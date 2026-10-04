প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো (৪ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈ) আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? সবিশেষ -
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 4, 2026 at 4:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহে আপোনাৰ বাবে মিশ্ৰ ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । এই সপ্তাহত আপোনাৰ কাম-কাজত ভাল সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, যাতে আগলৈ সমস্যা বৃদ্ধি নহয় । এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনো ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু ব্যায়াম আদিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক । ভাল ডায়েট অনুসৰণ কৰাটোও প্ৰয়োজনীয় । বৈবাহিক জীৱনত সুখ বজাই থাকিব, কিয়নো জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ বুজাবুজি ভাল থাকিব । দুয়োজনে ইজনে সিজনক ভাল অনুভৱ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব । প্ৰেমৰ জীৱনত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, যিবোৰ একেলগে বহি কথা পাতি সমাধান কৰিব লাগিব । ধনক লৈ এই সপ্তাহত কিছু চিন্তা থাকিব পাৰে, সেয়েহে খৰচ কমাই চলা ভাল । কোনো ডাঙৰ ক্ৰয় আগন্তুক সময়লৈ স্থগিত ৰখা ভাল হ’ব । এতিয়া কোনো কামত খৰখেদা নকৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত মনোযোগ বজাই ৰাখিবলৈ একাগ্ৰতা শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰি যাব লাগিব ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব । এই সময়ত অলপ বুদ্ধিমত্তাৰে আগবাঢ়ক আৰু সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰক, কিয়নো হঠাৎ বহু কাম আহিব পাৰে । অৱশ্যে পৰিশ্ৰমৰ পৰা পিছ নোহোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। ব্যৱসায়তো ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আপোনাৰ কোনো কথাত জীৱনসংগী অসন্তুষ্ট হ’লে তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সম্পৰ্ক ভাল কৰি ৰাখক । আনৰ বিষয়ত অযথা হস্তক্ষেপ নকৰিব। পঢ়াশুনা কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে অসাৱধানতাৰ বাবে সমস্যাত পৰিব পাৰে । যদি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মনোযোগ অধ্যয়নত ৰাখে, তেন্তে এই সময়ৰ নিশ্চয় লাভ পাব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো টেষ্ট কৰাবলগীয়া হ’লে অৱশ্যেই কৰাওক, যাতে সৰু সমস্যাও সময়মতে ধৰা পৰে । ফিটনেছৰ প্ৰতিও সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক । কাৰোবাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । বচৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল কৰি ৰাখিলে আগন্তুক সময়ত লাভ হ’ব । যদি কোনো সমস্যা চলি আছিল, সেয়াও যথেষ্ট কমিব । ধনৰ সৈতে জড়িত বিষয় সহজে সমাধান হ’ব আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয়ো কৰিব পাৰিব ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মোটামুটি ভাল হ’ব । আপুনি কামত কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰিব আৰু স্বাস্থ্যও পূৰ্বতকৈ ভাল থাকিব । নিজকে যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । যদি কোনো সমস্যা দেখা দিয়ে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব । কিছুমান নতুন বন্ধুও সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত থাকিলে চিন্তা-ভাবনা কৰি আগবাঢ়ক, কিয়নো প্ৰতিদ্বন্দ্বী অধিক থাকিব পাৰে । কোনো কামৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে। বাহন ব্যৱহাৰত সাৱধান হওক। ব্যৱসায়ৰ কোনো পুৰণি সমস্যা পুনৰ দেখা দিব পাৰে। বহুদিন ধৰি ৰৈ থকা কোনো চুক্তি এই সপ্তাহত চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ধনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব, যদিও ধনৰ বাবে কোনো কাম ৰৈ নাথাকিব আৰু অধিকাংশ কাম সহজে সম্পূৰ্ণ হ’ব। বৈবাহিক জীৱনত সুখ-আনন্দ বজাই থাকিব ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত যিকোনো সিদ্ধান্ত ভালদৰে চিন্তা কৰি লওক । ধনৰ বাবে বিশেষ সমস্যা নাহিব । সহকৰ্মীসকলে কামক লৈ কোনো