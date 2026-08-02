আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব; কোন জাতক-জাতিকাৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সফলতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব ?
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো (2 ৰ পৰা 8 আগষ্টলৈকে) আপোনাৰ কেনে যাব জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : August 2, 2026 at 4:45 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা । মানসিক চাপে স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো বৰ অনুকূল নহ’বও পাৰে আৰু সম্পদ বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াসে আকাংক্ষিত ফলাফল নিদিবও পাৰে; ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰক আৰু অযথা ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে । যদি কৰ্মৰত আৰু চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেন্তে অপেক্ষা কৰাটো ভাল হ’ব, কিয়নো খৰখেদাকৈ লোৱা সিদ্ধান্ত ক্ষতিকৰ হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এটা কঠিন পৰ্যায় আহিব পাৰে, য’ত ভুল বুজাবুজিৰ ফলত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনো চাপপূৰ্ণ হ’ব পাৰে আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা । শিক্ষাৰ্থীসকলে ঋণাত্মক প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰি থকা তথা সাফল্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত ।
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱা উচিত, কিয়নো কাম চাপৰ ফলত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আয়বৃদ্ধিৰ বাবে কিছু সময় লাগিব পাৰে যদিও আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব । গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পত বিলম্ব বা বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু এনে ভ্ৰমণ ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ সম্ভাৱনা । প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখকৰ হ’ব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্ত কটোৱাৰ সুযোগ পাব । বিবাহিত দম্পতীসকলে মাজে মাজে উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু পাৰস্পৰিক বুজাবুজিয়ে সম্পৰ্কত সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকল পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগী হোৱা উচিত; আনহাতে, উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হোৱাৰ সম্ভাৱনা । স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, যদিও নিজৰ শাৰীৰিক সুস্থতা বজাই ৰখা বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকক আৰু প্ৰৱঞ্চনামূলক বা বিভ্ৰান্তিকৰ আঁচনিৰ পৰা আঁতৰি থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আৰ্থিক ক্ষতি হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত উৎসাহবৰ্ধক লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ আন ঠাইলৈ বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব আৰু সন্দেহৰ বশৱৰ্তী হৈ নিজৰ সম্পৰ্ক ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ-শান্তি বিৰাজ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা, বিশেষকৈ গৱেষণা বা উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িতসকলে ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট শুভ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, যদিও হঠাতে কাহ, পানীলগা বা জ্বৰৰ দৰে ঋতুজনিত ৰোগত ভুগিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আধৰুৱা হৈ থকা কিছু কাম অৱশেষত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে সময়মতে প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব; আনহাতে, চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতি আৰু অহংকাৰৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্ক অনুকূল হৈ থাকিব আৰু কোনো প্ৰাক্তনৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা । শিক্ষাৰ্থীসকল পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগী হৈ থকা তথা উৎসাহজনক শৈক্ষিক ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ।
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত সতৰ্ক হৈ থকাটো প্ৰয়োজন । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লওক আৰু অস্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস পৰিহাৰ কৰক । নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাসন কৰাটো উপকাৰী হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব; কিছুমান এৰাব নোৱাৰা খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা । ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰভাৱশালী লোকসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, যিটো তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে লাভজনক হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফলাফল প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজিয়ে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীসকলে অহংভাৱৰ সংঘৰ্ষ এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিয়মানুৱৰ্তিতা তথা একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগিব ।
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা । নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাসনৰ জৰিয়তে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । আয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে; সেয়েহে, আৰ্থিক পৰিকল্পনা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । ব্যৱসায়ীসকলে এনে এগৰাকী অভিজ্ঞ পেছাদাৰীক লগ পাব পাৰে, যাৰ পৰামৰ্শ অমূল্য প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে, যি দীৰ্ঘম্যাদী লাভ কঢ়িয়াই আনিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ গৱেষণাভিত্তিক বা শৈক্ষিক ক্ৰিয়াকলাপৰ ক্ষেত্ৰত ।
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব পাৰে । পেটৰ সৈতে সম্পৰ্কিত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় অধিক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু উপাৰ্জন ভাল হোৱা সত্ত্বেও আপোনাৰ ধন ক’ত খৰচ হৈছে সেইটো সঠিকভাৱে বুজি পাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে অনৈতিক শ্বৰ্টকাট পথ অৱলম্বন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । চাকৰিয়াল লোকসকলক এই সময়ত চাকৰিৰ সংক্ৰান্তত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অহংবোধে সংগীসকলৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰে আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰে । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে অযথা তৰ্কা-তৰ্কি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰখা আৰু গাফিলতি এৰাই চলা উচিত ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটোত সাৱধানে থকা উচিত । ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পানীলগা, কাহ বা জ্বৰ হ’ব পাৰে । অৱশ্যে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু বহুদিন ধৰি ফচি থকা ধন ঘূৰাই পাব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন নতুন লোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি নিজৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ লগতে নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । নিয়মীয়া ব্যায়াম আৰু যোগাসনৰ জৰিয়তে নিজৰ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখক । আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত টকা-পইচা সংক্ৰান্তত দুশ্চিন্তা হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে বিদেশী কোম্পানীসমূহৰ পৰা বৃহৎ অৰ্ডাৰ পাব পাৰে, যদিও সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি আৰু সন্মান লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, আনকি সৰু ভুল এটায়ো ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সহযোগিতাপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিব পাৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকল বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো এইবোৰে পঢ়া-শুনাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনোযোগ আঁতৰাই পেলাব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আৰু কোনো সমস্যা হ’লে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি ইতিবাচক; স্থগিত হৈ থকা কামবোৰ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতিৰ উন্নতি হ'ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন আৰু উল্লেখযোগ্য পেছাদাৰী সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰে, আনহাতে চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰশংসা আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে, অন্যান্য কামৰ চাপৰ ফলত পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বিঘ্নিত হ’ব পাৰে, সেয়েহে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়া-শুনাত একাণপতীয়া হৈ থাকিবলৈ সচেতন প্ৰয়াস কৰা উচিত ।
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে ইতিবাচক হোৱাৰ আশা কৰিব পাৰে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নশীল হৈ থাকক আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো শাৰীৰিক সমস্যা হৈ থাকিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, নিজৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিচক্ষণতা অৱলম্বন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট আৰ্থিক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু বিদেশত ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে স্বীকৃতি আৰু সন্মান লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্ক কিছু চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে আৰু ভুল বুজাবুজিয়ে সংগীৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনতো উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু পাৰস্পৰিক যোগাযোগ বজাই ৰখাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত নিয়মানুৱৰ্তী হৈ থকা আৰু দায়িত্বহীনতাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ।
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সন্তোষজনক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লওক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি আশাব্যঞ্জক আৰু আপোনাৰ পৰা ধাৰে লোৱা কোনো লোকে অৱশেষত সেই ধন ঘূৰাই দিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ব্যৱসায়ত ক্ৰমাগত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে, পিছে নতুন বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰাসকলে প্ৰথমে বজাৰৰ পৰিস্থিতি ভালদৰে পৰীক্ষা কৰা উচিত । চাকৰিয়ালসকলে অনুকূল সময়ৰ আশা কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্ক আনন্দদায়ক হৈ থাকিব আৰু ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্তবোৰে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি তুলিব । বৈবাহিক জীৱনো সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব, ভুল বুজাবুজিৰ অৱসান ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰেম অধিক গভীৰ হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা পঢ়া-শুনাত ভাল প্ৰদৰ্শনৰ আশা কৰিব পাৰি ।