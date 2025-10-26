জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 4:30 AM IST
- মেষ ৰাশি : বিবাহিত লোকসকলে সৰু-সুৰা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যিয়ে মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে তৰ্ক বা বিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । ইয়াৰ মাজতো বৈবাহিক জীৱনত সুখ বিৰাজ কৰিব আৰু নিসংগতাৰ অনুভূতি হ্ৰাস পাব । অবিবাহিতসকলে বিশেষ কাৰোবাক লগ পাব পাৰে, যি আনন্দ আৰু ইতিবাচকতা কঢ়িয়াই আনিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ যিকোনো সমস্যা সহজেই সমাধান হ’ব, গতিকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাটো লাভজনক হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে ভাল ফলাফল লাভৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আগবাঢ়ি যাব, যাৰ ফলত সুখ প্ৰাপ্ত হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়া উচিত আৰু যদি বিচাৰে তেন্তে অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে; পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যৱসায়ে সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব । চাকৰিৰ সন্ধানত থকাসকলে সুখবৰ পাব পাৰে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, দীৰ্ঘ ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু ভাগৰ, মূৰৰ বিষ, জ্বৰ বা ঋতুজনিত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ সাৱধানে থাকক ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মদ্যমীয়া ৷ দম্পতীৰ মাজত সৰু সৰু কথাত তৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হওক, কিয়নো বিশেষকৈ ব্যয়বহুল বা অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ ওপৰত অত্যধিক ব্যয় কৰিলে সমস্যা হ’ব পাৰে । চাকৰি কৰি থকাসকলে চাকৰি সলনি কৰা, বাকী থকা প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা বা নতুন পদৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব । নিজৰ ব্যয়ৰ হিচাপ ৰাখক । ভ্ৰমণৰ সুযোগ আহিব পাৰে, কিন্তু যদি চাকৰি সলনি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে প্ৰথমে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ পদটো নিশ্চিত কৰাটো ভাল হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে আৰু চলি থকা প্ৰকল্পসমূহ আগবাঢ়িব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগ দিলে তথা কষ্ট কৰিলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব, বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক, কিয়নো মানসিক চাপ বা মূৰৰ বিষে আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । পৰিয়ালৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাওক আৰু যোগাভ্যাস বা প্ৰাণায়ামক নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনালোকৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব । দম্পতীৰ মাজত মতানৈক্যৰ হৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কম কৰাত মনোনিৱেশ কৰক ৷ নিজৰ আয়ৰ উৎসৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখক । যিকোনো লোককে ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ যদি আপুনি ঋণ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে ঋণ পোৱাটো সহজ হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব, কিন্তু তেওঁলোকে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু নতুন সম্পৰ্কসমূহে আপোনাৰ অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব, যিয়ে সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কামত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়া উচিত, দায়িত্ব অৱহেলা কৰাটো এৰাই চলা উচিত আৰু তেওঁলোকে নতুন প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ প্ৰয়াসৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত, পঢ়া-শুনা মনোযোগ দিয়া উচিত আৰু তেওঁলোকে গৱেষণা বা দক্ষতা বিকাশৰ সুযোগ পাব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শক্তি বজাই থাকিব, কিন্তু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে ।
