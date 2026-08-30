আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব; কোন জাতক-জাতিকাৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সফলতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব ?
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো (৩০ আগষ্টৰ পৰা ৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ) আপোনাৰ কেনে যাব জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : August 30, 2026 at 5:34 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব ৷ অসাৱধানতাৰ বাবে স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক সমস্যাক লৈ আপুনি অধিক চিন্তিত থাকিব পাৰে আৰু কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামো ৰৈ যাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগুৱাই নিবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল, কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ অনুভৱ কৰিব ৷ অৱশ্যে অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থাকক, নহ’লে কৰিয়াৰত পিছ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাধাৰণ হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পেশীত জঠৰতাৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত নিজৰ ওপৰত অধিক ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে মনমতে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায় ভালদৰে চলিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে, সেয়েহে এতিয়া চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা নাভাবিলেই ভাল ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি সংগীৰ সৈতে পুনৰ সাক্ষাৎ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু দুয়োৰে মাজত মৰম বজাই থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ কিছু কমিব পাৰে, সেয়েহে সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম কৰক ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে আগবাঢ়িবলগীয়া হ’ব ৷ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে জ্বৰ বা শাৰীৰিক অসুবিধাই কষ্ট দিব পাৰে ৷ ঘৰৰ সংস্কাৰ বা গাড়ী মেৰামতিৰ বাবে যথেষ্ট ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ বিষয়ত আপুনি কিছু বিভ্ৰান্তত থাকিব পাৰে, যদিও সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল আৰু পাৰস্পৰিক মৰম বজাই থাকিব ৷ ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ নতুন লোকৰ সহায় লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধান থাকিব, কিয়নো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে মতভেদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সতৰ্ক থাকি পঢ়াশুনাত পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক, নহ’লে অগ্ৰগতি বাধাগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভালদৰে কাটিব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ আৰ্থিক দিশত কোনো পুৰণি আদালতৰ গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ যথেষ্ট ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহ কিছু বিভ্ৰান্তিপূৰ্ণ হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে এই সময় অনুকূল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পুৰণি সংগী পুনৰ জীৱনত উভতি আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ দিশত ছালৰ সমস্যা বা ভৰিৰ বিষে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে আৰু আদালত বা আইনী বিষয়ত অধিক ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় ভাল, কোনো ডাঙৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে পদোন্নতিৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধানতাৰে আগবাঢ়ক ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে সমন্বয় বজাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধিক অধ্যয়ন আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ ভ্ৰমণ আৰু বাহিৰৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ বাবে ডিঙিত সংক্ৰমণৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ কিছু কামৰ বাবে অধিক ধন খৰচ হোৱাৰ লগতে মানসিক চাপো বাঢ়িব পাৰে ৷ ঘৰৰ পৰা দূৰত ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত নতুন কাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে পদোন্নতিৰ বাবে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত পুৰণি অভিমান আৰু অভিযোগ দূৰ কৰি আগবাঢ়িব পাৰিব ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু নিজৰ দৈনন্দিন ৰুটিন সুসংগঠিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ’লে স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা মোটামুটি ভাল থাকিব, যদিও অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ চলি থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি কাম বা ব্যৱসায় পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰি নতুন চাকৰি পাব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ কোনো বিষয়ক লৈ চিন্তিত থকাৰ বাবে প্ৰিয়জনক যথেষ্ট সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো কিছু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে, সেয়েহে কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে সমস্যা কমাবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো মাইগ্ৰেইন বা মূৰৰ বিষে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত এই সপ্তাহ অনুকূল থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ত ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় অধিক ভাল আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ আহিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পূৰ্বতকৈ অধিক মধুৰ হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ কামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বাবে ভাল সফলতা বা লাভ আহিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো কিছু কঠিন হ’ব পাৰে, কাৰণ মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে অধিক সময় কটাব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কিছু শাৰীৰিক সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত একাধিক উৎসৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও অপ্ৰয়োজনীয় কামত অধিক খৰচ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ বিশেষভাৱে ভাল আৰু উন্নতিৰ নতুন সুযোগ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে এই সময়ত চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা নাভাবিলেই ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় যথেষ্ট ৰোমান্টিক হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মৰম বজাই থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত বিশেষ মনোযোগ দিব লাগিব ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো মাইগ্ৰেইন বা মূৰৰ বিষে কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ বিদেশৰ সৈতে যোগাযোগ বজাই থাকিব আৰু সেই যোগাযোগৰ পৰা আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ মাজত সংগীক লৈ কিছু মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে সুন্দৰ সময় কটাব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাৱধান থাকিব লাগিব, কিয়নো আন বিষয়ত অধিক মন দিলে পঢ়াশুনাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ যদি কোনো পুৰণি ৰোগত ভুগি আছে, তেন্তে কিছু সকাহ পাব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত সপ্তাহ ভাল থাকিব আৰু ধৰ্মীয় কামত ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অহংবোধৰ বাবে কিছু মতভেদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো অহংকাৰ বা জেদৰ বাবে মানসিক চাপ বাঢ়িব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে এই সময় বিশেষ অনুকূল নহয় ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে অধিক সময় কটোৱাৰ বাবে পঢ়াশুনাৰ পৰা মন আঁতৰি যাব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো ভৰি বা মূৰৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ অৱশ্যে লোক দেখুৱাবলৈ অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সময় যথেষ্ট ৰোমান্টিক হ’ব ৷ আপুনি অবিবাহিত বা একাকী হ’লে জীৱনত নতুন সংগী আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনৰ বাবেও সময় ভাল আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে জীৱনত সফলতা পাবলৈ এলাহ ত্যাগ কৰি অধ্যয়নত মনোযোগ দিব লাগিব ৷