প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ?
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV BHARAT ASSAM)
Published : November 29, 2026 at 7:14 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল থাকিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱনত কিছু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে ৷ জীৱনসংগী কিছু খঙাল হ’ব পাৰে আৰু তেওঁৰ আচৰণ আপোনাৰ ভাল নালাগিব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্যসহকাৰে পৰিস্থিতি সম্ভালক ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আপুনি নিজৰ কামত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব আৰু সৰুতকৈ সৰু ভুলো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ইয়াৰ ভাল ফল পাব ৷ বচ আপোনাৰ কামত সন্তুষ্ট থাকিব আৰু আপোনাৰ উন্নতিৰ কথাও ভাবিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো বিশেষ সফল নহ’ব পাৰে, সেয়েহে ব্যৱসায়ৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ দিয়ক ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল আপোনাৰ সৈতে থাকিব ৷ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱা খৰচে চিন্তা বঢ়াব পাৰে ৷ সপ্তাহৰ মাজভাগত আয় কিছু বৃদ্ধি পাব আৰু আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ মাজভাগ ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনৰ বাবে সময় অত্যন্ত অনুকূল আৰু প্ৰিয়জনৰ আগত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিব পাৰে ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবেও সপ্তাহটো উত্তম ৷ ঈশ্বৰৰ কৃপাৰে সম্পৰ্কত গভীৰতা বৃদ্ধি পাব আৰু দুয়োজনে ইজনে সিজনক অধিক গুৰুত্ব দিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কাম উপভোগ কৰিব আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ তাৰ ভাল ফল পাব আৰু বচেও আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিব ৷ বিগত সময়ছোৱাত কৰা নতুন কামবোৰৰ ভিতৰত কোনবোৰে লাভ বা লোকচান দিলে, সেইবোৰ বুজিবলৈ সুযোগ পাব ৷ তাৰ ভিত্তিত ব্যৱসায়ক নতুন দিশ দিব পাৰিব ৷ খৰচ কমিব আৰু আয় বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত মন আনন্দিত থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়া-শুনাত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, সেয়েহে অধিক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সাধাৰণভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱনো সুখময় থাকিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ নিজৰ কামৰ প্ৰতি পূৰ্ণ আগ্ৰহ থাকিব আৰু দায়িত্ব বা কৰ্তৃত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন লোকৰ সহযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণি কিছু দুৰ্বল থাকিব, কিন্তু তাৰ পিছত পৰিস্থিতি আপোনাৰ পক্ষত ঘূৰিব ৷ ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব আৰু বহু কাম সহজে সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷ মনোবল বৃদ্ধি পাব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিষয়বোৰ গভীৰভাৱে বুজিবলৈ সুযোগ পাব ৷ কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিৰ সহায়ত পঢ়া-শুনাত ভাল মনোযোগ দিব পাৰিব ৷ স্বাস্থ্যত উত্থান-পতন থাকিব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণি ভাল ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় সুখদায়ক আৰু সম্পৰ্ক আগবঢ়াই নিয়াত সফল হ’ব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱনত কিছু চাপ থাকিব পাৰে, কিয়নো জীৱনসংগীৰ সৈতে সকলো বিষয় সম্পূৰ্ণ অনুকূল নাথাকিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কামত চাপ অনুভৱ কৰিব, কিন্তু কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে প্ৰশংসাও লাভ কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰশংসা হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো সাধাৰণ ৷ কাম আগবঢ়াবলৈ নতুন কিছুমান ধাৰণা ভাবিব লাগিব ৷ খৰচ কমিব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে কোনো বিষয়ক লৈ অধিক চিন্তিত থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পৰা সোনকালে ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়া-শুনাত মন লাগিব আৰু ভাগ্যৰ সহযোগত সফলতা পাব ৷ স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ মাজভাগ উত্তম ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় অনুকূল ৷ গৃহস্থ জীৱনত উত্থান-পতন থাকিব, যদিও মাজে মাজে সুখৰ মুহূৰ্তও আহিব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱসায়ত লাভৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সপ্তাহৰ মাজভাগ কিছু দুৰ্বল থাকিব আৰু খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ অযথা ভ্ৰমণৰ বাবে চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব আৰু চাকৰিত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে চিন্তা-ভাবনা কৰি সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ৷ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে, সেয়েহে বিশেষ যত্ন লওক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়া-শুনাত বাধা আহিব পাৰে, সেয়েহে একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল থাকিব আৰু দূৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সাধাৰণভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় মোটামুটি ভাল ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণি এৰি বাকী সময়ত সম্পৰ্ক উপভোগ কৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন ভাল থাকিব ৷ আপুনি যথেষ্ট ৰোমান্টিক অনুভৱ কৰিব আৰু জীৱনসংগীয়েও আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ’ব ৷ এই পাৰস্পৰিক আকৰ্ষণে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কামত কোনো ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ’ব আৰু সহজে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব, যাৰ ফলত