- কর্কট ৰাশি : সপ্তাহটো মধ্যমীয়া ৷ বৈবাহিক জীৱনলৈ জটিলতা আহিব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত মতানৈক্যৰ ফলত তৰ্কা-তৰ্কী হ’ব পাৰে । গতিকে, সম্পৰ্কত সামঞ্জস্য বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ কামত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা পাব, আনকি কোনো প্ৰাক্তন প্ৰেমিক/প্ৰেমিকা এই সপ্তাহত ঘূৰি আহিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেছি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই; কেৱল পৰিকল্পনাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্তসমূহ ভাবি-চিন্তি লওক । গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰা নাইবা আৰ্থিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কিন্তু নতুন পৰিচিতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সফলতাৰে নিজৰ সম্পৰ্কসমূহ বঢ়াব পাৰিব । আনৰ পৰা বিচৰা আৰ্থিক সাহায্য সহজে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চাকৰিয়াল লোকসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো গোপন শত্ৰুৱে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা সমস্যা হ’ব পাৰে । প্ৰয়োজন হ’লে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পাঠ্যক্ৰম পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত সম্পূৰ্ণৰূপে নিমগ্ন হ’ব পাৰে । খৰখেদাকৈ কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, পঢ়া-শুনাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় দিয়ক আৰু গাফিলতি এৰাই চলক । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ডিঙিৰ সংক্ৰমণ বা এলাৰ্জী হ’ব পাৰে, গতিকে অতি ঠাণ্ডা বা টেঙা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ বাবে কিছু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু ভুল বুজাবুজিৰ ফলত তৰ্কা-তৰ্কী হ’ব পাৰে আৰু ফলত অনাৱশ্যক উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰা আৰু সাৱধানে কথা-বতৰা পতাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিবাহিত দম্পতীয়ে সৰু-সুৰা আস্থাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে তথা ধৈৰ্য ধৰি থকাটো আৱশ্যক । কৰ্মক্ষেত্ৰত গাফিলতিৰ ফলত মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু কিছুমান অপৰিহাৰ্য ব্যয়ৰ ফলত মূৰৰ বিষ হ’ব পাৰে । পৰিয়ালৰ সদস্য, বিশেষকৈ আপোনাৰ পিতৃ বা বয়োজ্যেষ্ঠসকল এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে যি আপোনাক চিন্তাত পেলাব পাৰে । সাৱধানে নিজৰ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ এয়া এক শুভ সপ্তাহ । ব্যৱসায়ীসকলে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প পাব পাৰে আৰু সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে মনোযোগী আৰু দায়বদ্ধ হৈ থকা উচিত । চাকৰিয়াল লোকসকলে ভূমিকা সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাটো এৰাই চলি নিজৰ বৰ্তমানৰ পদত মনোনিৱেশ কৰি থকা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে সামাজিক কাম-কাজত বিভ্ৰান্ত হ’ব পাৰে, গতিকে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা দূৰত থাকক । পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অলপ দুৰ্বল হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সৰু-সুৰা ৰোগ হোৱাৰ প্ৰৱণতা আছে, গতিকে কোনো সৰু সমস্যাক তুচ্ছজ্ঞান নকৰিব, কাৰণ সেইবোৰ আৰু বাঢ়িব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে কিছু বিভ্ৰান্তিকৰ হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু ভুল বুজাবুজিয়ে সংগীসকলৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু স্পষ্ট যোগাযোগ অতি প্ৰয়োজনীয় । বিবাহিত দম্পতীসকলে মতানৈক্য বা অযথা মানসিক চাপৰ ফলত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ সংগীক বুজি পোৱাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত ভুল কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো অসাৱধানতাই সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত সুচিন্তিত পৰিকল্পনা কৰাটো জৰুৰী আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলে আপোনাৰ পৰামৰ্শসমূহৰ প্ৰশংসা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আৰু কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা উচিত, কিয়নো সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে এইটো অত্যাৱশ্যকীয় । চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ সুযোগো আহিব পাৰে, যিবোৰ অনুকূল হ’ব । ব্যস্ততাৰ ফলত আপুনি খিংখিঙীয়া আৰু মানসিক চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । অৱহেলাৰ ফলত পানীলগা, জ্বৰ হ’ব পাৰে নাইবা সামান্য আঘাত পাব পাৰে, গতিকে নিজৰ শৰীৰৰ যত্ন লওক । পঢ়া-শুনা, কাম আৰু দায়িত্বৰ প্ৰতি মনোযোগ দিলে অযথা অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু এই সপ্তাহত স্থিৰ অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিবলৈ সহায় কৰিব ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে গতানুগতিক হ’ব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে পৰস্পৰক ভালদৰে বুজিবলৈ একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটোৱা উচিত, কিয়নো ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীসকলে পৰস্পৰৰ অনুভূতিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগে আৰু পৰস্পৰৰ আৱেগৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ’ব লাগে, কিয়নো অৱহেলাৰ ফলত খং উঠিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যয় আৰু সঞ্চয়ৰ পৰিকল্পনা ভালদৰে কৰক । সম্পত্তিকে ধৰি দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগসমূহ লাভজনক হ’ব পাৰে আৰু আপুনি সেইবোৰত ভাবি-চিন্তি ব্যয় কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো অগ্ৰগতি লেহেমীয়া হ’ব পাৰে, কিন্তু এতিয়াও ভাল লাভ অৰ্জন সম্ভৱ । চাকৰিয়াল লোকসকলে কামবোৰ নিজেই সম্পূৰ্ণ কৰা উচিত তথা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সময়মতে দায়িত্ব পালন কৰা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰু নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ সুযোগ লাভ কৰি সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে । আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সবল হৈ থাকিব, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাওক আৰু কোনো দীৰ্ঘকালীন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থাকিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । পুৰণি ৰোগবোৰে পুনৰ দেখা দিব পাৰে, গতিকে এই সপ্তাহত সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সঠিক পৰীক্ষা কৰোৱাটো নিশ্চিত কৰক আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব । বৈবাহিক জীৱনত নিজৰ সংগীৰ অনুভূতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হওক আৰু আপোনালোকে মিলি এটা সৰু, অংশকালীন ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনালোকে মিলিজুলি কৰা কাম-কাজ উন্নত কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় কৰি তুলিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অহংকাৰৰ সৰু সৰু সংঘৰ্ষৰ ফলত সামান্য তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু সেইবোৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিষ্পত্তি কৰাত মনোনিৱেশ কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হ’ব আৰু আপুনি ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয় কৰি সম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পদত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে বৃহৎ অৰ্ডাৰ পাব পাৰে আৰু ডিজাইন সম্পৰ্কীয় কাম কৰাসকলে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে তেওঁলোকে ভালপোৱা কাম পাব পাৰে আৰু আনকি পদোন্নতিও লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভ্ৰান্ত বোধ কৰিব পাৰে, গতিকে কামৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদা কৰাটো এৰাই চলিব আৰু বিষয় পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আগতে শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ লওক । ব্যস্ত সময়সূচী ক্লান্তি বা দুৰ্বলতাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । শাৰীৰিক সমস্যাক আওকাণ নকৰিব, কিয়নো অৱহেলাৰ ফলত পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে অলপ প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত কিছু দুৰ্বলতা লক্ষ্য কৰিব পাৰে আৰু সামান্য ভুল বুজাবুজিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু স্পষ্ট যোগাযোগ অতি প্ৰয়োজনীয় । বৈবাহিক জীৱন সামগ্ৰিকভাৱে সুখময় হ’ব, উভয় সংগীয়ে পৰস্পৰৰ যত্ন ল’ব আৰু বিনোদনমূলক কাৰ্যকলাপকে ধৰি একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যয়ৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখক আৰু শ্বেয়াৰ-ষ্টকত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে বজাৰৰ প্ৰৱণতা বুজি পাব লাগিব । সাৱধানে বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰাটো লাভজনক হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে সুচিন্তিতভাৱে আগবঢ়া উচিত আৰু হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মুৰব্বী বিষয়াক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত পদোন্নতি বা সৰু সৰু পুৰস্কাৰ পাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে, কিয়নো অন্যমনস্কতাই তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । গতিকে সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰক, বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে । সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ দৈনন্দিন সময়সূচী পৰিৱৰ্তন কৰক, যোগাসন আৰু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবোৰৰ অৱনতি ঘটাৰ আগতেই সমাধান কৰক । শৃংখলাবদ্ধ আৰু সতৰ্ক হৈ থকাটোৱে এই সপ্তাহত স্থিৰ অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে মিলিজুলি কাম কৰি নিজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰা তথা ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰা উচিত ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু সৰু সমস্যা নাইবা পাৰিবাৰিক উদ্বেগবোৰ সৰু সৰু তৰ্কৰ কাৰণ হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্যসহকাৰে পৰিস্থিতি চম্ভালক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । লেনদেনৰ সঠিক ৰেকৰ্ড ৰাখক আৰু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে বিচক্ষণতাৰে কাম কৰা উচিত, লোকক দেখুৱাই কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত আৰু বিপদজনক কামৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ দায়িত্বত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, হেমাহিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু নিজৰ কামৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব । নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাত সফল হ’ব পাৰে, আনহাতে সময়ৰ অপব্যয় কৰিলে অনুশোচনা হ’ব পাৰে । নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰক । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যাভ্যাস বেয়া হ’লে ডিঙিৰ সংক্ৰমণ নাইবা হজমৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, গতিকে এগৰাকী ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু সঠিক সময়সূচী বজাই ৰাখক । এই সপ্তাহত আপুনি এগৰাকী অভিজ্ঞ লোকৰ পৰাও মূল্যৱান পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশনা লাভ কৰিব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িতসকলে নিজৰ সংগীৰ সৈতে কথা পতাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰা উচিত যাতে ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীসকলে সামান্য উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজি অতি প্ৰয়োজনীয় । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অনাৱশ্যক ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু বিনিয়োগৰ বাবে অচিনাকি লোকৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব, কিয়নো ই বিভ্ৰান্তিকৰ হ’ব পাৰে । আপুনি নতুন প্ৰকল্প এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ নাইবা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশ্বজুৰি নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ পাব, সহকৰ্মীসকলৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিব আৰু সন্তুষ্টিদায়ক উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্পসমূহ লাভ কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত আৰু স্পৰ্শকাতৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে ইয়াৰ সুবিধা ল’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ আত্মবিশ্বাস বজাই ৰখা উচিত, বিক্ষিপ্ততা এৰাই চলা তথা জ্ঞান বৃদ্ধিত মনোনিৱেশ কৰা উচিত । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ৰোগ নাইবা স্নায়ুজনিত সমস্যাই আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সবল কৰি ৰাখিবলৈ আৰু সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সঠিক খাদ্যাভ্যাস আৰু নিজৰ যত্নৰ ৰুটিন বজাই ৰাখক ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে মধ্যমীয়াভাৱে ইতিবাচক হ’ব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকল সামান্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিয়নো বাহ্যিক প্ৰভাৱে ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে অন্যৰ সৈতে অনাৱশ্যক কথা-বতৰা এৰাই চলাটোৱেই উত্তম । বিবাহিত সংগীসকলে পৰস্পৰক সহায় কৰিব আৰু যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান ধৈৰ্য আৰু যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰি । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সহকৰ্মী বা অংশীদাৰৰ পৰা দৃঢ় সমৰ্থন লাভ কৰিব, যিয়ে আপোনাৰ অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা প্ৰয়োজন, কিয়নো সৰু সৰু সমস্যা বা অনাৱশ্যক ব্যয় হ’ব পাৰে আৰু আইনী বিষয়ত অতিৰিক্ত ব্যয় কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । আৰ্থিক সহায় বিচৰা ব্যৱসায়ীসকলে সেয়া লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বজাৰৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে ভালদৰে বিবেচনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰাসকল আপাততঃ ৰৈ যোৱা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সামান্য অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ ফলত সাফল্য লাভ কৰিব, বিশেষকৈ চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হজম সংক্ৰান্তীয় সমস্যাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব । মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক আৰু পৰিয়ালৰ দায়িত্ব সাৱধানে চম্ভালক ।