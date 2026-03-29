কেনে যাব আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (২৯ মাৰ্চৰ পৰা ৪ এপ্ৰিল, ২০২৬) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
Published : March 29, 2026 at 3:52 AM IST
- মেষ ৰাশি : সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ'ব । স্বাস্থ্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, স্বাস্থ্য ভালে থাকিব । কিন্তু আপুনি খং কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটো আৰ্থিক স্থিতিৰ বাবে শুভ হ'ব, কিন্তু শেষৰ দিনকেইটাত আপুনি আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত কিছু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ নিজৰ কাম কৰিবলৈ মন নাযাব । সময়খিনি চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে শুভ হ'ব আৰু ব্যক্তিগত তথা চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । সময়খিনি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও শুভ হ’ব । আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনক এটা ভাল উপহাৰ দিব পাৰে । বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকিব, কাজিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ পৰিৱেশে তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱাটো প্ৰয়োজন । ৰক্তজনিত কোনো অসুস্থতা নাইবা আঘাতৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক স্থিতি বহুত ভাল হ’ব । আপোনাৰ আয়ৰ কোনো ঘাটি নহ'ব । আপুনি নিজৰ ধন হাত খুলি ব্যয় কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে বহুজাতিক ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে লাভ অৰ্জন কৰিব । চাকৰি কৰি থকাসকলৰ অন্য ঠাইলৈ বদলি হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্ক ভালে থাকিব । আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদৰ আগত নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ আপোনাৰ কথাত সৈমান হ’ব । বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে কিছু মানসিক চাপপূৰ্ণ হ’ব । আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অত্যন্ত সাৱধানে থাকিব লাগিব । আপুনি পেটৰ কামোৰ বা বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে । গোটেই সপ্তাহজুৰি আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিয়ে উঠা-নমা কৰিব । আপুনি আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ সাহায্যত নিজৰ ধন ভাল ঠাইত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে বিশেষজ্ঞৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে, যি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ খুব ভাল হ’ব । আপুনি কিছুমান পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটো দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ বাবে শুভ হ’ব । আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে বহুত সুখী হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত কিছু বাধা-বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কোনো বাহিৰা লোকে তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ সন্দৰ্ভত বাহিৰা লোকৰ উপস্থিতিৰ ফলত আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব । স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত, এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সাৱধানে থাকিব । আপুনি নিয়মিত ব্যায়াম কৰিব তথা ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈও যাব । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি যথেষ্ট ভাল হ’ব । আপোনাৰ আয়ো যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সতৰ্ক হৈ থকা উচিত আৰু নিজৰ অহংকাৰ আঁতৰাই ৰাখিহে কাম কৰা উচিত । চাকৰিয়ালসকলে কিছু অসুবিধাৰ পাছত ভাল ফলাফল দেখা পাব পাৰে । এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে শুভ হ’ব । আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো ধৰ্মীয় স্থানলৈ যাব পাৰে । দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন । নিজৰ জীৱনসংগীক আঘাত দিব পৰাকৈ কোনো কথা নক’ব ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব । আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে । সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’বলগীয়া হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ হ’ব । আপোনাৰ আয় ভাল হ’ব আৰু আপোনাৰ ধন কেৱল ভাল কামত ব্যয় হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ পৰা বহুখিনি উপকৃত হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চ পদ বা সন্মান লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় হ’ব । আপোনালোকৰ মাজৰ দূৰত্ব আৰু হতাশাৰ অৱসান ঘটিব পাৰে । আপুনি আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জন পৰস্পৰৰ আৰু কাষ চাপিব ।
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এয়া এক কঠিন সময় হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকক আৰু অৱহেলা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব । আপুনি একাধিক উৎসৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ উন্নতি দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চাকৰিয়ালসকলে কাৰ্যালয়ৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশত কাম কৰাৰ সুযোগ পাব । প্ৰেম সম্পৰ্ক উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব । আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ফুৰিবলৈ ওলাই যাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মাজত তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত যিকোনো বাধা-বিঘিনি অতিক্ৰম কৰাটোৱেই উত্তম বুলি বিবেচনা কৰিব । আপুনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য অৰ্জন কৰিব ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভাল হ'ব । স্বাস্থ্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত । আপুনি হৰম'নজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ'ব, কিন্তু সপ্তাহৰ মাজভাগত আপুনি কিছু আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে । আপোনালোকে সুন্দৰ সময় কটাব । দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । আপুনি ব্যৱসায়ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে সময় শুভ হ'ব । তেওঁলোকে উদগনি বা ইনচেণ্টিভ পাব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ক ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে কিছু প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক; যিকোনো স্বাস্থ্যজনিত বা পেটৰ সমস্যাই আপোনাক অসুবিধাত পেলাব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সামান্য বেয়া হ’ব, কিন্তু ব্যয় অধিক হ’ব, যাৰ ফলত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটোৱেই উত্তম হ’ব; অন্যথা, আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে; তেওঁলোকক অন্য স্থানলৈ বদলি কৰা হ’ব যাব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় হ’ব । আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব পাৰিব । আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱন ভাল হ'ব । আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ শহুৰ-শাহুৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ মনোৰঞ্জক অনুষ্ঠান বা শুভ কাৰ্যত যোগদান কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় অলপ সমস্যাপূৰ্ণ হ’ব; আপোনাৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি হতাশ হ’ব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : এই সময় ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে কিছু প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো পেটৰ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে । আপুনি কিছু আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আপোনাৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, আনহাতে আপোনাৰ আয় সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ সহায় লাভ কৰিব পাৰে, যি তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ অন্য স্থানলৈ বদলি হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত বিবাদ হ’ব পাৰে । পৰিস্থিতি আগৰ দৰে নাথাকিব । দাম্পত্য সম্পৰ্ক অনুকূল হ’ব । আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে অতি সুখী জীৱন যাপন কৰাত ব্যস্ত থাকিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সময় ভাল নহ’ব । ঘৰৰ সমস্যাই তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি যাব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব । স্বাস্থ্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য বজাই থাকিব । আৰ্থিক স্থিতিৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব । আপুনি সম্পত্তিৰ যিকোনো লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হওক, সেই বিষয়ে তদন্ত কৰক আৰু তাৰ পাছতহে আৰু আগবাঢ়িব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সময় কিছু সমস্যাপূৰ্ণ হ’ব । আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সমস্যাই আপোনাক নিজৰ ফালে টানিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদক সময় দিব নোৱাৰিব আৰু সম্পৰ্কত ব্যৱধান বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । দাম্পত্য সম্পৰ্ক ভালে থাকিব । আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে প্ৰেম আৰু সন্মানৰ সৈতে বসবাস কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে এয়া অতি উত্তম সময় হ’ব । আপুনি পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী ভাল শিক্ষকৰ পৰা পথ নিৰ্দেশনা পাব পাৰে, যি আপোনাক সঠিক পথত লৈ যাব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব । আপোনাৰ স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট হৈ থাকিব আৰু আপুনি কোনো পুৰণি ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে, কিন্তু সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব, আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ব্যয়ো অব্যাহত থাকিব । ব্যৱসায়ীসকল নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । যিকোনো ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । চাকৰিয়ালসকলে সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে যিকোনো কথা ভাগ-বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল হ’ব । আপুনি ৰোমাঞ্চত নিমগ্ন হৈ থাকিব, সকলোতে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ কথা ক’ব আৰু তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰিব । দাম্পত্য সম্পৰ্কও ভালে থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি অপৰ্যাপ্ত মৰম পাব । শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল সময় কটাব । উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণকাৰীসকলে বিদেশত পঢ়া-শুনা কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব । স্বাস্থ্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব । কোনো শাৰীৰিক বিষ নাথাকিব, কিন্তু চকু বা দাঁতৰ সৰু-সুৰা সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে । আপোনাৰ ব্যৱসায় খুব ভালদৰে বৃদ্ধি হ’ব আৰু আপুনি ব্যৱসায়ত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও সময় শুভ হ’ব । আপোনাৰ কামত উৰ্ধতন বিষয়াসকল সন্তুষ্ট হ’ব । আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ বাবে এক সুকীয়া পৰিচয় সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে অতি শুভ হ’ব । আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে, বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিব পাৰে । আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনতো অপৰ্যাপ্ত সুখ বিৰাজ কৰিব । কোনো ধৰণৰ উদ্বেগ নাথাকিব । পঢ়া-শুনাৰ বাবে সময় ভাল হ’ব । আপুনি ভাল বিদ্যালয় এখনত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু আনকি বৃত্তিও লাভ কৰিব পাৰে ।