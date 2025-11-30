বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 30, 2025 at 5:31 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, বিশেষকৈ চকু আৰু ছালৰ । বাহন চলাওঁতে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰোতে সাৱধান হওক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰত্যাশিত প্ৰকল্প এটা লাভ কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ বাবে সুখ আৰু সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । অফিচৰ ৰাজনীতি বা অযথা বিবাদত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ জীৱনৰ কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজি বজাই ৰাখক, কিয়নো ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । ক্ষতি নাইবা জটিলতা সৃষ্টি কৰিব পৰা প্ৰভাৱশালী লোকসকলৰ পৰা সাৱধানে থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটোত আৰ্থিক স্থিতি বৰ সুস্থিৰ নহ’বও পাৰে, গতিকে ব্যয় বা বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ মন বিচলিত কৰিব পাৰে । গৱেষণা বা শিকাৰ কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰাটো উপকাৰী হ’ব পাৰে; সেইবোৰে আপোনাক মূল্যৱান জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ সামগ্ৰিক দক্ষতা উন্নত কৰিব । এই সপ্তাহত শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকক আৰু বিজ্ঞতাৰে পৰিকল্পনা কৰক ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক । পেটৰ কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ খোৱা-বোৱা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ত জড়িতসকলে সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ আনহাতে চাকৰিয়ালসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা উচিত, কিয়নো মিলি-জুলি কৰা কামে আপোনাক অগ্ৰগতি লাভত সহায় কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাৰ বিবাহৰ পৰিকল্পনা সমৰ্থন কৰিব পাৰে । দাম্পত্য জীৱন ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণৰ আনন্দ ল’ব পাৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু আপুনি নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে পদক্ষেপ ল’ব লাগিব । যদি আপুনি ঋণ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সময়মতে অনুমোদন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব । প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰস্তুতিত মনোনিৱেশ কৰক আৰু সাফল্য লাভ কৰিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ দৰে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । অনুশাসন আৰু নিষ্ঠাই ফল দিব ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত ৷ স্ক্ৰীন সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাক আওকাণ কৰা উচিত নহয় । ভৰিৰ বিষ হ’ব পাৰে, গতিকে খাদ্য তালিকাত কেলচিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তৰ্ভূক্ত কৰক । ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বাবে নতুন পৰিচিতসকলৰ পৰা সহায় বিচৰাটো লাভজনক হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোযোগী আৰু সজাগ হৈ থকা উচিত, কিয়নো উৰ্ধতন বিষয়াসকলে আপোনাৰ প্ৰয়াসৰ শলাগ ল’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হ’ব পাৰে, গতিকে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ পৰিস্থিতিটো শান্তভাৱে চম্ভালিব । দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন আৰু যিকোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জীৱনসংগীৰ সৈতে আলোচনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু সন্তানৰ ইচ্ছা পূৰণকে ধৰি অতিৰিক্ত ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেন্তে সাফল্যৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম অতি প্ৰয়োজনীয় । আপুনি পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ তথা নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা ব্যৱহাৰ কৰক ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ভালদৰে যত্ন লওক আৰু চকুৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক । চকুৰ কোনো সমস্যা থাকিলে পলম নকৰি ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । ব্যৱসায়ীসকলে এটা ডাঙৰ চুক্তি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব, আনকি তেওঁলোকে পদোন্নতিও লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত সুখ আৰু স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট ৰোমাণ্টিক হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে অতি অন্তৰংগ অনুভৱ কৰিব । বিবাহিত দম্পতীসকলৰ বাবে যিকোনো সমস্যা বা পাৰিবাৰিক সমস্যা নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি মোকাবিলা কৰক আৰু পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে, গতিকে ভাবি-চিন্তি ব্যয় কৰক । যদি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সেয়া ভালদৰে ভাবি-চিন্তি কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰম বা অধ্যয়নৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব পাৰে আৰু নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি পৰিয়ালৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক । ভৰিৰ বিষ বা মেৰুদণ্ডৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে সুস্থ-সবল হৈ থাকিবলৈ নিয়মিত ব্যায়াম কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো যথেষ্ট লাভজনক হ’ব যেন দেখা গৈছে । ব্যৱসায়ত ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু আনকি ডাঙৰ অৰ্ডাৰো পাব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধান হ’ব লাগিব আৰু কামত অতিৰিক্ত কষ্ট কৰিব লাগিব, কিয়নো কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিলেহে ভাল ফল পোৱা যাব । দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সাৱধানে চম্ভালক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰিলে দীৰ্ঘম্যাদী লাভ আৰু স্থিৰতা আহিব পাৰে । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে কোনো গুৰুৰ পৰা নিৰ্দেশনা লওঁক । তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু আপুনি পঢ়া-শুনা বা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন লওক । যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ছালৰ সংক্ৰমণ হৈছে, তেন্তে আওকাণ নকৰিব আৰু যদি আপুনি ৰক্তচাপ বা মধুমেহৰ ঔষধ খাই আছে, তেন্তে সেয়া নিয়মিতভাৱে আৰু সময়মতে সেৱন কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত যথেষ্ট ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভাল সুযোগ আহিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে এইটো এটা শিকাৰ সপ্তাহ হ’ব, গতিকে আপোনাৰ উৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ কথা ভালদৰে শুনক আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰাক্তন প্ৰেমিক/প্ৰেমিকা ঘূৰি আহিব পাৰে, যি সুখ আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । পাৰিবাৰিক সমস্যাই দাম্পত্য জীৱনত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাল সমন্বয় আৰু বুজাবুজি বজাই ৰাখক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অযথা ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো এইবোৰে মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । পৰিশোধৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এই সপ্তাহত কোনো ধৰণৰ ঋণ নোলোৱাটোৱেই ভাল । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ’ব পাৰে । জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ লওক, একাগ্ৰতা বজাই ৰাখক তথা কঠিন পৰিশ্ৰম কৰক, বিশেষকৈ যদিহে আপুনি চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ বা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো ঋতুজনীত ৰোগে আপোনাক সমস্যাত পেলাব পাৰে । প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু যোগাভ্যাসে আপোনাক সুস্থ-সবল কৰি ৰখাত আৰু স্বাস্থ্যজনীত সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰকল্প এটা নিশ্চিত কৰিবলৈ আপুনি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ প্ৰয়াসে ইতিবাচক ফলাফল দিব পাৰে । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব; যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে তাৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক সুখদায়ক আৰু আনন্দময় হ’ব । দাম্পত্য জীৱনত ভুল বুজাবুজিক সমস্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ নিদিব আৰু পৰিস্থিতিসমূহ ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰে চম্ভালিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনি দামী বাহন ক্ৰয়ৰ বাবে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰক । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত নতুন কিবা এটা শিকাত মনোনিৱেশ কৰক । নিজৰ দক্ষতা আৰু জ্ঞান বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াস কৰক, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে আপোনাৰ উপকাৰ হ’ব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু কোনো সমস্যাক আওকাণ নকৰিব । যদি আপুনি কোনো পুৰণি স্বাস্থ্যজনীত সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে এগৰাকী ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । আপোনাৰ ৰক্তচাপ বা ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা চিন্তাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে, গতিকে নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো নিশ্চিত কৰক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ীসকলে বিদেশীসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ সুযোগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ত লাভ হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু কামত আগ্ৰহ নেহেৰুৱাব আৰু একাগ্ৰতা বজাই ৰাখক । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কম সময়ৰ বাবে কিছু ব্যৱধান বা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্যৰে পৰিস্থিতি চম্ভালক । দাম্পত্য জীৱনত সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সুখী হৈ থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি ভাল হ’ব, সম্ভৱতঃ ভাৰা নাইবা স্থিৰ আয়ৰ সহায়ত আৰু সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় । শিক্ষাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ অধ্যৱসায়সহকাৰে কাম কৰা, পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা তথা ভাবি-চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু আপুনি উদ্যমী আৰু সতেজ অনুভৱ কৰিব । নিজৰ যত্ন লওক আৰু সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ স্বাস্থ্যকৰ ৰুটিন বজাই ৰাখক । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মক্ষেত্ৰত অতি সাৱধানে থাকক; যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰক, কিয়নো অসাৱধানৱশতঃ লোৱা সিদ্ধান্তই ক্ষতি কৰিব পাৰে । যিসকল চাকৰিয়ালে চাকৰি সলনিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰা উচিত, কিয়নো পাছত তেওঁলোকৰ অনুশোচনা হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কত আপুনি কিছু প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভুল বুজাবুজিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰে সেইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰক । বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক প্ৰেমময় আৰু সহায়কাৰী হৈ থাকিব; নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় কৰিবলৈ সময় উলিয়াওক । টকা-পইচা সন্দৰ্ভত এই সময়ত মাটি-বাৰী বা ৰিয়েল এষ্টেটত বিনিয়োগ কৰা বা বিপদজনক আৰ্থিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰা, কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা তথা অধ্যৱসায়ী হৈ থকা উচিত, কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসে শিক্ষা আৰু পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল প্ৰদান কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহত হঠাতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে আৰু আপুনি মাইগ্ৰেইনৰ বিষত ভুগিব পাৰে । গতিকে, অতিৰিক্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আৰু প্ৰয়োজনত জিৰণি লওক । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত অতি খৰখেদাকৈ বা অতি উৎসাহেৰে কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ক্ষতি হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকি নিজৰ দায়িত্বত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংগীক সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰক; অন্যথা ভুল বুজাবুজি বা সন্দেহে মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ ভাবনা তথা অনুভূতি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা উচিত; তেওঁ আপোনাক নিশ্চয় বুজি পাব আৰু সমৰ্থন কৰিব । টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে ব্যয় কৰক আৰু যিকোনো ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ আগতে নিজৰ বাজেট পৰীক্ষা কৰক । এই সপ্তাহটো শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ বাবে অনুকূল; আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নতুন পাঠ্যক্ৰম বা প্ৰশিক্ষণত যোগদান কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু উন্নতি আৰু শিকনৰ নতুন সুযোগ মুকলি কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য অলপ দুৰ্বল হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপুনি কোনো পুৰণি ৰোগ বা সংক্ৰমণত ভুগি আছে । অস্বস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিজৰ পেট আৰু ডিঙিৰ বিশেষ যত্ন লওক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৱেবছাইট বা কাৰ্য প্ৰণালী পৰিৱৰ্তন কৰিলে আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে আৰু ধনাত্মক ফলাফল পাব পাৰে । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু এতিয়াই চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি ইতিবাচক হ’ব; আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰতে নিজৰ সংগীক লগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত সুখৰ আগমন হ’ব । দাম্পত্য জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা বিবাদৰ ফলত ঘৰৰ শান্তি বিঘ্নিত হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্যৰে পৰস্থিতি চম্ভালক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নতুন ঘৰ কিনিলে যথেষ্ট ব্যয় হ’ব পাৰে, গতিকে ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো নতুন কিবা এটা শিকিবৰ বাবে অনুকূল, কিন্তু মনোযোগ ভংগকাৰী বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা আঁতৰি থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ একাগ্ৰতা আৰু পঢ়া-শুনাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত । অসাৱধানতাৰে গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ক্ৰোধ বা অসাৱধানতাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ব পাৰে । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । যিসকল চাকৰীয়ালে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিছে, তেওঁলোকে এই সপ্তাহত সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অনুভৱ কৰি অহা মানসিক চাপ হ্ৰাস পাব পাৰে আৰু সমন্বয় স্থাপন হ’ব পাৰে । দাম্পত্য জীৱনত কিছুমান জটিলতাই চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু পাৰিবাৰিক দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ পলম হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু অনিবাৰ্য ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যিবোৰ বোজা যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অধ্যৱসায়েৰে পঢ়া-শুনা কৰিবৰ বাবে অনুকূল । আপুনি নতুন বিষয় বা শিক্ষাৰ নতুন ক্ষেত্ৰ বাছি লোৱাৰো সুযোগ পাব, যিয়ে উত্তেজনা আৰু সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব । মনোযোগ আৰু নিষ্ঠাই এই সপ্তাহটোক উৎপাদনশীল আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰিব ।