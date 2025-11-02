জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 2, 2025 at 3:53 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ হ’ব ৷ সম্পৰ্ক, কাম আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰলৈ ইতিবাচকতা কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে সুখী আৰু যত্ন লোৱা অনুভৱ কৰিব, একেলগে ৰোমান্টিক আৰু ঘনিষ্ঠ সময় কটাব ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু সৰু সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেছি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় সীমিত কৰক আৰু মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যত্নপূৰ্বক পৰিকল্পনা কৰক ৷ ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্তসমূহ ভাবি-চিন্তি লওক, কিয়নো আনৰ প্ৰভাৱত কাম কৰিলে ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতি বা দৰমহা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সুখ বৃদ্ধি হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ মুৰব্বীসকল সন্তুষ্ট হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰা উচিত আৰু বাকী থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা উচিত, তাৰ লগতে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে অধ্যৱসায় বজাই ৰাখিলে ভাল সম্ভাৱনা থাকিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন; অসাৱধানতা এৰাই চলিব লাগিব আৰু যিকোনো সৰু-সুৰা সমস্যাৰ বাবে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
- বৃষ ৰাশি : সম্পৰ্ক, কাম, আৰ্থিক বিষয় আৰু স্বাস্থ্যৰ ইতিবাচক আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক এই উভয়ধৰণৰ মুহূৰ্তৰ সৈতে এই সপ্তাহটো মিশ্ৰিত হ’ব ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে একেলগে সময় কটাবলৈ ভাল পাব, আনকি কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো লগ ধৰিবলৈ সময় বিচাৰি পাব, যিয়ে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সুদৃঢ় কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত মতানৈক্য হ’ব পাৰে, গতিকে পৰিয়ালৰ সহায় আৰু সমস্যাসমূহ যত্ন সহকাৰে সমাধান কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আঁচনিত বিনিয়োগ নাইবা ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্যৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে; গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকক আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে মনোযোগ বজাই ৰখাত সহায় হ’ব ৷ বেয়া খাদ্যাভ্যাসে আপোনাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হজম সম্পৰ্কীয় নাইবা অন্যান্য আনুষংগিক সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে সময়মতে পৰীক্ষা কৰোৱা আৰু সঠিক যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ৷
- মিথুন ৰাশি : সম্পৰ্ক, কাম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক মুহূৰ্তৰ সৈতে এই সপ্তাহটো মিশ্ৰিত হ’ব, কিন্তু কিছু প্ৰত্যাহ্বানো আহিব পাৰে ৷ প্ৰেমিকযুটিয়ে আনন্দ উপভোগ কৰিব, নিজৰ সম্পৰ্ক সুদঢ় কৰিবলৈ চমক দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিব নাইবা উপহাৰ দিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি বিষয়বোৰে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সম্পৰ্কটো যাতে দুৰ্বল নহয় তাৰ বাবে অতীতৰ কথাবোৰ উলিওৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যেনে- সম্পত্তি বা নতুন ঘৰ কিনা, যিটো লাভজনক হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বিচক্ষণ সিদ্ধান্তই আপোনাৰ পৰিকল্পনা আগুবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব, আৰু মাৰ্কেটিঙৰ সৈতে জড়িত থকাসকলে ভাল অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ চাকৰিৰ পৰা প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপ আৰু উদ্বিগ্নতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, আৰু অত্যধিক আত্মবিশ্বাসৰ ফলত প্ৰতিযোগিতাত বিফল হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো আৱশ্যক; অসাৱধানতা এৰাই চলি যোগাসন আৰু ব্যায়ামৰ বাবে সময় উলিয়াওক ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো ভাল হ’ব, সম্পৰ্ক, কাম, আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচকতা আনিব ৷ প্ৰেমত পৰা দম্পতীয়ে একেলগে ৰোমান্টিক দিন উপভোগ কৰিব, আনহাতে অবিবাহিত দম্পতীয়ে হয়তো বিশেষ কাৰোবাক লগ পাই সম্পৰ্কটোক আগুৱাই নিব পাৰে ৷ বিবাহিত জীৱন সুখী হ’ব, দুয়োজন সংগীয়ে একেলগে কাম কৰি যিকোনো সমস্যা সহজে সমাধান কৰিব, পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সহায়ত ৷ আৰ্থিকভাৱে আয় ভাল হ’ব যদিও ঘৰ সংস্কাৰ বা ব্যয়বহুল গেজেটৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ আপোনাৰ কেৰিয়াৰত ভাল ফলাফল আশা কৰা হয়, আৰু বাকী থকা কাম পুনৰ আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়টোৱে পূৰ্বতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব, আৰু চাকৰিধাৰীসকলে পদোন্নতি বা বদলি হ’ব পাৰে, সহকৰ্মীসকলে সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়াব ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিব যদিও পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা বিক্ষিপ্ততা পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ জ্ঞান বাঢ়িব ৷ স্বাস্থ্য শক্তিশালী হৈ থাকিব, যদিও সৰু সৰু ঋতুভিত্তিক ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ নিয়মীয়া যোগাসন আৰু ব্যায়ামে সুস্থতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ৷ সৰু সৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবোৰৰ বাবে সজাগ হৈ থাকক যাতে সেইবোৰ বেয়া নহয়, কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সঠিক জিৰণিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিশ্ৰিত হ’ব, কিন্তু সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে অনুকূল ফলাফল আনিব ৷ প্ৰেমিক যুটিৰ মাজত সংঘাত হ’ব পাৰে আৰু প্ৰাক্তন প্ৰেমাস্পদ উভতি আহিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সংগীৰ আচৰণ সলনি হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকলে আনন্দ উপভোগ কৰিব, কিয়নো চলি থকা বিবাদসমূহ নিষ্পত্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু উভয় সংগীয়ে পৰস্পৰক বুজিবলৈ আৰু নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক — বন্ধুৰ পৰামৰ্শত শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ দীৰ্ঘম্যাদী সম্পত্তি বিনিয়োগত মনোনিৱেশ কৰক ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত আকাংক্ষিত সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ আশা আছে, আৰু আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াগৰাকী আপোনাৰ প্ৰদৰ্শনত সন্তুষ্ট হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সহকৰ্মীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত নতুন প্ৰকল্প লাভ কৰিব পাৰে, আৰু নতুন পৰিচিতিয়ে বিদেশত ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপগ্ৰস্ত অনুভৱ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কিন্তু ভাবি-চিন্তি মনোনিৱেশ কৰি নতুন পাঠ্যক্ৰম বা উচ্চ শিক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰাটো লাভজনক হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতাৰ আৱশ্যক; অসাৱধানতা আৰু অযথা মানসিক চাপ এৰাই চলক আৰু সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু গোটেই সপ্তাহটো সবল হৈ থাকিবলৈ সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব, সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত অভিজ্ঞতা থাকিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব লাগে, কিয়নো অতীতৰ ভুলে ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে; পুৰণি বিষয়বোৰ উলিয়াই থকাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ বৈবাহিক জীৱনত পাৰিবাৰিক উদ্বেগে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব, যদিও ভ্ৰমণ, মনোৰঞ্জন বা আইনী বিষয়ৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ পূৰ্বতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সফলতাৰে নতুন প্ৰকল্প এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আনহাতে চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা গোপন শত্ৰুৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নতুন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিলে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ’ব যদিও সৰু-সুৰা ঋতুজনিত ৰোগো হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, যাৰ বাবে সাৱধানে মনোযোগ দিয়া আৰু ধৈৰ্য্যৰ প্ৰয়োজন ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে অযথা মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে সংগীক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সময়ত, যিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মাতৃক শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত চলি থকা সমস্যাসমূহ পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা উচিত আৰু নতুন প্ৰকল্প নাইবা কামৰ বিষয়ে আলোচনা হ’ব পাৰে ৷ ভালদৰে চিন্তা নকৰাকৈ ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিস্থিতি আগৰ তুলনাত ভাল হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি ব্যক্তিগত আকাংক্ষা পূৰণ, জীৱনসংগীৰ বাবে উপহাৰ নাইবা সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ বাবে ব্যয় কৰিব পাৰিব ৷ আপুনি আবেদন কৰা ঋণ অনুমোদিত হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় ভালদৰে আগবাঢ়িব, কিন্তু সম্ভাৱ্য বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত ফলাফল আহিব ৷ ভুল বুজাবুজিৰ ফলত প্ৰমিক যুটিৰ মাজত সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ৷ বিবাহিত লোকসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব আৰু ব্যৱসায়িক বিষয়ত তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ ল’ব পাৰে ৷ চলি থকা সমস্যাসমূহ সহজে সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাবলৈ সুযোগ পোৱা যাব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰস্থিতি দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে সাৱধানে ব্যয় কৰক আৰু অন্য কাৰোবাৰ প্ৰভাৱত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ পূৰ্বতে আবদ্ধ হৈ থকা ধন লাভ কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাক নিজৰ আয় বৃদ্ধিত মনোনিৱেশ কৰাত সহায় কৰিব ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল লাভৰ আশা কৰা হৈছে; পোচাক নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত নাইবা ডিউটী-ভিত্তিক চাকৰি কৰাসকলে ডাঙৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ মুৰব্বী বিষয়াক প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু সন্তোষজনক দায়িত্ব লাভ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো কঠিন পৰিশ্ৰমপূৰ্ণ হ’ব আৰু সম্পৰ্ক, কেৰিয়াৰ, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে নিজৰ সংগীৰ মৰম পাব, কিন্তু প্ৰাক্তন সংগীৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ফলত উদ্বেগ আৰু মতানৈক্য সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত প্ৰেম সুদৃঢ় হৈ থাকিব, কিন্তু বাৰে বাৰে পুৰণি কথাবোৰ উলিয়াই থাকিলে আপোনাৰ জীৱনসংগী বিৰক্ত হ’ব পাৰে আৰু যাৰ ফলত তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ চিন্তা নাই যদিও ধন সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ নিজৰ কেৰিয়াৰত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰক, কিয়নো হঠকাৰী কামৰ ফলত ভুল হ’ব পাৰে ৷ ভাবি-চিন্তি আগবাঢ়ক আৰু পূৰণ কৰিব নোৱাৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰি থকা উচিত, কিয়নো সাফল্য প্ৰাপ্তি সম্ভৱ আৰু পদোন্নতিৰ সুযোগো আহিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকৰ নিৰ্দেশনা পালন কৰা উচিত আৰু পাৰিবাৰি চাপে পঢ়া-শুনাত প্ৰভাৱ পেলাব দিব নালাগে ৷ চলি থকা কৰ্মসংক্ৰান্তীয় চিন্তাবোৰ হ্ৰাস পাব পাৰে, কিন্তু পুৰণি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহে পুনৰ দেখা দিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক মুহূৰ্তৰ মিশ্ৰণৰ ফলত এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ প্ৰতি মৰম দেখুৱাব, তেওঁৰ কথাত গুৰুত্ব দিব আৰু একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত সামান্য বিৰক্তিয়ে আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে অযথা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য্য ধৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপুনি অপ্ৰয়োজনীয় পৰিকল্পনা এৰাই চলি ঋণ পৰিশোধ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে ৷ কোনো গোপন শত্ৰুৱে সমস্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, গতিকে সতৰ্ক হৈ থাকক ৷ আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে আগবাঢ়ক — ডাঙৰ প্ৰকল্প আহিব পাৰে, কিন্তু খৰখেদা কৰিলে ভুল হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সজাগ হৈ থাকক আৰু উৰাবাতৰি বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰা উচিত, কিয়নো বন্ধু-বান্ধৱীৰ কাৰণে হোৱা বিক্ষিপ্ততায়ো মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উঠা-নমা হ’ব পাৰে আৰু পুৰণি সমস্যাসমূহে পুনৰ দেখা দিব পাৰে ৷ স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি মন দিয়ক, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খাওক আৰু শক্তিৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ তথা সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ বিশ্ৰাম আৰু কামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ’ব, আৰু ই সম্পৰ্ক, কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ আৰু প্ৰত্যাহ্বান আনিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে নিজৰ সংগীক অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো আচৰণ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু বাহিৰা লোকৰ হস্তক্ষেপে উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত সংগীৰ অনুভূতি বুজি পোৱা আৰু কথাবোৰ খোলা-খুলিকৈ আলোচনা কৰিলে বিবাদ নিষ্পতিত সহায়ক হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকলে পোচাক বা উপহাৰ কিনাত ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ বাকী থকা ধন লাভ বা অসমাপ্ত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ’ব পাৰে ৷ সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় সমস্যাও উদ্ভৱ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ লক্ষণ দেখা যায় ৷ চাকৰি সলনি কৰাটোও লাভজনক হ’ব পাৰে ৷ উৰ্ধতন বিষয়াসকল আপোনাৰ কামত সন্তুষ্ট হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব, আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি যাব, চৰকাৰী পৰীক্ষা দিব পাৰে, যি তেওঁলোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো সুখেৰে ভৰি থাকিব, সম্পৰ্ক, কাম আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেমিক যুটিয়ে একেলগে স্ফূৰ্তি আৰু আনন্দৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব আৰু আপোনাৰ সংগীয়ে আপোনাক কিছুমান কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা সমস্যাসমূহ উদ্বেগ নাইবা বিৰক্তিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে, গতিকে শান্তভাৱে কথাবোৰ আলোচনা কৰক আৰু ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ শব্দ চয়নৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওঁক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, কিয়নো ধন হাতৰ পৰা সোনকালে ওলাই যাব পাৰে, কিন্তু বিচাৰাধীন আইনী বিষয় নাইবা পাৰিবাৰিক বিষয়বোৰৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি সম্ভৱ ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায়ে পূৰ্বতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব, যি আপোনাৰ বাবে সন্তুষ্টি আৰু স্বীকৃতি কঢ়িয়াই আনিব ৷ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ আহিব পাৰে, আৰু পুৰণি পৰিচিতসকলৰ পৰা পোৱা সমৰ্থনে আপোনাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ পছন্দৰ কাম, পদোন্নতি বা লাভজনক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰে ৷