ভাবমূর্তি শক্তিশালী হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলেও ভাল লাভ পাব ৷ নতুন পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা চলি থকা পাৰ্টনাৰশ্বিপত নতুন অংশীদাৰ যোগ কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে এই সপ্তাহত কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নলোৱাই ভাল ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল ফলাফল পাব আৰু প্ৰতিযোগিতাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যত কিছু অৱনতি হ’ব পাৰে ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনটো ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো হৃদয়ভংগৰ দৰে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ নিজকে অকলশৰীয়া নাভাবিব আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ৷ যদি কাৰোবাক ভালপায়, তেন্তে এই সপ্তাহত কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নল’ব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন সাধাৰণ থাকিব ৷ জীৱনসংগীয়ে কোনো বিষয়ত জেদী আচৰণ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো উত্থান-পতনেৰে ভৰা থাকিব আৰু চাকৰিত কিছু হতাশা হ’ব পাৰে ৷ নতুন চাকৰি নিশ্চিত নোহোৱালৈ বৰ্তমানৰ কাম ভালদৰে কৰি যাওক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও সময় মিশ্ৰ ৷ দূৰৱৰ্তী অঞ্চল বা ৰাজ্যৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে, যদিও খৰচ বৃদ্ধি পাব ৷ কামত সফলতা আৰু প্ৰতিযোগিতাত লাভ পাব ৷ পঢ়া-শুনাত অধিক মনোযোগ প্ৰয়োজন ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সুখ কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলে সম্পূৰ্ণ ৰোমান্টিক মুডত থাকিব আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে অধিক সময় কটাব বিচাৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন মোটামুটি ভাল থাকিব ৷ জীৱনসংগীয়ে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ দিব পাৰে, যি আপোনাৰ যথেষ্ট কামত আহিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু কামত গতি বৃদ্ধি পাব ৷ পাৰিবাৰিক দায়িত্বসমূহ পূৰণ কৰিব আৰু পাৰিবাৰিক চাপৰ পৰা সকাহ পাব ৷ নতুন কিবা চিন্তা কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে বুদ্ধিমত্তাৰে কাম কৰি ভাল লাভ পাব ৷ সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ শক্তিশালী সম্ভাৱনা আছে ৷ অযথা কথাত সময় নষ্ট নকৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পৰিশ্ৰম অনুসৰি ভাল ফলাফল পাব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণি ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত চলি থকা ভুল বুজাবুজি দূৰ কৰি মৰম বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন সাধাৰণ থাকিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সপ্তাহটোৱে বহু সুযোগ আনিব, যদিও বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ আপুনি ভয় নকৰি অধিক পৰিশ্ৰমেৰে আগবাঢ়িব ৷ ৰিস্ক লোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে ঘৰৰ কিছুমান দায়িত্বেও আপোনাৰ মনোযোগ বিচাৰিব, সেয়েহে সময় উলিয়াব লাগিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ বিশেষ লাভ পাব ৷ সৰু বিষয়বোৰ সহজে মনত ৰাখিব আৰু কঠিন সমস্যাও সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণি ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সপ্তাহটো সাধাৰণ আৰু আপুনি সম্পৰ্ক আগবঢ়াই প্ৰিয়জনক পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিব ৷ বিবাহিত জীৱনৰ চাপ কিছু কমিব, যদিও জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ জীৱনত যি সহায় বা সমৰ্থন বিচাৰি আছিল, এই সপ্তাহত সেইটো লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ নতুন চাকৰিৰ অফাৰ লাভ কৰি চাকৰি সলনি কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময় আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিব ৷ নতুন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ গঢ়ি উঠিব, যি কামত সহায় কৰিব ৷ পাৰিবাৰিক চাপক নিজৰ ওপৰত অধিক প্ৰভাৱ পেলাব নিদিব আৰু নিজৰ কামত মনোযোগ দিয়ক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল ফলাফল পাব আৰু ভ্ৰমণৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু প্ৰিয়জনক পৰিয়ালৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব পাৰে ৷ একেলগে সময় কটাব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন সুখময় থাকিব আৰু জীৱনসংগীক সুখী ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল ৷ চৰকাৰৰ পৰা ডাঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বা কোনো চৰকাৰী টেণ্ডাৰ আপোনাৰ নামত আহিব পাৰে ৷ আয় ভাল থাকিব, ধন সঞ্চয় হ’ব আৰু আগতে কৰা বিনিয়োগে লাভ দিব ৷ এই লাভ দীৰ্ঘম্যাদীও হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যত উন্নতি হ’ব আৰু পুৰণি সমস্যা কমিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকল সুখী থাকিব ৷ জীৱনৰ মূল্যবোধ বুজি আপুনি প্ৰিয়জনৰ মূল্যও অধিক ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব ৷ অৱশ্যে অতিমাত্ৰা দম্ভ বা অহংকাৰ বৃদ্ধি পালে সম্পৰ্ক, বিশেষকৈ দাম্পত্য জীৱনত সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেয়েহে সাৱধান থাকক ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কামত সন্তুষ্ট থাকিব, যদিও কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কিছু বাধা অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়িলে লাভ পাব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আয় বৃদ্ধি দেখা দিব পাৰে, আনহাতে মাজভাগত খৰচ বৃদ্ধি পাব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰত নিজৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ দিব আৰু ব্যক্তিত্ব উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ নতুন কাপোৰ বা অন্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব আৰু ভ্ৰমণৰ পৰাও লাভ হ’ব ৷