাৰে ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, পেটৰ সমস্যা বা ছালৰ সমস্যা (যেনে- শালমইনা)ৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এয়া এক অনুকূল সময় আৰু আপোনাৰ ধনৰ কোনো অভাৱ নহ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ অংশীদাৰৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আৰু বুজাবুজি বজাই ৰাখিব । বৈবাহিক জীৱন সুখ আৰু সন্তুষ্টিৰে ভৰি উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, সংগীৰ সৈতে কোনো বিষয়ত আপোনাৰ মতানৈক্য হ’ব পাৰে, কিন্তু দাম্পত্য সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব । চাকৰিয়ালসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগেৰে পঢ়া-শুনা কৰি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব; অন্যথা তেওঁলোকক অধিক নিষ্ঠা আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
  3. মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অত্যন্ত অনুকূল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ জীৱনশৈলী বজাই ৰখাটো জৰুৰী । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু ধনাত্মক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত গভীৰভাৱে নিমগ্ন হ’ব আৰু সংগীৰ সৈতে স্মৰণীয় মুহূৰ্ত উপভোগ কৰাৰ একাধিক সুযোগ পাব পাৰে । পাৰিবাৰিক আৰু বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব । আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি বা পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, যি আপোনাক অত্যন্ত সুখী কৰিব তুলিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভৱনা আছে । অৱশ্যে, উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে উৎকৃষ্ট অগ্ৰগতি আৰু সাফল্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ অনুকূল হ’ব । আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত, কিয়নো বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কাহ, পানীলগা বা অনুৰূপ ৰোগ হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ অৰ্থ সংকট নহ’ব । ব্যয়ো নিয়ন্ত্ৰণত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অংশীদাৰৰ সৈতে মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বদলি বা স্থানান্তৰণৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো কিছু প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে, সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হ’ব পাৰে । আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱনলৈও জটিলতা আহিব পাৰে আৰু শহুৰ-শাহুৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে । অৱশ্যে, সেই সময়ছোৱা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত অনুকূল আৰু আপুনি নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব ।
  5. সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব । আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব, কিয়নো সাধাৰণ পানীলগা আৰু জ্বৰৰ দৰে ঋতুজনিত ৰোগে আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে । প্ৰয়োজন হ’লে পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি মধ্যমীয়া হৈ থাকিব আৰু অযথা খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । এই সপ্তাহত সম্পৰ্কৰ বিশেষ গুৰুত্ব থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আনন্দৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব পাৰিব । বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব । পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব, আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে স্বীকৃতি আৰু সন্মান লাভ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত আৰু অভিজ্ঞ গুৰুৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে ।
  6. কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া উচিত আৰু অস্বাস্থ্যকৰ বা বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত শাৰীৰিক অস্বস্তি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু যিমান পাৰি ধন সঞ্চয়ত মনোনিৱেশ কৰাটো বাঞ্ছনীয় । ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাই ইতিবাচক পৰিণাম দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ফলপ্ৰসূ হ’ব আৰু তেওঁলোক নিজৰ দায়িত্ব পালনত ব্যস্ত থাকিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে আৰু সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনে আপোনাক চিন্তিত বা বিচলিত কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি অনুকূল হৈ থাকিব, কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
  7. তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ ভালদৰে যত্ন লোৱা উচিত, কিয়নো পেটৰ সমস্যা বা মুখৰ ঘাঁৰ দৰে সমস্যাই অস্বস্তিত পেলাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰাটো জৰুৰী হ’ব । ব্যৱসায়িক বিষয়ত আপুনি সুখ আৰু ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব । চাকৰি বা ব্যৱসায়িক কামৰ সংক্ৰান্তত আপুনি ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এয়া এক উৎকৃষ্ট সময় আৰু আপুনি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি আৰু সন্মান লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটোত পৰিস্থিতি বৰ অনুকূল নহ’বও পাৰে, পিছে বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব । আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ৰোমান্টিক আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্ত উপভোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । শৈক্ষিক সম্ভাৱনা সন্তোষজনক হ’ব যেন লাগিছে, যদিও উচ্চ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি থকাসকল কিছু উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য অৰ্জনৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতে অনুকূল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, এচিডিটি, হজমজনিত সমস্যা বা পেটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, সেয়েহে পলম নকৰি চিকিৎসা কৰোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে । যদি আপুনি আগতে কাৰোবাক ধন ধাৰে দিছিল, তেন্তে সেই ধন আদায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ত স্থগিত হৈ থকা কাম আৰু বিলম্বিত প্ৰকল্পসমূহ অৱশেষত সম্পূৰ্ণ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক লাভ হ’ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব পাৰে, পদোন্নতি বা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু মাজে মাজে সৰু-সুৰা মতানৈক্যৰ মাজতো পাৰস্পৰিক আন্তৰিকতা আৰু মৰমে সম্পৰ্কটো অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিব । বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সহযোগিতাত আপুনি কোনো নতুন প্ৰকল্প বা পদক্ষেপৰ সূচনা কৰিব পাৰে । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতো সময় অনুকূল হ’ব । ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰা আৰু পঢ়া-শুনাত অধিক মনোযোগ দিয়াত মনোনিৱেশ কৰক ।
