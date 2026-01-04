ETV Bharat / state

2026ৰ প্ৰথম দিনকেইটা কাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ’ব; আগন্তুক সাত দিনত কোন জাতক/ জাতিকাই লাভ কৰিব ভাল খবৰ ?

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো, দিনটোৰ লগতে জানি লওক সপ্তাহটোৰ (4ৰ পৰা 10 জানুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

Weekly horoscope for 4th to 10th January 2026
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 4, 2026 at 2:32 AM IST

15 Min Read
  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব । স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন ল’ব লাগিব আৰু সৰু-সুৰা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানে থাকিব লাগিব । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে কোনো সন্মানীয় ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লোৱাই আপোনাক সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ পেছাদাৰী অগ্ৰগতি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অযথা লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ধনৰ বিষয়ে সাৱধান হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে কেৰিয়াৰৰ দায়িত্বই আপোনাক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৱহেলা হ’ব পাৰে । বিবাহ সম্পৰ্কে আলোচনাৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বাবে এই সপ্তাহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । শিক্ষা আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ দিহা-পৰামৰ্শই আপোনাক আগুৱাই যোৱাত আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভত সহায় কৰিব পাৰে । মাটি-বাৰী বা ৰিয়েল এষ্টেটৰ সৈতে জড়িতসকলে স্বীকৃতি আৰু বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোত স্থিৰ পেছাদাৰী উন্নতি, উন্নত সম্পৰ্ক, আৰ্থিক সতৰ্কতা আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰলৈ সাহায্য প্ৰাপ্ত হ’ব ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সাধাৰণতঃ ভাল হ’ব । কিন্তু ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত জ্বৰ বা এনে কোনো সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ পাব, যাৰ ফলত আপুনি স্বীকৃতি আৰু পেছাদাৰী উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে খৰচ কৰা আৰু নিজৰ ধন-সম্পত্তি বিচক্ষণতাৰে পৰিচালনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অহমিকাক একাষৰীয়াকৈ ৰাখি সংগীৰ আগত নিজৰ অনুভূতি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰি আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাটো লাভজনক হ’ব । বিবাহিত লোকসকলে এটা উৎকৃষ্ট সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে, য’ত ঘৰত সম্প্ৰীতি তথা পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বজাই থাকিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, কিয়নো ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু মনোযোগৰ অভাৱত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পেছাদাৰী সুযোগ, আৰ্থিক সতৰ্কতা, সুদৃঢ় সম্পৰ্ক আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কঢ়িয়াই আনিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে সুস্বাস্থ্য উপভোগ কৰিব । যদি আপুনি কোনো পুৰণি ৰোগৰ সৈতে যুঁজি আছে, তেন্তে এই সময়ছোৱাত আপুনি সকাহ পাব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ সন্দৰ্ভত আপুনি উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব, যি আপোনাৰ মনলৈ সন্তুষ্টি আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনিব । আপুনি নিজৰ প্ৰয়াস আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফল প্ৰাপ্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপুনি অগ্ৰগতি আৰু সাফল্য লাভ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে কিছু ব্যয় হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংগীৰ আগত নিজৰ অনুভূতি খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ আৱেগিক বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈ অন্তৰংগতা আৰু বুজাবুজি বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়াস কৰা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্যৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচলিত কৰাৰ প্ৰয়াসৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে মনোযোগী আৰু দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈ থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । সপ্তাহৰ মাজভাগত আপুনি নতুন কাৰ্যসূচী বা শিকাৰ সুযোগ পাব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলত এই সপ্তাহটো বহু দিশত উৎপাদনশীল হ’ব ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উত্থান-পতন হ’ব পাৰে আৰু মচলাযুক্ত খাদ্য খালে পেটৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকক । কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলে আপোনাক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব, যিয়ে আপোনাক পেছাদাৰী কাম চম্ভালিবলৈ আৰু ইতিবাচক পৰিৱেশ বজাই ৰখাত সহায় কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে যথেষ্ট সময় কটাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব, আনহাতে বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় আৰু সম্প্ৰীতিমূলক কৰি ৰখাৰ নতুন উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে । অংশীদাৰিত্বত ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে, যিয়ে আৰ্থিক সুস্থিৰতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব আৰু মানসিক স্বস্তি প্ৰদান কৰিব । শৈক্ষিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাসকলে এই সপ্তাহত একাণপতীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব । বৌদ্ধিক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আপোনাৰ মন-মস্তিষ্ক সক্ৰিয়, সতেজ আৰু সুখী হৈ থাকিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য সচেতনতা, পেছাদাৰী সহযোগ, সম্পৰ্কৰ উন্নতি, আৰ্থিক সুস্থিৰতা আৰু পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগৰ ভাৰসাম্যতা আহিব, যি আপোনাক ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ যত্ন লোৱৰ লগতে নিজৰ দায়িত্ব চম্ভালিবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।