পৰামৰ্শ দিলে তাক গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰক। চাকৰি সলনি কৰাৰ বাবেও এই সময় যথেষ্ট ভাল হ’ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে ভাল সমন্বয় থাকিব । কোনো পাৰিবাৰিক বিষয় সময়মতে সমাধান কৰিব লাগিব । ব্যৱসায় আগুৱাই নিয়াৰ কোনো সুযোগ হাতছাড়া নকৰিব আৰু সেই কামৰ বাবে সন্মান বা পুৰস্কাৰো লাভ কৰিব পাৰে । এই সপ্তাহত প্ৰয়োজনীয় কথা লুকুৱাই নৰখাই ভাল, নহ’লে বিবাদৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । বন্ধুসকলৰ পৰা কামৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ ল’ব পাৰে । সন্তানৰ ইচ্ছাত নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য অযথা কাৰোবাৰ সৈতে ভাগ-বতৰা নকৰিব । সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত কোনো চুক্তি চূড়ান্ত হ’ব পাৰে, যি আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব। পাৰিবাৰিক বিষয়ত সমন্বয় বজাই ৰাখিব আৰু কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ সুযোগো পাব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব । সৰু-সুৰা সমস্যা আহিব পাৰে, কিন্তু আপুনি সেইবোৰক লৈ ভয় নকৰিব । প্ৰেমৰ জীৱনত কিছু সমন্বয় বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে । সংগীৰ অনুভূতিক সন্মান কৰিলে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব । কামৰ লগতে বিশ্ৰামৰ বাবেও সময় উলিয়াওক আৰু ফিটনেছৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক, নহ’লে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাতকৈ আন কামত অধিক মন দিব পাৰে, যাৰ ফলত আগলৈ সমস্যা হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহত কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল’ব বিচাৰিলে সময় অনুকূল, কিন্তু পৰিশ্ৰমত কোনো ধৰণৰ কমতি নকৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : এই সময় আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক ফল কঢ়িয়াই আনিব । কোনো পুৰণি সমস্যাই পুনৰ কিছু অসুবিধা দিব পাৰে, সেয়েহে বুদ্ধিমত্তাৰে আগবাঢ়ক । খৰচ অধিক হ’ব পাৰে আৰু কিছুমান খৰচ ইচ্ছা নথকাৰ পিছতো কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । সাৱধান থাকক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য কাৰোবাৰ সৈতে ভাগ-বতৰা নকৰিব । কোনো পুৰণি ভুলৰ কথাও পোহৰলৈ আহিব পাৰে । জীৱনসংগীয়ে আপোনাক পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াব । কিছুমান পাৰিবাৰিক সমস্যাই চিন্তা দিব পাৰে। কাৰোবাৰ পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলক সহজে পৰাস্ত কৰিব পাৰিব। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানতো অংশ ল’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । হেৰাই যোৱা কোনো প্ৰিয় বস্তু এই সপ্তাহত পুনৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যিকোনো কাম পৰিকল্পনা অনুসৰি আগবঢ়াওক ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সাধাৰণ হ’ব । নিজৰ কাম-কাজত বিশেষ মনোযোগ দিব লাগিব । স্বাস্থ্যত উত্থান-পতন থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে । অৱশ্যে সঠিক যত্ন ল’লে সমস্যাৰ পৰা সহজে ওলাই আহিব পাৰিব । পিতৃক লৈ যদি কোনো চিন্তা আছিল, সেয়াও কমিব পাৰে । সন্তানৰ সংগৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ ৰাখিব । খৰচ নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি কৰক আৰু বাজেটৰ বাহিৰলৈ নাযাব । কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কথাত প্ৰভাৱিত নহ’ব । নতুন কোনো কামত চিন্তা নকৰাকৈ হাত নিদিব, নহ’লে সমস্যা আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মোটামুটি ভাল হ’ব । বৈবাহিক জীৱনত যথেষ্ট সুখী থাকিব, কিয়নো জীৱনসংগীৰ সৈতে বুজাবুজি ভাল থাকিব । সম্পৰ্কত অহংকাৰক স্থান নিদিব । সামাজিক কাম-কাজত আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব । কিছুমান শত্রুৱে আপোনাৰ ভাবমূর্তি নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেয়েহে সাৱধান থাকক । কামৰ বাবে বহু মিটিং থাকিব আৰু আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিব, তথাপিও পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে সময় উলিয়াব । ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত ইচ্ছা অনুসৰি খৰচ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনো সহজে পূৰণ কৰিব পাৰিব । ভৱিষ্যতৰ বাবে বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সপ্তাহত পঢ়াশুনাত কিছু অৱহেলা কৰিব পাৰে, যি আগলৈ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেয়েহে এই সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰক ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহ কিছু জটিলতাপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । সৰু-সুৰা সমস্যা আহি থাকিব । জীৱনসংগীৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ মতভেদ থাকিলে কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু অযথা বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব । স্বাস্থ্য কিছু অসুবিধাজনক হ’ব পাৰে, যদিও অধিক চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । ধনৰ লেনদেনত বিশেষ সাৱধান থাকক, কিয়নো প্ৰতাৰণাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিকল্পনাত ধন বিনিয়োগ হ’ব পাৰে । কাৰোবাক ধাৰ দিয়াৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলেও পঢ়াশুনাত কিছু অৱহেলা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে পিতৃৰ পৰা ডাঁট খাব পাৰে। বন্ধুসকলে অধ্যয়নৰ বাবে নতুন পৰামৰ্শ দিব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক হ’ব । অলপ ধৈৰ্য বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব । ভাই-ভনীৰ সৈতে ভাল সমন্বয় থাকিব । আন কোনো চাকৰিত যোগদান কৰাৰ সুযোগ আহিব পাৰে। ধনৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিমত্তাৰে সিদ্ধান্ত লওক আৰু কোনো চুক্তি খৰখেদাকৈ নকৰিব। সন্তান আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব । তেওঁলোকৰ কথাত আহি ডাঙৰ বিনিয়োগ নকৰিব । এই সপ্তাহত ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব, যদিও খৰখেদাৰ বাবে কিছু সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে । কামত ব্যস্ত থাকিলেও নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা পিছ নোহোৱাটো প্ৰয়োজনীয় । প্ৰেমৰ জীৱনত সংগীক ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিব পাৰে । কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহ’ব, নহ’লে অযথা সম্পৰ্ক বেয়া হ’ব পাৰে আৰু আগলৈ লোকচানৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত যথেষ্ট নিয়মীয়া আৰু মনোযোগী থাকিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব । ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু উদাৰ হৈ খৰচ কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, কিয়নো জীৱনসংগীৰ সৈতে অহংবোধৰ সংঘাত হ’ব পাৰে । পাৰিবাৰিক দায়িত্বৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগিব । সন্তানক পঢ়াশুনাৰ বাবে বাহিৰলৈ পঠিয়াব পাৰে । খৰচক লৈ অধিক চিন্তা নকৰিব । নতুন ঘৰ ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে । নিজৰ মনমৌজি স্বভাৱৰ বাবে পিতৃৰ পৰা ডাঁট খাব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান থাকিব, কিয়নো কোনো পুৰণি ৰোগ পুনৰ দেখা দিব পাৰে, যাৰ ফলত মানসিক চাপ আৰু খৰচ দুয়োটাই বৃদ্ধি পাব পাৰে । দৈনন্দিন জীৱনত যোগ আৰু ব্যায়ামক গুৰুত্ব দিয়ক । আনৰ বিষয়ত অযথা কথা নক’ব । চাকৰি সলনি কৰাৰ বাবে আন কোনো চাকৰিৰ অফাৰ আহিব পাৰে, যি আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক ফল কঢ়িয়াই আনিব । আনৰ কথাত সহজে প্ৰভাৱিত নহ’ব । সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত কোনো সিদ্ধান্ত অকলে নলোৱাই ভাল । অধিক খৰচৰ বাবে কিছু চিন্তা থাকিব, যদিও খৰচ সামলাব পাৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব । কৰিয়াৰত ভাল সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । চাকৰিৰ বিষয়ে কোনো বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে । ধন কোনো চৰকাৰী আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিলে লাভজনক হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলৰ নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক কিছু বেয়া থাকিব পাৰে, তথাপিও কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে কাম আগুৱাই নিব আৰু তাৰ পৰা ভাল সফলতা লাভ কৰিব ।