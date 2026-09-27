আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, সপ্তাহটোত কোন জাতক-জাতিকাৰ বাবে সফলতাৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব ?
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 27, 2026 at 4:51 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যাভ্যাসৰ বিশেষ যত্ন লওক। মানসিক শান্তিৰ বাবে ধৰ্মীয় স্থান ভ্ৰমণ কৰাটো উপকাৰী হ’ব পাৰে। আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো যথেষ্ট খৰচী হ’ব পাৰে। পঢ়াশুনা বা কৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ধন ব্যয় হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু নতুন যোগাযোগ গঢ়ি উঠিব পাৰে, যাৰ পৰা লাভ হ’ব। চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু সংগীৰ সহযোগ লাভ কৰিব। বৈবাহিক জীৱনত ভুল বুজাবুজিৰ বাবে দূৰত্ব সৃষ্টি হ’ব পাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় ভাল আৰু পুৰণি এৰি দিয়া কোনো বিষয় পুনৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিব পাৰে।
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব। পেটৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাক অৱহেলা নকৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে, সেয়েহে মাটি, সম্পত্তি আদি ক্ষেত্ৰত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। চাকৰিজীৱীসকলে বিভ্ৰান্তিৰ বাবে চাকৰি সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত নল’ব। বৈবাহিক সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজিৰ বাবে চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কতো কোনো বিষয়ক লৈ বিবাদ হ’ব পাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো মোটামুটি ভাল, যদিও কৰিয়াৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব।
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি হ’ব। ৰক্তৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে, সেয়েহে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক। আৰ্থিক দিশত পৰিয়াল আৰু সন্তানৰ ওপৰত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বহুদিন ধৰি ৰৈ থকা পুৰণি কাম পুনৰ আৰম্ভ হ’ব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলে আগতে এৰি দিয়া কোনো পুৰণি চাকৰিৰ সুযোগ পুনৰ পাব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কোনো বিষয়ক লৈ দূৰত্ব সৃষ্টি হ’ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত যদি পুৰণি কোনো মনোমালিন্য আছে, তেন্তে কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক।
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাধাৰণ হ’ব। যদি বাহিৰলৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে, তেন্তে স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল থাকিব। ঘৰ সংস্কাৰ বা বাহন ক্ৰয়ৰ বাবে ধন খৰচ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক, নহ’লে লোকচান হ’ব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ মাজত মান-সন্মান বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অহংবোধ আঁতৰাই ৰাখি প্ৰিয়জনৰ সৈতে কথা পাতক। বৈবাহিক সম্পৰ্কত পুৰণি বিষয়ক লৈ কিছু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে।
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব। পেটৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অধিক অসুবিধা দিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু একেটা সামগ্ৰী দুবাৰ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ কোনো নতুন কোর্স বা প্ৰশিক্ষণ ল’বলগীয়া হ’ব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো কিছু কঠিন আৰু সংগ্ৰামপূৰ্ণ হ’ব পাৰে। প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ মাজত সম্পৰ্ক বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে সাৱধান থাকক। বৈবাহিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু দুয়োৰে মাজত মৰম বজাই থাকিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে।
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব। স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণক হালকাভাৱে নল’ব। যদি মাটি, সম্পত্তি বা প্ৰপাৰ্টি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ কথা ভাবিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অধিক ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ বা চাকৰি সলনি কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে।
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব। জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ আদি সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে। আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব, যদিও অপ্ৰয়োজনীয় খৰচো অধিক থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক আৰু পুৰণি অভিযোগ বা মনোমালিন্য দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বৈবাহিক জীৱনত ভুল বুজাবুজিৰ বাবে সমস্যা হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো কচৰৎ নকৰিব। চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে। শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিয়াৰ আগবঢ়াবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব।
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে। পেট বা ৰক্তচাপৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই কষ্ট দিব পাৰে। আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো যথেষ্ট খৰচী হ’ব। ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও বিশেষ সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মোটামুটি ভাল থাকিব, যদিও প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ খং বা চিড়চিড়ীয়া স্বভাৱৰ বাবে সাৱধান থাকক। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো কিছু সমস্যাজনক হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে।
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব। স্বাস্থ্য ভাল থাকিব আৰু আপুনি নিজকে সতেজ আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো অনুকূল, যদিও আপুনি উদাৰতাৰে ধন খৰচ কৰিব পাৰে। একে সময়তে কিছু সঞ্চয় কৰাৰো সুযোগ থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ বাবে সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত মধুৰতা বজাই থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি কোনো কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে তাত অধিক ধন বিনিয়োগ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলে পুৰণি কোনো চাকৰিৰ অফাৰ পাব পাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় ভাল, যদিও কলেজ বা বিদ্যালয়ত কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাদ হ’ব পাৰে।
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি হ’ব। যদি মাইগ্ৰেইনৰ সমস্যা আছে, তেন্তে স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সময় ভাল থাকিব। বাহিৰৰ কোম্পানীৰ সৈতে যোগাযোগ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আয়ৰ নতুন উৎস সৃষ্টি হ’ব পাৰে। প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ বাবে সময় কিছু চাপপূৰ্ণ হ’ব পাৰে। বিবাহিতসকলে জীৱনসংগীৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিলে সম্পৰ্কত মৰম বজাই থাকিব। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ক লৈ কিছু বিভ্ৰান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সাৱধান থাকক। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে, সেয়েহে শিক্ষাত বিশেষ মনোযোগ দিয়ক।
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব। মূৰ বা ছালৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাক অৱহেলা নকৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শ্বেয়াৰ বজাৰত ধন বিনিয়োগ কৰিলে লাভ হ’ব পাৰে। যদি ধনৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সহায় কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা লাভো পাব পাৰে। চাকৰিজীৱীসকলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাও আছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু নতুন কোনো গৱেষণামূলক কামত অংশ লোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে।
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব। ছাল বা আন কোনো শাৰীৰিক সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে আৰু অৱহেলা কৰিলে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাহিৰৰ লোকৰ সৈতে ভাল যোগাযোগ গঢ়ি উঠিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ত লাভ হ’ব। চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু পুৰণি মনোমালিন্য দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দাম্পত্য জীৱনত যদি কোনো চাপ চলি আছে, তেন্তে জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈ সম্পৰ্কত নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিক্ষাৰ্থীসকলে ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল’লে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাসৰ পৰা বিৰত থাকক।