নতুন সপ্তাহটো অত্যন্ত শুভ; আগন্তুক সাত দিনত কোন জাতক/ জাতিকাই লাভ কৰিব ভাল খবৰ ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো, দিনটোৰ লগতে জানি লওক সপ্তাহটোৰ (28 ডিচেম্বৰ, 2025 - 3 জানুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 28, 2025 at 5:15 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহত মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব লাগিব । নিজৰ খোৱা-বোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, বাহিৰৰ খাদ্য আৰু পানীয় সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক, কিয়নো আপোনাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু আকাংক্ষিত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে সাৱধানে কাম কৰা উচিত, কিয়নো এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে অতি অনুকূল হ’ব । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক জীৱনত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, নাইবা কোনো প্ৰাক্তন সংগী ঘূৰি আহিব পাৰে । জীৱনসংগীৰ পৰাও কোনো সুখবৰ পাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু লাভ প্ৰাপ্ত কৰাত বিলম্ব হ’ব পাৰে । ঘৰ নৱীকৰণৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত, কিয়নো আপুনি অন্যমনস্ক হ’ব পাৰে । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বা চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেন্তে এই সপ্তাহত আপোনাৰ প্ৰয়াস সফল হ’ব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব ৷ কিন্তু পেটৰ পুৰণি কোনো সমস্যাই পুনৰ দেখা দিব পাৰে, গতিকে খোৱা-বোৱাৰ প্ৰতি সচেতন হওক । সপ্তাহৰ শেষৰ ফাললৈ মানসিক চাপ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক জীৱনটো স্নেহপূৰ্ণ হ’ব আৰু এগৰাকী নতুন সংগীক লগ পাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ পুৰণি বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰয়াসৰ দ্বাৰা সাফল্য লাভ কৰিব । সহকৰ্মীৰ সৈতে বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন ঘৰ কিনা, ঘৰ সজা নাইবা বিলাসী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ধন ব্যয় কৰিব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিলে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেন্তে আপোনাৰ প্ৰয়াস সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু উত্তম ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সতৰ্ক আৰু একাগ্ৰ হৈ থাকক ।
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন, কিয়নো ৰোগত ভুগিব পাৰে ৷ বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত ডিঙিৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকিব । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি বিবাদ নিষ্পত্তি হ’ব পাৰে । আনৰ মতামতৰ প্ৰতি অত্যধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰে, যাৰ ফলত লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহত চাকৰিয়াল লোকসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত বহুত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভাগ্য অনুকূল হ’ব ৷ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাটো লাভজনক হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে । নিজৰ বিষয় সলনি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লওক, কিয়নো প্ৰতিযোগিতা বা বিক্ষিপ্ততাই আপোনাৰ মনোযোগ বিঘ্নিত কৰিব পাৰে ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে সুস্বাস্থ্য উপভোগ কৰিব ৷ যদি আপোনাৰ ছালৰ কোনো এলাৰ্জী আছে, তেন্তে উপশমৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আত্মবিশ্বাসী আৰু উৎসাহী অনুভৱ কৰিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ওলাই যাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে, গতিকে বৰ্তমানে থকা যিকোনো চাপ আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক প্ৰাণৱন্ত আৰু উদ্যমেৰে ভৰা হ’ব, ফলত আপোনালোকৰ বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভ্ৰমণ আৰু অন্যান্য বিষয়ত ব্যয় অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় কাম-কাজত সাৱধানে বিনিয়োগ কৰি ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেন্তে এতিয়া অপেক্ষা কৰাটোৱেই উত্তম হ’ব । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন । কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাই আপোনাক সাফল্য অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব আৰু আপুনি যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক কামত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছে, তেন্তে এই সপ্তাহত আপুনি কিছু সকাহ পাব পাৰে । অৱশ্যে কঁকাল আৰু ভৰিৰ বিষে এতিয়াও আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ শৰীৰৰ যত্ন লওক । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে, গতিকে ভাবি-চিন্তি কথা পাতক । প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িতসকলে নিজৰ সংগীক পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীয়ে এটা ভাল সপ্তাহ উপভোগ কৰিব আৰু পৰস্পৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব, ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট)ত বিনিয়োগ কৰিলে বা ঘৰ কিনিলে ভাল লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে । ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন হ’ব । যিসকলে চাকৰিয়ালে বৰ্তমানৰ চাকৰি এৰি যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ কোম্পানীটোৰ পৰা প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে, কিন্তু যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ভাবি-চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত ।
- কন্যা ৰাশি : যদি আপোনাৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্বল হৈ আছে, তেন্তে এই সপ্তাহত আপুনি কিছু সকাহ পাব পাৰে আৰু স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অহংভাৱক একাষৰীয়া কৰি সংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰক । দাম্পত্য জীৱনত কিছু বিভ্ৰান্তি আৰু সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃৰ পৰামৰ্শ মান চলা আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলাপ্ৰীতিৰে কাম কৰাই শান্তি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ বাবে বৰ্তমান সময়খিনি অনুকূল নহয়, কিয়নো ইয়াৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াৰ সৈতে তৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অযথা ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । নতুন সৰঞ্জামত কৰা ব্যৱসায়িক বিনিয়োগো আপোনাৰ বাবে ব্যয়বহুল হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিবাদ আৰু বিক্ষিপ্ততাই আপোনাৰ পঢ়া-শুনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে অত্যধিক তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰক ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব । যদি আপুনি বহুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছে, তেন্তে আপোনাৰ অসুস্থতা বাঢ়িব পাৰে । যাত্ৰা কৰোতে বা চুটি ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত সময় কটাব নোৱাৰিবও পাৰে আৰু আপোনাৰ উৎসাহ কমি যাব পাৰে । দাম্পত্য জীৱনত অহংকাৰৰ কাৰণে বিবাদ হ’ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত টান পৰিব পাৰে । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপুনি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । চাকৰিৰ সন্ধানত থকাসকলে এই সপ্তাহত ভাল সুযোগ পাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰোতে সাৱধান হওক আৰু অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লওক । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিলে লাভ হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া-শুনাত মনোযোগ বজাই ৰাখিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকক । যদি আপুনি পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে এই সপ্তাহত আপুনি নামভৰ্তি কৰিব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব লাগিব, কিয়নো অত্যধিক স্ক্ৰীণ টাইমৰ ফলত চকুৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । সুস্থ হৈ থাকিবলৈ পুৱা খোজকাঢ়ক আৰু যোগাভ্যাস কৰক; ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰটো সুস্থ-সবল হৈ থাকিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, ভালদৰে ভাবি-চিন্তিহে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰক । এটা ডাঙৰ চুক্তি পাব পাৰে, যিয়ে আপোনাক নতুন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ আৰু সক্ৰিয় হ’ব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক জীৱনটো উদ্যম আৰু উৎসাহেৰে ভৰা হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সুখী বোধ কৰিব । বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, নিজৰ সঞ্চয়ৰ ধন কোনো পুৰণি ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকল অন্যমনস্ক হ’ব পাৰে যদিও এই সপ্তাহটো প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অনুকূল ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে যথেষ্ট ভালে থাকিব, কিন্তু বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত এচিডিটী বা হজমৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো উন্নতিৰ বাবে অনুকূল হ’ব । আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নতুন সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে, যি লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত, যদি আপুনি চাকৰি সলনিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সময় অনুকূল হ’ব আৰু আপুনি ভাল সুযোগ পাব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ নিজৰ সংগী সম্পৰ্কে কিছু সন্দেহ থাকিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত সৰু সৰু দুৰ্বলতা দৃষ্টিগোচৰ হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা উদ্বেগে কিছু ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ পৰিস্থিতি সাৱধানে চম্ভালিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত, বিক্ষিপ্ততাই পঢ়া-শুনাৰ পৰা আপোনাৰ মনোযোগ আঁতৰাব পাৰে । অৱশ্যে, যদি আপুনি গৱেষণাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে বা প্ৰতিযোগিতা তথা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰে, তেন্তে এই সপ্তাহটো অগ্ৰগতি আৰু সাফল্যৰ বাবে অতি অনুকূল হ’ব ।
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত । যদি আপুনি ৰক্তচাপ বা থাইৰয়ডৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে কিছু সকাহ পাব পাৰে, কিন্তু চকুৰ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, গতিকে সাৱধান হওক । ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু বিভ্ৰান্তিয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । চাকৰি কৰি থকাসকলে যদি চাকৰি সলনিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে তাৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাত নিজৰ সমস্ত শক্তি লগাওক, কিন্তু অহংকাৰ এৰাই চলক, কিয়নো ই সম্পৰ্কৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত আপুনি আজি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাল আৰু সুখকৰ সময় কটাব পাৰে, কিন্তু ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিজৰ কথা-বতৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক । টকাৰ সন্দৰ্ভত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচে আপোনাৰ সঞ্চয় কমি যাব পাৰে, গতিকে সাৱধান হওক । যদি আপুনি মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট)ত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সঠিক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰাটো ভাল হ’ব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালে থাকিব । নিজকে সুস্থ, শক্তিশালী আৰু উৎসাহী অনুভৱ কৰিব, যদিও ভ্ৰমণৰ সময়ত অলপ সাৱধান হ’ব লাগিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাসকলে অনুকূল সুযোগ বিচাৰি পাব পাৰে আৰু নতুন চাকৰি পাব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ সৈতে মতানৈক্যই কিছু সাময়িক দূৰত্বৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে পৰিস্থিতি সাৱধানে চম্ভালিব । বৈবাহিক জীৱনত যদি আপুনি চেষ্টা কৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত লাভ অৰ্জন হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহত ব্যয় অধিক হ’ব পাৰে, গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় বা আনৰ পৰামৰ্শ অন্ধভাৱে পালন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গুৰুত্ব শিকাৰ ওপৰত থাকিব, কিন্তু একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সাফল্য লাভ কৰিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু কু-সংগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব লাগিব । কঁকাল বা ভৰিৰ বিষত ভূগিব পাৰে, গতিকে গাফিলতি এৰক আৰু তেলেতীয়া বা ভজা খাদ্য খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব । যদি আপুনি আপোনাৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে ভাল সুযোগ পাব । বৈবাহিক জীৱনত নিজৰ অহংভাৱ আঁতৰাই থৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহত যথেষ্ট ব্যয় কৰিব পাৰে । নতুন বাহন বা ঘৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাটো অনুকূল হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে ভাবি-চিন্তি সঠিক সময়ত আৰু সঠিক স্থানত বিনিয়োগ কৰা উচিত । চাকৰি সলনিৰ কথা বিবেচনা কৰি থকা চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব পাৰে, কিন্তু উৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বজাই ৰাখক, কিয়নো নেতিবাচক প্ৰভাৱে আপোনাক কামৰ পৰা বিচ্যুত কৰিব পাৰে আৰু একাগ্ৰতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।