  5. সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহত কোনো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে সপ্তাহটো অতি উৎসাহেৰে আৰম্ভ কৰিব, নিজৰ কামত কষ্ট কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে বৃহৎ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে, যিয়ে লাভ আৰু উন্নতিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা অনুভৱ হ’ব পাৰে, কিন্তু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাবলৈ ক’ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সম্পৰ্কত সামঞ্জস্য আৰু বুজাবুজি বজাই ৰাখিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সঠিক পৰামৰ্শ অবিহনে যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো তেনে কৰিলে লোকচান হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত অধিক মনোনিৱেশ কৰা উচিত, বিশেষকৈ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে, যাতে বিভ্ৰান্তি আৰু পঢ়া-শুনাৰ পৰা মন বিচলিত হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ, সম্পৰ্কৰ উন্নতি, আৰ্থিক সতৰ্কতা আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিব ।
  6. কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি কিছুমান স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপুনি অত্যধিক তেল-মচলাযুক্ত খাদ্য খায়, গতিকে আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বিশেষ যত্ন লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । ব্যৱসায়ীসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত বহু দূৰ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত উন্নতিৰ সুযোগ আহিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, যিয়ে তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী জীৱনলৈ সুখ আৰু স্বীকৃতি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ অনুভূতিসমূহ খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, আপুনি আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ নিজৰ সংগীৰ সৈতে ক’ৰবালৈ ফুৰিবলৈও যাব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত ঘৰত সম্প্ৰীতি বজাই থাকিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অহংভাৱক একাষৰীয়া কৰি ব্যৱসায়িক বিষয়ত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে, শিক্ষকৰ দিহা-পৰামৰ্শ আৰু সহায়-সহযোগিতা তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত অত্যন্ত সহায়ক হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, কেৰিয়াৰৰ উন্নতি, সম্পৰ্কৰ উন্নতি আৰু শৈক্ষিক সহযোগিতা কঢ়িয়াই আনিব ।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব, কিয়নো আপুনি পানীলগা, কাহ, জ্বৰৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । নিজৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বজাই ৰখা আৰু সঠিক ৰুটিন মানি চলাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মৰত লোকসকলে তেওঁলোকৰ উৰ্ধতন বিষয়াৰ সহযোগিতা আৰু নিৰ্দেশনা লাভ কৰিব, যিয়ে পেছাদাৰী অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত কামত অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব পাৰে, যিয়ে তেওঁলোকক ভাল সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আৰু সংযোগ অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ আৱেগিক বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব । বিবাহিত লোকসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে যিকোনো মতানৈক্য নিষ্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আৰু বিচলিত হ’লে তেওঁক শান্ত কৰা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন টিউচন ক্লাছত যোগদান কৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য সচেতনতা, সম্পৰ্কৰ ঘনিষ্ঠতা, কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাহায্য আৰু আৰ্থিক লাভ কঢ়িয়াই আনিব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, কিন্তু সপ্তাহৰ মাজভাগত আপুনি পেটৰ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু ৰুটিনৰ প্ৰতি সচেতন হওক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি পুৰণি ব্যৱসায়িক সমস্যাসমূহ সফলতাৰে সমাধান কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সকাহ আৰু স্থিৰতা আহিব পাৰে । কিন্তু গাফিলতিৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগহীনতাত ভুগিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে অধিক মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, ৰোমাঞ্চ স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰবাহিত হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে অত্যন্ত সুখী আৰু সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব। বিবাহিত লোকসকল সাৱধানে থাকিব লাগিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব, কিয়নো সাৱধানে চম্ভালিব নোৱাৰিলে সৰু-সুৰা মতানৈক্যসমূহ বাঢ়ি যাব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পেছাগত উন্নতি আৰু আৱেগিক সন্তুষ্টিৰ এক মিশ্ৰণ কঢ়িয়াই আনিব । আনহাতে, সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা আৰু বৈবাহিক বিষয়সমূহ সাৱধানে পৰিচালনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভাৰসাম্য আৰু ধৈৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে সপ্তাহটো সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰাত সহায় হ’ব ।