  9. ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হোৱা উচিত, কিয়নো পেটৰ সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে আৰু আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বিভিন্ন বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু দায়িত্ব পালন কৰাত সহায় হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অন্য চহৰলৈ যাব পাৰে । চাকৰি কৰি থকা জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে পদোন্নেতিৰ সম্ভাৱনাসহ বিভিন্ন ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখপ্ৰদ তথা মধুৰ হৈ পৰিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ৰোমাণ্টিকতাত মগ্ন হৈ থাকিব । অৱশ্যে, বিবাহিত লোকসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিয়নো কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত পৰিয়ালত বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল বিশেষভাৱে সতৰ্ক তথা একাগ্ৰ হৈ থকা উচিত, কিয়নো পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
  10. মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মোটামুটি ভাল ফলাফল প্ৰদানকাৰী হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্ক জড়িত থকাসকলে মধুৰ কথা-বতৰা আৰু মানসিক অন্তৰংগ সময় উপভোগ কৰিব । বিবাহিত লোকসকলে সাধাৰণতে ইতিবাচক গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব যদিও পৰিয়াল সংক্ৰান্তীয় মানসিক চাপে সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । পাৰিবাৰিক জীৱন আৰু স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্ৰতে উত্থান-পতন হ’ব পাৰে, যিবোৰ চম্ভালিবলৈ ধৈৰ্য্য আৰু সাহসৰ প্ৰয়োজন। আপুনি দৃঢ়তাৰে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান সভলভাৱে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব । চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ গতি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাব, পিছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে; সেয়েহে, অত্যন্ত সাৱধানে খাকক আৰু নিজৰ কামত কোনো ভুল-ত্ৰুটি নথকাটো নিশ্চিত কৰক। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ অসুস্থতাই ব্যৱসায়ৰ কাম-কাজত তেওঁলোকৰ অৱদান হ্ৰাস কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ কামৰ বোজা বৃদ্ধি হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে সুখী আৰু অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰিব, কিয়নো পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে উন্নত ফলাফল প্ৰাপ্ত হ’ব। ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ সময়খিনি বিশেষভাৱে অনুকূল হ’ব।
  11. কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সুখ আৰু ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনেৰে ভৰি পৰিব। নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া উচিত, কিয়নো ডিঙিৰ বিষ, কান্ধৰ অস্বস্তি বা সৰু-সুৰা আঘাতৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় অধিক হৈ থাকিব পাৰে, তথাপিও আপোনাৰ সামগ্ৰিক আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, কোনো কথাত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ মতানৈক্যৰ ফলত মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। অৱশ্যে, আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ আৰু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ হৈ থাকিব। আপুনি ঘৰ, দোকান বা অন্যান্য সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় বৃদ্ধি আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে নতুন সুযোগ বিচাৰি পাব। চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি বা স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে যথেষ্ট সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ পছন্দৰ বিষয়সমূহ অধিক গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ বোধশক্তি আৰু দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি হ’ব।
  12. মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ অতিৰিক্ত যত্ন লোৱা উচিত আৰু যদি আপুনি স্বাস্থ্যজনিত কোনো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাত ভূগি আছে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাটো ভাল হ’ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ব্যয়ৰ সৈতে নিজৰ আয়ৰ সামঞ্জস্য বজাই ৰখা তথা অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব; অন্যথা, আপুনি আৰ্থিক সংকটত পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উদ্ভাৱনীমূলক ধাৰণা আৰু কৌশলগত পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্যৱসায় সফলভাৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়াল লোকসকলেও অনুকূল পৰিণাম প্ৰাপ্তিৰ আশা কৰিব পাৰে, কিয়নো তেওঁলোকৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে যথাযথ স্বীকৃতি লাভ কৰিব আৰু পুৰস্কৃত হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্ক বিশেষভাৱে সুখদায়ক হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে আন্তৰিক কথা-বতৰা আৰু স্মুতিমধুৰ মুহূৰ্ত ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰিব। বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু সহযোগিতামূলক স্বভাৱে সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিয়নো তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও, নিৰন্তৰ একাগ্ৰতা বজাই ৰখাটো তেওঁলোকৰ বাবে কঠিন হ’ব পাৰে ।

TAGGED:

ৰাশিচক্ৰ
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
বৈদিক ৰাশিফল
ৰাশিৰ ভাগ্যচক্ৰ
WEEKLY HOROSCOPE FOR 5TH TO 11 JULY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.