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব যদিও ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ সুস্থতা বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন লওক । বাণিজ্য আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নতুন মানুহক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে, যি আপোনাৰ পেছাদাৰী নেটৱৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰিব। এই সপ্তাহটো ছেলছ্ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে অনুকূল হ’ব, কিয়নো উন্নতি আৰু সাফল্য লাভৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, উপাৰ্জনৰ নতুন উৎস বিচাৰি পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিৰতা বৃদ্ধি হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্থক কথা-বতৰা পতাটো লাভজনক হ’ব আৰু সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ আৱেগিক বন্ধন দৃঢ় হ’ব । বিবাহিত লোকসকলৰ বাবেও সময় ভাল হ’ব, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত সামঞ্জস্য আৰু বুজাবুজি বজাই থাকিব । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকল সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব, কিয়নো তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সহায়ক নহ’বও পাৰে । শৈক্ষিক লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ মনোযোগী তথা শৃংখলাবদ্ধ হৈ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য সচেতনতা, আৰ্থিক সুযোগ, সম্পৰ্কৰ উন্নতি আৰু পেছাগত অগ্ৰগতি কঢ়িয়াই আনিব ।
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব যদিও সৰু-সুৰা শাৰীৰিক সমস্যাসমূহ কিছু অস্বস্তিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, নতুন চাকৰিৰ সন্ধানত থকাসকলে এই সপ্তাহটো সুযোগ অন্বেষণৰ বাবে ভাল সময় বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত আৰু যিকোনো ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে যত্নসহকাৰে পৰিকল্পনা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, ৰোমাণ্টিক অনুভূতি আৰু গভীৰ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আৰু মানসিক তৃপ্তি আহিব । বিবাহিত লোকসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে খোলাখুলিকৈ কথা-বতৰা পাতিলে উপকৃত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত পুৰণি সমস্যা সমাধান হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ঘৰুৱা বস্তুৰ বাবে সৰু-সুৰা খৰচ হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিৰতাত বিশেষ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব, যাৰ ফলত অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে কেৰিয়াৰৰ অগ্ৰগতি, দৃঢ় সম্পৰ্ক আৰু পঢ়া-শুনাত স্থিৰ মনোনিৱেশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব, লগতে সৰু-সুৰা ব্যয়ৰ প্ৰতি মনোযোগ দি সুস্বাস্থ্য আৰু আৰ্থিক স্থিৰতা বজাই ৰাখিব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যক অৱহেলা কৰাটো উচিত নহয় । নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাসন অতি উপকাৰী হ’ব আৰু শাৰীৰিক আৰু মানসিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায়ক হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে নতুন নতুন মানুহক লগ পোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ আৰু পেছাদাৰী সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰাৰ সুযোগ আহিব পাৰে । অৱশ্যে চাকৰিয়াল লোকসকল মানসিক চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কাম যত্নসহকাৰে পৰিচালনা কৰা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা আৰু বুজাবুজি বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আৱেগিক বন্ধন গভীৰ হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱনসংগীৰ ভাল গুণসমূহ স্বীকাৰ তথা প্ৰশংসা কৰি সুখী আৰু সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহৰ আৰম্ভণি আৰু শেষ উভয় ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ স্থিতি সবল হ’ব, যাৰ ফলত স্থিৰতা আহিব । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত অনুকূল হ’ব, কিয়নো পঢ়া-শুনাত আপোনাৰ মনোযোগ আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি হ’ব, যাৰ ফলত ভাল অগ্ৰগতি হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে পেছাগত উন্নতি, সম্পৰ্ক সুদৃঢ়কৰণ, আৰ্থিক স্থিৰতা আৰু শৈক্ষিক সাফল্যৰ সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব, লগতে স্বাস্থ্য সচেতনতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু সঠিকভাৱে যোগাভ্যাস কৰাটো আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী হ’ব । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, পেছাদাৰী বিষয়সমূহত বেচ ভাল অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে, যি এই সময়খিনিক কাম সংক্ৰান্তীয় সুযোগৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট সময় কৰি তুলিব । চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ কথা বিবেচনা কৰি থকাসকলৰ বাবে এয়া নিজৰ কেৰিয়াৰত নতুন পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে এক অনুকূল সময় হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও এয়া এক ইতিবাচক সময় হ’ব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটোৱাটো লাভজনক হ’ব, যদিও সৰু-সুৰা তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ দম্পত্য সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যৎসামান্য ব্যয় হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ বাজেট সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিবলৈ পঢ়া-শুনাত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰি নিজৰ শৈক্ষিক দায়িত্বৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য, কেৰিয়াৰ, সম্পৰ্ক আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি কঢ়িয়াই আনিব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

